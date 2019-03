Kaynak: DHA

1- BİNA GİRİŞİNDEKİ ELEKTRİK PANOSUNDA YANGIN: 22 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDIHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAGüngören'de 5 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada yaşayan aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 22 kişiyi itfaiye merdiveniyle tahliye etti. Yangın sonrası 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 20 kişi de ayakta tedavi edildi.Güngören Genç Osman Mahallesi, Dündar Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda dün akşam saat 21: 00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri oturdukları apartmanın girişinden alevlerin yükseldiğini görünce korku dolu anlar yaşadı. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerine de çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekiplerinin de sokakta önlem aldığı görüldü. İtfaiye ekipleri bina girişinde yanan elektrik panosunu söndürürken, üst katlarda panik yapan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 22 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında bulunan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, diğer 20 kişide ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı.İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.Görüntü Dökümü:--------------------------Olayın meydana geldiği yerİtfiaye ekiplerinin çalışmasıMeraklı kalabalıkKadın ve çocukların kurtarılmasıSağlık görevlilerinin müdahalesiYanan elektrik saatlerinden görüntüGenel ve detaylar02.03.2019 - 22.46 Haber Kodu : 190302226===============================2- D-100'DE ARAÇ, OTOBÜS DURAĞINA GİRDİ: 1 YARALIHaber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL,D-100 Karayolu Maltepe Mevkii'nde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken o sırada kimsenin bulunmadığı otobüs durağında hasar oluştu.Kaza D-100 Karayolu Maltepe Mevkii Ankara istikametinde saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Ayhan Kaya'nın kullandığı 34 UU 9936 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce bariyerlere ardından da yol kenarındaki otobüs durağına girdi. Kaza da sürücü Ayhan Kaya yaralanırken o sırada kimsenin bulunmadığı otobüs durağında hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansa hastaneye götürüldü. Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Otobüs durağına giren araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.GÖRÜNDÜ DÖKÜMÜ:------------------------------Otobüs durağına giren araç-Trafikten görüntü-Kaza yapan sürücünün yakınlarının gözyaşı dökmesi-Aracın çekiciye yüklenmesi-Genel ve detaylar03.03.2019 - 01.32 Haber Kodu : 190303004==================================3- YILDIRIM, ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞİRKET TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbulAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik'teki özel bir otelde İstanbul'da görev yapan Özel Halk Otobüsü şirket temsilcileri ve çalışanları ile bir araya geldi.6 BİN OTOBÜS HER GÜN İSTANBUL'A HİZMET EDİYORBinali Yıldırım, "3 bine yakın sizin, 3 bin de İETT otobüs var. 6 bin otobüs her gün İstanbul'a hizmet ediyor. Sadece hizmet değil, şoförleri, servisi derken büyük bir camia buradan ekmek yiyor. 2004'de 2 milyon otobüs seferi yapılıyordu, bu sayı 2018'de 4,5 milyona çıktı. İki katı aşan bir büyüme var. 2023'de 5,5 milyon geçecek. 2023'de yılda 3 milyar 200 milyon taşıma yapılacağı öngörülüyor. Bunu nasıl başaracağız? Bunu elbette bir yandan toplu taşımayı geliştireceğiz, toplu taşıma geliştiği zaman sizin yaptığınız iş hem daha az zahmetli olacak, hem de araçlarınız daha uzun ömürlü olacak. Yaptığınız işten de keyif alacaksınız" şeklinde konuştu.DESTEK GÜNCELLENECEK VEYA BİLET PARASI GÜNCELLENECEKYıldırım, "Belediye size bilet başına destek veriyor. Bunu yeni baştan ele alacağız. Bu destek güncellenecek veya bilet parası güncellenecek. Cumhurbaşkanımız 6 Şubatta bir kararname yayınladı. Hasılattan alınan vergiyi yüzde 1 buçuğa düşürüldü. Bu güzel bir şey. KDV'nin 1 buçuğa inmesiyle beraber, bu 1 buçuktan yararlanmak için önünüzdeki engeli kaldıracağız" ifadelerini kullandı.SİZ DE UKOME'DE OLACAKSINIZSalonda bulunan Özel Halk Otobüsü Şirketleri ve çalışanlarına seslenen Yıldırım, "Sizin hangi usullerle çalışacağınızın UKOME'den (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) alınan bir kararla oluyor. UKOME'de siz var mısınız? Sizin adınıza karar veriliyor,değil mi? Olmanız gerekmez mi? O halde siz de UKOME'de olacaksınız.Bu kadar açık konuşayım" dedi.AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından salon da bulunanlar Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Görüntü Dökümü:----------------Binali Yıldırım detay-Salondan detaylar-Binali Yıldırım konuşması-Hatıra fotoğrafı çekilenlerden detay02.03.2019 - 22.47 Haber Kodu : 190302227================================4- YILDIRIM KAVAKPINAR CEMEVİ'NİN AÇILIŞINA KATILDIHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik Kavakpınar'da bulunan Kavakpınar Cemevi'nin açılışına katıldı.Seçim çalışmalarını Pendik'te sürdüren Binali Yıldırım Kavakpınar Cemevi'nin açılışına katıldı. Açılış programında Yıldırım'a Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin de eşlik etti.Açılışta konuşan Yıldırım, "Devletin vatandaşı dinlemesi gerekiyor. Devlete derdini anlatması gerekiyor. Bağları daha da kuvvetlendirmenin zamanı gelmiştir. Bizim birbirimizden başka dostumuz da yok yoldaşımız da. Dar gününde sen bana ben sana koşarım. Düğünde de cenazede de ben olacağım yanında. Hatta sen de olacaksın benim yanımda. Birbirimizi dinleyeceğiz, birbirimizi anlayacağız. Eğer desteklerinizle Büyükşehir Belediye başkanı olursam herkesi dinleyeceğim. Buna söz veriyorum. Öteki beriki demeden bunu yapacağım. Birbirimizi anlamak için daha çok çabalayacağım. Ortak değerlerimize daha çok yoğunlaşacağım. Tarihimiz, köklerimiz hep bir" dedi.Görüntü Dökümü:-----------------------Açılış töreni detay-Yıldırım'ın konuşması-Açılış kurdele kesimi02.03.2019 - 19.42 Haber Kodu : 190302196================================5-YILDIRIM: VAPURA METRODAN İNİP BİNİYORSANIZ, DENİZDEN GEÇİŞLER ÜCRETSİZ OLACAKHaber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik Kurtköy Kapalı Spor Salonu'nda proje tanıtım toplantısına katıldı.Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında, "Pendik'e çok önemli bir projeyi de ben açıklıyorum. Teknoloji merkezi burada Pendik'te kurulacak. Her türlü araştırma geliştirme çalışmaları burada yapılacak. Birinin attığı diğerinin hammaddesi olacak. Endüstriyel teknolojide bu merkez hem Türkiye'ye hem de İstanbul'a çok büyük değer katacak. Şirketler arsa, bina için yatırım yapmayacak, yatırımı biz yapacağız. Bu merkezde 60 bin gencimize iş bulacağız. 60 bin gencimiz araştırma yapacak, geliştirme yapacak, yazılım yapacak, proje üretecek, akıl terini, alın terini katacak, İstanbul'u da Pendik'i de ayağa kaldıracaksınız. Bitmedi, karşı tarafta fuar merkezleri var, TÜYAP ve CNR var. Şimdi Atatürk Havalimanı'nı da hem millet bahçesi hem de fuar merkezi yapıyoruz. Ama Anadolu Yakası'nın en büyük fuar merkezini de Pendik'e kuracağız. Bu ne demek biliyor musunuz? Pendik'e yılda 1.5 milyar dolarlık döviz bırakacak fuarlar olacak, ziyaretler olacak ve Pendik'in gençleri, Pendikli hemşerilerimizin tamamı bundan istifade edecek" dedi."DENİZDEN GEÇİŞLER ÜCRETSİZ OLACAK"Trafikle ilgili de konuşan Yıldırım, "İstanbul'da gün içinde trafiğe çıkan araç sayısı yaklaşık 3 milyon. Günlük yolculuk miktarı 31 milyonu aşıyor. Aktarma oranı 1,3. Duraklarda, otobüs duraklarında bekleme süresi 19 dakika ortalama, daha fazla var, daha az var. Aktarma merkezleriyle İstanbullu bir vasıtadan diğerine çok rahat bir şekilde geçmiş olacak. Park yeri aramak yok, güneşte yanmak yok, yağmurda ıslanmak yok. Otobüsten inip hop metroya aktarma yapacaksınız. Pendik'te burada baş rollerde. Sanayi ve Yenişehir aktarma merkezleriyle İstanbul trafiğinin de yoğunluğu azalacak. Aktarma demişken, bir müjde daha vereyim size. Vapura, deniz motorlarına eğer metrodan inip biniyorsanız, denizden geçişler ücretsiz olacak. Böylece yolculuk ücreti daha da azalmış olacak. Böylece İstanbul Kart'tan yolculuk bütçesi daha da azalmış olacak. Pendik'e 15 kilometre ilave bisiklet yolu yapıyoruz. Pendik içinde 10 bin 500 araçlık muhtelif yerlerde otopark yapacağız" diye konuştu.Pendik'e yeni bir üniversite söyleyen Yıldırım, "Türk-Japon üniversitesi ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.Görüntü Dökümü:-----------------Yıldırım'ın açıklamaları-Genel ve detaylar02.03.2019 - 18.18 Haber Kodu : 190302174=========================6- MISIR KONSOLOSLUĞU'NDA İDAMLAR PROTESTO EDİLDİHaber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHAMısır'da, 9 kişinin idam edilmesi Beşiktaş'taki Mısır Konsolosluğu önünde yapılan eylemle protesto edildi. Yapılan basın açıklamasında idam kararlarının adil bir biçimde verilmediği vurgulandı.Bebek'teki Mısır Konsolosluğu önünde dün saat 17.00'da gerçekleştirilen eyleme çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup ile Türkiye'de yaşayan Mısır vatandaşları katıldı. Ellerinde idam karşıtı dövizler bulunan eylemciler, idam edilen 9 kişinin fotoğraflarının yer aldığı bir pankart açtı. Sık sık tekbir getiren eylemciler Mısır Cumhurbaşkanı Aldulfettah El Sisi aleyhine de sloganlar attı.Kur'an okunmasıyla başlayan eylemde grup adına yapılan basın açıklamasını AGD İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç okudu. Açıklamada, "Mısır'da gerçekleştirilen idamlar Mısır mahkemeleri tarafından adil bir biçimde verilmiş kararlar değildir. Bu kararlar tamamen siyasi amaçla verilmiştir. İçimizi yakan bu olay karşısında bizi daha da dehşete düşüren vaka ise İslam ülkeleri ve Müslüman toplulukların bu yaşananlar karşısında sessiz kalmalarıdır" denildi.Polisin konsolosluk çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı eylem, basın açıklamasının okunmasının ardından sona erdi.Görüntü Dökümü:------------------Toplanan grup-Slogan atanlar-Pankarttan görüntü-Basın açıklaması-Genel ve detaylar02.03.2019 - 20.02 Haber Kodu : 190302203===============================7- SİLİVRİ'DE TÜFEKLE VURULAN KÖPEK SAĞLIĞINA KAVUŞTU*Silivri'de, geçtiğimiz Ocak ayında havalı tüfekle vurulup ağır yaralanan sokak köpeği sağlığına kavuştu. Köpeği sahiplenen hayvansever Leyla Pala, "Evimizin neşesi olacak" dedi.Haber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL,Silivri'de, geçtiğimiz Ocak ayında havalı tüfekle vurulup ağır yaralanan sokak köpeği sağlığına kavuştu. Köpeği sahiplenen hayvansever Leyla Pala, "Evimizin neşesi olacak" dedi.Silivri'de, 25 Ocak günü alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tarafından havalı tüfekle vurularak ağır yaralanan sokak köpeğinin tedavisi tamamlandı. Vücudunda 100 saçma tespit edilen köpeğin Silivri Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavi işlemleri olumlu sonuç verdi. Günden güne iyileşen sokak köpeği bugün taburcu edildi. Gümüşyaka Mahallesi'nde yaşayan hayvansever Leyla Pala, köpeği sahiplenerek evinin bahçesine yuva yaptı. "Max" adını verdiği köpeğin sağlık durumunu yakından takip ettiğini söyleyen Pala, "Saldırı haberini duyunca çok üzüldüm. Sağlığına kavuşması için dua ettim. Ona kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şu anda geçici bir ev yaptık. İleride daha güzel bir yuva yapacağız. Max adını verdik. Ailemizin neşesi olacak" diye konuştu. Leyla Pala'nın kızı Hacer Irmak Pala ise "Max'i çok sevim, çok tatlı. Yeni geldiği için bana alışmamış olabilir ama iyi bir arkadaş olacağım" dedi.Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Erman Paçalı ise süreci yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Vücudunda hala çıkarılamayan saçmalar var. Deri ile birleştiği için müdahale edilemiyor. Çene bölgesindeki ağır yara çok şükür geçti. Ona bu saldırıyı yapan şahısın cezalandırılması için hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz" bilgisini aktardı.Görüntü Dökümü:----------------------Sokak köpeğinin yuvası-Yeni sahipleri ile röportaj-Dernek başkanı ile röportaj-Köpeğe saldırı sonrası ilk müdahale-Detaylar02.03.2019 - 21.29 Haber Kodu : 190302210============================8- AVCILAR'DA AHŞAP BARAKA ALEV ALEV YANDIHaber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHAAvcılar'da boş bir arazide bulunan iki katlı ahşap baraka alev alev yandı.Firuzköy Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan iki katlı ahşap barakada dün saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm barakayı sardı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü baraka kullanılamaz hale gelirken, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.Görüntü Dökümü:--------------------(CEP TELEFONU)-Olay yerinden görüntü-Yangından görüntü-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-İtfaiyenin gelişi ve itfaiye araçları02.03.2019 - 19.09 Haber Kodu : 190302188