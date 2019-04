Dha İstanbul Bülteni - 1

Kaynak: DHA

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SEÇİMLERDEN YİNE AÇIK ARA ÖNDE ÇIKTIK (GENİŞ HABER)*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;"Sonuçlar göstermektedir ki, bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk""Bu sonuçlar, Kürt kardeşlerimizin iradelerini, ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir""Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Türkiye olarak serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, kendi hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz""Önümüzde 4,5 yıla yakın, kesintisiz bir icraat dönemi var. Artık sık sık seçimlerle iç içe olmayacağız. Şimdi hep önümüze bakacağız ve Türkiye'de ekonomisiyle siyasetiyle özellikle savunma sanayisiyle yatırımlarla üretimlerle nasıl meşgul olacağız"İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Ankara'ya hareket etmeden önce bir açıklama yaptı.Erdoğan, "Sonuçlar göstermektedir ki, bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk." dedi."HER KAZANÇ VE HER KAYIP MİLLETİMİZİN TAKDİRİDİR"Erdoğan, "Artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayan sonuçlara göre, şehirlerimizi yönetme sorumluluğunu üstlenecek olan büyükşehir, il, ilçe tüm belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, mahalle ve köylerimizde göreve gelen muhtarlarımız görevlerini üstlenecekler, hepsini tebrik ediyorum. Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim ve genel merkezimizde artık geleneksel hale gelmiş olan balkon konuşmamızı yaparak, seçim sonuçlarını Ankara'da değerlendireceğim. Sonuçlar göstermektedir ki, bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Bu da tabii demokrasinin bir gereğidir. Kabullenilmesi gereken bir gerektir. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı da tabii ki belirleyeceğiz" diye konuştu."KÜRT KARDEŞLERİMİZİN İRADELERİNİ, NE TERÖR ÖRGÜTÜNE NE DE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ARKALARINA ALARAK ORTAYA ÇIKANLARA TESLİM ETMEYECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR""Bu sonuçlar, Kürt kardeşlerimizin iradelerini, ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir." diyen Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki seçim sonuçlarını çok önemli gördüğünü belirtti. Seçim kampanyası boyunca birilerinin Kürt vatandaşların oylarını ipotek altına alma, iradelerine pranga vurma çabalarına hep dikkat çektiklerini belirten Erdoğan, "Zira dolaştığım Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeyaptığım mitinglerde bunlara çok açık net vurgu yapmıştım. Bu sonuçlar Kürt kardeşlerimizin iradelerini, ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir. Aynı şekilde diğer şehirlerimizde de arkasında hangi pazarlıkların olduğu bilinmeyen ittifaklarla milletimiz yönlendirilmeye çalışılmıştır. Genel hatları itibarıyla sonuçlar bu çabaların amacına ulaşamadığına işaret ediyor." diye konuştu."4,5 YILA YAKIN KESİNTİSİZ BİR İCRAAT DÖNEMİ VAR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, beka meselesi konusunda da verdikleri mesajın millet tarafından da gayet iyi algılandığını gördüğünü dile getirerek, "Özellikle de Güneydoğu, Doğu ve diğer illerimizdeki bütün mitinglerimde dikkat ederseniz megaboardlardan bunları görüntülü olarak yayımladım. Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak, ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. Bu onurlu duruşları sebebiyle 81 vilayetimizdeki her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Bundan sonraki seçimlerin 2023 yılının Haziran ayında yapılacağını bildiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bir başka ifadeyle önümüzde 4,5 yıla yakın, kesintisiz bir icraat dönemi var. Artık sık sık seçimlerle iç içe olmayacağız. Şimdi hep önümüze bakacağız ve Türkiye'de ekonomisiyle siyasetiyle özellikle savunma sanayisiyle yatırımlarla üretimlerle nasıl meşgul olacağız, buna odaklanacağız ve adımlarımızı da buna göre atacağız. Cumhurbaşkanı olarak şahsım yürütme görevinde, Meclis'teki milletvekillerimiz yasama vazifesinde iş birliği içinde ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışacağız. Bu seçimlerde seçilen belediye başkanlarımız şehirlerini 5 yıl idare edeceği gibi biz de görev süremiz boyunca ülkemizi yönetmeyi sürdüreceğiz.Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Türkiye olarak serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, kendi hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Artık bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği, büyük ve güçlü Türkiye hedefine tavizsiz şekilde odaklanacağımız uzun bir dönem var. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkların ülkemizde oluşturuğu tehditleri, hem diplomasi kanallarını hem askeri gücümüzü kullanarak ortadan kaldırmayı sürdüreceğiz. Özellikle terör örgütlerine nefes aldırmadan ülkemizi ve bölgemizi bir huzur adası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Küresel ve bölgesel düzeyde büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemde ülkemizin 2023 hedeflerine doğru adım adım ilerlemesi için gece gündüz çalışacağız""DAHA YÜRÜYECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"Erdoğan, seçim sonuçlarının ülkeye ve şehirlere hayırlı olmasını dileyerek, şöyle devam etti: "Özellikle Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yolda Sayın Bahçeli'ye ve mesai arkadaşlarına, birlikte çalışma yürüten benim mesai arkadaşlarıma,özellikle teşekkür ediyorum. Bunun yanında tabii ki partimin bütün ilgili birimlerinde, genel merkez, il, ilçe, belde, bütün teşkilatlarımızda çalışan ve şu ana kadar ve bu gece de tabii sabaha kadar, bu çalışmaları yürüten yol arkadaşlarıma, şahsım, partim ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Yorucu bir maraton oldu. Bu yorucu maratonda hakikaten arkadaşlarım gece demediler, gündüz demediler bu çalışmaları yürüttüler. Onun için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Daha yürüyecek çok yolumuz var. Bu millete dökeceğimiz çok alın terimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin Huber Köşkü'nde yaptığı açıklamanın ardından Ankara'ya gitti. Erdoğan açıklamanın hemen ardından Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden özel uçakla Ankara'ya hareket etti. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada,"Biz öndeyiz. Oyları söylüyorum, 4 milyon 155 bin 966 bizim sistemimizde benim aldığım oy olarak girilmiştir. Rakibimizin aldığı oy 4 milyon 126 bin 558'dir. Aradaki farkın kapanma ihtimali kalmamıştır" dedi.
Seyrantepe'deki seçim koordinasyon merkezinde 8'inci kez kameralar karşısına geçen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Şu an saat sabaha karşı 2'yi 21 geçiyor. Yanılmıyorsam 3 saati aşkın süredir Anadolu Ajansı veri girişi yapmıyor. Üzülerek tekrarlayacağım. Anadolu Ajansı görevini yapmayarak, Türkiye'mizin demokrasi sürecindeki en önemli kurumlardan birisi olarak vazifesini yerine getirmemiştir. Gerçekten bu süreçte yaşattıkları Türkiye tarihine acı bir not olarak düşülecektir. Anadolu Ajansı'ndan sorumlu olan kurumları, bakanlıkları herkese göreve çağırıyoruz. Toplumun bilgi alma hakkından kimsenin mağdur etme hakkı yoktur. Takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin hiçbir kamu kurumu siyasallaşamaz. Anadolu Ajansı'nı kınıyorum. Buradaki en önemli konu, sahada büyük rol üstlenen görev alan arkadaşlarıma yapacağım çağrı. Süreç devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
"ARAMIZDAKİ FARK 29 BİN 408'DİR"
İl ve ilçe seçim kuruları önünde bekleyen görevlilere çağrı yapan İmamoğlu, "ilçe seçim kurullarında görev alan arkadaşlarımın görev yerlerini asla terk etmemelerini istiyorum. Yenen hak, 16 milyonluk koca dünya kenti İstanbul'un hakkıdır. Bütün dünya bizi izlemektedir. Keşke biz dünyaya şu an İstanbul seçimini açıklayabiliyor olsaydık resmi kurumlar tarafından. Her birinden bizi ikna edecek cümleler duymak istedik. Ama gelmediği için biz açıklamamızı yapıyoruz. 31 bin 186 sandıkta, 30 bin 86'sı sistemimize girildi. Girilmeyen 100 sandık vardır. Bir sandıkta 300 civarında oy vardır. Yaptığımız ortalama hesaba göre yüzde 85 oranında geçerli oy vardır. Aramızdaki fark 29 bin 408'dir" diye konuştu.
"ARAMIZDAKİ FARKIN KAPANMA İHTİMALİ KALMAMIŞTIR"
İmamoğlu "Biz öndeyiz. Oyları söylüyorum. 4 milyon 155 bin 966 bizim sistemimizde benim aldığım oy olarak girilmiştir. Rakibimizin aldığı oy 4 milyon 126 bin 558'dir. Aradaki farkın kapanma ihtimali kalmamıştır" dedi.
"TAKİBE DEVAM EDİYORUZ"
Son olarak kendi verilerini gazetecilerle paylaşan İmamoğlu, "Türkiye'ye duyurmak isterim ki şu an itibariyle bizim girdiğimiz veriler üzerinden İstanbul'u kazandığımız ortadadır. Süreç hayırlı uğurlu olsun. Süreci takip edeceğiz. Olası manipülasyonlara karşı uyku yoktur. Bütün sandık görevlileri, bütün ilçe seçim kurullarındaki arkadaşlarım asla görev yerlerini terk etmemelidir. Bu biz vatandaşlık görevidir. Biz de görevimizin başındayız. Keşke, saatlerdir beklediğimiz bu açıklamayı Türkiye'nin iletişimdeki yetkili kurulu açıklasaydı. Takibe devam ediyoruz. İstanbul'da yapılan seçimin kazananı kaybedeni olmaz. 16 milyonluk İstanbul şehrinin tamamının kazanacağını gururla duyuruyorum" diye konuştu. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık" dedi."TEŞEKKÜRLER İSTANBUL"Açıklamasında, İstanbul halkına teşekkür eden Binali Yıldırım, "Bu süreçte, İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum. İstanbulluların verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum. İnşallah İstanbul'u, 15 milyonun mutlu ve huzurlu şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz. Seçimlerimiz hayırlı uğur olsun. Bu süreçte yoğun bir çalışma ortaya koyan İstanbul il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı Milliyetçi Hareket Partisi il başkanına, Ülkü Ocaklarına kadın kolları teşkilatına ve bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen bütün hemşerilerime teşekkür ederim. Sonuçlar İstanbul için ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı. Yıldırım, saat 23.00 sıralarında geldiği il binasından saat 05.15 sıralarında ayrıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Şenocak, AK Parti İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamada, kendi sistemlerine göre tüm veri girişlerini tamamladıklarını belirtti. Şenocak, "Bizim il başkanlığı olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda, kendi sistemimize göre tüm veri girişlerini tamamlamış bulunmaktayız. Bu veri girişlerini yaparak, yaklaşık 290 binin üzerinde geçersiz oy oranı şu anda mevcutta görülmekte. Bu geçersiz oy oranının büyük bölümü bizim önde olduğumuz ilçelerde. Bununla ilgili de ilgili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaktır. İstanbul'da yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık hayırlı uğurlu olsun. Bu seçim sonuçlarının İstanbulumuza ve Türkiyemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. D-100 Karayolu Tuzla İçmeler Mevkii Ankara istikametinde iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralanırken kazaya karışan araçlardan bir tanesinin motoru yerinden fırladı.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 22.30 sularında D-100 Karayolu Tuzla İçmeler Mevkii Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 34 FA 6142 plakalı araç ile 48 DE 216 plakalı araçlar çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 FA 6142 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen şoförü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan şoför hastaneye sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri hurdaya dönerken motorunun yerinden çıkarak yola fırladığı görüldü. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik oluşurken itfaiye ekipleri kaza nedeniyle yola savrulan araç parçalarını temizledi. Üsküdar Harem sahil yolunda u dönüş yapmaya çalışan araca motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Üsküdar Harem sahil yolu Harem yönüne seyreden Mustafa Usta'nın kullandığı 34 SFT 61 plakalı otomobil, u dönüşü sırasında, Ali Demir yönetimindeki 06 AR 8107 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Demir ile kaza anında oradan geçmekte olan ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralanan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.