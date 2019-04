Dha İstanbul Bülteni-1

Kaynak: DHA

1- GEÇERSİZ OYLARIN YENİDEN SAYILACAĞI İLÇE SEÇİM KURULLARINDA BEKLEYİŞ DEVAM EDİYORAli Kerem BENGİ- Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHAYSK'nın kararının ardından İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılacağı 7 ilçe seçim kurulunun önünde partililerin bekleyişi devam ediyor.Görüntü dökümü:---------------Fatih İlçe seçim kurulundan görüntü-Beykoz ilçe seçim kurulundan görüntü-Detaylar============================2- AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ: İL SEÇİM KURULU TEDBİR KARARI VEREREK SAYIMI DURDURDUHaber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Yavuz, bu seçimle ilgili çok sayıda maddi hata tespit ettiklerini belirterek, "Bu seçimlere ilişkin çok sayıda maddi hata tespit ettiğimizi bir kısım suistimallerin, usulsüzlüklerin hataların olduğunu ifade etmiş bunların, teşkilat mensubu arkadaşlarımızla beraber büyük oranda tespit ettiğimizi belgelendirmeye çalıştığımızı ve bu çalışmalarımızın devam ettiğini aktarmıştım ve bu şekilde devam etmesi halinde bizim sistemimize geçen veriler, zaten onu gösteriyor, bu farkın kapanacağını ve lehimize sonuçlanacağını dair ifadelerde bulunmuştum. Gerçekten bu çalışma esnasında gördük ki, çok hızlı şekilde aradaki fark azalıyor. Bugün maddi hataların düzeltilmesine ilişkin İlçe Seçim Kurullarına yapmış olduğumuz bu düzeltme işleminin dışında, birde başka bir adım attık ve geçersiz oyların sayımına ilişkin birde tüm oyların sayımına ilişkin müracaatta bulunduk" dedi."İL SEÇİM KURULU TEDBİR KARARI VEREREK BU SAYIMI DURDURDU"Yavuz, geçersiz oyların sayılmaya başlamasının ardından CHP'nin paniğe kapıldığını savunarak, "Fiilen sayıma başlanması üzerine, geçersiz oyların Ak Parti adayı lehine yazılmaya başladığını ve aradaki farkın kapanma trendinin arttığını görünce, Cumhuriyet Halk Partisi resmen paniğe kapıldı ve soluğu il seçim kurulunda aldı. İl Seçim Kurulu da son derece hızlı hareket etmek suretiyle tedbir kararı vererek bu sayımı durdurdu. Bir hukukçu olarak ifade etmek istiyorum. İl Seçim kurulları bu güne kadar her hangi bir tedbir kararı vermemiş. ve yine Yüksek Seçim Kurullarının daha önce verdiği karar ve kararlar var. İlçe seçim kurulları sayıma devam ederken, il seçim kurulları durdurma kararı vermez, veremez şeklinde. Hem çok acele edilmesi, hem bir tedbir kararının ortaya çıkması, hem de yüksek seçim kurulunun bahsettiğim mihmalde bir kararının sonucunda öyle bir tablonun oluşması gerçekten bizleri hayrete düşürdü" diye konuştu."CHP'DEKİ BU KORKUNUN NEDENİ NE?"Yavuz yaptığı açıklamada, "Bu kadar acelecilik nedendir. Bu sayım olamaz, bu sayım olacaksa dipsiz bir kuyudur nereye gideceği belli olmaz. bu sayımı asla yaptırmayız şeklindeki çıkışlar neyin korkusudur? ve kaygısıdır? Neden korkuyorsunuz? Bu belki tarihin, bu güne kadar olan sürecin en şaibeli seçimine dönüşüyor adeta. İstanbul seçimleri açısından bunu söylüyorum. Dedik ki gelin bu şaibeli süreci ortadan kaldıralım. Gerekirse herkesin huzurunda sayımları yapalım. Ama nedense CHP bizim bu çağrımıza kulak vermek yerine, bu kadar usulsüzlük varsa, bu kadar şaibe varsa, bu kadar suistimal varsa elbette bizim en temel hakkımızdır ki itiraz edelim ve oyları yeniden saydırtalım. Çok anlaşılır bir şey. Fark çok az. İstanbul'daki toplam seçim sayısını da dikkate aldığımızda gerçekten fark çok az. O farkta gittikçe eridi ve biz rakamlarla bu farkın çok hızlı eriyeceğini hep burada devam ettirdik. Mesela bu akşam Bağcılar'da ilçe seçim kurulu bir karar verdi. Hataların düzeltilmesi için. Bin 304 oyu maddi hataların düzeltilmesi sonucu Ak Parti'ye yazdı. Böyle bir durumda elbette seçim kurulları bir karar verecek ve bu karar kesinleştiğinde biz bu karara saygı duyacağız. Ama bu kadar net veri ortadayken, bu kadar gerekçeler açıkken ve netken gerçekten il seçim kurulunun bu yaklaşımı hem de yüksek seçim kurulunun kararlarına rağmen ve aynı zamanda bundan önce hiç verilmeyen bir tedbir kararının altına imza atmış olması nedeniyle, ama özellikle CHP'nin yangından mal kaçırırcasına hareket etmesi ve soluğu il seçim kurulunda alması ve il seçim kurulunun böyle bir karara imza atmasına sebep olması gerçekten manidardır" diye konuştu."CHP BİLSİN Kİ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAKTIR"Yavuz, gerçeklerin mutlaka ortaya çıkacağını vurgulayarak, "Altını çizerek söylemek istiyorum. Sandıktan mal kaçırma derdine düşen CHP bilsin ki gerçekler ortaya çıkana kadar mücadelemiz devam edecek ve her yolu kullanacağız. Hak kiminse o cereyan etsin istiyoruz. Gerçek neyse o ortaya çıksın istiyoruz. Bunun için son bir kez daha ben buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Diyorum ki, bu kadar net, somut, belge, bilgi ortadayken CHP olarak siz de gelin, endişeniz yok ya. Bu kadar öndesiniz ya. Öyle iddia ediyorsunuz. Herkesin ortasında, yüksek seçim kurulu, ilçe seçim kurulları da karar versin, gerekirse kameralarda olsun bütün halk izlesin ve gerçek neyse o ortaya çıksın. Biz yangından mal kaçırma derdinde değiliz. Öyle de hareket etmiyoruz. Eğer sizde değilseniz bu çağrı çok makul bir çağrıdır. Kuralım kameraları bir yerde ilçe seçim kurulları saysın millette izlesin, gerçek de ortaya çıksın. Emin olunuz ki bu meseleleri örtmek kapatmak o kadar kolay olmayacak" dedi.Görüntü dökümü:---------------Yavuz'un konuşması-Detaylar03.04.2019 - 00.38 Haber Kodu : 190403004============================3- CHP HEYETİ İSTANBUL İL SEÇİM KURULU'NDAHüseyin COŞKUN/ İSTANBUL,Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan oluşan heyet, istanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulu'na geldi.CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan oluşan heyet, akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'nu geldi. CHP'li heyet, içeride yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra adliyeden ayrıldı.Görüntü Dökümü:------------------CHP'li heyetin adliyeden çıkışıGenel ve detaylar02.04.2019 - 22.31 Haber Kodu : 190402191=================================4- ÜSKÜDAR'DA SEÇİM KURULU ÖNÜNDE KAVGAHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÜsküdar'da ilçe seçim kurulu önünde bekleyenler arasında kavga çıktı. Polis havaya ateş ederek olayları yatıştırdı.Üsküdar'da bulunan 3 ayrı sandık toplama merkezlerinden biri olan Üsküdar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bekleyen iki grup arasında kavga çıktı. Olay sonrası bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Ardından iki grup arasında yumruk ve tekmeler uçuştu. Bazı kişiler üzerine çıkarak araçlara zarar verdi. Grup kavgaya devam edince polis havaya ateş ederek olayları yatıştırdı.Görüntü Dökümü--- --- --- --- --- --- ----Bekleyenlerin sözlü tartışması-Yumruklaşma-Kişiliern aracın üstüne çıkması-Aracın arkasına saklanan kadın-Polisin uyarıda bulunması-Kişilerin birbirini kovalaması-Çevik kuvvetin gelmesi-Genel ve detay02.04.2019 - 18.26 Haber Kodu : 190402147======================5- ALTUN'DAN ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASINA TEPKİHaber: Enver ALAS/ İSTANBUL DHACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesine cevap olarak Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Altun'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Pazar günü yapılan seçim, düzen ve huzur içinde tamamlanmıştır. Seçimler demokrasimizin belkemiğidir. Milletimiz 70 yıldır iradesini sandık vasıtasıyla ortaya koymuştur. Seçimlerin hür ve adil olması, tüm makamların sorumluluğudur. Oyların kanunlarımıza uygun olarak sayılması aynı ölçüde önemlidir. Birçok siyasi partinin usul hataları ve başka usulsüzlükleri gerekçe göstererek yaptıkları itirazları yakından takip ediyoruz. Seçimlerden sorumlu makamların tüm uzlaşmazlıkları hızlı, şeffaf ve kesin olarak çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır. Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz"=========================6- ERDOĞAN, ANNE VE BABASININ MEZARLARINI ZİYARET ETTİHaber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA-İlkay DİKİCİ/İSTANBULCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'da bulunan konutundan akşam 17.00 sıralarında ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili münasebetiyle Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan, burada anne ve babası Tenzile-Ahmet Erdoğan ile Hayriye-Cemal Gülbaran'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu. Erdoğan, daha sonra tekrar Kısıklı'daki konutuna geçti.Görüntü Dökümü:------------------Cumhurbaşkanı konvoyundan detaylar02.04.2019 - 19.14 Haber Kodu : 190402158========================(Ek görüntü ve bilgilerle)7 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAMLICA CAMİİ'NE GELDİRamazan EĞRİ - İlkay DİKİCİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi.Erdoğan saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan, camide Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 00.00 sıralarında camiden çıktı. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Görüntü Dökümü:---------------Erdoğan'ın konvoyu-Camiden detaylar02.04.2019 - 23.52 Haber Kodu : 19040220002.04.2019 - 21.26 Haber Kodu : 190402182===============================8- İSTANBULLULAR MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİLERE AKIN ETTİHüseyin COŞKUN-İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,İstanbul'da, Miraç Kandili'nde camilere akın edenlerin, yoğunlukla tercih ettiği adreslerden biri de Süleymaniye Camii oldu. Mimar Sinan'ın eserlerinden olan tarihi mabette toplanan yüzlerce Müslüman, Hz. Muhammed'in Mirac'a yükseldiği günü coşkuyla idrak etti.Hz. Muhammed'in Mirac'a çıktığı gün olan Mirac Kandili'nde İstanbullular camilere akın etti. Kandil programı gerçekleştirilen camilerden biri de Fatih'te bulunan Süleymaniye Camii olurken, yüzlerce Müslüman Miraç Kandili'ni Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden olan tarihi mabette coşkuyla idrak etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu Çamlıca Camii de doldu taştı. Yatsı namazı öncesi camilerde Kur'an-ı Kerim okundu. Yatsı namazının ardından dualar edildi.Görüntü Dökümü:---------------Süleymaniye Camii'nin dışarıdan görüntüleriSüleymaniye Camii'nin içeriden görüntüleriDualar-Çamlıca Camii'nden görüntüler-Camiye girip çıkanlarGenel ve detaylar02.04.2019 - 23.45 Haber Kodu : 190402198================================9- OTİZM FARKINDALIK GÜNÜNDE IŞIKLAR MAVİ YANDIHüseyin COŞKUN - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,İstanbul'un simgelerinden olan boğaz köprüleri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizm hastalığı için farkındalık oluşturmak adına mavi aydınlatıldı.İstanbul'un simge yapıları arasında yer alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, otizm hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak için 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmin simge rengi olan 'mavi' ışıklarla aydınlatıldı.Görüntü Dökümü:--------------15 Temmuz Şehitler KöprüsüGenel ve detaylar03.04.2019 - 00.18 Haber Kodu : 190403003=========================