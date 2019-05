DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1-İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU- Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Gün, gök gürültüsü ve birbiri ardına çakan şimşeklerle aydınlandı. Birçok sürücü sağanak yağışa hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar ise yağmura karşı ilginç önlemler aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve yıldırım uyarısı yaptığı İstanbul'da, beklenen yağış sabahın ilk saatlerinde başladı. İstanbul genelinde beklenen sağanak yağış gök gürültüsü ve şimşeklerle etkili oldu. Bazı sürücüler ve vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken bazı vatandaşlar ise ilginç önlemler aldı. Sağanak yağış, yaklaşık 1 saat sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

Köprüden görüntü

Sağanak yağış genel ve detay

Trafikteki sürücüler

Vatandaşlardan görüntü

Gök gürültüsü ve şimşekler

Genel ve detaylar

24.05.2019 - 06.34 Haber Kodu : 190524016

24.05.2019 - 06.57 Haber Kodu : 190524017

24.05.2019 - 08.10 Haber Kodu : 190524022

24.05.2019 -08.10 Haber Kodu : 190524022

24.05.2019 - 08.40 Haber Kodu : 190524025

===================================

2-PENDİK'TE SERVİS MİNİBÜSÜ ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA -

Pendik'te bulunan Aydınlı alt geçidinde içinde 6 kişinin bulunduğu servis minibüsü sağanak yağış nedeniyle mahsur kaldı. Minibüs itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları oldu. Pendik Çamçeşme Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde bulunan Aydınlı alt geçidini su bastı. Bu sırada altgeçitten geçmeye çalışan ve içinde 6 kişinin olduğu minibüs mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alt geçide dolan suyu tahliye etti. Mahsur kalan minibüs kurtarıldı.

"ARABANIN YARISINA KADAR SU DOLDU"

Minibüste mahsur kalan yolculardan biri, "Alt geçitte su vardı. Geçeriz dedik. Geçerken su çoğaldı. Arabanın içine de su dolmaya başladı. Araba kaldı. Arabanın yarısına kadar su doldu." dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Minibüsten görüntü

-İtfaiyenin çalışması

-Genel ve detaylar

24.05.2019 - 07.33 Haber Kodu : 190524019

24.05.2019 - 08.02 Haber Kodu : 190524021

=============================================

3- SARIYER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - SARIYER'de 2 belediye otobüsü ile bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Hacı Osman Yokuşu, Sarıyer istikametinde sabah saat 06.00 sıralarında 2 belediye otobüsü ile bir minibüs zincirleme trafik kazasına karıştı. İddiaya göre, 34 TP 6349 plakalı otobüsün şoförü Sarıyer istikametine doğru yokuş aşağı inerken yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aniden yavaşlayan otobüse arkasından gelen 34 TP 6337 plakalı belediye otobüsü arkadan çarptı. 34 UGV 74 plakalı ticari minibüs ise otobüslere çarpmamak ani fren yapınca bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 otobüs şoförünün yaralandığı öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

OTOBÜSLERİN BOŞ OLMASI FACİAYI ENGELLEDİ

Kazada otobüslerin ikisinin de boş olması büyük bir faciayı engelledi. Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazada yaralanan iki kişinin otobüs şoförleri olduğu ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

YOL BİR SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Kazanın ardından Maslak-Sarıyer istikametinde yol yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Olay yerine gelen çekici ile ticari minibüsün çekilmesinin ardından trafik tek şeritten sağlanırken, otobüslerin çekilmesi için başlayan çalışmalar ise sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Kaza yapan otobüsler

-Kaza yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Çekici ile ticari minibüsün çekilmesi

-Duran trafik

-Genel ve detay görüntüler

24.05.2019 - 07.58 Haber Kodu : 190524020

===============================

4-İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ-Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

İstanbul genelinde 39 ilçede "Yeditepe Huzur-9" asayiş denetimi yapıldı. 2019 yılının 9'uncu denetimine Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polis katıldı.

Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Beşiktaş'ta bulunan denetimde çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Ekipler şüpheli kişi ve araçları durdurarak, didik didik aradı. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Aramalara narkotik ve patlayıcı maddelere duyarlı olan polis köpekleri de katıldı. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kadıköy Denetim noktası

-Beşiktaş denetim noktası

-Şüpheli araçların durdurulması

-Araç içerisi ve bagaj kısmı aranması

-Narkotik köpeğinden detaylar

-GBT ekranından detay

-Polis ekipleri denetim noktasında güvenlik önlemi

-Genel ve detaylar

24.05.2019 - 00.15 Haber Kodu : 190524005

24.05.2019 -00.22 Haber Kodu : 190524006



========================================

5-TUZLA'DA SAHUR VAKTİ KORKUTAN YANGIN

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - TUZLA'da 5 katlı bir apartmanın dördüncü katında bulunan daire sahur vaktinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye erlerince kurtarıldı. Yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, İstasyon Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan 5 katlı sitede saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Dördüncü kattaki dairenin mutfağında sahur vaktinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, siteyi de yoğun duman kapladı. Binada sakinleri içeride mahsur kalırken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri yangın çıktığı daireye girerek tazyikli su ile müdahale etti. Bu sırada bazı itfaiye erleri de binada mahsur kalanları merdiven yardımıyla kurtardı. Dumandan etkilenen 4 bina sakinine de sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı sırada birçok kişi de yangın söndürme çalışmalarını izledi.

İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü, ardından soğutma çalışma yapıldı. Dairede yaşayan ailenin, sahur hazırlığı sırasında mutfakta yangın çıktığı öğrenildi. Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Yangın çıktığı daireden dumanlar

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Mahsur kalan vatandaşlar

-Ambulansta tedavi altına alınanlar

-Yangını izleyen vatandaşlar

-Binada kalan kişiyle röp.

-Genel ve detaylar

24.05.2019 - 05.06 Haber Kodu : 190524011

==============================

6- ESENYURT'TA DEHŞET ANLARI

- Genç kızın üzerine araç sürdü, keserle başından yaraladı, çevreye kurşun yağdırdı...

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, Ersan SAN, İSTANBUL,

Esenyurt'ta komşusunun kızına sinirlendiği ileri sürülen bir kişi mahallede dehşet saçtı. 16 yaşındaki Tuğçe B.'nin üstüne araç süren saldırgan, kızı keserle başından yaraladıktan sonra sağa sola rastgele ateş etti.

Olay, Mehterçeşme Mahallesi 2007. Sokakta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, üst kat komşusunun kızı Tuğçe B.'ye sinirlenen kişi dehşet saçtı. Adı henüz öğrenilemeyen kişi, Tuğçe B.'nin üstüne aracını sürdü. Saldırgan daha sonra elindeki keser ile kızı başından yaraladı. Saldırgan pompalı tüfekle de sokakta ateş etti. Dehşet anlarında mahalle sakinleri evlerine saklandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralı Tuğçe B. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri araçla kaçan saldırganı ararken yaralı kızın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay yerinde ise çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

Yaşanan dehşet anları mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------------

-Olay yeri cep telefonu görüntüsü

Olay yerinden görüntüler

Genel ve detay görüntüler

23.05.2019 - 18.33 Haber Kodu : 190523210

23.05.2019 - 18.52 Haber Kodu : 190523215

=================================

7 - TEM'DE BİR KİLOMETRE MESAFEDE ART ARDA İKİ KAZA: 9 YARALI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ İstanbul DHA

TEM Otoyolu'nda, aynı güzergahta yaklaşık bir kilometre arayla art arda meydana gelen iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otoyolda Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

İlk kaza,TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Otoyoldan Edirne yönüne ilerleyen sürücünün kullandığı 34 RC 3571 plakalı kamyonet, orta şeritteyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Sürücü, arızaya bakmak için araçtan indiği sırada, aynı yöne giden bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR KİLOMETRE ARKADA İKİNCİ KAZA

Kazanın ardından, Edirne yönüne doğru trafik yoğunluğu oluştu. Bu sırada, Sarıyer mevkii Türk Telekom Arena önünde, ikinci kaza meydana geldi. Aynı yöne ilerleyen 06 LLG 31 plakalı otomobilin sürücüsü trafik yoğunluğunu fark ederek durmak isterken, seyir halindeki 34 UG 3848 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, arkadan çarpan otomobilin içindeki 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 4'ü diğer sürücülerin yardımıyla çıkarılırken, araç içinde sıkışan bir kadın ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 1 kilometre mesafede art arda meydana gelen kazaların ardından, O-2 Otoyolu'nda, Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Kazalara karışan araçlar

-Ekiplerin çalışmaları

-Traifkten detaylar

-Yaşanan hareketlilik

24.05.2019 - 00.09 Haber Kodu : 190524004

====================

8- BAKAN SOYLU: SALDIRILARA KARŞI DURUYORSAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTAN



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün bütün bu saldırılara karşı duruyorsak, biliniz ki bu değerlerimize sahip çıkmaktan, bu manzaranın atmosferini ülkemizin her tarafında yaşayabilen bir millet olduğumuzdandır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Avcılar Kaymakamlığı'nda Kaymakam Ömer Yaran ve Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt ile toplantı yaptı. Toplantı sonrası yapımı tamamlanan 6 bin kişilik Merkez Ulu Camii'nde teravih namazı kılan Soylu, namaz sonrası cemaatin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cemaatten bazı kişilerin selfie isteklerini geri çevirmeyen Bakan Soylu, cami avlusundaki kıraathanede bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Camiyi yaptıran vakfın yöneticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Süleyman Soylu'yu açılış törenine beklediklerini söyledi. Bakan Soylu, 7-8 günden bu yana İstanbul'da olduğunu, haftanın iki gününün Ankara'da geçtiğini anlatırken, muhtarları sürekli dinleyerek sorunları yerinde çözmeye çalıştıklarını söyledi.

'HAFTANIN 5 GÜNÜ İSTANBUL'DAYIM'

Bakan Soylu, caminin her yönüyle mükemmel olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Büyük kentlerin, metropollerin odağını elinizden kaçırırsanız bir daha yakalamanız zor olur. Asayiş, güvenlik ve diğer Bakanların meselelerini tek tek dinleyip, onlarla irtibat kurup, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımızla çözmeye çalışıyoruz. Ramazan'ın keyfi İstanbul'da bir başka. Güzel hali, camileri ile bütün şehre hakim olan huşusu ile Ramazan bizi daha kardeş eder. Daha birlik ve beraberlik içerisinde tutar. Bugün bütün bu saldırılara karşı duruyorsak biliniz ki bu değerlerimize sahip çıkmaktan, bu manzaranın atmosferini ülkemizin her tarafında yaşayabilen bir millet olduğumuzdandır. Değerlerimizin, medeniyetimizin kadri kıymetini bilirsek, gayret edersek tamamlayıcısı Allah'tır. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı açtığında çok mutlu olacaktır. Çünkü iyi yapılan her şeyi gördüğünde memnuniyetinin çok arttığını, onun da çalışma heyecanının, şevkinin arttığını bilenlerdenim. Hep liderler moral vermez. Bazen millet de öyle güzel şeyler yapar ki, liderler de moral bulur. Hep liderler ufuk açmaz, bazen millet öyle ufuklar açar ki, onun ötesinde liderler daha büyük ufuklar açar. İşte bu yaptığınız eserle hem bize ufuk açıyor, hem de gönlümüzü açıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem ufkunu hem gönlünü açacağına inanıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

Bakanı Soylu, cami avlusunda selfie çektirirken

Bakan Soylu konuşurken

======================================

9-BİNALİ YILDIRIM, İTFAİYECİLERLE SAHUR YAPTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında gece saatlerinde Fatih'te vatandaşlarla buluştu. Binali Yıldırım, At Pazarı adlı semtte bulunan kafeleri gezerek vatandaşlarla hem sohbet etti. Yıldırım, sahuru da İstanbul İtfaiyesi Fatih Grup Amirliği'ndeki itfaiyecilerle yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında gece saatlerinde Fatih'te vatandaşlarla buluştu. Binali Yıldırım, Fatih ilçesine bağlı At Pazarı semtinde bulunan kafeleri tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla tek tek selfie çekti.

İTFAİYE ERLERİ İLE SAHUR YAPTI

Binali Yıldırım, daha sonra İstanbul İtfaiyesi Fatih Grup Amirliği'ne giderek itfaiyecilerle buluştu. Kendisini karşılayan itfaiye personelini ile tokalaşan Yıldırım, sahur yapacağı alana geçti. Sahur öncesi kısa bir konuşma yapan Yıldırım, itfaiyeciliğin zorluklarından bahsederek, "15 milyon İstanbullunun canı, malı size emanet. Yaptığınız işin ne kadar mukaddes olduğunu biliyoruz. Bir yangında insanlara, eşyalarına zarar gelmemesi için yerine göre hayatınızı bile riske atarak gözünüzü kırpmadan yangınlara müdahale ediyorsunuz. Büyük iş yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk başkanlığında bir Tuzla'da tanker yangını oldu. Hatırlarsınız. ve orada üzücü bir sonuç ortaya çıktı. İnsanlarımız hayatını kaybetti. Ben o yangında sizlerin olağanüstü insanüstü gayretlerinize şahit oldum" dedi.

"45 DAKİKA ISIYA KARŞI DAYANIKLI İTFAİYE ELBİSESİ İLE DOLAŞTIM"

İtfaiyecilikle ilgili bir anısını da anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Yurtdışında ihtisas yaparken, yangın çıkan bir mahallede sırtıma kocaman bir tüp, ağzıma maskeyi soktular, ateşin içine girdim. Isıya karşı dayanıklı elbise giydirdiler. 45 dakikada oralarda dolaştım ama ne büyük bir azap. O zaman yaptığınız işin ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşayarak gördüm. Onun için İstanbul size müteşekkirdir kardeşlerim."

'İTFAİYECİ' OLARAK MESLEĞİN TANIMLANMASI LAZIM

Konuşmasında itfaiyecilerin sorunlarına da değinen Yıldırım, "Tabi itfaiyecilerin bir takım sorunları da var. Bir kısmı çözüldü bir kısmı da çözülüyor. Her şeyden önce itfaiyecilerin 'itfaiyeci' olarak mesleğin tanımlanması lazım… Hala itfaiyecilik mesleği sivil memur olarak tanımlanıyor. Bu sizin hak ettiğiniz bir şey değil. İnşallah bu meseleleri hep birlikte halledeceğiz" diye konuştu. Yıldırım, konuşmasının ardından itfaiye personeli ile sahur yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

Binali Yıldırımın gelmesi

Yıldırımın vatandaşları ziyareti

Yıldırımın vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesi

Yıldırımın kafeleri gezmesi

Yıldırımın itfaiyeyi ziyareti

Yıldırımın konuşması

Sahur görüntüsü

Genel ve detaylar

24.05.2019 - 05.28 Haber Kodu : 190524012

============================================

10- BİNALİ YILDIRIM: 23 HAZİRAN'DA BU MÜBAREK ŞEHRİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM

İdris TİFTİKÇİ - İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, BEM-BİR-SEN'le imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesinin detayını anlatarak, "Sosyal Denge Sözleşmesi adı altında yılda 14 çarpı bin 500 lira para alacaksınız. Bundan İETT, İSKİ ve büyükşehir belediyesinde çalışan memurlar yararlanacak, hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin desteğiyle 23 Haziran'da bu mübarek şehrin belediye başkanı olacağım, hep beraber İstanbul için gece gündüz demeden ter dökmeye, çalışmaya söz veriyorum" dedi.

Binali Yıldırım, BEM-BİR-SEN'in Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlediği iftar programına katıldı. İftar öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, İtfaiye Daire Başkanlığı arasında Sosyal Denge sözleşmesi imzalandı.

Binali Yıldırım iftar sonrasında yaptığı konuşmada, BEM-BİR-SEN'le yapılan toplu sözleşmesinin detayını anlatarak, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizde BEM-BİR-SEN bir sözleşme imzaladık. Benim anladığım yılda 14 çarpı bin 500 lira para alacaksınız. Yani her ay sosyal denge adı altında bin 500 lira Ramazan ve Kurban bayramından önce de bin 500 lira ödeme yapılacak. Bundan kimler yararlanacak? İETT, İSKİ ve büyükşehir belediyesinde çalışan memurlar yararlanacak, hayırlı uğurlu olsun. Sizler daha fazlasına layıksınız. Bazıları kulağıma geliyor, efendim memurlar çalışmıyor, hadi oradan, bu işleri kim yapıyor, memurlar çalışmıyorsa. Memurlar çalışmıyor diyenlere kendinize bakın demek gerekli arkadaşlar. Ben 12 yıl bakanlık yaptım, Türkiye'ye çağ atlatan projeleri çalışma arkadaşlarımla gerçekleştirdim, memurlarla yaptım. Onun için memurları canla başla 15 milyon İstanbul için çalıştığını biliyorum. Amirlerimizin de uyum içerisinde memurlarla beraber İstanbulluların hayatını daha da güzelleştirmek, daha da kolaylaştırmak için güzel bir çalışma ortaya koyduklarını biliyorum" dedi.

"BU DENGESİZLİKLERİ BİR AN ÖNCE DÜZELTİN VE ÇALIŞANLARIMIZIN HAKKINI BİR AN ÖNCE VERİN DİYORUM"

Binali Yıldırım, "Bir İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 84 bin çalışan var. Bunlardan birçoğu sözleşmeye geçti, bir kısmı taşerondan KHK ile benim başbakanlığım dönemimde çıkardığımız bir kanunla kadroya geçtiler. Ancak 30-70 hesabından dolayı bazı arkadaşlarımız bu haktan yararlanamadı. Size burada söz veriyorum, böyle adaletsizlik olmaz, aynı iş yerinde çalışanları farklı bir muameleye tabi tutulması olmaz. Bu haksızlık giderilecek. Bu KHK ile geçenlerin biliyorsunuz, enflasyon farkı verilmiyor idi, o zaman belediye başkanlarımıza söyledik, dedik ki bu arkadaşlarımızı hakkıdır, nihayet bir karar alındı, o kararda 635 lira ücretlerine ilave olacak, bunun bazıları uygulanıyor, bazıları uygulanmıyor. Buradan yönetici arkadaşlara ve sendika başkanlarımıza çağrı yapmak istiyorum. Bu dengesizlikleri bir an önce düzeltin ve çalışanlarımızın hakkını bir an önce verin diyorum" diye konuştu.

"İTFAİYECİ MESLEĞİNİ İTFAİYECİ OLARAK TANIMLAYACAĞIZ"

Binali Yıldırım, "İtfaiyecilik kutsal bir meslek, insanların hayatını kurtarmak için kendi hayatınızı hiçe sayıyorsunuz, yangınların içerisine gözünüzü kırpmadan giriyorsunuz, ama hala itfaiyecilik bir meslek olarak tanımlanmıyor. İtfaiyeci mesleğini itfaiyeci olarak tanımlayacağız. Yıpranma tazminatımızı da eften püften sebeplerle verilmesinin önüne geçtiler. İnşallah sizlerle beraber sizlerin desteğiyle 23 Haziran'da bu mübarek şehrin belediye başkanı olacağım, hep beraber İstanbul için gece gündüz demeden ter dökmeye, çalışmaya söz veriyorum. Siz de hazır mısınız? Sorunlarınızı biliyoruz, sorunlarınızı torunlara bırakmamayı da biliyoruz. İki bayram arasında Ramazan ve Kurban Bayramı arasında 23 Haziran'da İstanbul bayramına hazır mısınız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Yıldırım'ın açıklamaları

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

Detaylar

23.05.2019 - 22.40 Haber Kodu : 190523226

======================

11- İMAMOĞLU İFTARI BEYLİKDÜZÜ'NDE KILIÇALP AİLESİNİN EVİNDE YAPTI

Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL,

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iftarı Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde, Kılıçalp ailesinin evinde yaptı. İmamoğlu, iftarın ardından mahalle sakinleriyle sohbet etti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bu akşam Beylikdüzü'nde Kılıçalp ailesine misafir oldu. Kılıçalp ailesinin Gürpınar Mahallesi'ndeki evine gelen CHP Adayı İmamoğlu, iftarı aileyle birlikte yaptı. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından evden ayrılan İmamoğlu, mahalle sakinleri ile bir süre sohbet etti.

Görüntü Dökümü:

------------------

İmamoğlu'nun evden çıkışı

İmamoğlu'nun mahalle sakinleri ile sohbeti

İmamoğlu'nun çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesi

Detaylar

23.05.2019 - 22.18 Haber Kodu : 190523225

====================

12-69 YIL SONRA TÜRKİYE'YE GELDİ VE İLK SÖZÜ " SANKİ RÜYA GÖRÜYORUM" OLDU

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/ DHA

Türkiye'den Arjantin'e 1950 yılında, henüz 16 yaşındayken göç eden Raşel Kazes, 69 yıl sonra en büyük hayalini gerçekleştirmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda duygu dolu anlar yaşadı. Buenos Aires Büyükelçiliği'nden aldığı Türk pasaportu ile Türkiye'ye giriş yapan 85 yaşındaki Kazes'in ilk sözleri "Mutluluktan uçuyorum. Çok sevinçliyim. Sanki rüya görüyorum" oldu.

1934 yılında İzmir Bergama'da doğan ve 16 yaşındayken Arjantin'e giden Raşel Kazes, aradan geçen 69 yılın ardından vatan hasretini gidermek için Türkiye'ye geldi. Onlarca yıl geçmesine karşın Türk vatandaşlığından çıkmayan Kazes, geçtiğimiz günlerde Buenos Aires Büyükelçiliği'nden aldığı Türk pasaportuyla bu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları ve Buenos Aires Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle Raşel Kazes, TK16 sefer sayılı tarifeli uçakla saat 22.00'de İstanbul Havalimanı'na inerek 69 yılın ardından yeniden Türk toprağına ayak basmış oldu.

"KOCAM DA GELMEK İSTİYORDU AMA OLMADI"

Aile kökleri İspanya'dan Osmanlı topraklarına göç eden Sefarad Yahudilerine dayanan İzmir Bergama doğumlu 85 yaşındaki Raşel Kazes, kızı Silvia ile geldiği İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oldukça duygulu anlar yaşayan Kazes, 69 yıl sonra yeniden doğduğu topraklara gelmenin heyecanını yaşadığını belirtti. Kazes, "16 yaşında evlendim ve kocamla Amerika'ya gittik. Bir daha gelemedim. İlk önce para yoktu, sonra çocuklar küçüktü. Daha sonra kocam hastalandı ve Alzheimer oldu. Şimdi oğullarım ve kızım beni buraya gönderdi. İstanbul'da 5-6 gün kalacağım. Sonra okuduğum, evlendiğim Gelibolu'ya gideceğim. Kocamla 65 sene evli kaldık, 4 sene önce öldü. O da buraya gelmek istiyordu. Burada Balıkesir'de 3 sene askerlik yaptı. Gelebilirdi ama olmadı. Gelibolu'dan sonra da İzmir'e gideceğim. Bergama'da doğdum ve orayı görmek istiyorum. Daha sonra da Buenos Aires'e geri gideceğim" dedi.

"GELİBOLU'YU ÇOK ÖZLEDİM"

Türkiye'yi çok özlediğini ifade eden Raşel Kazes, "Gelibolu'yu çok özledim. Orada okudum. Benim orada arkadaşlarım vardı. Türk yemeklerini yapıyorum. Torunlarım çok sever Türk yemeklerini. Mutluluktan uçuyorum. Çok sevinçliyim. Ben sanki rüya görüyorum" ifadelerini kullandı.

25 gün boyunca kızı Silcia ile birlikte Türkiye'de kalacak Raşel Kazes'in İstanbul, İzmir ve Çanakkale'de ziyaretlerde bulunacak ve ardından Arjantin'e dönecek.

Görüntü Dökümü

----------------

-Raşel Kazes'in havalimanına gelişi

-Raşel Kazes Rop

-Yeni aldığı Türk Pasaportu ve kimliğini göstermesi

-Havalimanından ayrılışı ve detaylar

23.05.2019 - 23.45 Haber Kodu : 190523231

23.05.2019 - 23.47 Haber Kodu : 190523232



Kaynak: DHA