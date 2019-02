Dha İstanbul Bülteni-1

Kaynak: DHA

1- BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİK KAZASI: 1'İ AĞIR, 3 YARALIHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHABeylikdüzü D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki otomobile çarparak savruldu. Otomobilin çarptığı araç ise yolda temizlik yapan belediye aracına çarparak durabildi. Kaza sonrası biri ağır 3 kişi yaralandı.BİR AĞIR 2 KİŞİ YARALANDIKaza Beylikdüzü, D-100 Karayolu Ankara istikametinde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haramidere mevkii Ankara istikametinde seyir halinde giden 34 PA 1075 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önünde seyreden Barış Alataş'ın (22) kullandığı 34 HZ 7314 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek dururken, Alataş'ın otomobili de kontrolden çıkarak önünde seyreden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracına çarparak durabildi. Kaza sonrası ağır yaralanan Alataş, aracın içinde sıkışırken, diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPANDITemizlik ekipleri hemen aracından inerek durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Alataş'ı sıkıştığı araçtan kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri de yolun 2 şeridini dubalarla kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Alataş sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri kazaya neden olan araçta bulunan 2 yaralı ile birlikte Alataş'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Alataş'ın, sağlık durumunun ciddiyetini korurken, kazaya neden olan araçta yaralanan 2 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası itfaiye ekipleri araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller ile temizlik aracı olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri tekrar açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü:-------------------------Kazanın meydana geldiği yerKazaya karışan araçlarİtfaiye ekiplerinin çalışmasıPolis ekiplerinin çalışmasıAraçların kaldırılmasıGenel ve detaylar27.02.2019 - 04.09 Haber Kodu : 190227008===================================(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)2- GAZİOSMANPAŞA'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDIErsan SAN/ İSTANBUL DHAGaziosmanpaşa'da 5 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, dün saat 18.30 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Çetinkaya Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıda bir anda alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerin haber verdi. Binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangın nedeniyle mahallesi sokağa döküldü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıya çıkarak yangını söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.Görüntü Dökümü:---------------Olay yerinden havadan ve yerden görüntüler-Çatıdan yükselen alevler-Ekiplerin müdahalesi-Sokağa dökülen mahalleli-Detaylar26.02.2019 - 19.17 Haber Kodu : 190226243===============================(ÖZEL)3- EYÜPSULTAN'DA AYNI YERDE İKİNCİ KEZ TOPRAK KAYMASIHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBULEyüpsultan'da 14 Şubat'ta bir binanın bitişiğindeki toprağın kayması sonucu bazı daireler hasar görmüş ve boşaltılmıştı. Aynı yerde toprak kayması yaşandı.Eyüpsultan İslambey Caddesi Nigari Sokak'ta 12 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın bitişiğinde14 Şubat meydana gelen toprak kayması nedeniyle bazı daireler boşaltılmıştı. Saat 23.30 sıralarında aynı yerde tekrar toprak kayması yaşandı. Olay nedeniyle bazı dairelerin içine toprak girdi. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri çevrede önlem aldı. Toprak kayması nedeniyle bazı daireler hasar gördü.Görüntü Dökümü:----------------Toprak giren dairelerden görüntü-Binadan görüntü-Vatandaş Röp.-Zabıta ekibinden görüntü-Bina sakinleriyle röp.-Toprak kaymasının yaşandığı yer-Genel ve Detaylar27.02.2019 - 00.43 Haber Kodu : 190227003==============================4- BEYKOZ'DA TOPRAK KAYMASI; BİR EVDE HASAR OLUŞTUHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHABeykoz'da meydana gelen toprak kayması sonucu yolda çökme meydana geldi. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldiOlay, dün saat 17.30 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi Gencer sokakta meydana geldi. Kar ve yağmur yağışının ardından sokakta toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu yol çöktü. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi. İtfaiye ve belediye ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Olay sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Sokak güvenlik şeridi çekilerek araç trafiğine kapatıldı.Ev sahibi Ayhan Demirci "Aşırı yağışlardan dolayı burası böyle çöktü. Yolda çöktü evin üzerine. Evde kimse yok. Ekipler şu an burada çalışıyor" diye konuştu. Aynı sokakta dün 2 evin de toprak kayması nedeniyle mühürlenip boşaltıldığı öğrenildi.Görüntü Dökümü:---------------------Çöken yoldan görüntü-Evden görüntü-Vatandaşlarla röp-Ev sahibi ile röp-Sokağa çekilen güvenlik şeridinden görüntü-Genel ve detay görüntüler-Mühürlenen evlerden görüntü26.02.2019 - 18.36 Haber Kodu : 19022623226.02.2019 - 18.48 Haber Kodu : 19022623426.02.2019 - 18.57 Haber Kodu : 190226238================================5- ZEYTİNBURNU'NDA KAVGA EDEN İKİ GRUP ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİAlper KORKMAZ/ İSTANBUL DHAZeytinburnu'nda bu akşam kavga eden iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Döner bıçaklarının da kullanıldığı iddia edilen kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay, dün saat 21.30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Sokağın ortasından ortalığı savaş alanına çeviren kavga sırasında döner bıçaklarının da kullanıldığı iddia edildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Kavganın Suriye uyruklu iki grup arasında yaşandığı iddia edildi.O ANLAR KAMERADAKavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sokağı gören yüksek bir yerden çekildiği anlaşılan görüntülerde, sokakta iki grup arasında ortalığı savaş alanına çeviren kavga görülüyor.Görüntü Dökümü:-------------Cep telefonu kamerası-Sokakta yaşanan kavga26.02.2019 - 23.53 Haber Kodu : 190226272============================6- BAĞCILAR'DA ASILSIZ İHBAR HAREKETLİLİĞİ; VALİLİKTAN AÇIKLAMA-İstanbul valiliği: 'Metro istasyonuna bomba koydum' asılsız ihbarını yapan kişi gözaltına alındı.Ersan SAN- Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHABağcılar'da, asılsız bomba ihbarı nedeniyle polis hareketliliği yaşandı. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi. Asılsız ihbarı yapan kişi gözaltına alındı. Giriş ve çıkışlara kapatılan metro istasyonu açıldı.Alınan bilgiye göre, bir kişi dün saat 21.45 sıralarından Mahmutbey Metro İstasyonu'nda bomba ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis hareketliliği yaşandı. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi. Mahmutbey Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polis ekipleri metro istasyonunda aramalar yaptı. İhbarı yapan kişi Bağcılar İlçe Emniyet ekiplerince gözaltına alındı. İhbarı yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmayan biri olduğu ve asılsız ihbarda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Metro istasyonundaki önlem kaldırılarak normale döndü.VALİLİK'TEN AÇIKLAMAİstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "155 ihbar hattını arayarak 'Mahmutbey Metro İstasyonu'na bomba koydum' şeklinde asılsız ihbarda bulunan şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Şahsın daha önce de benzer mahiyette 8 kez ihbarda bulunduğu anlaşılmış olup, hakkında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.Görüntü Dökümü:------------Kapatılan metro istasyonu-Önlem alan polis ekipleri-Zırhlı araçlar-Yaşanan hareketlilik26.02.2019 - 22.25 Haber Kodu : 19022626726.02.2019 - 22.15 Haber Kodu : 190226265=============================7- İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: 15 BİN POLİS ALACAĞIZHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbulİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi'nde muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcilerine seslenen Süleyman Soylu, "FETÖ konusunda bir başlık açmak istiyorum. Çok önemli operasyonlar yaptık. Çok önemli operasyonlar da topun ağzında. FETÖ ile ilgili yapacağımız operasyonlara Türkiye'de ki herkes şaşıracak. FETÖ sadece bir terör örgütü değildir. FETÖ dünyanın en etkili istihbari örgütlerinden bir tanesidir. Kimse yanlış anlamasın. İsthibari örgütler tehlikelidir. Ülkenin her tarafına, dünyanın her tarafına sızarak kanser edip teslim almaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu."AMERİKA'NIN DÜNYACA ÜNLÜ İKİ ASKERİ ÜSSÜNDE BUGÜN FETÖ'NÜN OKULLARI CARİDİR"Soylu, "Amerika'nın dünyaca ünlü iki üssünde bugün FETÖ'nün okulları caridir, askeri üssünde caridir. Birisi Nevada'da birisi Arizona'da. Bizi ahmak zannetmesinler. Avrupa Birliği,Avrupa Parlemantosu'na yapılan saldırıyı PKK yaptı. Yakın gelecekte Avrupa bize diyecekki 'Bu PKK terör örgütünü gelin bizden kurtarın' diyecek. O zaman biz de biraz ağırdan alırız. Ben FETÖ için Amerika'nın da aynısını diyeceğinin burada altını çiziyorum. Bir taraftan Nevada'da bir taraftan da Arizona'da askeri üssünü FETÖ'ye vereceksin ondan sonra da ben terörle mücadele ediyorum diye bütün dünyayı kandırmaya çalışacaksın" İfadelerini kullandı."15 BİN POLİS ALACAĞIZ"Bakan Soylu, "Bekçi sistemi Cumhurbaşkanımızın ürettiği bir sistem. Vatandaşımız rahat uyurken bekçi görev başında olacak dedi ve hemen 10 bin bekçi alımı yaptık. İstanbul'a 2 bin 800-2 bin 900 bekçi verdik. Şimdi İstanbul'a bin 200 veya bin 250 bekçi daha veriyoruz. Toplamda 4 bin bekçi olacak. Dün akşam belirledik 8 bin bekçi çıkıyor, Martta binini İstanbul'a veriyoruz. Böylelikle İstanbuldaki bekçi sayısı 5 bin olacak.10 bin polis alıyorduk. Sayıyı dün akşam 15 bin'e çıkardık.15 bin polis alacağız. Bunun büyük bir bölümünü de İstanbul'a vereceğiz" ifadelerini kullandı."DEDİKODULAR İLE İNSANLARIN KAFASINI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"Muhtarların maaşlarında kesinti yaşanacağı iddialarına ilişkin de Soylu, "Bu bir dedikodu. Akıl karı bir iş değil. Bu tür dedikodular ile insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Muhtarlarımızın özlük hakları konusunda çok önemli adımlar attık. Sayın Cumhurbaşkanımız bunlar bunlar olacak dedi biz de o dedikten sonra güle oynaya yaptık" diye konuştu.Görüntü Dökümü:-------Bakan Soylu'nun konuşması26.02.2019 - 23.10 Haber Kodu : 19022626927.02.2019 - 00.26 Haber Kodu : 190227002=================8- EKREM İMAMOĞLU: BİZ SAMİMİ SİYASET YAPACAĞIZİdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Üsküdar'daki seçim çalışmaları kapsamında Yavuztürk Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.Konuşmasında Üsküdar'ın temel sorunlarına değinen İmamoğlu, vatandaşlardan destek isteyerek, "Biz samimi siyaset yapacağız, samimi yerel yöneticilik yapacağız. Belediye başkanlığı çok önemli mevki, makamdır. Belediye başkanlığı sadece makama seçilip koltuk işgal etmek değildir, vatandaşın arasında dolaşmaktır. Üsküdar bu şansı bize verdiği zaman inanın Yavuztürk Mahallesi'nin şansı, kadersizliği değişecek" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------İmamoğlu'nun konuşmasıMeydandan detayGenel ve Detaylar26.02.2019 - 20.33 Haber Kodu : 190226257========================(ÖZEL)9- EVİNDE TAMİRAT YAPARKEN DÜŞÜP ÖLDÜHaber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL,Avcılar'da 1'inci kattaki evinin dış cephesine uzanarak tamirat yapmak isteyen kişi, dengesini yitirince düşerek öldü.Olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki binanın girişe yakın bölümde yerde kanlar içerisinde bir kişi olduğunu görenler hemen polise haber verdi. Sevk edilen 112 ekipleri yerde kanlar içerisinde cansız yatan kişinin öldüğünü belirledi. Bu kişinin evinin dış cephesinde spatula ile tamirat yapmak isterken düşen Ömer Kurt olduğunu belirledi. Olayı duyunca gelen Kurt'un yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.Görüntü Dökümü:------------------Ceset (Üzeri örtülü) yanında polisler-Olay yerinden görüntüler ve polis ekiplerinin araştırması-Detaylar27.02.2019 - 07.48 Haber Kodu : 190227009===============================