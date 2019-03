Dha İstanbul Bülteni-1

Kaynak: DHA

1- KILIÇDAROĞLU: CHP VE İYİ PARTİ'NİN ALACAĞI HER BELEDİYE BAŞKANI BİR DEMOKRATİK KAZANIM OLACAKTIRHaber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBULCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar'da yaptığı konuşmada, "Bu seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin alacağı her belediye başkanı bir demokratik kazanım olacaktır" dedi.31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına İstanbul'da devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde seçmenlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Her evde huzurun olmasını canımdan daha fazla arzu ediyorum. İstiyorum ki bu ülkede huzur, bereket ve birlik olsun. Bu güzel ülkede ayrım olmadan hep birlikte yaşayalım" diye konuştu."CHP VE İYİ PARTİ'NİN ALACAĞI HER BELEDİYE BAŞKANI BİR DEMOKRATİK KAZANIM OLACAKTIR"Konuşmasının devamında Ak Partili seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "17 yıl omuzunuzda taşıdınız. 17 yıl istedikleri kanunu çıkardılar, 17 yıl ne istedilerse yaptılar. 17 yılın sonunda saraya oturdular. 17 yılın içinde 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar, 17 yıl içinde 500 milyar dolarlık da borç yaptılar. Peki vatandaş neden soğan kuyruğuna girdi. Sandığa giden ve oyunu kullanacak olan bütün AK Partili vatandaşların vicdanına sesleniyorum. Artık benim, değil sizin 'dur' demeniz ve itiraz etmeniz lazım. Bu seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin alacağı her belediye başkanı bir demokratik kazanım olacaktır" şeklinde konuştu."BU PEŞKEŞİ CUMHURİYET TARİHİ GÖRMEDİ"70 Milyar Dolarlık özelleştirme yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ülkücü kardeşlerime anlatıyorum. Bizim 6 okumuzdan biri Milliyetçilik. Ne demek, 'bayrağımı, vatanımı, milletimi, severim ve vatanımın çakıl taşına canımı veririm.' Milliyetçilik budur. Milliyetçilik sıradan bir olay değildir. Vatan ve insan severliktir. Milliyetçilik, dünyanın önünde diz çökmemektir. Ama silah fabrikasını, dünyanın en büyük 5 fabrikasından biri Sakarya'daki tank palet fabrikasını yüzde 49.9'nu 25 yıllığına Katar Ordusu'na peşkeş çektiler. Ben buna itiraz ediyorum. Şimdi sormak istiyorum, kim milliyetçi, kim vatanını seviyor? Ben ona fabrikanın ve o fabrika içindeki devlet ve bilimsel sırların bir başka ülkenin ordusuna satılmasını içime sindiremiyorum. Ben bunu söylüyorum. Devlet Bahçeli'de söylesin, neden söylemiyor. Tamam ittifak yaptılar, ama bunu yapmak tank palet fabrikasını satmasını, Katar Ordusu'na boyun eğmeyi, Türkiye'nin hassasiyetini, satmasını gerektirir mi? Biz bunun için 'hayır' diyoruz. Daha acısı ne biliyor musunuz? Orada üretilen tanklar bize satılacak. Neden satın alayım, zaten fabrika ve işçiler bizim. Hem satacağım fabrikayı hem de onlardan tank alacağım. Bu kadar peşkeşi Cumhuriyet tarihi görmedi. Dünya tarihinde var mı, onu da bilmiyorum" ifadelerini kullandı."BİZİM MİLLİYETÇİLİĞİMİZ ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİDİR, ECEVİT MİLLLİYETÇİLİĞİDİ"Kılıçdaroğlu, "Bizim milliyetçiliğimiz Atatürk milliyetçiliğidir, bizim milliyetçiliğimiz Ecevit milliyetçiliğidir. Biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın 5 parmak dağlarına, Akdeniz sularına yazdık diyordu" dedi."HİÇ BİR KOLTUK KİMSEYE ÖMÜR BOYU TAHSİS EDİLMEMİŞTİR"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Düne kadar belediye başkanlığı yapıp, 1 dönem belediye başkanlığı yapmayınca küsüp, 'başka partiden belediye başkanlığı yapacağım' demeyi ben içime sindiremiyorum. Hiçbir koltuk kimseye ömür boyu tahsis edilmemiştir. Hepimiz faniyiz. Bugün buradayız, yarın başka bir yerdeyiz. 'Siz bana bu koltuk ömür boyu tahsis edilecek, vermezsen başka partiye gideceğim' derseniz kapı kapalıdır merak etmeyin." diye konuştu.Görüntü dökümü-------------------------------Kılıçdaroğlu'nun konuşması-Genel ve detaylar27.03.2019 - 18.45 Haber Kodu : 190327221=======================2- KILIÇDAROĞLU KÜÇÜKÇEKMECE MİTİNGİNDE KONUŞTUHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBULCumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Küçükçekmece'de miting düzenledi. Mitinge, bazı CHP milletvekilleri ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı."HİÇBİR İŞÇİNİN İŞİNE SON VERMEYECEKSİN"Kemal Kılıçdaroğlu mitingdeki konuşmasında, CHP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi'den isteklerini sırladı. Kılıçdaroğlu, "Seçildiğin aydan itibaren asgari ücret bütün işçiler için 2 bin 200 lira olacak. Herkes için en az 2 bin 200 lira olacak. Böylece az bir parça bile olsa mutfakta bir nebze nefes almış olunacak. Sana oy versin vermesin hangi partiden olursa olsun, hangi inanıştan olursa olsun Küçükçekmece'ye sahip çıkacaksın ve eşit hizmet götüreceksin. Belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra hiçbir işçinin işine son vermeyeceksin. Her evde bereket olsun" dedi.Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u kendi özgür iradesi ve sizlerle yönetecek. Ankara'ya bir telefon edeyim, Ankara, ne diyecek' demeyecek. İstanbul'u, İstanbullularla birlikte yönetecek" diye konuştu."O GÜN SANDIKTA GÖREV ALACAĞIZ"Ekrem İmamoğlu da, "Hep birlikte herkesten oy isteyeceğiz. Kimse moralinizi bozamayacak. Size kötü söz söylese bile oy isteyeceksiniz. O gün sandıkta görev alacağız. 31 Mart'ta görev alacağız sandıkları bırakmayacağız. Okulları bırakmayacağız. İmamoğlu, sözlerinin son bölümünde hiç kimsenin endişeli olmamasını son birkaç günde de çalışmasını, Pazar günü halaylar çekerek, umudu yeşertmesi gerektiğini söyledi. Bu toplum ne istiyor İstanbul'da? En önemli bence huzur istiyor. Biz aynı şeyi evimde, ailemle eşimle, çocuklarımla konuşuyoruz. Toplum huzursuz, kavga istemiyor. Toplum bu kadar siyaset konuşulsun istemiyor. Gerçekten memleket yoruldu. Bize 5 yılda 7 seçim yaptırdılar. Bu yedinci. Bu kadar insanları siyasetle yoran, gerçek dünyadan uzaklaştıran anlayış gerçekten toplumu yormuştur. 39 ilçeyi gezen bir kardeşiniz, yoldaş, arkadaşınız olarak söyleyeyim; İstanbul gerçekten büyük sıkıntıda. Başka bir dönem, başka bir süreyi başlatmalıyız. Herkese önce umudu anlattım, 'bu süreci başaralım, yüzünüz gülsün, bakın ben gülüyorum' dedim. 3.5 ay bütün meydanlar gülümsüyor artık. İstediğimiz yere vardık. Gerçekçi bir yarıştan sonra bakalım kimi tercih edecekler. Biz iddialıyız. İstanbul'u çok iyi yöneteceğiz. İstanbul'un her köşesini eşitleyeceğiz. En başta bu şehrin çocuklarını, eşitleyeceğiz. Herkesin inancına, yaşamına saygılı bir yönetim olacağız. İnsanla ilgilenen konuşan, sohbet eden dinleyen bir yönetici olacağız. Bu kardeşiniz Pazar gününden sonra mikrofonu alacak, 'Ey İstanbul 16 milyon insanımız ile birlikte kazandık' diyeceğim.ö dedi.İmamoğlu, sözlerinin son bölümünde hiç kimsenin endişeli olmamasını son birkaç günde de çalışmasını, Pazar günü halaylar çekerek, umudu yeşertmesi gerektiğini söyledi.Görüntü Dökümü:--------------------Ekrem İmamoğlu salona girerken-İmamoğlu'nun konuşmasından bölümler27.03.2019 - 22.54 Haber Kodu : 1903272===============================4- KÜÇÜKÇEKMECE'DE BIÇAKLI KAVGA: 1'İ AĞIR, 2 YARALIHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAKüçükçekmece'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır olmak üzerine 2 kişi bıçaklandı. Polis ekipleri kavga sonrası olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı.Olay Küçükçekmece, Atatürk Mahallesinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 332. Sokak üzerinde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi yada kişiler isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi bıçakladı. Olay sonrası kavgaya karışan şüpheliler kaçarken iki kişi de kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 1'ağır olan 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaza, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Treeporter olarak bilinen üç tekerlekli motoiskletin yabancı uyruklu sürücüsü Ceki Beharyakar, karşı yöne geçmek isterken yoldaki cebe girdiği sırada cadde üzerinde ilerleyen 34 MG 0574 plakalı Suriyeli Mohammad Alatrash'in kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile treeporter takla atarak karşı şeride geçti. Kaza nedeniyle uyruğu öğrenilemeyen treeporterin sürücüsü ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin bildirmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde bir şerit trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar bir süre sonra olay yerinde kaldırıldı. Kaza nedeniyle uyruğu öğrenilemeyen treeporterin sürücüsü ağır yaralandı.Kazayı görenlerin bildirmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde bir şerit trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar bir süre sonra olay yerinde kaldırıldı.Görüntü Dökümü:---------------Kaza yapan 3 tekerlekli araçtan detay görüntü-Kaza yapan otomobilden detay görüntü-Polis ekiplerinden detay görüntü-İtfaiye ekiplerinden görüntü-Yoldan görüntü27.03.2019 - 22.35 Haber Kodu : 190327263_=============================6- KIZ ARKADAŞINI KORKUTAN "TEK TEKER" TRAFİK MAGANDASI GÖZALTINA ALINDIAli AKSOYER/İSTANBULAvcılar'da kız arkadaşını yanına alarak otoyolda kullandığı motosikletini tek teker üzerine kaldırarak otomobillere makas atan trafik magandası S.B.U. polis tarafından yakalandı. Sürücü S.B.U.'ya toplam 2 bin 347 lira para cezası, motosikletin sahibine de bin 2 lira ayrıca para cezası kesildi. S.B.U.'nun ehliyetine 100 ceza puanını doldurduğu için el konduğu öğrenildi.GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE YAYILDISosyal medya üzerinde bir motosiklet sürücüsünün yanına kız arkadaşını da alarak otoyolda tehlikeli hareketler yaparak yaptığı sürüş görüntülerinin yayılması üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Görüntülerde kız arkadaşına kask takan şüphelinin daha sonra otoyolda hızla ilerlediği, bir süre sonra ise motosikleti tek teker üzerine kaldırarak otomobiller arasından hızla geçtiği görüldü. Aynı görüntüde şüphelinin arkasında bulunan kız arkadaşının durumdan korkarak ona aracı durdurması için adeta yalvardığı duyulmuştu.YAKALANAN SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDITrafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik polisleri yaptıkları araştırmanın ardından sürücü S.B.U.'yu gözaltına aldı. Sürücü S.B.U.'nun yasa gereği akıl sağlığı yerinde raporu aldıktan sonra ehliyetini geri alabileceği öğrenildi.
MOTOSİKLETİ ÖDÜNÇ VEREN SAHİBİNE DE CEZA KESİLDİÖte yandan, motosikletini sürücü S.B.U.'ya ödünç veren motosiklet sahibine de, "maddesi gereğince bin 2 lira ceza kesildiği öğrenildi.
ADLİ İŞLEM DE YAPILACAKTrafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler S.B.U.'yu daha sonra "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Çukur Mahallesi Salkım Saçak Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında binada bulunan 1 çocuk ve 3 kadın kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangına uykuda yakalanan ve yoğun duman nedeniyle mahsur kalan Tacikistan uyruklu bir genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Yoğun dumandan etkilenen kişiye, sağlık ekiplerince olay yerine gelen ambulansa alınarak ilk müdahalede bulunuldu ve oksijen verildi. Mahallede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında binada bulunan 1 çocuk ve 3 kadın kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangına uykuda yakalanan ve yoğun duman nedeniyle mahsur kalan Tacikistan uyruklu bir genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Yoğun dumandan etkilenen kişiye, sağlık ekiplerince olay yerine gelen ambulansa alınarak ilk müdahalede bulunuldu ve oksijen verildi. Mahallede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Görüntü dökümü:---------------------İtfaiye ekiplerinin gelişi-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi-İki kadının binadan çıkması-İtfaiye ekiplerinin kurtardığı Tacikistan uyruklu gencin dışarı çıkarılması-Tacikistanlı gencin adını soyadını bir kağıda yazıp itfaiyecilere vermesi-Olay yerine gelen ve yakınlarının yanan binada kaldığını sanan kadının panikle bağırması-Yangın çıkan binadan daha önce çıkan kucağında çocuğu olan kadın-İtfaiyecilerin kurtardığı Tacikistanlı gencin ambulansa alınması-Olay yerinde toplanan kalabalık-Genel ve detay görüntüler27.03.2019 - 17.40 Haber Kodu : 190327193============================