Dha İstanbul Bülteni-1

1- İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİHaber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-İlkay DİKİCİ/İstanbul DHAİstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. 2019 yılında 5'incisi düzenlenen denetimler kapsamında kurulan arama noktalarında şüpheli kişiler ve araçlar arandı.İstanbul genelinde yapılan denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler katıldı. Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından GBT geçirildi. Denetim noktalarında birisi de Şişli Vali Konağı Caddesi oldu. Şüpheli araçları durduran ekipler arama yaparken, sürücüler ve yolcular GBT'den geçirildi. Aramalara polis köpeği de katıldı. Bir diğer arama noktası da Beşiktaş, Kuruçeşme oldu. Polis burada kurduğu arama noktasında şüpheli gördüğü araçları tek tek durdurarak arama yaptı. Denetimlere Polis helikopteri de katıldı.Görüntü Dökümü:---------------------Denetimlerden görüntüler===================================2-EREN ERDEM'E "ÖRGÜTE YARDIM" SUÇUNDAN 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASIHaber- Kamera: Özden ATİK-Güven USTA/İstanbul DHAEski CHP Milletvekili Eren Erdem "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 11 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Eren Erdem'i "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Erdem'in tutukluluğunun devamına da karar verildi. Öte yandan davanın tutuksuz sanıklarından kapanan Karşı Gazetesi'nin eski sahibi Turan Ababey'in de aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi.İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Eren Erdem ve Onur Kala ile tutuksuz sanıklardan Turan Ababey, Kutlu Esendemir ve Emre Erciş ile avukatları son savunmalarını tamamladı. Daha sonra mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmaya yaklaşık 3 saat ara verdi.MAHKEME KARARINI AÇIKLADIMahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Ufuk Emin Köroğlu, Emrah Direk, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş ve Murat Kazancı'nın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Onur Kala'nın da hakkında yazılan müzekkereye cevap gelmediği gerekçesiyle dosyasının ayrılarak, yargılamasının devamına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.EREN ERDEM'E 4 YIL 2 AY HAPİSHeyet, sanık Eren Erdem'i "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Erdem'in tutukluluğunun devamına karar verildi. Eren Erdem hakkında "Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" ve "Gizli tanığın ifşası" suçlarından ise beraat kararı verildi.GAZETENİN SAHİBİ TURAN ABABEY'İN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİÖte yandan davanın tutuksuz sanıklarından kapanan Karşı Gazetesi'nin eski sahibi Turan Ababey de aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Ababey'in hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Bunun üzerine Ababey, tutuklama işlemi yapılması için duruşma salonunda polisler tarafından gözaltına alındı. CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU: KEŞKE ADALET GERÇEKLEŞSEYDİDuruşma sonrasında açıklama yapan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Eren Erdem'in 9 ay tutuklu kalmasından sonra tahliye edilmemesi, mahkemenin bir mahkumiyet baskısı altında olduğunu gösteriyor. Keşke adalet Çağlayan'da gerçekleşseydi" dedi. Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkte ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çamlıca Camii'ndeki ışıklar görsel şölen oluşturdu.Çamlıca Camii Regaib kandiline denk gelen 7 Mart'ta ibadete açılacak. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk'ün DHA'ya açıkladığı açılış tarihi öncesi Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı. Farklı renklerde aydınlatılan Camii ile Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görsel şölen oluşturdu. Boğazın bir çok noktasından görülen renk cümbüşü İstanbulluların ilgisini çekti. Olay yerine gelen polis ekipleri başlattıkları soruşturmada olayın faillerini aynı gün içinde yakalamıştı. Cesedin bacaklarının konduğu çuvaldaki kargo etiketindeki bilgiler kullanılarak tespit edilip yakalanan, amcasını öldürüp parçalara ayıran Fahrettin Öztürk ile Ferhat Y., Ahçı Turgut K. ve garson Fatih D. emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.Soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı, ifadesini aldığı 4 şüpheliyi de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme de Fahrettin Öztürk ve Ferhat Y.'yi "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, 2 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.=====================================5- 8 DHKP-C'LİDEN 6'SI TUTUKLANDIHaber: Çağatay KENARLI/İstanbul DHAŞişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 DHKP-C'liden 6'sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat'ta Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li 8 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve başına 1 milyon lira ödül konularak Yeşil Kategoride aranan örgütün sözde genel sekreteri Ümit İlter, örgütün Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve başına 300 lira ödül konularak Gri Kategoride aranan Emel Yeşilırmak, İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve başına 300 lira ödül konularak Gri Kategoride aranan İbrahim Gökçek, örgütün sözde Halkın Hukuk Bürosu Sorumlusu Barkın Timtik, örgütün sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu Barış Yüksel tutuklandı. Operasyon sırasında binada gözaltına alınan Betül V. ve Sultan G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.===============================================6-BİNALİ YILDIRIM: ŞİŞLİ'DE PLANSIZ YAPILAŞMA ÇOK VARHaber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Şişli'de bir otelde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve dini temsilcilerle bir araya geldi. Programa Yıldırım'ın yanı sıra TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da eşlik etti.Yıldırım burada yaptığı konuşmasında, "İstanbul Yeni Havalimanı'na metro yapılıyor. Şişli, İncirli, Gayrettepe, Söğütlüçeşme 3 katlı tünel iki köprü arasından geçecek. Söğütlüçeşme'den geçecek, oradan da Gayrettepe'ye, Büyükçekmece'ye kadar devam eden bir hattımız var. Bu da E-5'e ve TEM'e paralel olarak trafik yükünü alacak çok önemli bir proje. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı. Mecidiyeköy-Mahmutbey etabı bu sene sonu açılıyor. Seneye de Mecidiyeköy-Kabataş arası açılacak. Zaten Şişli'de Taksim-Levent hattı var. Burada yaşayan kardeşlerimiz 750 metre yürüme mesafesinde mutlaka bir metro durağına erişeceksiniz. Böylece yolculuk, eziyet olmaktan çıkacak rahat bir şekilde gerçekleşecek" dedi."CADDELERDE YÜRÜRKEN DEVASA BİNALAR ÜZERİNİZE GELİYOR""Ulaşım benim işim" diyen Yıldırım, "Şişli'de plansız yapılaşma çok var. Bunun örneklerini her yerde görüyoruz. Adeta ilçe 20 kilometrekare her tarafı iş hanı gibi. Nefes alacak yer yok. Caddelerde yürürken devasa binalar üzerinize geliyor, boğulacak gibi hissediyoruz. Çözüm bizde. Yapılaşmanın en fazla olduğu Talatpaşa ve Büyükdere Caddesi'nde şehir terasları yapacağız. Yani o alanların altında yol devam edecek, üzerine de boydan boya yeşil alanlar olacak. Orada nefes alacak alanlar yapacağız" şeklinde konuştu.ŞİŞLİ ETFAL'E YENİ DÜZENLEMEYıldırım, "Sultan Abdülhamit'in yaptığı Meşhur Şişli Etfal Hastanesi var. Bu hastane taşındı veya taşınıyor. Miras olan bu yapıyı aslına uygun olarak ihya edecek, Hamidiye Etfal Sağlık Merkezi, Çocuk ve Sağlık Bilimleri parkı haline getireceğiz. 200 yataklı hastane binasına ek olarak Abdülhamit dönemine ait sergi ve anlatımların olacağı bir müzeyi de buraya kazandıracağız. Ayrıca bilim merkezi ve çocuklarımız için önemli bir yaşam alanına dönüştüreceğiz" dedi. Şişli Nikah Salonu'nun yetersiz olduğunu belirten Yıldırım, buranın da tekrar yapılacağını ve altına da çok katlı otopark geleceğini belirtti. Yıldırım ayrıca Beşiktaş Kulübün ünlü taraftar grubu 'Çarşı'yı ve MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Beşiktaş'ta sürdürdü. Barbaros Bulvarı'nda yürüyerek vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım'a Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Birol Gür ve partililer de eşlik etti. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Yıldırım, "Her şey daha güzel olacak. Beşiktaş bunları hak etmiyor. Beşiktaş'ın kaderini değiştirmek sizin elinizde. Kalan 29 günü en iyi şekilde değerlendireceğiz ve Beşiktaş'ta adayımız Serkan Toper'i belediye başkanı yapacağız. Çarşı her şeye karşı ama Binali Yıldırım'a karşı değil, değil mi?" dedi.YILDIRIM ÇARŞI'YI DA ZİYARET ETTİYıldırım, MHP İlçe Başkanlı'ndan ayrıldıktan sonra Beşiktaş Kulübün ünlü taraftar grubu 'Çarşı'yı da ziyaret etti. Yıldırım'a burada Beşiktaş atkısı takılırken, Beşiktaş forması hediye edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yola geçerek önce bir iş yerinin reklam tabelasına ve duvarına sonra da 50 metre sürüklenerek durdu. Kazada araçta bulunan Oğuz Şahin, Mustafa Enver Erkan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile diğer aracın sürücüsü Ali Göbüç hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak yan yolu ulaşıma kapattı. İtfaiye ekipleri ise kazalı araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.