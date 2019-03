Dha İstanbul Bülteni-1

Kaynak: DHA

İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.Bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Yeditepe Huzur" denetimleri, 39 ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı İlçe Emniyet, Özel Harekat Şube, Narkotik Şube, Trafik Denetleme Şube, Deniz Liman Şube müdürlükleri ekipleri ve polis helikopterinin katıldığı denetimlerde, hassas burunlu köpekler de görev aldı. Üsküdar'da bir araçta seyyar çakar bulan polisler, araç sürücüsüne işlem yaptı. Polis ekipleri, bir motosiklet sürücüsüne ise istendiğinde gizlenebilen oynar plaka ile trafikte olduğu için cezai işlem uyguladı.Beşiktaş'taki denetimlerde durduran araçlarda aramalar yapılırken, içerisindekiler kimlik kontrolünden geçirildi. Kaza Bağcılar, Tem Bağlantı Yolu Ankara istikametinde gece saat 01: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Basın Ekspres Caddesi'nde ilerleyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu 10 ED 115 plakalı otomobilin sürücüsü şerit değiştirmek istediği sırada, aynı yönde ilerleyen Ertan Eryılmaz'ın kullandığı 34 TG 5770 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil ve kamyonet yolu ayıran bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü yaralanmazken, otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen sürücü, Okan Boz ve adı öğrenilemeyen diğer yolcu yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİKaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan sağlık görevlileri araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada araçlarını olay yerinde hem emniyet şeridine hemde yola gelişi güzel bırakan bazı sürücüler nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Sağlık ekipleri ile vatandaşlar tarafından çıkarılan yaralılar ambulanslarla en yakın çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de kazaya karışan otomobil ve kamyonette incelemelerde bulundu. Polis ekipleri de yolu tek şeride düşürerek önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kazaya karışan otomobil ve kamyonet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol tamamen açıldı.Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Feci kazada şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi motosikletten metrelerce öteye savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralıların her ikisinin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Paşa Limanı Caddesi yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili polis incelemesi sürüyor. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan kişi yada kişilerin bulunması için polis geniş kapsamlı çalışma başlattı.Olay, sıralarında Nispetiye Caddesi Sülün Sokak'ta bulunan lüks bir restoranın önünde gerçekleşti. Saat 05: 20 sıralarında olay yerine gelen kişi yada kişiler silahla ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde yaklaşık 10 adet boş kovan bulundu. Polis, güvenlik nedeniyle Sülün Sokağı trafiğe kapattı.POLİS ŞÜPHELİLERİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOROlay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, ekipler olayı gerçekleştirenlerin belirlenmesi için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından sokak tekrar trafiğe açıldı. Dereye atılan Afganistan uyruklu genç itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.Nurdan Metodni sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.Polis saldırganları arıyor. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın nedeniyle 2 katlı binanın arka tarafında bulunan metruk binada çökme meydana geldi. İtfaiye ekipleri çökme nedeniyle kalkan tozlardan dumanların yükseldiği yeri bulmakta zorlandı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. İddiaya göre, iki öğrenci grubu arasında okul çıkışı kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3. sınıf öğrencileri Dursun İ. ile İsmail S. bacaklarından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, şerit bölgeyi güvenlik altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan öğrenciler aranıyor. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Seyrantepe Mahallesi, Barbaros Caddesi'nde bulunan Şirintepe Barbaros Camii'nde dün saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle camide maddi hasar meydana geldi. Yangını anlatan mahalle sakini Erol Kulak "Biz geldiğimizde camide dumanlar çıkıyordu. Mahalleli itfaiye ekiplerini aradı. Sonra itfaiye ekipleri geldi ve müdahale etti. Camii de kadınlar bölümü var oradan çıkmış yangın" dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım, Kağıthane'deki 31 Mart'taki yerel seçim çalışmaları kapsamında, AK Parti kadın kolları ve okul aile birlikleri ile bir araya geldi."39 İLÇENİN TAMAMINA OYUNCAK KÜTÜPHANELERİ KURACAĞIZ"Kağıthane merkez mahallesinde bulunan özel bir mekanda AK Parti kadın kolları ve okul aile birlikleri ile bir araya gelen Binali Yıldırım, "Hem Kağıthane'de hem de İstanbul'da yavrularımız için çok güzel işler yapacağız. Gelişmiş ülkelerde çocukların sosyal, psikolojik, fiziksel gelişmeleri için oyuncak kütüphaneleri var. İstanbul'un 39 ilçesinin tamamına yavrularımız için oyuncak kütüphaneleri kuracağız. Çeşit çeşit oyuncaklarla çocuklar sıkılmadan oynayacak ve ailelerde büyük bir masraftan kurtulacak." dedi."İSTANBUL'UN HER İLÇESİNE YAVRULARIMIZ İÇİN 'DENE-YAP' ATÖLYELERİ KURACAĞIZ"İstanbul'un 300 mahallesinde 955 tane kreş açacaklarını belirten Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:İstanbul'un her ilçesine yavrularımız için 'dene-yap' atölyeleri kuracağız. Çocuklar bilim ve teknik becerilerini burada geliştirecek. Minik yavrularına bakmak için iş hayatından uzak kalan hanım kardeşlerim üzülmesin sizi de düşündük. Emine bacım, çocuğunu bize huzurla emanet edip işine gidebilecek. Çünkü yaşadığı mahalleye bir çocuk yuvası açacağız. Kadınlarımızın çocuklarını güvenle teslim edeceği okul öncesi eğitim yuvalarını bütün mahallelerde gerçekleştireceğiz. Fatma kardeşim de el emeği göz nuru ürünleri varsa evde yaptığı, biz belediye olarak bunları değerlendireceğiz ve satılmasına yardım edeceğiz. Emek alın teri değerli ama kadın emeği çok daha değerli."AİLELER SERTİFİKALI YARDIMCILARA SAHİP OLACAK"Yıldırım, "Zehra kardeşim gel belediyeye seni de meslek sahibi yapalım diyeceğiz. Çocuk bakımı, yaşlı bakımı nasıl yapılır bunları öğreneceksiniz. Bir yandan bu işi hakkıyla öğreneceksin, bir yandan da biz seni hakkıyla tanıyacağız ve değerlendireceğiz. Sabırlı ve iyiliksever biri olduğunu kanıtladığında sertifikanı alacaksın, böylece başvuran aileler sertifikalı yardımcılara sahip olacak." ifadelerini kullandı.Binali Yıldırım'ın konuşmalarının ardından salonda bulunan kadınlar, Binali Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Öte yandan, Binali Yıldırım Kağıthane'deki seçim çalışmaları kapsamında, bir minibüs durağını ziyaret ederek, Huzur Mahallesi sakinlerinin çay davetini geri çevirmeyerek yanlarına gitti. Yıldırım, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Yıldırım daha önce de Seyrantepe Mahallesi'nde yaptırılan Ulubatlı Hasan Camisi'nin açılışına katıldı. Cuma namazını burada kılan Binali Yıldırım, caminin yaptırılmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Yıldırım ve beraberindekiler, namazın ardından caminin açılış kurdelesini birlikte Burada vatandaşlara seslenen İmamoğlu, Şile'nin turizmine katkı sağlayacaklarını belirterek, "Şile'nin köylerine İstanbul'u görmek için akın akın gelecekler, bunu başaracağız. Başaracağız buna inanın, göreceksiniz" dedi.Semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu, burada alış-veriş torbası dağıttı. Şile Meydanı'nda miting düzenleyen İmamoğlu, "İstanbul'un en güzel yerlerinden birindeyim. İstanbul'un en güzel noktalarından birisi ve sizler ile bir arada olmaktan büyük keyif duyuyorum. Bir siyasetçi kimlik bana şöyle dedi: 'Görüyorum, çocuklar seni çok seviyor, çocukların sevgisini kazanmışsın. Bu hesaplı, planlı olmaz. Bazen Allah vergisidir, yaşarsın bunu. Ama sakın kaybetme, kaybettiğin gün de siyaseti bırak' demişti, hiç unutmam. Kendi ilçemde o sevgiyi doya doya yaşadım, inanın. Burada da, İstanbul'un neresine gitsem, annesiyle, babasıyla, babaannesi ya da anneannesi ile çocuklar geliyor, inanın dünyanın en mutlu insanı oluyorum" diye konuştu. Kızı Beren'in kendisine kızdığını da sözlerine ekleyen İmamoğlu, "Artık yapacak bir şey yok. Bir şehirde kadınlar ve çocuklar mutlu değilse, kendilerini güvende hissetmiyorsa siz o kenti mutlu etme şansına sahip değilsiniz. Dolayısıyla bu iki hassas kısma önem vereceğiz" ifadelerini kullandı."ŞİLE'NİN KÖYLERİNE AKIN AKIN GELECEKLER, BUNU BAŞARACAĞIZ"Şile'nin turizmi ile ilgili konuşan İmamoğlu, "Şile'nin turizmine, sahiline, altyapısına, köylerin altyapısına, üretimine... Değerli dostlar, düşünsenize ne üretiyorsanız alıcısı var. 16 milyon insan. Tarımın, hayvancılığın keza aynı. Size bir şey söyleyeyim Şile'nin köylerine İstanbul'u görmek için akın akın gelecekler, bunu başaracağız. Başaracağız buna inanın, göreceksiniz" şeklinde konuştu."GÜLERYÜZLÜ OLMAZSAM GELİN YAKAMA YAPIŞIN"Mitinge katılan vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimlerinde destek isteyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Size söz veriyorum ve sizden rica ediyorum. Tatlı dilli olun. Şile'den şu meydandan söz veriyorum bir gün tam tersini yaparsam gelin bu meydanda yakama yapışın. Bu kardeşiniz hayatı boyunca, görevi ne olursa olsun, güzel konuşacak. Görevi nerede olursa olsun halkına hep güzel mesaj verecek. Size söz veriyorum" dedi.PAZAR ZİYARETİNDE VATANDAŞLARA FİLE DAĞITTIMiting sonrasında otobüsle halkı selamlayan İmamoğlu'nu, o sırada seçim çalışmaları yürüten İyi Partilileri selamladı. İmamoğlu'nun sonraki durağı semt pazarı oldu. Burada, alışverişe gelen vatandaşlara pazar filesi hediye etti. Vatandaşların kendisi ile fotoğraf çektirme isteğini kırmayan İmamoğlu, kendisine sarılan vatandaşlar eşliğinde Pazar gezisini sürdürdü. Eşi Dilek İmamoğlu, pazardan yeşillik aldı.Görüntü Dökümü:-----------------------İmamoğlu'nun köy girişinde karşılanması-Vatandaşlar ile sohbet-Şile Meydanı'nda vatandaşlara sesleniş-Detaylar-Seçim otobüsünden halkı selamlaması-Pazarda vatandaşlar ile konuşması-Vatandaşlara file dağıtması15.03.2019 - 22.22 Haber Kodu : 190315261================================11-BAKAN MURAT KURUM: SOSYAL KONUTA BAŞVURU 180 BİNİ AŞTIHaber-Kamera: Gül KABA-Ömer HASAR-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL DHAÜsküdar, Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sosyal konutta başvuru bugün itibariyle 180 bini aştı" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve TOKİ tarafından inşa edilecek olan, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesi 1. etap 501 konut, 48 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işinin temel atma töreni yapıldı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, milletvekilleri, yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı."YATAY MAHALLE KÜLTÜRÜ ESAS ALINACAK"Bugün İslam dünyasının yas günü olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlenmesini kınayarak, hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diledi. Bugüne kadar İstanbul'da 23 ilçede 65 adet riskli alan ilan ettiklerini belirten Kurum, "Toplamda 120 bin bağımsız bölümü de kentsel dönüşüm sürecine aldık. Depreme dayanıklı olmayan bu yapıların yıkımlarını yaptık. Yenilerini de yapmak suretiyle vatandaşımıza huzurlu, mutlu yuvalarını bir an önce kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.Üsküdar'da bu kapsamda iki adet riskli alan olduğunu belirten Kurum, "Bu alanlardan biri Kirazlıtepe Mahallemiz, bu bölge kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımıza bağlı TOKİ eliyle Kirazlıtepe Mahallesindeki toplamda bin 761 adet konut ve 120 adet iş yeri inşallah yenilerini yapmak suretiyle burayı inşa edeceğiz. Proje tamamlandığında bu alanın yüzde 50'den fazlası yeşil alan olacak. Yatay mahalle kültürünün esas alındığı bu projeyi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı."GÖNÜLLÜ DÖNÜŞÜMLE HERKESİN GÖNLÜ OLSUN İSTİYORUZ"Dönüşüm projelerini yaparken iki tane kriterleri olduğunu dile getiren Kurum, "Diyoruz ki biz birincisi yerinde dönüşüm yapacağız. Mahallesinden, komşularından kimseyi ayırmayacağız. Bu projemiz buna örnektir. Toplamda 124 blokta 184 bin metrekare inşaat alanı üretiyoruz ve tamamını burada yaşayan hak sahibi kardeşlerimize veriyoruz. İçinde finans elde edeceğimiz hiçbir konut yok. Dolayısıyla burada sizin dışınızda burada hiç kimse oturmayacak buna müsaade etmeyeceğiz. İkincisi ise gönüllü dönüşümdür. Gönüllü dönüşümle herkesin gönlü olsun istiyoruz. Biz 31 Mart'ı gönüllü belediyeciliğin seçimi ilan ettik. Bu seçim çerçevesinde herkesin gönlüne girmek zorundayız" dedi."16 YILDA 235 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"Kurum, "İstanbul'a son 16 yılda 235 milyar liralık yatırım yaptık. Bakanlık olarak devam eden yatırım tutarı 92 milyar lira. TOKİ eliyle bugüne kadar 150 milyar liralık yatırım yaptık. 840 bin vatandaşımızın konut edinmesini sağladık. Bunlarla birlikte sosyal donatı alanlarımızı yaptık" diye konuştu."KENTSEL DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞIN YANINDAYIZ"Kentsel dönüşümü hızlandıracaklarını söyleyen Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 81 il valiliğine genelge gönderdik. Genelde çerçevesinde Kartal'daki gibi bir daha kaza yaşamamak için bu dönüşümleri yapmamız şart. Hazırladığımız kentsel dönüşüm strateji belgesinde 3 ay içerisinde riskli binalardan başlamak suretiyle dönüştürmek istiyoruz. Yılda 300 bin konutun yüzde 10-15'ini TOKİ eliyle yapacağız. Kalan kısmına ilişkin İller Bankası aracılığıyla yılda 4 milyar liraya kadar kredi desteği vereceğiz. Vatandaş ister kendi dönüştürsün isterse de belediyeden veya bizden yardım alsın. Hepsinde yanındayız" dedi."KONUT TAKSİTLERİ 652 LİRADAN BAŞLIYOR"2019 yılı için 50 bin sosyal konutluk projesi hazırladıklarını belirten Kurum, "Projenin başvuruları bugün itibariyle 180 bini aştı. Alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımıza, emeklilerimize, şehit ailelerimize ve gazilerimize yönelik bu projeyi hamdolsun 180 bin başvuruyla devam ediyoruz. İstanbul'daki konutların taksitleri 652 liradan başlıyor. Yani kira öder gibi ev sahibi olabiliyorsunuz. 240 aya varan vadeyle ev sahibi olabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.KÜLTÜRÜNÜ, DOĞAL ÇEVRESİNİ KORUYACAKŞehirlerdeki eskimiş, plansız konutların yaşanılabilir hale gelmesi için büyük ölçekli projelerin devam edeceğini söyleyen TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise, "Fiziksel olarak köhnemiş, afetlere karşı riskli, yapı ömrünü tamamlamış sağlıksız konutlar ülkemizin en önemli problemlerinden biridir. Bu konutlar hem içinde yaşayan vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini tehdit etmekte, hem de kentlerin sağlıklı gelişimine engel olmaktadır. Bu nedenle şehirlerdeki, eskimiş, plansız ve sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale gelmesi için başlatılan büyük ölçekli ve kapsamlı projeler devam etmektedir. Sürdürülebilir, planlı, çevre kalitesini, yapı kalitesini, verimliliği ve sonuçta insanın yaşam kalitesini artıracak bu projeler aynı zamanda şehirlerin tarihi, kültürü ve doğal çevresini de koruyacak ve geliştirecektir" diye konuştu.PROJE 650 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAKBulut, "6306 sayılı kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı içerisinde olan ve bugün 501 konutluk 1. etap ile 48 ticari birimin temeli atılacak olan alanda, 124 bloktan oluşan bin 761 konut ve 120 ticari birim üretilecek. 1.Etabın ihale bedeli yaklaşık 235 milyon lira olup, 650 günde bitirilecektir. 33 bloktan oluşacak konutlar; B+Z+3 kat olacak. 381 konut 2+1, 120 konut 3+1 büyüklüğünde tasarlandı. Geri kalan 91 bloktan oluşan bin 260 konut ve 72 ticari biriminin ise uygulama projelerinin çalışmaları devam ediyor. Konut bloklarının bodrum kat seviyelerinin alt kısımları birleştirilip kapalı otopark alanları olarak tasarlandı. Proje alanı kısıtlı olmasından dolayı tüm otopark alanları eğimden faydalanılarak yer altına alındı. Blokların ortak kullanılan alanları ise çocuk oyun alanları ve rekreasyon alanları olarak değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:-----------------------Murat Kurum kürsü konuşması-Ömer Bulut kürsü konuşması-Törenden görüntüler-Genel ve detaylar15.03.2019 - 18.52 Haber Kodu : 190315241===============================12 - ÜSKÜDAR'DA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDUHaber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL,Üsküdar Sahili'nde gece saatlerinde denizden yetişkin bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset çıkarıldı. Üsküdar Sahili'nde gece saatlerinde yürüyüş yapan bir grup genç, denizin kıyıya yakın noktasında, su yüzeyinde hareketsiz bir şekilde yatan insan bedenini görmeleri üzerine durumu polise bildirdi. İhbarın ardından söz konusu yere gelen asayiş ekipleri ile deniz polisinin yaptığı ilk incelemelerde denizde fark edilen insan bedeninin yetişkin bir erkeğe ait ceset olduğunu belirlendi. Kayalıkların arasında, kör noktada bulunan ceset dalgıçların da yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Ceset üzerinde herhangi bir kimlik bilgisine rastlanılmadığı öğrenildi.Görüntü dökümü:---------------Cesedi çıkarma çalışmalarıGenel ve detaylar16.03.2019 - 05.50 Haber Kodu : 190316016===============================