Dha İstanbul Bülteni-1

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-11- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "BÜYÜK TRABZONLULAR BULUŞMASI"NDA KONUŞTUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;"Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz. Şimdi, Trump Kudüs'ü kalkıyor başkent ilan ediyor. Öyle mi? Golan Tepeleri'ni işgalci İsrail'e çekiyor öyle mi? Siz de Türkiye'den bir cevap alacaksınız tabii...""Bay Kemal'in ortaya koyduğu adayın da (İmamoğlu) herhalde ondan farkının olmadığını göreceksiniz. Böyle bir genel başkanın böyle bir adayının faydası olabilir mi? Burasını Konstantinopol yapmak isteyenlerin aynen bu da kovasına su taşıyor. Burası Konstantinopol, Allah'ın izniyle olmayacak. Burasının adı İslambol, bunu böyle bilesiniz. Böyle de yürüyecek""İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var. Onların oylarının hepsi İmamoğlu'na gidecekmiş, böyle bir şeyi kabul ediyor musunuz? Öyleyse Kürt kardeşlerimizle el ele verip, Pazar günü bir Osmanlı tokadını bunlara yapıştırmamız lazım"Haber: İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Trabzonlular Buluşması"nda konuştu.Konuşmasına, "Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi tekrar rahmetle yad ediyorum. Milletimiz, Muhsin kardeşimi cesaretiyle, yiğitliğiyle, samimiyetiyle ve elbette vesayetçiler karşısındaki o dik duruşuyla hatırlayacaktır." diyerek başlayan Erdoğan, "Hiç kimseye iftira atmadık, kara çalmadık. Muhalefet, meydanları çamur siyasetiyle yalan, bühtan siyasetiyle kirletirken biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik." dedi. Mitingler yaptığı Ağrı, Muş, Van ve Adıyaman'ın selamlarını getirdiğini söyleyerek, Erdoğan, şöyle devam etti: "Her dört şehrimizde de bin yıllık kardeşliğimizi tekrar perçinledik. Milletimizi kamplara ayıranlara inat birliğimizi daha sıkı sıkıya tescil ettik. İnsanımızı kutuplaştıranlara inat muhabbetimizi tekrar yeniledik. Bizi bölmek isteyenlere, parçalamak isteyenlere gerçekten bu dört vilayetten çok farklı cevaplar verdik. İradesini terör örgütüne ipotekleyen zavallılara bir kez de bu şehirlerimizden mesajlarımızı verdik. Nasıl Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de rabiamızı haykırmışsak, Muş'ta, Ağrı'da, Van'da, Adıyaman'da da hep birlikte rabiamızı tekrarladık." Kalabalıkla beraber rabiayı tekrarlayan Erdoğan, "Burada bir soru işareti var mı? Ama Bay Kemal bizim bu işaretimizden çok rahatsız olmuş. 'O birilerinin işareti' diyor. Bay Kemal, bak dikkat et. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Buna söyleyecek lafın varsa çık bunu açıkça söyle. Ülkemizi tökezletmek isteyenlerin, milletimizin sendelemesini bekleyenlere hem Muş'tan hem de Ağrı'dan esaslı bir ders verdik." diye konuştu."SEÇMENİ ANCAK SANDIK GÜNÜ İYİCE YAKLAŞINCA HATIRLADILAR"Gittikleri her yerde büyük bir teveccühle karşılandıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:"İnsanlarımıza Türkiye'nin ve şehirlerinin son 17 yılda nereden nereye geldiğini rakamlarla, videolarla, tablolarla tek tek anlattık. Hamasete, popülizme asla tevessül etmedik. Hiç kimseye iftira atmadık, kara çalmadık. Muhalefet, meydanları çamur siyasetiyle yalan, bühtan siyasetiyle kirletirken biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik. Önce milletimize 17 yılın karnesini gösterdik, sonra desteklerini talep ettik. Önce vatandaşımıza 5 yılın hesabını verdik, sonra gelecek 5 sene için icazet istedik. Biten yatırımlarımızlaberaber devam eden projelerimizi, bunların ne aşamada olduğunu, ne zaman biteceğini de insanımıza izah ettik. Şehirlerimize önümüzdeki dönemde hangi yatırımları kazandıracağımızı yine milletimizle tek tek paylaştık. Biz böyle bir seçim kampanyası yürütürken muhalefetin neler yaptığını, neyle meşgul olduğunu sizler de bizzat gördünüz. Biz Sivas'tayken, Rize'deyken, Trabzon'dayken onlar hala Ankara'da bölücü örgütün uzantılarıyla pazarlık yapıyorlardı. Bu pazarlıkta kim nerede, kiminle omuz omuza olacak, bunu konuşuyorlardı. Bugün Adıyaman'da da bunu gördük. Bunları anlamak mümkün değil. Nasıl oluyor da hiçbir zaman bir araya gelmelerinin mümkün olmayacağı bu siyasi partiler şimdi bir araya geliyor. Burası çok anlamlı. Düşünün CHP, HDP bir araya geliyor. Fakat açıklayabiliyorlar mı? Hepsi de inkar ediyor. Artık belgeler elde. Bütün bunlara rağmen yalan yanlış konuşuyorlar. Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala liste kavgası, isim, rant kavgası veriyordu. Seçmeni ancak sandık günü iyice yaklaşıncahatırladılar. Bu dönemi de 3-5 salon toplantısıyla 2-3 gazete röportajıyla atlatmaya çalışıyorlar."Erdoğan, Millet İttifakı'nın İstanbul'da doğru dürüst miting yapmadığını, buna cesaret dahi edemediğini ifade ederek, gittikleri yerlerdeHatay'da olduğu gibi millete ya da Denizli ve Aydın'daki gibi şahsına hakaret ettiklerini söyledi. Hiçbir şey bulamadıklarında da Yeni Zelanda saldırısında olduğu gibi tüm Müslümanlara hakaret ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Türk ve Müslüman düşmanıbir caninin suçunu bile size, bize ve İslam dünyasına yüklemekten çekinmediler. 51 kişinin şehit edildiği terör eylemi sonrasında 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' demek sadece neonaziler ile Bay Kemal'in aklına geldi. Yeni Zelanda başbakanının ve halkının gösterdiği empatiyi, dayanışmayı, vicdanlı tavrı maalesef Bay Kemal gösteremedi. Biz bu süreçte ger çekten kararlı bir duruşsergiledik." ifadelerini kullandı."AYASOFYA'YI MÜZE OLMAKTAN ÇIKARIP AYASOFYA'YI CAMİ İSMİYLE MÜSEMMA HALE GETİRİRİZ"Erdoğan, "Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz. Şimdi, Trump Kudüs'ü kalkıyor başkent ilan ediyor. Öyle mi? GolanTepeleri'ni işgalci İsrail'e çekiyor öyle mi? Siz de Türkiye'den bir cevap alacaksınız tabii..." dedi. Erdoğan, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısı ve CHP GenelBaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine ait görüntüleri izletti. Kılıçdaroğlu'nun saldırı sonrası söylemlerini eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu:"Bir şey söylememe gerek var mı? Şu adamın söylediğine bak. 'İslam dünyasından kaynaklanan terör.' diyor. Bu adam bu ülkenin yeri geldiği zaman 'Bu ülkenin yüzde 99'unu Müslüman.' demiyor mu? Diyor. Peki sen 'İslam dünyasından kaynaklanan terör.' nasıl dersin? Sen niye çalışıyorsun? Sen bu ülkenin herhalde Müslüman olduğunu unuttun. Önce kendini bir aynanın karşısına geç, bir gözdengeçir. Sen nesin? Bu ülkede birisinin kalkıp da 'İslam dünyasından kaynaklanan terör dediği' zaman bizden alacağı cevap bellidir. Sen bir defa kantara çık. Nesin, ortaya çıksın. Bay Kemal'in ortaya koyduğu adayın da herhalde ondan farkının olmadığını göreceksiniz. Böyle bir genel başkanın böyle bir adayının faydası olabilir mi? Burasını Konstantinopol yapmak isteyenlerin aynen bu da kovasına su taşıyor. Burası Konstantinopol, Allah'ın izniyle olmayacak. Burasının adı İslambol, bunu böyle bilesiniz. Böyle de yürüyecek."Erdoğan, yakın zamanda katıldığı bir televizyon programında Ayasofya ile ilgili ücretsiz giriş konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:"Dedilerki Ayasofya ile ilgili olarak, hala ücretli olarak mı girilecek?' Ben de kendilerine dedim ki... Hayır Ayasofya'ya girişi ücretsiz halegetirebiliriz. ve sadece ücretsiz hale getirmek değil. Seç imlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz. Şimdi, Trump Kudüs'ü kalkıyor başkent ilan ediyor. Öyle mi? Golan Tepeleri'ni işgalci İsrail'e çekiyor öyle mi? Siz de Türkiye'den bir cevap alacaksınız tabii... Alacaksınız.Biz şu anda her şeyden önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak bunlara bir cevap vermemiz gerekmiyor mu? Biz de şimdi mesuliyetimizin gereği olan bu cevabı verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Onun için 31 Mart bir beka meselesidir. Bunu böyle biliniz. Onun için çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir buralar bizim için büyük önem arz ediyor.""VARSIN BATILI SİYASETÇİLER GERÇEKLERİ İŞİTMEK İSTEMESİN. NETANYAHU'NUN KENDİSİNİN, OĞLUNUN AÇIKLAMALARINI DUYMADINIZ MI?"Yeni Zelanda'daki son terör eyleminin sıradan bir hadise olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bizim için bölücü örgütün, DEAŞ'ın saldırıları kadar hayati bir meseledir. Bu sorun muhalefetin yaptığı gibi kınama mesajıyla, birkaç utangaç telin cümlesiyle geçiştirilemeyecek kadar önemlidir. Bizim yurt dışında 6,5 milyon civarında vatandaşımız var. Trabzon dahil, her ilimizden dünyanın 195 ülkesinde kendilerine hayat kuran bizim gurbetçilerimiz var. Yurt dışında okuyan, hocalık yapan, yatırım yapan, rızkının peşinde koşan 100 binlerce insanımız, işçimiz, gencimiz, kamu görevlimiz var. Bu tehlikeli gidiş eninde sonunda okları onlara da çevirecektir. Neo-nazi terörü en çok bu kardeşlerimizin can güvenliğini, mal güvenliğini, hak ve hürriyetlerini tehdit ediyor. Bunun için herkes boşverse de biz boş veremeyiz. Herkes sessiz, tepkisiz kalsa da biz sessiz kalamayız. Herkes görmezden, duymazdan gelse de biz görmezden gelemeyiz. Varsın İslam düşmanları rahatsız olsun. Varsın Batılı siyasetçiler gerçekleri işitmek istemesin. Netanyahu'nun kendisinin, oğlunun açıklamalarını duymadınız mı? Bunları duymayacak mıyız?" dedi."SEN KİMİN ARAZİSİNİ KALKIP DA ORADA HEMEN BİR İMZAYLA NETANYAHU'YA VERİYORSUN?"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın Golan Tepeleri kararına ilişkin de şunları kaydetti:"Ayın 9'unda seçim var. Seçim var diye Netanyahu'yu Trump Amerika'ya çağırıyor. Orada Golan Tepeleri'yle ilgili imza atıyor. Sen kimin arazisini kalkıp da orada hemen bir imzayla Netanyahu'ya veriyorsun? 1967 BM kararı var. BM'nin kararında buranın tamamıyla Suriye'ye ait olduğu söylenirken, sen nasıl oluyor da bunu İsrail'e peşkeş çekiyorsun? Böyle bir yetkin, hakkın yok. NitekimAB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşk ilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen... Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyadayaşıyoruz? Hakkı haykırmak, hakikatleri cesaretle dillendirmek bizim görevimizdir: Nasıl 82 milyonun üzerine titriyorsak, yurt dışındaki 6,5 milyon kardeşimize sahip çıkmak boynumuz borcudur. Nasıl işgalcilere karşı Kudüs'ün hakkını savunuyorsak, neo-nazi terörüne karşı insanımızın hakkını, hukukunu savunmak da bizim görevimizdir. Muhalefet anlamasa da Bay Kemal ırkçıların ağzıyla konuşsa da bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz.""KÜRT KARDEŞLERİMİZLE EL ELE VERİP, PAZAR GÜNÜ BİR OSMANLI TOKADINI BUNLARA YAPIŞTIRMAMIZ LAZIM"Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin yerel seçimlere dair söylemlerinin yer aldığı videoyu izleterek, "Sizlere soruyorum. Tüm Türkiye'ye, dünyaya sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Ege, Marmara var. Ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'deyok. Ey Sezai, eğer sen böyle bir yer arıyorsan. Irak'ın kuzeyinde var, defol ortaya git. Bu adam aynı zamanda Kürt değil." dedi.Erdoğan, "İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var. Onların oylarının hepsi İmamoğlu'na gidecekmiş, böyle bir şeyi kabul ediyor musunuz? Öyleyse Kürt kardeşlerimizle el ele verip, Pazar günü bir Osmanlı tokadını bunlara yapıştırmamız lazım." dedi.Erdoğan, "Bu oyunu beraber bozacağız. 'Çünkü Doğu'da kazanacağız, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' diyor. Yahu sanki Türkiye'de bütün seçmenlerin iradesi bununu elinde. İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var. Onların oylarının hepsi İmamoğlu'na gidecekmiş, böyle bir şeyi kabul ediyor musunuz? Öyleyse Kürt kardeşlerimizle el ele verip, Pazar günü bir Osmanlı tokadını bunlarayapıştırmamız lazım. Gayretimiz çok önemli. Kardeşlerim biz sadece Kudüs, Türkistan, Balkanlar, Afrika'nın imdadına koşmuyoruz, aynı zamanda 81 vilayetimizin her birine, 82 milyonun her bir ferdine de sahip çıkıyoruz." diye konuştu.Erdoğan, "Yollar, tüneller, hastaneler, banliyö hatlarıyla insanımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onun için ne diyoruz? Önce millet, önce memleket diyerek, gece gündüz koşturuyoruz. Niye biliyor musunuz? Biz Türkiye'de 600'e yakın baraj yaptık. Adam kalktı diyor ki 'Hatay'a gittim, belediye başkanına sordum, Burada baraj var mı?' Bakınız bu adamın hayatı yalan. Akşam yalan, sabahyalan. Buyurun ben size delillerle konuşuyorum. Hatay'daki barajları bizzat sizlere tevsik ediyorum. Ama bu adam utanmıyor, yalanı bu kadar kolay kullanan birisi yok. Şimdi bir tanesini İstanbul'a adaya gösteriyor. O da herhalde eğitimini almıştır. Yalan malan her şey var. Kardeşlerim, çok ciddi bir yola gidiyoruz, sıradan bir yol değil. Burası İstanbul. Bir ilçe değil, İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yapmak her babayiğidin karı değil. Belediye başkanlığım döneminde deniz otobüslerinde genel müdürlük yapan, daha sonra ulaştırma bakanlığı yapan, daha sonra başbakanlık, daha sonra meclis başkanlığı yapan Binali Yıldırım kardeşimizi layık gördüğümüz için İstanbul'a belediye başkan adayı yaptık. Çünkü İstanbul bir ilçe belediyesi değil, bu bakımdan buraya gelecek bir belediye başkanıyla bizim İstanbul'u ayağa kaldırmamız lazım. Çünkü İstanbul sevdamızın adıdır. Türkiye sevdamızın adıdır. İstanbul aşkımızıntimsalidir. Trabzon bizim göz bebeğimizdir. Tıpkı şarkımızda olduğu gibi bizimkisi bir aşk hikayesidir. Biz, duasını bizden hiçbir zaman esirgemeyen milletimize aşığız. Biz, her seçimde bu davaya eşsiz zaferler yaşatan bu insanımıza aşığız." dedi.HDP'nin işinin gücünün hala heykel dikmek olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kimin heykelini dikeceklermiş? Terörist başının heykelinidikeceklermiş. Sırtını nereye dayamış? Sırtını PYD, YPG ve PKK'ya dayamış. Biz dekendimizi milletimize ve Allah'ımıza dayadık, farkımız bu. '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasasını kaldırmazsanız, savaş kapıdadır' diyor. 1 Temmuz geldi geçti neredesiniz? Sizi Cudi'de inlerinizde vurduk. Gabar'da vurduk, Tendürek'te vurduk, Kandil'de vuruyoruz ve vurmaya devam edeceğiz. Milletimizin huzurunu bozamayacaksınız, bizi bölemeyeceksiniz. 25 yıldır şahsımı bağrına basan bu güzel şehre, İstanbul'a biz aşığız, bu aşkımızı da asla ortadan kaldıramayacaksınız. 'Mesele vatansa gerisi teferruattır' diyen Karadenizli uşaklara biz aşığız. Biz her karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla mühürlenmiş bu vatana aşığız. Size ve İstanbul'a olan aşkımızı da icraatlarımızla ispat ediyoruz. Sizlerin desteği ve duası sayesinde." diye konuştu."GEBZE-HALKALI BANLİYÖ HATTI'NI 4 MİLYON İSTANBULLU KULLANDI"Hizmete alınan Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu 233 kilometreye yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, bugüne kadar 4 milyonun üzerinde İstanbullunun bu hattı kullandığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu ile Avrupa yakaları arasında seyahat etmenin böylece daha da kolaylaştığını vurgulayarak, "CHP'li belediyeler İstanbulluyu günlerce çöp, çukur, çamura boğdu. Biz ise İstanbul'un güzelliğine güzellik katıyoruz." dedi. Başakşehir, Hoşdere, Baruthane, Çırpıcı millet bahçelerini veKayaşehir Millet Bahçesi'nin birinci etabını İstanbul'a kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, Atatürk Havalimanı, Ayazma, Pendik, Küçükçekmece, Halkalı, Zeytinburnu Beştelsiz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Esenler 15 Temmuz millet bahçelerinin ve Kayaşehir Millet Bahçesi'nin kalan etaplarıyla ilgili sürecin de devam ettiğini aktardı.Erdoğan, sağlıkta 2 bin 682 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni gelecek yıl hizmete alacaklarını, Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin ise şu anda ihale aşamasında olduğunu belirterek,"Toplamda 7 bin 589 yatak kapasiteli 11 hastanenin yapımı devam ediyor. Arife tarif gerekmez. Sizler bu yatırımların, eserlerin, projelerin zaten bizatihi içindesiniz. İstanbul'dan Trabzon'a her gidişinizde ilçelerimizi, köylerimizi ziyaret ettiğinizde zaten şehrimizin ne kadar geliştiğini görüyorsunuz. Trabzon ile beraber tüm Karadeniz'in nereden nereye geldiğine şahitlik ediyorsunuz. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nihat Çelik(48), cadde üzerinde yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi ile tartıştı. Nihat Çelik tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfek ile vuruldu. Nihat Çelik göğsünden yaralanırken saldırgan ise ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirdi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nihat Çelik(48), cadde üzerinde yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi ile tartıştı. Nihat Çelik tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfek ile vuruldu. Nihat Çelik göğsünden yaralanırken saldırgan ise ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirdi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü------------------Olay yerinde çalışma yapan polisler-Mahalle esnafı röp-Olayı izleyen vatandaşlar-Olaydan hemen sonra çekilen cep telefonu görüntüsü-Genel ve detay26.03.2019 - 23.36 Haber Kodu : 190326290===================================3- HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE 3 OTOBÜS ZİNCİRLEME KAZA YAPTIHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAD-100 Karayolu Haliç Köprüsü Edirne istikametinde 3 otobüs zincirleme kaza yaptı. Kaza sonrası herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmazken, otobüslerde hasar meydana geldi. Kazaya karışan otobüslerin kaldırılma çalışmaları nedeniyle Haliç Köprüsü orta şerit Edirne istikameti yaklaşık 1 saat kapalı kaldı. Otobüslerin çekilmesiyle yol tekrar açıldı.Kaza D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Edirne istikametinde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir otomobil seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle köprü üzerinde durdu. Bu sırada aynı yönde seyir halindeki İzmir'den İstanbul'a getirildiği öğrenilen ve içinde yolcu bulunmayan 08 AAF 751, 08 AAF 746 ve 08 AAF 750 plakalı otobüsler duramayarak zincirleme kaza yaptı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.POLİS KÖPRÜNÜN ORTA ŞERİDİNİ KAPATTIKaza sonrası sürücüler yara almazken, otobüsleri de kenara çekerek polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri köprü üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de sürücüleri tek tek kontrol etti. Polis ekipleri olay sonrası Edirne istikameti orta şeridi araç geçişine kapattı. Kaza yapan otobüsleri bulundukları yerden kaldırmak için polis ekipleri olay yerine vinç çağırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç olay yerine gelerek kazaya karışan otobüsleri kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu otobüsler tek tek bulundukları yerden kaldırıldı. Çalışmalar boyunca kapalı kalan ve uzun araç kuyrukları oluşan köprünün orta şeridi polis ekiplerince tekrar açıldı. Kaza sonrası polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.Görüntü Dökümü:----------------------------Haliç köprüsünden görüntüOtobüslerin görüntüsüPolis ekiplerinin çalışmasıTrafikten görüntüOtobüslerin çekilmesiYolun açılmasıGenel ve detaylar27.03.2019 - 06.01 Haber Kodu : 190327017=========================4- ALEV ALEV YANAN DAİREYE MAHALLELİ KOVALARLA SU TAŞIDIHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHABahçelievler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan dairede gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının dairesinde yangın çıktığını gören mahalle sakinleri kovalarla su taşıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokakların park eden araçlar nedeniyle daralması olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, dairede yaşayan bir kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.Yangın, Şirinevler Mahallesi, Mithatpaşa 7 Sokak'taki 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan dairede gece saat 03: 00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini görünce korku dolu anlar yaşadı. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken bir yandan da evlerinde doldurdukları kovalarla yardıma koştu. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar daireden yükselene alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti.İTFAİYE ULAŞMKATA ZORLANDIVatandaşlar yangın çıkan dairede yaşayan Özkan Deniz isimli kişiyi de dışarı çıkararak sakinleştirdi. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye sokakların park eden araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Zor da olsa olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerinde bulunan sağlık görevlileri Özkan Deniz isimli daire sakinine ilk müdahaleyi ambulansta yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken dairede hasar meydana geldi.KOVALARLA SU TAŞIDILARDairede çıkan yangın bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de dairenin alev alev yandığı mahalle sakinlerinin de panik içerisinde olduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise mahalle sakinlerinin kovalarla yangına müdahale ettiği görülüyor. Ayrıca bazı vatandaşlar yangına müdahale ederken diğer vatandaşların da daire sahibi Özkan Deniz'e yardım ettiği görülüyor. Daha sonra da itfaiye olay yerine gelerek yangına müdahale ediyor. Fatih'te sabah saatlerinde 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın sabah saat 03: 30 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Tevfik Fikret Sokak 13 numaralı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen bina sakinlerine olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi. Fatih ve Kocamustafapaşa İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının bodrum katta bulunan elektrik panolarından çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.Yangın sabah saat 03: 30 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Tevfik Fikret Sokak 13 numaralı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen bina sakinlerine olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi.ELEKTRİK SAATLERİNİN BULUNDUĞU PANO YANDIFatih ve Kocamustafapaşa İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının bodrum katta bulunan elektrik panolarından çıktığı öğrenildi. Güngören'de 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dairede bulunan kediyi son anda kurtardı. Güngören Haznedar Mahallesi, Sakarya Sokak'ta 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede gece saat 00: 30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini görünce korku dolu anlar yaşadı. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Bu sırada yangın çıkan dairede oturan ve ismi öğrenilemeyen İran uyruklu bir kadın da dışarı çıkarak ekiplerin çalışmasını izledi. Olay yerindeki sağlık görevlileri daire sahibi kadının üşümemesi için üzerinde ki ceketini verdi. Daire sahibi kadın itfaiye ekiplerine içeride 2 kedisinin kaldığını söyledi. Ekipler hemen daireye girerek kedileri aramaya başladı. Dairede bulunan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından alınarak sahibine teslim edildi. Diğer kedi ise dairede yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.KEDİYİ İTFAİYE EKİPERİ KURTARDIBu sırada yangın çıkan dairede oturan ve ismi öğrenilemeyen İran uyruklu bir kadın da dışarı çıkarak ekiplerin çalışmasını izledi. Olay yerindeki sağlık görevlileri daire sahibi kadının üşümemesi için üzerinde ki ceketini verdi. Daire sahibi kadın itfaiye ekiplerine içeride 2 kedisinin kaldığını söyledi. Ekipler hemen daireye girerek kedileri aramaya başladı. Dairede bulunan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından alınarak sahibine teslim edildi. Diğer kedi ise dairede yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Güngören'de gece saatlerinde 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, binanın üçüncü katında bulunan bir aileyi dumandan etkilenmesin diye merdiven yardımıyla tahliye etti. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Yangın Güngören, Merkez Mahallesi'nde gece saat 00: 00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya imalathanesinden dumanların çıktığını gören bina sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerinin kapısını kırarak yangına müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak duman tahliye çalışması yaptı. Yangın sırasında evinden çıkamayan bir aileyi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla aşağı indirdi. Aşağı indirilen aile olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerince ambulansta kontrol edildi. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken kapalı olan iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından apartman sakinleri tekrar evlerine girdi. Edinilen bilgiye göre, Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya imalathanesinden dumanların çıktığını gören bina sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerinin kapısını kırarak yangına müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak duman tahliye çalışması yaptı. Yangın sırasında evinden çıkamayan bir aileyi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla aşağı indirdi. Aşağı indirilen aile olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerince ambulansta kontrol edildi. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken kapalı olan iş yerinde hasar meydana geldi. Fatih'te, iki gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe neden olurken, gecekondulara bitişik apartmandakiler tahliye edildi. Yangında kuşlarını kurtaran bir vatandaş, "Başka kurtaracak kimse kalmamıştı. Ben de kuşlarımı kurtardım" dedi. Yangın, Katip Kasım Mahallesi, Sepetçi Selim Sokağı'nda bulunan bir gecekonduda, dün saat 19.30 sıralarında başladı. Yangın daha sonra bitişikteki bir başkan gecekonduya sıçradı. Yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Fatih, Eminönü ve Bakırköy İtfaiyelerinden çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de gecekonduların yanındaki apartmanda bulunan kişileri tedbir olarak tahliye etti. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ve ardından bir süre de soğutma çalışması yapıldı. Metruk gecekondularda evsiz kişilerin yaşadığı öğrenilirken, yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı ve herhangi bir mahsur kalma ya da yaralanmanın yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı. Tedbir olarak tahliye edilen apartmanda oturan Ahmet Sever isimli genç, "Vatandaşlar zar zor attı kendilerini dışarıya. Bizim de kapımıza bangır bangır vurdular, biz de kendim İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de gecekonduların yanındaki apartmanda bulunan kişileri tedbir olarak tahliye etti. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ve ardından bir süre de soğutma çalışması yapıldı. Metruk gecekondularda evsiz kişilerin yaşadığı öğrenilirken, yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı ve herhangi bir mahsur kalma ya da yaralanmanın yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.KUŞLARINI KURTARDI, "BAŞKA KİMSE KALMAMIŞTI, ONLARITedbir olarak tahliye edilen apartmanda oturan Ahmet Sever isimli genç, "Vatandaşlar zar zor attı kendilerini dışarıya. Bizim de kapımıza bangır bangır vurdular, biz de kendimizi dışarıya attık. Evet, kuşlarımı kurtardım yangından. Evde kardeşlerimden başka kimse yoktu. Onlar kendilerini dışarıya attılar. Bunlardan başka kurtaracak kimsem yoktu, ben de kuşlarımı kurtardım. İsimleri Zilli ve Maviş. Ellerinizden öperler" dedi.Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.Görüntü Dökümü:---------Yangından görüntü-Ekiplerin müdahalesi-Yangında kuşlarını kurtaran genç ile röp.Genel ve detaylar26.03.2019 - 21.18 Haber Kodu : 190326267=====================================9- TAKSİM'DE, DUVARDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANDIMurat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,Taksim'de, inşaatı süren bir otelin duvarının üstüne çıkan yabancı uyruklu bir kişi, dengesini kaybederek düştü. Ağır şekilde yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.Olay, Gümüşsuyu Mahallesi Osmanlı Sokak'ta dün saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 3 arkadaş sokakta yürürken, içlerinden biri, inşaatı süren otelin duvarına çıkmak istedi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, duvarın üstündeki demir korkuluklara takılarak dengesini kaybetti. 4 metre yükseklikten otelin bahçe tarafına düşen kişi, ağır şekilde yaralandı.Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans görevlileri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü----------------------Ambulanstan detay görüntü-Yüksekten düşen kişinin arkadaşlarından detay görüntü-Polis ekiplerinden detay görüntü-Ambulansın gidişi-Sokaktan detay görüntü-Demir korkuluklardan detay görüntü-İnşaat halindeki binadan detay görüntü-Yaralan kişinin düştüğü yerden detay görüntü-Genel ve yakın detaylar26.03.2019 - 20.40 Haber Kodu : 190326261==================================10- "BÜYÜK TRABZONLULAR BULUŞMASI" İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİİdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHATrabzon Dernekler Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Trabzonlular Buluşması" gerçekleştirildi. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım birer konuşma yaptı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak buradaki konuşmasında, Türkiye'nin tarihinde görmediği uluslararası ekonomik operasyonlara maruz kaldığını dile getirdi.Albayrak, şunları kaydetti:"Özellikle seçime gittiğimiz bir süreçte birilerinin 'Dolar 8 lira olacak, 15 lira olacak' diye söylediklerine şahit olduk mu? Telefonlarınıza bakın dolar kaç lira olmuş? İnşallah daha iyi olacak. Sizden isteğimiz büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda Cumhurbaşkanımızla dimdik, omuz omuza yürümenizdir."Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "Trabzonlular olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durduğunuzu cümle aleme ilan ediyorsunuz. Türkiye'nin birliğine sahip çıkıyorsunuz. Sizin duruşunuz sayesinde kurulan tüm tuzakları yerle bir ettik." ifadelerini kullandı."Trabzon demek vefa demektir." diyen Varank, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlarından Binali Yıldırım'ın eserleri olan tünellerin, yolların Trabzon'da boylu boyuna uzandığını söyledi."PAZAR GÜNÜ MEMLEKETİMİZ BİR KARAR VERECEK"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yapılacak seçimlerin önemine değinerek, "Pazar günü memleketimiz bir karar verecek. İnanıyorum ki pazar günü Türkiye, ülkemizin yarınlara güçlü adımlar atmasını temin edecek bir kararın altına imza atacaktır." şeklinde konuştu.ABD'nin, Türkiye'nin Afrin operasyonuna açıkça karşı çıktığını anlatan Soylu, bugün artık eski Türkiye olmadığını ve Afrin'e girildiğini kaydetti.Bakan Soylu, terör örgütü üyelerinin Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin listelerine yerleştirildiğini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:"PKK'ya patlayıcı taşıyan bir adamın belediye listelerinde ne işi var? Uyuşturucu yetiştirenin, karakol bombalayanın belediye meclislerinde ne işi var? 13-14 yaşlarında kızları dağa getirip tecavüz ettirenlerin belediye meclislerinde ne işi var? 325 tane PKK'lı ve KCK'lı CHP, Saadet ve İYİ Parti listelerinden seçime girdi. Bu, Türkiye için kabul edilmez bir durumdur.""TRABZON VARKEN KARADENİZ UŞAĞI VARKEN BU ÜLKE TOP ATILSA YIKILMAZ"AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da "Trabzon varken Karadeniz uşağı varken bu ülke top atılsa yıkılmaz. Karadeniz'in denizi, dalgaları gibi düşmanı kapar, önüne süpürür atar." ifadelerini kullandı.Yıldırım, İstanbulsuz Trabzon, Trabzonsuz İstanbul olmayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:"Türkiye'nin her neresine giderseniz bir Trabzonlu vardır. Bize her yer Trabzon. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Sadece ilimize, ilçemize belediye başkanı seçmiyoruz. İstanbul'u Cumhuriyetin 100. yılına taşıyacak kadroları seçeceğiz. Nasıl bir İstanbul'da yaşayacağımızı dünyaya göstereceğiz. Atacağınız her oy İstanbul'u aydınlık yarınlara taşıyacak. İstanbul Türkiye'dir. İstanbul'u dünya yıldızı bir şehir yapmaya hazır mısınız gençler? Sayın Cumhurbaşkanlığımızın çöpten, çukurdan, çamurdan çıkarıp ayağa kaldırdığı İstanbul'a hizmet etmek hizmetlerin en güzelidir. Horon vuran uşaklar gibi çalışacağız. Yıldırım hızıyla hizmetleri ayağa getireceğiz. El birliği ile gönül birliği ile bu mübarek şehri dünyanın zirvesine birlikte taşıyacağız."Salonda "Fırtına deyince Trabzon, lider deyince Erdoğan", "İstikrar istiyoruz, Cumhur İttifakı diyoruz" yazılı pankartları asıldı.Etkinlikte Şarkıcı Ekin Uzunlar da bir konser verdi. Etkinliğe, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul İlBaşkanı Bayram Şenocak, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile çok sayıda Trabzonlu katıldı.Görüntü Dökümü:----------------Yapılan konuşmalar-Salondan detaylar27.03.2019 - 00.21 Haber Kodu : 19032700226.03.2019 - 22.26 Haber Kodu : 19032627826.03.2019 - 22.22 Haber Kodu : 19032627726.03.2019 - 22.20 Haber Kodu : 190326275=========================11- BAKAN KURUM: SARIYER'İN MÜLKİYET VE TAPU SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZİSTANBUL DHAÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sarıyer'in mülkiyet ve tapu sorunlarını çözüp, kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandıracağız." dedi.İBB Sarıyer Kültür Merkezi'nde AK Parti İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği programda konuşan Kurum, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye ve İstanbul'a yaptığı yatırımlara değinerek, 2019 yılı içerisinde bakanlığın 50 bin sosyal konut projesini açıkladığını ve bunun 6 bin 300 adedinin İstanbul'a yapılacağını bildirdi.İnsanların kira öder gibi ev sahibi olabildiğini ifade eden Kurum, "Başvuru sayısı 500 bini aştı. İnşallah 2023 yılına kadar gelen talebe göre İstanbul'da bizim Hazine mülkiyetindeki arazilerde TOKİ ile biz projelerimizi gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatla bu ülkede ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayana dek bu projelerimizi yapacağız. Yine CHP konuşacak, AK Parti yapacak." şeklinde konuştu."SARIYER'İN MÜLKİYET VE TAPU SORUNLARINI ÇÖZÜP KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA HIZ KAZANDIRACAĞIZ"Sarıyer'in kangrene dönmüş sorunlarını bildiklerini ifade eden Kurum, "Salih Başkanımız ilçe başkanı olduğu dönemde sizin imar ve mülkiyet problemleriniz için Bakanlığımızın kapısını aşındırdı. Gelip dedi ki; 'Ben Sarıyerli kardeşlerime, hemşehrilerime söz verdim.' dedi. Bu sözden dolayı da Cumhurbaşkanımızın huzurunda da sizin haklarınızı sonuna kadar savundu. Sorunlarınızı çözmek için uğraştı ve ben buna şahidim. İnşallah Sarıyer'in mülkiyet ve tapu sorunlarını çözüp kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandıracağız. Gümüşdere ve Kısırkaya'da yaklaşık 17 bin vatandaşımızı ilgilendiren bölgede imar planlarını sonuçlandırma aşamasına geldik. Bu süreci Sarıyerli kardeşlerimizi memnun edecek şekilde sonuçlandıracağız. Bahçeköy mahallesinde imar planları sonuçlanma aşamasına geldi." dedi."SARIYERLİ NE İSTİYORSA, O OLACAK"Sarıyer'in tamamının SİT alanında olduğunu ve bu sebeple Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde bulunduğunu bildiren Kurum, salonda bulunan bakan yardımcıları, Tabiat Varlıkları Genel Müdürü, Mekansal Planlama Genel Müdürü, TOKİ Başkanı, İller Bankası Genel Müdürü ile sorunları konuşarak çözeceklerini söyledi.Bakan Kurum, imar barışı kapsamı dışında olan vakıf ve İTÜ mülkiyetindeki bina sahiplerinin sorununu da Takas Kanununa göre karşılıklı devir yapılmasından sonra çözüme kavuşturacaklarını aktardı.31 Mart'tan sonra Sarıyer'in dertleriyle dertlenen bir belediye başkanının iş başına geleceğini ifade eden Kurum, "Biz de Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak desteğimizi vereceğiz ve SİT alanlarının yeniden değerlendirme çalışmalarını, hem yerleşim alanları dikkate alınarak hem de orman ve koru alanlarımızı koruyacak şekilde bu sene hızlı bir şekilde yapıp sonuçlandıracağız. Başkan adayımız Salih Bayraktar'la birlikte el ele verip sizin istemediğiniz, sizleri mağdur etme ihtimali olan hiçbir çalışmaya müsaade etmeyeceğiz. Sarıyerli ne istiyorsa, o olacak." diye konuştu.Kurum, konuşmasının sonunda AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ve Binali Yıldırım için destek istedi.Görüntü Dökümü:-------------Bakan Kurum'un açıklamaları26.03.2019 - 22.29 Haber Kodu : 19032627926.03.2019 - 22.32 Haber Kodu : 190326280==============================12- BAKAN KURUM VE SOYLU'DAN GAZİOSMANPAŞA'DA ORTAK MİTİNGHaber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da ortak miting yaptı. Bakan Kurum, 5 yılda 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceklerini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Mayıs ayında İHA'lara yeni yazılımın hazırlandığını ve altına yeni bir aparatın takılacağını ifade ederek, "Öyle şeyler yapıyoruz ki, birazını sizle paylaşsak gece sabaha kadar sevinçten uyuyamazsınız" dedi.Bayrampaşa mitinginin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'ya geçti. Soylu'ya ilçe meydanında yapılan mitingde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik etti. Mitingde kısa bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "50'den fazla şehre gittik ve tüm şehirleri ilgilendiren şehircilik sorunlarını gittik ve yerinde gördük. Bu noktada kentsel dönüşümde, önümüzdeki 5 yılda, her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle acil öncelikli 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Bu dönüşümü de sizlerin rızası ile hızlı ve kararlı bir şekilde yapmak istiyoruz" dedi."KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SİZLERLE YAPMAK İSTİYORUZ"Kurum, "Bundan 1 ay önce yine buraya geldik ve burada 4 farklı bölgede TOKİ eliyle tam 4 bin 400 konut kentsel dönüşüme girdi. Vatandaşı mağdur etmemek süratiyle hızlı bir şekilde sağlam ve güvenilir yapılarını teslim etmek için projeyi tamamlayacağız. Bu ilçenin bütün mahallelerinde vatandaşın ihtiyacı olan TOKİ eliyle ve İller Bankası Genel Müdürlüğü'müzle yüzde 50'ye kadar faiz desteği vermek üzere kentsel dönüşümü sizlerle yapmak istiyoruz" diye konuştu."KARTAL'DA 105 BİNANIN TEMELİNİ ATTIK"Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şudur: Bu ülkede kimse deprem riski altında yaşamasın. Bundan tam 48 gün önce Kartal'da bir bina çöktü. O binada 21 vatandaşımızın hayatını kaybetti. 21 evimize ateş düştü. O gün sizin de hemşeriniz olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da oradaydı. Hem İçişleri, hem aile, sağlık bakanlıklarımız ile tüm imkanları seferber ettik ve vatandaşlarımızı bir kısmını yaralı kurtardık. Biz o 5 günlük süreçte dedik ki, biz sizin karşınıza bir daha böyle çıkmak istemiyoruz, sizin karşınızda bu röportajı vermek istemiyoruz, hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm projelerini yapmak istiyoruz dedik. Aradan 48 gün geçti etraftaki o 9 riskli binayı da içine almak suretiyle 105 konutun temelini attık. Acılarını dindiremez ama mağduriyeti gidermek için 48 gün sonra temel attık. İnşallah 7 ay sonra, yıkılan bina ve diğer 10 binayı teslim etmek istiyoruz" şeklinde konuştu."BİZ PEHLİVANI MİNDERE ÇIKIŞINDAN BİLİRİZ"Kurum, "CHP diyor ki, Mart'ın sonunda bahar gelecekmiş. Ben de buradan soruyorum. CHP döneminde Gaziosmanpaşa ve İstanbul ne zaman baharı gördü ki, şimdi baharı görsün. Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Onların belediyecilik kariyeri de karneleri sıfırdır. Onların dönemi çöp, çamur dönemi olarak milletin hafızasına kazınmıştır. O dönemi bitiren de Ak Parti olmuştur." dedi."GAZİOSMANPAŞA'NIN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ÇOK GÜZEL OLACAK"Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu. Soylu, "Buraya bilerek Çevre ve Şehircilik Bakanı ile birlikte geldim. Murat bey, işinin ehli biri. Bakan olduğu günden beri, kentsel dönüşüm ve belediyecilik meselesinin nasıl yapılacağını göreve geldiği günden beri gösterdi. Buraya gelmemin asıl nedeni, Gaziosmanpaşa'nın birçok mahallesinde kentsel dönüşüm meselesi var. Bu mesele sürecince sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İşi belediye ile çözecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız. Şimdi bakanımız bilgisi ve bu işler konusunda ortaya koyduğu iradesiyle birlikte çok yakın zamanda Gaziosmanpaşa'nın kentsel dönüşümü çok güzel olacak." dedi."ÖYLE ŞEYLER YAPIYORUZ Kİ, BİRAZINI SİZİNLE PAYLAŞSAK GECE SABAHA KADAR SEVİNÇTEN UYUYAMAZSINIZ"Terörle mücadele konusunda konuşan Soylu, İnsansız Hava Araçları'na (İHA) yönelik bir yazılım yapıldığını ve Mayıs ayında İHA'ların altına bir aparat takacaklarını ifade etti. Soylu, "Ben Savunma Sanayi'nin İcra Kurulu Üyesiyim. Başkan da Cumhurbaşkanımız. Birçoğunu söyleyemiyoruz. Ama öyle şeyler yapıyoruz ki, birazını sizle paylaşsak gece sabaha kadar sevinçten uyuyamazsınız" dedi.Görüntü dökümü-----------------------Murat Kurum'un konuşması-Süleyman Soylu'nun konuşması-Miting alanından genel ve detaylar26.03.2019 - 21.19 Haber Kodu : 190326268