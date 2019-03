Dha İstanbul Bülteni-1

Kaynak: DHA

ÇAMLICA CAMİİ İBADETE AÇILDIÇamlıca Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım da sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi. İbadete açılan cami havadan da görüntülendi. Namazın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, "Muhteşem bir eser oldu. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir eseri güzel İstanbullumuza kazandırmak için ortaya koyduğu irade dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca proje müellifinden mimarına yapımında emeği olan bütün arkadaşlara İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum. Cami hakikaten İstanbul'un heybetini, güzelliğini, 7 tepeli İstanbul'un güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuş" dedi.Binali Yıldırım, "Resmi açılışı daha sonra cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak. 3 aylar başlangıcı olması dolayısıyla, bugün Leyle-i Regaip vesilesiyle ilk ibadete açıldı. Sabah namazıyla birlikte yoğun bir cemaatle namazımızı eda ettik. Bir çok özelliği var. Bunları minarelerinde kubbesinde diğer aksamlarında bir çok ilkleri barındırıyor. Ben bu kadarını söyleyeyim şimdilik. İleri de bunları öğreneceksiniz." diye konuştu.ESENYURT'TA KATLİAM: 4 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALIİstanbul güne katliamla uyandı. Bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürüp bir kişiye ağır yaralayarak kayıplara karıştı. 16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan dün gece adeta ölüm kustu.İLK OLARAK BAŞAKŞEHİR'DE BACANAĞININ EVİNİ BASTIŞinasi Gürkan, henüz belirlenemeyen bir nedenle ilk olarak Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bacanağının evine gitti. Bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i vurarak olay yerinden kaçtı. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, Bacanağı Alihan Tiz ise ağır yaralı olarak Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.AVCILAR'DA DA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜŞahintepe'den sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde kardeşi Mühendis Gürkan'ın evine gitti. Kardeşi Mühendis Gürkan'ı otomobilin içinde öldüren Şinasi Gürkan olay yerine geldiği otomobile binerek kayıplara karıştı.OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİOlayın, ortaya çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği sokakta bulunan otomobilin içinde Mühendis Gürkan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Mühendis Gürkan'ın cesedi otopsi yapılaması için adli tıp kurumuna kaldırıldı.POLİS EVE GİRDİĞİNDE 2 OĞLUNUN CESEDİ İLE KARŞILAŞTI2 kişinin Şinasi Gürkan tarafından öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından polis ekipleri, Şinasi Gürkan'ın Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan evine Özel Harekat Timleri ile baskın yaptı. İçeri giren polis ekipleri, Şinasi Gürkan'ın öz çocukları olan, Göksal Gürkan(21) ile Gökmen Gürkan(16)'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Göksal Gürkan'ın asker olduğu ve izne geldiği öğrenilirken, Şinasi Gürkan'ın Tahtakale Mahallesi'nde kardeşini öldürdükten sonra çocuklarını arayarak eve geçmelerini söylediği ileri sürüldü.POLİS KATİL ZANLISININ YAKALANMASI İÇİN GENİŞ ÇAPLI OPERASYON YAPTIŞinasi Gürkan'ın 5 kişiyi öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından yakalanması için İstanbul genelinde gidebileceği adreslere operasyonlar düzenlendi. Esenyurt'ta bir adrese yapılan baskını Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel bizzat kendi yönetti. Yapılan operasyonda polis ekiplerinin ellerinin sürekli tetikte olması gözlerden kaçmadı.GÖKMEN'İN SOSYAL MEDYA HESABINDA BABASIYLA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI16 yaşındaki Gökmen Gürkan'ın sosyal medya hesabında, babası ile çekilmiş videoları ortaya çıktı. Videoda, Şinasi Gürkan'ın otomobili kullanırken çalan müziğe Gökmen'in eşlik ettiği görülüyor.İLK OLARAK ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİ TERK OLARAK BULUNDUŞinasi Gürkan işlediği cinayetlerin ardından kayıplara karıştı. Gürkan'ın kullandığı otomobil polis ekipleri tarafından uzun süre takip edildi. Şişli'ye kadar kaçan Şinasi Gürkan burada otomobili bırakarak yaya olarak kaçtı. Ancak saat 01: 30 sıralarında polis ekipleri Gürkan'ı Şişli'de kıs kıvrak yakaladı.EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜPolis ekipleri tarafından yakalanan Şinasi Gürkan, sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. 16 yıl önce iki kardeşini öldüren Gürkan'ın eşinin de yaklaşık iki yıl önce bir cinayete kurban gittiği öğrenildi. Atatürk Havalimanına inen heyeti İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve aileleri karşıladı."ARTIK TÜRKİYE ANTARKTİKA'DA DA VAR DEDİK"Antarktika Bilimsel Araştırma heyeti ve aileleriyle birlikte basın açıklaması yapan Vali Ali Yerlikaya, "Sizlerle beraber büyük sevinç, mutluluk ve onur paylaşıyoruz. Atatürk Havalimanı'mızdan 29 Ocak tarihinde 3. Antarktik Bilim Heyetimizi Antarktika yolculuğuna uğurlamıştık. Bugün sizlerle beraber,Burcu hocam ekibimizi salimen getirdi. Aileleriyle beraber bütün Türkiye bütün İstanbul bu sevinci yaşıyor. 3. Antarktik Bilim seferimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkilendirmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın uhtesinde yapılıyor. Ama aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi koordinesinde yapılıyor. İstanbul Teknik Üniversitemizde Antarktika Araştırma Merkezi Müdürü Burcu Özsoy, kendisinin dördüncü ama bilim heyetimizin üçüncü ulusal seferini yük akıyla, büyük bir başarıyla yaptılar. Bütün arkadaşlarıyla beraber yurduna kavuştu. Bu gezinin diğer gezilerden ayıran en önemli özelliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hazırlığı, arkadaşlarımızın çalışmasıyla Antarktika'da geçici bir üst kuruldu. Bilim adına bayrağımız orada dalgalandı. İstiklal Marşı'mız orada söylendi. Hepimiz o manzarayı gördüğü an çok büyük sevinç ve onur yaşadık. Kalıcı üst kurmayla da ilgili arkadaşlarımız keşif ve fizibilite çalışmalarını yaptılar. Önümüzdeki yıl dördüncü ve hep diğer sayılarla kazasız belasız yük akıyla devam etmesini diliyoruz.Artık Türkiye Antarktika'da da var dedik" İfadelerini kullandı."BÜYÜK BİR MİSYONDU, HERKES ÇOK YOĞUN ÇALIŞTI VE BAŞARDI"İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Antarktika Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın uhtesinde, Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın çok yakın takibiyle, İstanbul Teknik Üniversitesi koordinasyonunda katılan tüm arkadaşlarla beraber sağlıkla vatanımıza döndük. Şu an anlatırken bile kalbim çok hızlı atıyor, ellerim titriyor. Büyük bir misyondu. Herkes çok yoğun çalıştı ve başardı. Duyguluyum.Bu gururu ülkemize yaşattığımız için,sizlerinde destekleriyle iyi ki varsınız.Arkadaşlarımıza ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.Antarktika Bilimsel Araştırma heyeti ile Antarktika'ya giden serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, "Ekibimizle burada olduğumuz ve bu gururu yaşadığımız için mutlu ve hocamında sesinden anladığınız gibi hepimiz de aynı duyguları hissediyoruz.Uzun süre buradan ayrı kalmak,iletişimden ayrı kalmak ama ülke adına iyi işler yapmaya çalışmak hepimiz için zor fakat bir o kadar da mutluluk verici. Orada buz dağlarında mavinin beyazla buluştuğu bir kıtada bayrağımızı dalgalandırmak benim için büyük bir gururdu. Bayrağımız oraya çok yakıştı" şeklinde konuştu. Basın mensuplarının 'En çok neyi özlediniz?' sorusuna Burcu Özsoy, "Oğlumu. İletişimin zorluğundan ailelerimiz öncelikliydi. Ufak tefek de yemek ananlar oldu. Vatan hasreti en büyük" cevabını verdi.Bakan Varank teşekkür etti.BAKAN GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP TEBRİK ETTİSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nden dönen Türk ekibini görüntülü arayıp görüştü.Ekibi kutlayan Varank, "Biz de hem gururla hem de heyecanla izledik. Sanırım tüm Türkiye de izledi. Bu sene yabancı basın da sizlerle ilgilendi. Başarılı bir seyahat oldu. Geçici üssümüzü de orada yakında kalıcı hale getirebiliriz. Bizim de kutuplarda, Antarktika'da mutlaka söz sahibi olmamız lazım. Bilim insanlarımızın da orada araştırma yapabilmesi lazım. Sizler buna öncülük ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu."O BEYAZLIĞIN ÜZERİNE KIRMIZI BEYAZ TÜRK BAYRAĞIMIZI KOYABİLMEK BENİM İÇİN EN BÜYÜK GURURDU"İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Antarktika Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy ve Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen DHA mikrofonuna da konuştu.Doç. Dr. Burcu Özsoy, "Üçüncü seferimizi yaptık, bundan sonra orada bir adresimiz var.Bu adrese bilim insanları gidecek ve orada çalışmalar yapacak.Bir iki aylık süreler içerisinde.En azından sonraki 3 sene kapısını açabileceğimiz yuvamız var" dedi.Şahika Ercümen, "Balinalarla birlikte dalış yaptık. Yaklaşık 5-10 metre önümden dört tane balina atladı. Onlarla birlikte dalmak muhteşemdi. Her şeyden önemlisi orada o beyazlığın üzerine kırmızı beyaz Türk bayrağımızı koyabilmek benim için en büyük gururdu" dedi.BÖYLE BİR YERDE ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR GURURDUBeyaz kıta dalışından da bilgi veren Ercümen, "Antarktika hiçbir zaman şartları tahmin edemeyeceğiniz bir yer. Bir anda fırtına çıkıyor,bir anda güneşli bir hava sizi karşılayabiliyor. O yüzden planlar hep aksadı.Oranın yazı -15 kışını söylememe gerek yok.Yaz mevsiminde -15'leri gördük. Dalış yaparken -1 dereceydi. Şu an -1 dereceye elinizi soksanız eliniz uyuşmaya başlar. Soğuk yanığı gibi canınızı çok acıtan bir su sıcaklığı.Buna rağmen dalışı orada bir şekilde tamamladım.Su altı çok canlı,çok korunmuş. Bilimin ve barışın kıtası diyoruz biz beyaz kıtaya.Böyle bir yerde ülkemizi temsil etmek benim için çok büyük bir gururdu" diye ko"DÜNYANIN NERESİNDE DALARSAM DALAYIM HER ZAMAN TERCİHİM TÜRKİYE OLUYOR""Antarktika da mı yoksa Türkiye'de mi dalmanın mı daha keyif verici olduğu" sorusuna Milli sporcu Şahika Ercüment, "Antarktika'da ülkeyi temsil ederken dalmak insanın hayatında bir kere yapabileceği bir şey belkide.Ülkemiz ise her zaman beni evinde gibi hissettiriyor.Hatta orada daldıktan sonra sıcak,güzel ve mavi sularımızın kıymetini daha da çok anladım.Türkiye uçağına bindiğim anda eve artık geldiğimi hissettim. Dünyanın neresinde dalarsam dalayım en son benim her zaman tercihim Türkiye oluyor" şeklinde cevap verdi.ERTUĞRUL AKBAY HAYATINI KAYBETTİSözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay, hayatını kaybetti. Gazeteci Ertuğrul Akbay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.ERTUĞRUL AKBAY'IN HAYATIHalit Ertuğrul Akbay, 1938 yılında doğmuştur. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini de tamamladıktan sonra gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet spor servisinde başladı. Daha sonra Günaydın'da yurt dışı muhabiri olarak çalıştı.Türk basınında "röportaj" deyince akla ilk gelen isimlerden biridir Ertuğrul Akbay. Hollywood starlarından, dünya liderlerine, Kongo'daki Pigme'lerden, güzellik kraliçelerine kadar "atlatma" röportajlarda hep onun imzası vardır. Celal Bayar'dan Süleyman Demirel'e, Bülent Ecevit'e, Necmettin Erbakan'a ve Turgut Özal'a kadar 'çok özel' röportajlar yaptı.1985 yılında "Gölge Adam" adında gazete çıkarmaya başladı. 8 Kasım 1989 tarihinde Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı.Ertuğrul Akbay'ın Sözcü Gazetesinin sahibi olan Burak Akbay adında bir oğlu vardır.YOĞUNLUKTAN KAÇMAK İÇİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILARD-100 Karayolu Küçükçekmece mevki yan yolda trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bazı sürücüler, geri giderek trafik güvenliğini tehlikeye attı.D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinden Beylikdüzü istikametine akşam saatlerinde yoğun trafik oluştu. Yan yola girdikten sonra yoğunluğu fark eden bazı sürücüler trafik yoğunluğundan kaçmak için geri gitti.Arkasından gelen araçları düşünmeden trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.ÜMRANİYE'DE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALIÜmraniye'de sokak üzerinde yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan Selahattin T. yaralandı.Olay, Madenler Mahallesi Arafat Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.Marketten çıkarak yolda yürüyen Selahattin T. arkasından yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Selahattin T. yaralanarak yere yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Selahattin T.'yi ambulansla, Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak bölgede olay yeri incelemesi yaptı. Olay yerinde 6 boş kovan bulundu.Polis olayla ilgili çalışma başlatırken incelenen güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Selahattin T.'nin yeğeni olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.SİLİVRİ'DE AHŞAP EV ALEV ALEV YANDISilivri'de kimsenin olmadığı iki katlı ahşap ev alev alev yandı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, saat 18.00 sıralarında Fenerköy Mahallesi Aral Sokak'ta bulunan ve içinde kimsenin olmadığı iki katlı ahşap evde çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu Silivri İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucu ahşap ev kullanılamaz hale geldi.Fenerköy Muhtarı Muharrem Eren, "Rahmetli Rafet Mandacıoğlu'nun evi burası. Vefat ettikten sonra eşi damadının yanına yerleşti. Ara sıra geliyordu. Elektrik kontağından yangın çıktı dediler hemen itfaiye ekiplerine haber verdik. Çabuk geldiler ama ahşap olduğu için bayağı yandı. 7-8 yıldır boş bir ev. Can kaybı veya yaralanma yok" dedi.Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI KÜÇÜKÇEKMECE'DE SÜRDÜRDÜAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdürdü.Binali Yıldırım, Halkalı'da Millet Kütüphanesi açılışı yaptı. Ardından MHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.Garip Dede Türbesi Cemevi'ni ziyaret eden Yıldırım burada kısa bir konuşma yaparak, "Bizim kültürümüz ve değerlerimiz aynıdır, çatışacak ayrışacak çok şeyimiz yok. Farklılıklarımız bizim hep zenginliğimiz olmuştur. Bugün Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, bu insanlar, Allah dostu. Bu insanlarla ilgili hiç kimsenin bir problemi var mı? Sünnilerin de bir problemi yok, Alevilerin de problemi yok. Ben bu kültürün içinden gelmiş bir kardeşinizim. Ben Alevi kültürü, Sünni ve Alevilerin bir arada binlerce yıl beraber yaşadığı bir bölgenin insanıyım, Erzincanlıyım. Benim ismimi koyan bir alevi komşumuz. Niye koymuş? Anam anlatırdı rahmetli, çok ahlaklı çok sevilirdi, 'sen de öyle biri olasın diye ismini koyduk' derdi bana. Bu kadar birbirimize yakınız. Bizim aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. İstiklal mücadelesini, bağımsızlığımızı beraber kazandık. Ülkemizin kalkınması, refahı için beraber çalıştık. Zor zamanlarda da zorlukları paylaştık, azalttık. Sevinçli zamanlarımızda, sevinçleri paylaşıp çoğaltacağız" dedi.İMAMOĞLU: SİZ 1 GÜN SANDIĞA SAHİP ÇIKIN, BEN SİZE 5 SENE HİZMET EDEYİMCHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de Tokat dernekleri üyeleri ile bir araya geldi. İmamoğlu, "Bu seçimi biz kazanacağız. Siz, 1 gün sandığa sahip çıkın, ben size 5 sene hizmet edeyim" dedi.Küçükçekmece İkitelli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Tokat dernekleri üyelerine seslenen Ekrem İmamoğlu İstanbul'un yaşam kalitesi en kötü ilçelerinin, iktidar partili belediyelerce yönetildiğini belirterek, Güngören'i örnek gösterdi. İmamoğlu, "Tam 27 senedir Güngören'i aynı anlayış yönetiyor. Utanır insan. Yaşanacak alan bırakmamışlar. Yeşil alan yok neredeyse. Aşağıda bir kızımız, ağlayarak yanıma geldi. Meğer yeşil alan istiyormuş. Sana kurban olsun yeşil alan. En güzelini, en büyüklerini yapacağız""BU SEÇİMİN KAYBEDENİ OLMAYACAK""Biz, bu seçimi kazanacağız" diyen İmamoğlu, vatandaşlara sandığa sahip çıkma çağrısı yaptı. İmamoğlu, "İlk defa Türkiye'de, İstanbul'da bir seçimin kaybedeni olmayacak. Birileri hariç. Ben, bu şehri kucaklamaya geliyorum. Ne olur sandıklara sahip çıkalım. Sandıklarda yürekli insanlarımız olursa, kazanmamız kolaylaşır. Bir gün bu görevi yapacaksınız. Siz, 1 gün sandığa sahip çıkın, ben size 5 sene hizmet edeyim. Bu şehre ve insanına ihanet etmeyecek bir belediye başkanı geliyor" dedi.EKREM İMAMOĞLU: GÜZEL İNSANLARLA GÜZELLİK YAŞAMAK İSTİYORUZArtvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle İstanbul'da "Artvinliler Buluşması" düzenlendi. Bakırköy'de bulunan Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'ndeki buluşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı."SABRIN SONU SELAMET"Ekrem İmamoğlu, "Bu aralar diyorlar ki 'Sen ne biçim bir Karadenizlisin?' çok sabırlısın. Sabrın sonu selamet. Sabırlıyım. Sabrımın tek sebebi var. Bu memleket ve bu şehrin sabra ihtiyacı olduğu için sabırlıyım. Sabır olmadan bu şehir de huzur olmayacak belli ki. Biz sonuna kadar sabırlı olacağız. Çünkü sabrı zorlayan çok şeyler var ama sabrı zorlayan şeyler birilerinin işine yarıyor, biz o tarafa hiç bakmıyoruz. Size döndük. 16 milyon güzel insana döndük. O güzel insanlarla güzellik yaşamak istiyoruz. Sizlerin sıcaklığı, sizlerin el vermesiyle, katkısıyla biz bu İstanbul değişimini hep beraber gerçekleştiririz." İfadelerini kullandı.Artvin'in kendisi için öneminden bahseden İmamoğlu, "Artvin'in başarılı bir insanı var. Mücadeleci tavrı var. Hiçbir zaman vazgeçmeyen. Her şeyden önce Artvin benim için çok değerli. Kazım Koyuncu var orada. Orada yatıyor. Ciğerimi yakıp gidenlerden birisiydi. Güzel insandı. Güzel insanlar yetiştiren bir yerdi. En fazla da Artvinli'nin bu güzel topraklara bağlılığı, bu güzel millete olan bağlılığı ama en fazla Mustafa Kemal Atatürk sevdası beni çok mutlu ediyor." Şeklinde konuştu.İMAMOĞLU KASIMPAŞA'DA KONUŞTUCumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda miting düzenledi. İmamoğlu'na CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş eşlik etti.İmamoğlu, "Kasımpaşa ve Beyoğlu, özel yerler. Beyoğlu, öğrencilik yıllarımızda kültür ve sanatla buluştuğum, İstanbul'a aşık olduğum yer. Kasımpaşa da özel bir yer. Kimlikli bir yer. Özel bir semtin özel insanlarısınız. Bütün özel insanlarına, bir kişiye değil, İstanbul'da görüp görebileceği en güzel hizmeti yapacağız. 25 yılda yaptık dediklerinin misli mislisini biz yapacağız. Kaybedilen zamanı kazandıracağız. 24 gün çok çalışmanızı istiyoruz. 'Unumuzu eledik, eleğimizi astık' yok. Biz çalışmaya geldik. Neyi eleyip, neyi astıklarını bilmiyoruz ama biz çalışmaya geldik. Bizim, laf yetiştirme derdimiz yok. Eleştiri yapsınlar ama iftira atmasınlar. 'İBB'deki çalışanlara ne olacak' diyorlar. Dünyanın en huzurlu çalışanları olacaklar. Liyakatlarının karşılığını alacaklar. Sosyal haklarını sonuna kadar alacaklar. En huzurlu emek süreçlerini yaşayacaklar. Yerleri, başımızın üstü" dedi."16 MİLYON İNSANIYLA TARTIŞAN VE ÇÖZÜM ÜRETEN BİR İSTANBUL YARATACAĞIZ"İmamoğlu, "Biz, İstanbul'a ihanet eden sürece son veriyoruz. Şehrin 16 milyon insanıyla tartışan ve çözüm üreten bir İstanbul yaratacağız. Bize sorunları yaşatanlar, 25 yıldır bu kenti yönetenler. 31 Mart, uyarı pazarıdır, ikaz zamanıdır. Kendi partilerine ihanet ederler o partiye oy verirlerse. Çaktırmadan oyunu istiyorum ama gerçek de bu. Sarı kart gösterin. Sonra ikinci sarıdan kırmızıyı gösterteceğim onlara. Ben, sizi hiçbir zaman üzmeyeceğim. 16 milyon güzel insanıma kötü dil kullanmayacağım, hiçbir arkadaşıma da izin vermeyeceğim. Size, bir huzur vermeye geldim