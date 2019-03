Dha İstanbul Bülteni - 1

Kaynak: DHA

1- (ÖZEL) İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VARHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA -İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle il genelinde daha önceden belirlenen 127 adrese gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar sonucu il genelinde daha önceden belirlenen 127 adrese Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı terör operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında Sultangazi'de bulunan bir binanın giriş katındaki daireye terörle mücadele ekipleri ve Özel Harekat polisleri baskın yaptı. Ekipler, içeride bir süre arama yaptı. Bu sırada diğer ekipler de binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Görüntü dökümü:-----------------------Polislerin operasyona gidişleriBaskın yapılan binaya giren özel Harekat polisleriDaireye giren polis ekipleriÖzel Harekat polislerinin sokaktaki önlemiHastaneye getirilen gözaltılarSağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin götürülmesiGenel ve detaylar30.03.2019 - 06.37 - Haber Kodu : 190330012=============================2- CEVİZLİBAĞ'DAKİ TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADIHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,D-100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii'nde otomobilin başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle bir aracın motoru yola fırladı.Kaza, saat 07.00 sıralarında D-100 Karayolu Cevizlibağ istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Demirbaş'ın aşırı süratli kullandığı 34 FB 7405 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Mustafa Erdoğan yönetimindeki 34 EM 1135 plakalı araca arkadan çarptı. Erdoğan yönetimindeki otomobil önce orta refüjdeki direğe sonra da bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yola fırlarken, kazada 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa Erdoğan çevredeki sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Yola yatırılan Erdoğan'ın üzeri battaniye ile örtüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle yolda trafik oluşurken, polis ekipleri ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yapan araç-Fırlayan motor-Yerdeki yaralı-Genel ve detaylar===========================3- OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI: 3 YARALIHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAFATİH'te seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak park halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Turgut Özal Millet Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Berkay Şimşek, 3 arkadaşıyla birlikte içinde bulunduğu 34 UM 5444 plakalı aracın kontrolünü Yusufpaşa Tramvay Durağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında park halinde müşteri bekleyen Behçet Olgun yönetimindeki 34 TAK 84 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Kaza sonrası taksi şoförü Behçet Olgun yaralandı. Takla atan otomobildeki Serhat Akbaba ile Harun Akbaba da yaralanırken, sürücü Berkay Şimşek ve Melis Sağtik kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı Serhat Akbaba'yı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ise sürücü Berkay Şimşek'ten olayla ilgili bilgi aldı. Kazaya karışan her iki araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü:------------------------Kazanın meydana geldiği yerKazaya karışan araçlarYaralıların görüntüsüAraç içerisinde bulunan yaralının çıkarılmasıSağlık ekiplerinin müdahalesiAraçların kaldırılmasıGenel ve detaylar30.03.2019 - 05.36 - Haber Kodu : 190330009==============================4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SARIYER'DE KONUŞTUHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBULCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Yerel Seçim kapsamında İstanbul'da dün 8 miting düzenledi. Cumhurbaşkanının son durağı Sarıyer İstinye Meydanı oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradaki konuşmasında, "Bazıları anketler yapıyor. Hiç kafanıza takmayın. Gerçek anket Pazar günü. Sandıklarda göreceğiz. Milletimizin takdiri neyse mesele budur. Bugüne kadar milletin iradesinin üstünde biz hiçbir irade tanımadık. Milletimizin desteği ve duası dışında hiçbir desteğe ihtiyaç duymadık. Sırtımızı size dayadık. Milletimize dayadık. Üç beş oy uğruna bölücülerle, kirli kanlı pazarlıklar yapma zilletine düşmedik." dedi."BURADAN ADALAR'A SESLENİYORUM"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal Marşımızı okumaktan dahi hicap duyan vatansızları, bırakın belediye başkan adayı göstermeyi kapımıza dahi yaklaştırmadık. İşte CHP'nin Adalar Belediye Başkan Adayı... Bay Kemal İstiklal Marşını okuyor arkadaşlarıyla, o ise İstiklal Marşı'nı okumuyor. Buradan Adalar'a sesleniyorum. Ey Adalar'da oturan benim sevgili vatandaşlarım. Siz, İstiklal Marşı'mızı dahi okumayan bu adamları mı belediye başkanı seçeceksiniz." ifadelerini kullandı."BELEDİYE BAŞKANLARI KENDİ BÜTÇELERİNİ İDARE ETSİNLER YETER"Seçimlerin milletin geleceği ve ülkenin istikbali için son derece kritik olduğunu belirten Erdoğan, "Kur oyunları oynanıyor, faiz, enflasyon… Biz belediye seçimi yapıyoruz. Yerel seçim yapıyoruz. Bu yerel seçimin ekonomiyle bir alakası var mı? Soruyorum, var mı? Ekonomiyi belirleyecek olan biziz. Şu anda bu devletin başında bu kardeşiniz var. Benimle beraber hamdolsun kabinem var. Belediye başkanları kendi bütçelerini idare etsinler yeter." diye konuştu."CUMHUR İTTİFAKI KARŞISINDA MUM GİBİ OLACAKLAR"Erdoğan, "Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler 31 Mart sonrasında ya daha pervasızlaşacaklar, ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar, Cumhur ittifakı karşısında mum gibi olacaklar. Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyenler, 31 Mart sonrasında; ya daha da azgınlaşacaklar, ya da kendilerine çeki düzen verecekler. Son 4 yıldır kıpırdayamaz hale getirdiğimiz bölücüler; ya zafer sarhoşluğuna kapılacaklar, ya da bir daha asla unutamayacakları yenilgi yaşayacaklar. 31 Mart akşamında; ya Kandil'deki terör ağlarını sevindireceğiz, ya da Türkiye'ye umut bağlayan mazlum ve mağdurları sevindireceğiz. 31 Mart akşamında; ya Pensilvanya'da ki şarlatanı umutlandıracağız, ya da 15 Temmuz kahramanlarının umutlarını şaad edeceğiz." şeklinde konuştu."SARIYER DUATEPE ŞEHİTLİĞİNİ YENİDEN İHYA EDİYORUZ"Sarıyer'de yapmış oldukları ve yapmayı planladıkları projelerden bahseden Erdoğan, "Sarıyer Duatepe şehitliğini yeniden ihya ediyoruz. Sarıyer Çocuk Üniversitesi'nin yapımına başladık. Yeni dönemde Rumelifeneri, Balıkçı Köyü ve Garipçe Köyü balıkçı barınağına modern usül ve imkanlarla balık avlayan balıkçılar için, ürünlerini satabilecekleri Pazar kuruyoruz. Yaklaşık 13 milyon metrekarelik bir bölgede yer alan Rumelifeneri balıkçı köyünü yeniden düzenleyeceğiz. Garipçe köyünde balıkçılarımız için barınaklar ve 30 tekne kapasiteli yeni bir rıhtım inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı."MEHMETÇİK VAKFI'NA HİBE EDECEĞİM"Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini, "Man adasında bizim paramız varmış. Çıktı mecliste sallıyor kağıtları. Davayı açtım. Sonra 2,5 milyona mahkum oldu. Şimdi istinaf mahkemesinde. İstinaf mahkemesi de kararı verdiği anda 2,5 milyonu alacağım. Alınca ben de bunu Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Çünkü bir nasihatte Bay Kemal'e oradan vereyim anlarsa" şeklinde noktaladı.Görüntü Dökümü:------------Mitingden detaylar-Evlerinden mitingi izleyenler-Cumhurbaşkanı'nın konuşması-Vatandaşlardan detaylar-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay dağıtması-Mitinge gelen vatandaş detayları29.03.2019 - 23.37 - Haber Kodu : 190329285=================5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEYKOZ'DA KONUŞTUHaber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBULCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'daki mitinginde, "BAĞKUR ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanların ve onların bakmakla yükümlü oldukları vatandaşların prim borçlarına bakmaksızın yılsonuna kadar kamunun sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına olanak sağladık. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesini bugün resmi gazetede yayınladık. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye mitinginin ardından dün 7'nci mitingini Beykoz'da yaptı. Pazar günü asıl anket sonuçlarını milletin sandıkta vereceğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'yi 3,5 kat büyütmüş bir siyasetçi olarak söylüyorum, girdiğimiz her seçimi kazandık Allah'a hamdolsun. Bunun CHP'nin başındaki zat gibi 15 Temmuz gecesi, tankları görünce FETÖ'cülerin yardımıyla tankların arasından kaçırıp, Bakırköy Belediyesi'ne götürdüler. 'Otellerde yer bulamadığımız için Bakırköy Belediyesi'ne gittik'. Kahveyi orada yudumladı, darbeyi oradan izledi. Bunlara bu vatan teslim edilmez. Bizler ekonomi, ulaşım, sağlık, tarım, eğitim, demokrasi ve özgürlüklerde Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlara imza atmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Kaşgarlı Mahmud, 'dağ kement ile eğilmez denizin önü kayıkla kesilmez' diyor. 31 Mart'ta iradenize güçlü sahip çıkarsanız inanın bizim önümüzü kimse kesemez." İfadelerini kullandı."YA RAB, BU CUMHUR İTTİFAKINI PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA NASİP ET"Erdoğan, "Durmak yok yola devam. Biz asıl bu her belediye için bunların yaptığı eş başkan pazarlıkları var ya, bunları merak ediyoruz. Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'da kurduk. Hep dua ediyorum: ya Rab, Bu Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil mezara kadar nasip et. Bunların hem partilerinde hem belediyelerinde resmi olarak görev yapan başkanları var, bir de asıl patronları var. Nerede Kandil'de, Pensilvanya'da. Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. Şu anda adam içeride. Bu adamlar benim Kürt kardeşlerimi de istismar ediyor. Oraya ne hizmet varsa biz götürdük. Onlar aldıkları paralarla hendekleri, çukurları açtılar. Güneydoğulu kardeşlerim bunları iyi bilir." Şeklinde konuştu.AKM'nin olduğu yere Türkiye'nin en büyük opera binasının yapılacağını söyleyen Erdoğan, "Harbiye Kongre Merkezi'ni yaptık yerin altında, 3 bin 300 kişilik. Yanına Muhsin Ertuğrul Tiyatro Salonu'nu biz yaptık, biz. Sorun bunlara; ey CHP siz ne yaptınız? 31 Mart laf cambazlıklarıyla geleceğimize ipotek altına koymaya çalışanlara karşı hepimiz dikkatli olmak zorundayız. Kendi aramızda ne sıkıntı varsa inşallah 31 Mart'tan sonra hallederiz. Sizlerden büyükşehir adayımız Binali Yıldırım kardeşimle Beykoz adayımız Murat Aydın kardeşimize sahip çıkmanızı istiyorum." dedi."PRİM BORCU OLANLANLAR KAMUNUN SAĞLIK HİMZETLERİNDEN YILSONUNA KADAR YARARLANABİLECEK"Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının son bölümünde, "Hanımlar şimdi size bir müjde vereceğim. BAĞ-KUR'la ve Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşlarımız ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler, prim borçları varsa kamunun sağlık hizmetlerinden yararlanamıyordu. Bu durumda vatandaşların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, prim borçlarına bakmaksızın yılsonuna kadar kamunun sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına olanak sağladık. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesini bugün resmi gazetede yayınladık. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.Görüntü dökümü----------------------------Erdoğan'ın konuşması-Genel ve detaylar29.03.2019 - 20-47 - Haber Kodu : 190329277===============6- EMİNE ERDOĞAN TOGEM-DER'İN 'CEMRE ÇARŞISI'NI ZİYARET ETTİİSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nce(TOGEM-DER) sıfır atık projesine destek amacıyla organize edilen "Cemre Çarşısı"nı gezdi."Temiz çevre" temasıyla Ataşehir'de bir otelde düzenlenen etkinliğe katılan Erdoğan, Cemre Çarşısı'nı gezerek, "Sıfır Atık" temalı ürünleri inceledi. Programda, Emine Erdoğan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOGEM-DER Başkanı Saadet Gülbaran, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay da eşlik etti.TOGEM-DER'in ihtiyaç sahibi aileler için dizayn ettiği dilek ağacında kart seçen Erdoğan, ailelere, hava temizleme makinesi, bisiklet, bilgisayar ve çamaşır makinesi bağışında bulundu. Erdoğan, el sanatı ürünleri ile yıkanabilir çocuk bezi ve alüminyum folyo yerine doğa dostu balmumundan üretilen folyoyu yakından inceledi. Ayrıca Erdoğan, KADEM tarafından desteklenen kadın girişimcilerin yaptıkları el sanatları ürünlerini inceledi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "sıfır atık" standında da bilgi aldı. Dünyada "sıfır atık" hareketinin öncüsü olarak bilinen Amerikalı Bea Johnson ile tanışan Erdoğan, Türkiye'de ve dünyada sıfır atık projelerinin gelişimiyle ilgili sohbet ederek, sıfır atık projesine ilişkin deneyimlerini paylaştı. Emine Erdoğan, daha sonra Mutfak Atölyesi'ne geçerek, "sıfır atık yemeği"nin yapılması için şef Arda Türkmen'e eşlik etti. Erdoğan'ın Türkmen'le yaptığı sebze yemeğinin kabuklarından mücver yapıldı, diğer organik atıklar ise kompost gübre olmak üzere değerlendirildi. Etkinlikte, denizleri ve yer altı su kaynaklarını korunmak için atık yağların lavaboya dökülmemesine dikkat çekildi.Görüntü Dökümü:---------------------Emine Erdoğan ve beraberindekileri "Cemre Çarşısı"nı gezmesi-Ürünleri incelemesi-Dilek ağacından kart seçmesi-Yetkililerden bilgi almasıDetaylar29.03.2019 - 17.42- Haber Kodu : 190329219===============7- BİNALİ YILDIRIM ANAP GENEL BAŞKANI ÇELEBİ İLE GÖRÜŞTÜMurat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.Levent'teki bir otelde gerçekleşen ziyaretin ardından konuşan Çelebi, Anavatan Partisi olarak Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini ifade ederek "Parlamenter sistemin son başbakanı ve Cumhurbaşkanlı Hükümet Sisteminin ilk Meclis Başkanı Sayın Binali Yıldırım'la İstanbul yarışına girmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a ne denli önem verdiğini, ne denli sahiplendiğinin bir göstergesi. Sayın Binali Yıldırım, en kritik, en zorlu dönemlerde dahi, en stresli anlarda dahi müthiş sempatikliğiyle tüm karabulutları dağıtabilen bir insan. Geçmişi başarılarla dolu. Dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sını Türkiye yapıyor. Bunların altında imzası bulunan ve İstanbul'un tüm konularına hakim, sorunlarını biliyor ve çözüm önerileri var. O manada bu, sayın Binali Yıldırım'a bir nezaket ziyareti. İstanbul'daki teşkilatlarımızla son bir kez daha bu konuya sahiplenilmesi anlamında toplantı yaptık. Binali Bey'in ofisine gelerek kendisine sahada aldığımız duyumları aktardık" dedi.Özellikle genç seçmeni sandığa gitmeye davet eden ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, " Gençler, yarınlar sizlerin. Biz siyasiler, sizlere daha iyi bir gelecek yaşatmak için uğraşıyoruz. Lütfen geleceğinize sahip çıkın" diye konuştu.Görüntü Dökümü:---------------Görüşmeden görüntüler-Çelebi'nin açıklamaları29.03.2019 - 18.48 - Haber Kodu : 190329248===============8- İMAMOĞLU PENDİK VE TUZLA'DA KONUŞTUÇağatay KENARLI - Tuba KARA/ İstanbul DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Pendik Çamçeşme Mahallesi ve Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde miting düzenledi.İmamoğlu Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde yaptığı konuşmasında, İstanbul'da barışı, sevgiyi ve huzuru temsil edeceklerini ifade ederek, "Kimseyi dışarıda bırakmadan sahipleneceğiz. Herkesi kucaklamaya geliyorum. Yüzünüz asık, bundan sonra yüzünüz gülecek demiştim. Şimdi meydanlarda yüzleriniz gülüyor. Bu şehirde yoksulluk, işsizlik, çevre yoksulluğu var, imar, plan ve mülkiyet sorunları var bunların hepsini tek tek birlikte çözeceğiz" dedi.İNANÇ, MİLLEYETÇİLİK VE ADAMLIK ÖLÇEN ALET YAPMIŞLARİmamoğlu daha sonra seçim otobüsüyle Tuzla Aydınlı Mahallesi'ne geldi. Burada da yaptığı konuşmasında, "Bir alet bulmuşlar inançlarınızı ölçüyor. Bir alet bulmuşlar milli duygularınızı ölçüyor. Çok mu milliyetçi az mı milliyetçi? Bir alet daha bulmuşlar neymiş efendim adamlığı ölçüyormuş. Kibir ve nefret yüzünden oluyor bunlar. Kibri ve nefreti evinize sakın sokmayın" diye konuştu.İmamoğlu daha sonra Tuzla ile ilgili projelerini anlatarak konuşmasını tamamladı. Mitinge katılan vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarını açarak kısa bir gösteri yaptı.Görüntü Dökümü:-------------(PENDİK)-İmamoğlu'nun Pendik'teki konuşması-Programa katılanlar-Programdaki çocukların görüntüsü-Genel ve detaylar(TUZLA)-Ağaca çıkan vatandaşlar-Katılanlardan görüntü-İmamoğlu'nun Tuzla'da konuşması-Vatandaşların cep telefonu ışıklarını yakması-Genel ve detaylar29.03.2019 - Haber Kodu : 190329278================9- ARDA DUMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIHaber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/ İSTANBULBelgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman son yolculuğuna uğurlandı.Levent'teki Afet Yolal Camii'nde düzenlenen törend, anne Zeyno Nurcan Arda ile baba Sedat Duman taziyeleri kabul etti.Cenazeye Arda Duman'ın okul arkadaşları ve öğretmenleri, aile dostlarının yanısıra Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ile anne ve babanın meslektaşları katıldı. Törene, Demirören Medya Grubu ve Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere, çok sayıda kurum ve kuruluş çelenk gönderdi."TABUTA SARILARAK AĞLADI"Tören öncesi acılı anne Zeyno Nurcan Arda, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Sedat Duman'ın yanında küçük oğlu Ege Duman da saf tuttu. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Arda Duman'ın naaşı defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'na götürüldü.Görüntü Dökümü:---------------------Cenaze töreni genel ve detay görüntüler-Anne Zeyno Nurcan Arda'nın tabuta sarılıp ağlaması-Baba Sedat Duman'ın oğlu Ege Duman ile taziyeler kabul etmesi-Kanal D genel Müdürü Murat Saygı-Cenaze aracı ve gidişi29.03.2019 - 16.41 - Haber Kodu : 19032919429.03.2019 - 18.24- Haber Kodu : 190329239===================10- SARIYER'DE MOTOSİKLETİN AKÜSÜ PATLADI İŞ MERKEZİNİ DUMANLAR KAPLADIMurat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN/ İSTANBUL DHASarıyer'de bir iş merkezinde elektrikli motosikletin aküsü patladı. Yangında dumanlar bütün iş merkezini kapladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangın çıkan depoda hasar oluştu.Yangın, Maslak Ahi Evran Caddesi üzerinde bir iş merkezinde saat 18.00 sıralarında çıktı. İddialara göre, bir depoda bulunan elektrikli motosikletin aküsü patladı. Patlama sonucu akü yanmaya başladı ve dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede dumanlar tüm iş merkezini sardı. Dumanları gören iş merkezi çalışanları hemen kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın çıkan depoda hasar oluştu.İş merkezinde çalışan Mehmet Açıkgöz "Biz içeride çalışıyorduk. Geldiğimizde içerideki yangını gördük. Her taraf duman altıydı. Kendimizi sadece dışarıya attık. Duyduğuma göre elektrikli motosikletin aküsünün yandığı" diye konuştu.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş merkezini uzun süre dumanlar kapladı.Görüntü Dökümü-- -----------------------İş merkezinde bulunan dumanlardan detay görüntü-İş merkezinde çalışanlardan detay görüntü-İtfaiye ekiplerinden görüntü-İtfaiye araçlarından detay görüntü-Yanan aküden detay görüntü-İtfaiye erinin aküyü söndürmesi29.03.2019 - 19.26 - Haber Kodu : 190329260=============================11- ESENYURT'TA MARKETE MOLOTOF ATAN 4 KİŞİ TUTUKLANDIÇağatay KENARLI/İSTANBUL,Esenyurt'ta markete molotof kokteyli atan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan bir markete geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı. Markette küçük çaplı yangın meydana geldi. Yangın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kısa sürede söndürüldü.İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda markete molotof kokteyli atan şüphelileri belirledi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 1 kişi savcılık sorgusu ardından serbest bırakılırken, 4 kişi ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine yollandı.