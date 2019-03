Dha İstanbul Bülteni- 1

Kaynak: DHA

1- İSTANBUL'DA SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN DEAŞ'LI YAKALANDIÇağatay KENARLI/ İstanbul DHAİstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmada, kilise ve sinagog gibi ibadethanelere saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülen bir kişinin varlığını tespit ederek çalışma başlattı. TEM ekipleri, belirlediği çeşitli adreslere 17 Mart Pazar günü baskın düzenledi.Sarıyer Maslak'ta bulunan bir adrese giren ekipler, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddia edilen S.M. adlı DEAŞ'lı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı yerde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel dokümanlara polis ekipleri incelenmek üzere el koydu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.M.'nin sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.========================2- YANGINDA BALKONDA MAHSUR KALAN İKİ KADINI İTFAİYE KURTARDIHaber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHAŞişli'de sabah saatlerinde 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın çıkan dairenin balkonunda mahsur kalan iki Suriyeli kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Ev sahibi olduğu öğrenilen bir kişinin ise yangın çıkan dairede bulunan kiracılarına kapıyı açmaları için dakikalarca bağırması dikkat çekti.Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayanların bir bölümü kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangının çıktığı dairede bulunan ve Suriyeli oldukları öğrenilen iki kadın mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İTFAİYE EKİPLERİ BİNAYA MÜDAHALE ETTİİkinci katta başlayan yangının büyümemesi için itfaiye ekipleri binaya girerek müdahale etti. Yangın çıkan dairenin kapısı uzun uğraşlar sonucu kırılabildi.'KAPIYI AÇIN' SESLERİ SOKAĞI İNLETTİBinanın 3. katında oturan ev sahibi, Halil Şahin'in 'Kapıyı Açın' diye bağırması dikkat çekti. Şahin, uzun süre balkonda mahsur kalan iki kadına evin içerisine girerek dairenin kapısını açmalarını için bağırdı.İTFAİYE EKİPLERİ KADINLARI MASKE TAKARAK KURTARDIYangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Balkonda mahsur kalan ve Suriyeli oldukları öğrenilen iki kadın ise, yüzlerine takılan maske ile aşağı indirildi. Dumandan etkilenen Halil Şahin ve iki kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.Görüntü dökümü:--------------Yanan bina-Daireden çıkan dumanlar-Balkonda mahsur kalan kadınlar-Balkondan bağıran ev sahibi-İtfaiye ekiplerinin çalışması-İtfaiye erinin kadınlardan birine maske takarak aşağı indirmesi-Dumandan etkilenen iki kadının ambulansa bindirilmesi-Dumandan etkilenen bina sahibinin aşağı indirilerek ambulansa alınması-Genel ve detay görüntüler21.03.2019 - 03.09 Haber Kodu : 190321020===============================3- FATİH'TE İŞ YERİ YANGINIHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAFatih'te gece saatlerinde 4 katlı bir binanın altında bulunan pasaj içerisindeki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde hasar meydana geldi.Yangın Fatih, Şehremini Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Başvekil Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı pasajın alt katındaki bilgisayar dükkanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği iş yerine müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de olay yerinde hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan iş yerindeki yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinin kapalı olması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken bilgisayar dükkanında hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.Görüntü Dökümü:--------------------------Olayın meydana geldiği yerİtfaiye ekiplerinin çalışmasıPolisin önlemiSağlık ekiplerinin beklemesiVatandaş ile röpGenel ve detaylar21.03.2019 - 02.16 Haber Kodu : 190321019============================4- PENDİK'TE KAĞIT TOPLAYICISI YANGINDA ÖLDÜHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBULPendik'te, kağıt toplayıcısı olduğu belirtilen 60 yaşlarındaki bir kişi, kaldığı barakada çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.Yangın, dün saat 21.30 sıralarında, Pendik Yeni Mahalle Plevne Caddesi'nde boş arazideki barakada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Barakadan alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ardından yapılan kontrollerde barakada kalan kağıt toplayıcısı, 60 yaşlarındaki kişinin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Bir mahalle sakini, "Mahallemizde çöpten kağıt topluyordu. Boya işleri yapıyordu. Kendi halinde bir insandı, kimseye bir zararı olmazdı. En son dün gördüm şişe topluyordu." dedi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü:--------Olay yerinden görüntüler-Polis ekiplerinin inceleme görüntüleri20.03.2019 - 23.42 Haber Kodu : 190320304==============================5- SANCAKTEPE'DE GIDA TOPTANCISINDA YANGINHaber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Ali Kerem BENGİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHASancaktepe'de bulunan gıda toptancısı binasında yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.Yangın, dün saat 21.30 sıralarında, Emek Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan gıda toptancısı binasında çıktı. Toplam 5 bin metrekarelik bir alanda kurulu olan binanın mutfak bölümünde başlayan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Yenidoğan, Dudullu, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden önledi. Ekipler, bina içinde bir süre duman tahliyesi yaptı. Gıda toptancısı çalışanları, iş yerlerinin yandığını duyunca olay yerine geldi. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken binada hasar oluştu.Görüntü Dökümü:-------------------------Yanan market-Olay yerindeki polis ekipleri-Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri-Vatandaşlar ile röp-Genel ve detay20.03.2019 - 23.04 Haber Kodu : 190320301=========================6- İTFAİYE, YANAN DEPONUN DEMİR KAPISINI KESEREK MÜDAHALE ETTİMurat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,Kağıthane'de, bir marketin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, kilitli olan depo kapısını keserek yangına müdahale etti.Olay, Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Karahisar Sokak'ta dün 21.45 sıralarında meydana geldi. Bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.İtfaiye ekipleri, deponun demir kapısının kilitli olması nedeniyle yangına müdahale etmekte zorluk çekince, kapı kesilerek açıldı. Yangın yarım saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.Görüntü Dökümü------------------------Market zincirinden dumanların çıkması-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü-Marketten detay görüntü-Toplanan kalabalıktan detay görüntü-Polis ekiplerinden detay görüntü-İtfaiye araçlarından detay görüntü-Marketin deposundan duman çıkması-Genel ve yakın detaylar20.03.2019 - 22.34 Haber Kodu : 190320297================================7- KAĞITHANE'DE TRAFO PATLADI, VATANDAŞ KENDİNİ SOKAĞA ATTIMurat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,Kağıthane'de, sokakta patlayan trafo vatandaşı sokağa döktü. Vatandaşlar, trafoda üst üste gelen patlamalar ve yanma nedeniyle panik yaşadı.Olay, Hürriyet Mahallesi Hudut Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından elektriklerin kesilmesi üzerine panik yaşayan sokak sakinleri kendilerini dışarı attı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst üste yaşanan patlamalar nedeniyle yanan elektrik kablolarını söndürmekte zorluk yaşadı. Yangın, patlamaların sona ermesinin ardından söndürülebildi.Sokak sakinlerinden Muhammet Kalaycı, "Burada trafo patladı. Bütün vatandaşlar mağdur oldu. İtfaiye geldi, söndürmeye çalıştı. İtfaiye gelmeden önce bayağı bir parladı. Elektrikler kesildi, elektriksiz kaldık" dedi.Görüntü Dökümü-------------------------Cep telefonu görüntüsü trafoda patlamaların olması-Aktüel-Trafoda patlamaların olması-Trafonun yanması-İtfaiye ekiplerinin trafoyu söndürmeye çalışması-Sokaktan detay görüntü-Sokağın duman ile kaplanması-Bazı vatandaşların meraklı gözler ile yangını izlemesi-Bazı vatandaşların ağızlarını kapatması-Sokak sakinlerinin dışarıya çıkması-Muhammed Kalaycı ile röportaj-Genel ve yakın detaylar20.03.2019 - 22.31 Haber Kodu : 190320296=============================8- BAYRAMPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRI KAMERADAHüseyin COŞKUN/ İSTANBUL,Bayrampaşa'da, alacak verecek meselesinden dolayı aralarında tartışan 2 kişiden biri silahla ateş etti. Olayda 1 kişi yaralanırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Papatya Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail adlı kişi ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan, adı öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İsmail adlı kişi silahla yaralandı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Asayiş ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapattı, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerinde delil araştırması yaptı. Ekipler, olay yerinde 3 boş kovan tespit etti.SİLAHLI SALDIRI KAMERADASaldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin birlikte sokakta yürüdükleri ve bir süre sonra apartmandan dışarı çıktıkları görülüyor. Saldırgan, İsmail adlı kişiye ateş ettikten sonra olay yerinden ayrılıyor. İsmail adlı kişi vurulmasının ardından yere yığılıyor.Öte yandan, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise, yaralının yerde yattığı ve çevredekilerin kendisiyle ilgilendiği anlar yer alıyor.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü:--------------------Olay yeri ve çalışmalarGüvenlik kamerasına yansıyan yaralanma anıVatandaş kamerasıGenel ve detaylar21.03.2019 - 00.09 Haber Kodu : 190321005============================9- MALTEPE'DE 3. KATTAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜHaber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHAMaltepe'de oturduğu apartmanın 3'üncü katından düşen Nuri Çetinkaya(57) hayatını kaybetti.Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Şehit Barbaros Yalçın Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede oturan Nuri Çetinkaya(57) sabah uyandığında balkona çıktı. Çetinkaya henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde hareketsiz bir şekilde yatan Çetinkaya'a hayatını kaybettiği belirlendi.AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRKEN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDUÇetinkaya'nın hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi sinir krizi geçirilirken ölüm haberini alan yakınları ise olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri sokakta güvenlik şeridini çekerek olay yeri inceleme ekiplerini bekledi.OLAY YERİ İNCELEMLE EKİPLERİ DÜŞTÜĞÜ YERDE İNCELEMELER YAPTIOlay yeri inceleme ekipleri sokağı ve Çetinkaya'nın oturduğu evinde bir süre delil araştırması yaptı. Ekiplerin araştırmasının ardından Nuri Çetinkaya'nın cansız bedeni ambulansla Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü--------------------------------Olay yeri-Çetinkaya'nın cansız bedeni-Polis ve sağlık ekipleri-Ailesi sinir krizi geçirmesi ve ağlayan yakınları-Polis ekiplerin incelemesi-Olay yeri inceleme ekipleri delil araştırması-Düştüğü binadan ve evinin balkonu-Genel ve detaylar21.03.2019 - 07.14 Haber Kodu : 190321024================================10- BAKAN KASAPOĞLU VE BİNALİ YILDIRIM, BEYKOZ'DA İKİ OKUL AÇTIHaber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBULGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İlkokulu ve Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nun açılışını yaptı. Açılışa ayrıca, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGAMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran ve çok sayıda davetli katıldı.Açılışta ilk söz alan TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ederek, çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti."BURADA OKUYACAK ÖĞRENCİLERİN ATATÜRKÇÜ VE İLERİYİ GÖREN VİZYONLU ÖĞRENCİLER OLARAK YETİŞMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"Ardından söz alan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise, "TFF aslına baktığınız zaman Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Bu sivil toplum kuruluşu olarak ben ve arkadaşlarım TOGEMDER ile yola çıktık. Bugün 5. Okulun açılışını yapıyoruz. Ben burada okuyacak öğrencilerin Atatürkçü ve ileriyi gören vizyonlu öğrenciler olarak yetişmesini temenni ediyorum. Tabi Hüsnü bey başta olmak üzere tüm federasyon yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi."DEMİRÖREN'E KATKILARINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"Daha sonra konuşan TFF Başkanı Hüsnü Güreli de okulların yapımında emeğe geçenlere teşekkür ederek, "En büyük teşekkürü dostum ve dava arkadaşımız, birlikte yola çıktığımız Yıldırım Demirören Başkanımıza teşekkür ediyorum. Zira, TOGEMDER'in bu talebi bize geldiği anda, büyük şevk ve süratle hayır işlerine çok önem veren Yıldırım Demirören başkanımıza emekleri için, Türk futboluna verdiği emekler için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bu şehrin valisi olarak emeği geçenlere teşekkür ediyor. Şehrimize bu hayır, hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi."YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Gerçekten ülkemiz Avrupa'nın en yoğun genç nüfusa sahip bir ülke. Bu bağlamda bizde bakanlık olarak diğer kurumlarla işbirliğini çok önemsiyoruz. Bu anlamda da yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eğitim ve bilginin en büyük güç olduğuna dikkat çekerek, bütçede en büyük payın eğitime ayrıldığını kaydetti. 16 yıl içinde eğitimin kalitesi için alt yapının hazırlandığını ve derslik sayısının 2 katına çıkarıldığını ifade etti."TEKLİ EĞİTİM İÇİN 454 OKUL DAHA YAPMAMIZ LAZIM"Binali Yıldırım, "Bakanlığımız ve valiliğimizce yapılan yatırımlarla çok mesafe aldık. Ancak henüz tekli öğretime geçecek seviyeye gelemedik. 454 tane daha okul yapmamız lazım. Nisan ayından itibaren sizlerin destekleri ile bu işleri el birliği ile yapacağız ve İstanbul'da da tekli eğitime geçeceğiz" dedi."İSTANBUL'U DÜNYANIN 10'UNCU BÜYÜK ŞEHRİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"İstanbul 3.0 döneminin geride bırakıldığını ve 4.0 dönemi için yola çıktıklarını belirten Yıldırım, "Akıllı İstanbul yönetimiyle İstanbul'u dünyanın 10'uncu büyük şehri haline getirmeyi hedefliyoruz. Eğitimi, kültür sanat faaliyetleriyle, ulaşım sorunlarının çözülmesiyle, turist sayısını 22 buçuk milyona çıkarmış, ihracattaki payını 125 milyar dolara çıkarmış ve Türkiye'de son 5 yılda en 500 bin katkı sağlamış bir İstanbul hayal edin. Bu İstanbul, sadece 2023'e giderken dünyada bir marka şehir olmayacak, aynı zamanda Türkiye'mizin 100'üncü yıl hedeflerini de gerçekleştirmede itici bir güç olacak. O yüzden İstanbul'a ve İstanbullulara çok büyük görev düşüyor." İfadelerini kullandı.Konuşmaların ardından protokol üyelerine plaket takdimi yapıldı. Daha sonra Binali Yıldırım ve beraberindeki protokol üyeleri kurdele keserek okulların açılışını yaptı.Görüntü dökümü------------------------------Açılışı yapılan okullar-Okuldan genel ve detaylar-Protokolden ayrıntılar-Protokol konuşmaları-Plaket takdimi-Kurdele kesilmesi20.03.2019 - 18.54 Haber Kodu : 19032025920.03.2019 - 19.00 Haber Kodu : 190320261=================================11- BAKAN KASAPOĞLU VE BİNALİ YILDIRIM BEYKOZSPOR STADYUMU'NUN AÇILIŞINI YAPTIHaber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ İSTANBUL DHAGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beykozspor Stadyumunun açılışını gerçekleştirdi. Stadyum açılışına TFF Başkanı Hüsnü Güreli, Başkanvekili Cengiz Zülfikaroğlu, Nihat Özdemir ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da katıldı.GÜRELİ: BU STADYUMA KATKI SAĞLAYARAK TFF'NİN AMATÖR FUTBOLUN GELİŞİMİNE VERDİĞİ DESTEĞİN ÖNEMİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTIKSeçim çalışmalarını sürdüren Binali Yıldırım Beykoz'da Beykozspor Stadyumunun açılışına katıldı. Stadyum açılışında ilk olarak Programda ilk TFF Başkanı Hüsnü Güreli konuştu. 1908 yılında kurulan Beykozspor'un tarihçesinden bahseden Güreli TFF ve Beykoz Belediyesi'nin işbirliği ile yapılan stadın teknik özelliklerinden bahsetti. Güreli, "Bu stadyuma katkı sağlayarak TFF'nin amatör futbolun gelişimine verdiği desteğin önemini göstermeye çalıştık. Bu stadın yapımında emeği geçen herkesi, öncelikle görevi devraldığım Yıldırım Demirören'e ve federasyon yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.BAKAN KASAPOĞLU: AK PARTİ HÜKÜMETLERİNİN SPORA VERDİĞİ ÖNEM ORTADAGüreli'den sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu söz aldı. Bakan Kasapoğlu, "Spor, barışın, sevginin ve kötülükleri yenmenin en önemli araçlarından biri. Evrensel bir dildir. Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki Ak Parti hükümetlerimizin spora verdiği önem ortada. Ülkemizin statları dünyanın birçok ülkesindeki statlardan çok daha ileride. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı olsun" diye konuştu.YILDIRIM: MAHALLE LİGLERİNİ BAŞLATIYORUZBakan Kasapoğlu'nun ardından Binali Yıldırım konuştu. Beykozspor'un Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden biri olduğunu belirten Yıldırım, Beykozspor'a süper lige çıkma sürecinde başarılar diledi. Gençlerin önünü açmak için seferber olacaklarını kaydeden Yıldırım, "İstanbul'da 961 mahallemiz var. Mahalle liglerini İstanbul'da başlatıyoruz ve 3 korner 1 penaltıyı da getiriyoruz. Böylece sporu yediden yetmişe herkesin hizmetine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.YILDIRIM, BEYKOZSPORLU FUTBOLCULARLA ÇEKTİRDİKonuşmaların ardından Binali Yıldırım'a 34 numaralı sarı-siyahlı Beykozspor forması hediye edildi. Daha sonra stadın ortasına geçen Binali Yıldırım ve protokol üyeleri kurdele keserek stadın açılışını yaptı. Açılışın ardından Binali Yıldırım, Beykozsporlu sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.Görüntü dökümü-----------------------------Stadyumdan ayrıtılar-Sporculardan ayrıntılar-Protokolün yerini alması-Protokol konuşmaları-Stadyumun açılışı20.03.2019 - 23.33 Haber Kodu : 190320302=================================12- BAKAN KASAPOĞLU VE BİNALİ YILDIRIM'DAN MİLLİ TAKIMA ZİYARET VE BAŞARI DİLEĞİGökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İstanbul DHAGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Riva'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'na yapılan ziyarette Teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcular ile bir araya gelen Kasapoğlu ve Yıldırım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri kapsamında oynanacak maçları öncesinde milli takım heyetine başarılar diledi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli'nin de hazır bulunduğu ziyarette Yıldırım'a 34 numaralı milli takım forması hediye edildi. Ay Yıldızlılar, 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak.Görüntü Dökümü:----------------------Bakan Kasapoğlu ve Yıldırım'ın tesislere gelmesi-Futbolcularla tokalaşmaları-Genel ve detaylar20.03.2019 - 19.14 Haber Kodu : 190320265================================13- MERAL AKŞENER BEYKOZ'DA SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BULUNDUHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBULİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beykoz'da seçim çalışmalarında bulundu. Yaptığı esnaf ziyaretlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun Çengelköy'deki mitingine katılan Akşener, "Bu bir yerel seçimdir Allah aşkına birbirinize düşmeyin" dedi.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Seçim çalışmalarını Beykoz'da sürdürdü. Esnaf ziyaretlerinin ardından Kavacık'ta bulunan Beykoz Doğru Karadenizliler Derneği'ni ziyaret eden Akşener burada bir konuşma yaptı.Akşener, "Siyaset rekabet işi, rekabet en çok seçmenin işine yarar, şimdi ben geldiğime göre umuyorum diğer siyasi partilerin genel başkanları da buralara gelsinler, sizleri aydınlatsınlar. Bu çatılar altında seçim zamanların dışında hiç siyaset yapmadım. Siz davet edersiniz her siyasi parti gibi gelir konuşuruz. Adaylarımızı anlatırız ve sizi ikna edebilirsek oylarınızı isteriz. Bütün bunlar olması gereken siyasi rekabetin hizmet anlayışı, projeler üzerinden yürümesi gereken bir tavırdır" dedi."GENEL BAŞKANLARIN ÖZNE OLDUĞU BİR YEREL SEÇİM OLMASINI DOĞRU BULMUYORUM"Akşener, "Genel başkanların özne olduğu bir yerel seçim olmasını doğru bulmuyorum. Netice itibariyle Beykoz'dan ben seçilmeyeceğim Bilgehan Murat seçilecek, diğer siyasi partilerin adayları seçilecek benim sizden ricam oy kullanırken tepede oluşan siyasi iklime, sert dile bakmayın, esas mesele Beykoz'a kim hizmet edecekse o kişiye oy vereceksiniz. ve o kişinin hangi siyasi partiden olursa olsun projelerine bakmalısınız ki, inşallah Murat seçilir, sonuçta kim seçilirse Beykoz'umuzun Belediye Başkanı odur." diye konuştu."BU BİR YEREL SEÇİMDİR ALLAH AŞKINA BİRBİRİNİZE DÜŞMEYİN"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Çengelköy'deki mitingine de katılarak konuşan Akşener, "Sizden sadece bir şey istiyorum. Bu bir yerel seçimdir. Allah aşkına birbirinize düşmeyin, 41 Yasinlere kadınlar yine arkadaşlarıyla gidecek, Cuma dualarına birlikte gideceksiniz, önümüz ramazan, mukabelelere birlikte gideceksiniz, aynı Camide birlikte saf tutacaksınız, aynı apartmanda karşılıklı oturacaksınız. Sakın ola akrabalarınızın dostlarınızın gönlünü kırmayın" şeklinde konuştu."YAKARSA DÜNYAYI GARİPLER YAKAR"Ardından Partisinin Beykoz İl Başkanlığı önüne geçen Akşener, burada halka hitap etti. Akşener, "1 Nisan'dan itibaren, zam yağmuruna tutulacaksınız, elektrik paralarınız iki ile katlanacak, doğalgaz paraları yakıyor mu? Yakıyor. Tencere kaynıyor mu? Kaynamıyor. Esnaf siftah yapabiliyor mu? Trafik çilesi filan onları hiç söylemeyeceğim bile. Günlük hayat yakıyor mu? Yakıyor. İşte rahmetli Müslüm babanın bir lafı var ya 'yakarsa dünyayı garipler yakar" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:------------------Meral Akşener vatandaşla konuşması-Dernek ziyareti-Dernekte yaptığı konuşma-Ekrem İmamoğlu'nun mitingine ziyaret-Beykoz İlçe Başkanlığı önündeki konuşması-Genel ve Detaylar20.03.2019 - 22.34 Haber Kodu : 190320297===============================14- UBER'E ERİŞİMİN ENGELLENMESİ DAVASI ERTELENDİHaber-Kamera: Özden ATİK - Yılmaz BEZGİN / İstanbul, DHAİstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan dava, bilirkişi raporu henüz gelmediği için 3 Temmuz'a ertelendi.İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Birleşik Taksiciler Derneği, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası vekilleri ile feri vekiller ve davalı Uber Turkey Yaz. Limited ve Uber Int. BV şirketinin vekili hazır bulundu. Duruşmada bir taksi sahibi olan Çiğdem Yılmaz adına avukatları da davaya feri müdahillik talebinde bulundu.Davacı avukatlar, dosyanın bilirkişiden dönmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Davalı Uber Limited avukatları da raporun beklenmesini ve Çiğdem Yılmaz'ın talebinin reddini istedi. Mahkeme, feri müdahillik talebinde bulunan Çiğdem Yılmaz'ın müdahil olmasının hukuki bir yararı olmadığından talebin reddine karar verdi. Dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi. Öte yandan, adliye önündeki meydanda polis geniş güvenlik önlemi aldı. Duruşma için gelen Uberciler ve taksicileri polis ikiye ayırdı. Duruşma süresince sloganlar atan taraflar, davanın ertelendiğini öğrenince olaysız bir şekilde dağıldılar.Görüntü Dökümü----------------------Uberciler-Taksiciler-Güvenlik önlemleri-Genel ve detaylar20.03.2019 - 18.18 Haber Kodu : 190320248