DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SANATÇI VE SPORCULARLA İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU

Haber: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu. Sanat ve apor dünyasından çok sayıda isim iftar davetine katıldı.

İftarın ardından konuşan Erdoğan, kültür, sanat ve sporun milletlerin ortak değeri olduğunu ifade etti. Erdoğan, dolayısıyla kültür, sanat insanları ile sporcuların ortaya koydukları eserler ve başarılarla tüm millete mal olmuş kişiler olduğunu söyledi. Bunun için sanatçı ve sporcuları daima el üstünde tutmanın, itibarlarını yükseltmenin, imkanlarını genişletmenin gayreti içinde olduklarını belirten Erdoğan, kültürel etkinliklere aktarılan devlet desteğini 2002'ye göre 50 kat arttırdıklarını, sadece sinema sektörüne verilen destek miktarını 40 kattan fazla yükselttiklerini ifade etti.

"DİZİ FİLM İHRACATINDA, 350 MİLYON DOLARLIK BİR HACME ULAŞTIK"

Geçmişte, yılda sadece 9 filmi vizyona sokabilen sinema sektörünün bugün, 180 filme ulaştığını aktaran Erdoğan, "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Kanunu ile bilet satışı ve hasılat paylaşımı başta olmak üzere, bu alandaki sıkıntıları büyük ölçüde çözdüğümüze inanıyorum. Daha önce de müzik eserleriyle ilgili sıkıntıları çözmüştük aynı şekilde edebiyat eserlerinin telifi konusunda da çok sıkı düzenlemelerimiz var. Dizi sektöründe de dünyada marka haline geldik. Bugün Türk dizileri 156 ülkede 500 milyon kişi tarafından izleniyor. Gittiğimiz ülkelerde bize ilk sorulan sorulardan biri, dizilerimiz ve onlarla özdeşleşen sanatçılarımız oluyor. Amerika'nın ardından ikinci sırada yer aldığımız dizi film ihracatında, 350 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. Desteklenen özel tiyatro sayısını 4 katına çıkardık."

"2021 YILINDA TAKSİM'DEKİ, ESKİ ADIYLA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'Nİ, İNŞALLAH OPERA BİNASI OLARAK YETİŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Türkiye'nin en modern opera standartlarındaki binasının, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi olduğunu belirten Erdoğan, Taksim'de de İstanbul'un şanına yakışır bir opera ve kültür merkezini inşa ettiklerini hatırlattı. Erdoğan, "Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki, eski adıyla Atatürk Kültür Merkezi'ni, inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız." dedi.

Somut olmayan kültürel miras listelerinde temsil edilmeyen Türkiye'nin bugün 17 başlıkla bu listelerde yer aldığını belirten Erdoğan, "Bu listede dünyada 5. sırada bulunuyoruz. Dünya kültür mirası geçici listesindeki varlık ve alan sayımızı 18'den 77'ye, asıl listedeki temsil sayımızı da 9'dan 18'e çıkardık." ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜR MEKRKEZİ SAYISINI 3 KATI ARTTIRDIK"

Kültür merkezleri sayısını yaklaşık 3 kat arttırdıklarını aktaran Erdoğan, "Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde İstanbul'da da Rami Kışlası'nda ülkemizin en büyük kütüphanelerini kuruyoruz. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Kültür Merkezi'nde bulunan külliye içindeki kütüphanemiz 3-4 ay içinde bitiyor. Rami Kışlası'ndaki herhalde 2-3 yılımızı alacak ama bir tanesi 5 milyon cilt kitaba hitap edecek, dijital sistem içinde bu var. İstanbul, 6 milyon cilt kitaba hitap edecek. Bunlar bizde olmayan şeylerdi ve şimdi bunlar gerçekleşiyor" diye konuştu.

"ULUSLARARASI ALANDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEN VE BAŞARI KAZANAN SPORCULARIMIZA ÖZELLİKLE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Sporcular için de çok önemli destek ve altyapı hizmetlerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, bugün Türkiye'nin, spor tesisi sayısı bakımından iftihar verici bir seviyeye yükseldiğini, lisanslı sporcu sayısının 280 binden, 9 milyonun üzerine çıktığını söyledi.

Türkiye genelinde 863 büyük spor salonunun yer aldığına işaret eden Erdoğan, "Ülkemizin 34 şehrinde, uluslararası standartlarda toplamda 750 bin seyirci kapasiteli 37 stadyum yapmak için kolları sıvadık. Bunlardan 16'sı tamamlandı, 13'ünün inşası sürüyor, 8'i de proje aşamasındadır. Hem sporcu yetiştirme hem de başarılı sporcularımızı destekleme konusunda, pek çok programı devreye aldık. Uluslararası alanda ülkemizi temsil eden ve başarı kazanan sporcularımıza özellikle sahip çıkıyoruz." dedi. Erdoğan, sanatçı ve sporcuların, her şeyden önce çocuklar, gençler ve hatta büyükler için birer rol model haline dönüştüğünü unutmaması gerektiğinin altını çizerek, "Yaptığınız iş yanında özel hayatınızla, oturmanızla, kalkmanızla, konuşmanızla, tercihlerinizle büyük kitleleri etkileyebiliyorsunuz. Öyle ki kimi durumlarda devletin, milli eğitim, kültür, aile bakanlıkları ile yapamadıkları işleri, sizler tavrınızla bir hamlenizle gerçekleştirebiliyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

"BEN DE HAYATIMDA HİÇ SİGARA İÇMEDİM"

"Az önce Orhan baba ile konuşuyorduk. 'Sigara içmedim.' diyor. Ben de hayatımda hiç sigara içmedim." diyen Erdoğan, "Sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddelere karşı toplumda bilinç uyandırmak için sizin göstereceğiniz bir duruş, kamunun yıllar süren kampanyalarından inanın daha etkili oluyor. Aynı şekilde kadınlara, çocuklara, engellilere yönelik farkındalık oluşturma çalışmalarında sizlerin öncülük etmesi, çok farklı yerlere toplumu taşıyabiliyor. Yine hayvanlara yönelik şiddet ile ilgili gösterdiğiniz duyarlılıkla, bu yönde hızlı ve etkin adımlar atılmasını sağlayabiliyorsunuz. Tüm bunlar sizlerin sorumluluğunun ağırlığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"SADECE SANATÇI VE SPORCU KİMLİĞİNE SAHİP KİŞİLERİN SİYASİ POLEMİKLERDE YER ALMALARI ONLARI YIPRATIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanatçı ve sporcu olarak toplumu etkileme ve yönledirme gücünüzü hayırlı işlerde kullandığınız her durumda daima yanınızda yer alacağımı bilmenizi istiyorum." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gücünüzü çocuklara, gençlere ve tüm topluma yönelik olumsuz örnek teşkil edecek şekilde istismar edecek olanlara karşı da bilesiniz ki bu toplumun sizlere çok çok büyük vefa borcu olacaktır ve bunu da yerine getirecektir. Önünü, arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Hep söylediğim gibi sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur, buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır. Türkiye'nin iftihar verici eserlerinin açılışında hazır bulunmak, milli bayramlarda yer almak, kritik dönemlerde destek amacıyla kamuoyu önüne çıkmak başkadır, günlük siyasi polemiklerde taraf olmak bambaşkadır. Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife üstlenen pek çok sanatçı, kültür insanı, sporcu arkadaşımız bulunuyor. Başka partilerde de aynı kimlikle kişiler mevcut. Bir siyasi partiye üye olmak suretiyle yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet yürütülebilir ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar. Bugün burada bulunan tüm sporcu ve sanatçılarımızın sorumluluklarının bilincinde olduklarını biliyorum. Bunun için sizleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun."

"YÜRÜTTÜĞÜNÜZ ÇALIŞMALARDA SİZLERE KOLAYLIKLAR DİLİYORUM"

"Şimdi de bizler bu ramazan ayının böyle anlamlı bir gecesinde siz sporcu, sanatçı dostlarımızla bir araya gelelim ve tarihten devraldığımız bu mirasın kubbesi altında toplanalım istedik." diyen Erdoğan, "Çünkü biz medeniyet iddiası olan bir geleneğin temsilcisiyiz. Dünyanın en kadim medeniyetini yeniden yükseltmek, yeniden üretken hale getirmek, yeniden cazibe merkezi yapmak için çalışıyoruz. Bunu da inanıyorum sizlerle beraber başaracağız. Sanat ve spor boyutu güçlü olmayan bir medeniyet eksik kalır. Ecdadımızın bu alanlarda ortaya koyduğu eserler ve başarılarla geride bıraktığı mirasla iftihar ediyoruz. Bizim de sonraki nesillere onların iftiharla yad edecekleri eserler ve başarılar bırakmamız gerekiyor. Ben bir kez daha ülkemize ve milletimize yaptığınız katkılar için sizlere yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Geleceğe bırakacağınız eserler ve başarılar için, yürüttüğünüz çalışmalarda sizlere kolaylıklar diliyorum. Şimdiden mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinize bu ilginiz, alakanız sebebiyle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum"

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Metin Şentürk, Hülya Avşar, Yusuf Güney, Hasan Kaçan, Berdan Mardini, Alişan ve eşi oyuncu Buse Varol, Müge Anlı, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktörler Şenol Güneş, Ünal Karaman, Bülent Uygun, futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Mert Günok, Volkan Babacan, Hamit Altıntop, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Çağlar Söğüncü, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür'ün de aralarında bulunduğu spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.



Görüntü dökümü:

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-Sanatçı ve sporcuların gelişi

-Erdoğan'ın konuşması

-İftara katılanlarla sohbet etmesi

-Genel ve detaylar

25.05.2019 - 20.48 Haber Kodu : 190525197

25.05.2019 - 23.03 Haber Kodu : 190525203

25.05.2019 - 23.08 Haber Kodu : 190525204

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2- EKREM İMAMOĞLU, SAADET PARTİSİ'NİN İFTARINA KATILDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partilileriyle birlikte iftar yaptı. İftara CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Şişli'de düzenlediği geleneksel iftar programına katıldı. İftara Karamollaoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ile çok sayıda davetli katıldı.

Birlikte yapılan iftarın ardından programda konuşan Ekrem İmamoğlu, "Ramazan Ayı, bereket, hissetme aynı zamanda arınma, paylaşma ayı. Bu ayı en güzel duygularla yaşamak umarım hepimize nasip olur. Bu ayda her zamankinden daha fazla titiz davranmayı, daha titiz konuşmayı, insanlara mesaj verirken en hassas şekilde kelimeleri kurmayı hepimiz vazife edinmeliyiz" dedi.

İmamoğlu'nun ardından söz alan ve partilerine seslenene Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçim arifesindeyiz. İnsanlarımız gidecekler, sandıkta oylarını kullanacaklar. Oylarını kullanırken bilinçli oy kullanmak mecburiyetindeler. Neticede bir kişi seçilecek. Bu günkü ortamda demokrasi ortamında başa gelen kişiyle birlikte çalışacağız. Tebrik edeceğiz. Başarılar dileyeceğiz. Yanlış yaparsa hatırlatacağız. Bizim derdimiz birilerini illa rencide etmek veya kötülemek değil. Dost acı söyler. Yetkili makamlarda bulunanların hatalarını gündeme getiremiyorlarsa siz onların dost göründüklerine bakmayın. Bütün dostlarımızı ikaz ediyoruz. Biz dostuz. 82 milyonu kardeş biliyoruz. Farklılıklarımıza rağmen kardeşçe yaşamayı becerebilirsek problemlerin üstesinden gelmek çok da zor olmaz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ekrem İmamoğlu'nun gelişi

-Partililerle sohbeti

-Temel Karamollaoğlu gelişi

-Ekremİmamoğlu ve Temel Karamollaoğlu detayları

-Salondan detaylar

-Ekrem İmamoğlu konuşması

-Temel Karamollaoğlu konuşması

-Genel ve detaylar

26.05.2019 - 00.02 Haber Kodu : 190526001

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3- PENDİK'TE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Pendik'te bir alışveriş merkezinini sinema ve oyun salonunu bulunduğu katta yangın çıktı. Yangın, Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Bulvarı'nda dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle katı duman kapladı. Müşteriler panikle dışarıya çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ardından duman tahliye çalışması yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken sinema ve oyun salonunda hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Avm ait güvenlik görevlerin önlem alması

-Sinema ve oyun salonundan çıkan dumanlar

-Makinelerden görüntü

-Vatandaşlardan detay

-Genel ve detaylar



25.05.2019 - 23.11 Haber Kodu : 190525205

26.05.2019 - 00.28 Haber Kodu : 190526003

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4- ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ'NDEN AYASOFYA MÜZESİ ÖNÜNDE NAMAZ

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ibadete açılması talebiyle Ayasofya Müzesi'nin önünde namaz kıldı.

Anadolu Gençlik Derneği(AGD) üyeleri, ibadete açılması için Ayasofya Müzesi önünde sahur yaparak sabah namazı kıldı. Gece saatlerinde Ayasofya Müzesi önünde toplanan AGD üyeleri, burada yer sofrasında birlikte sahur yaptı. Yapılan sahurun ardından AGD üyeleri Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılması için teheccüd namazı ve sabah namazı kıldı. Grup sık sık, "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" diye slogan attı.

Etkinliğe AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Saadet Partisi İBB Başkan adayı Necdet Gökpınar ile çok sayıda AGD üyesi katıldı. Etkinlikte konuşan AGD Genel Başkanı Salih Turhan, "1453"ten 1934'e kadar 480 yıl şu minarelerinden Allah-ü Ekber nidaları eksilmeyen Ayasofyamız, tam 85 yıldır minarelerinden tekbirden, tevhitten ezandan mahrum bir şekilde durmaktadır. 1932'de ezanın Türkçe okunması Ayasofya'da oldu. 1934 yılında Ayasofya Camii sahte imzalarla bakanlar kurulu kararı denilerek kapatıldı ve 1935 yılında müze haline getirildi" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahur yapanlardan detaylar

-Kılınan namazdan detaylar

-Atılan sloganlardan detaylar

-AGD Genel başkanı Salih Turhan konuşma

-Genel ve detaylar

26.05.2019 - 05.39 Haber Kodu : 190526015

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5- BAYRAMPAŞA'DA "SAHUR-İ CÜMBÜŞ" ETKİNLİĞİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Bayrampaşa'da her yıl Ramazan ayında düzenlenen "Sahur-i Cümbüş" etkiliği bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında sokaklarda davul ve müzik enstrümanları ile Balkan halk dansları oynayan vatandaşlar Bayrampaşa sokaklarını gezdi.

Etkinlik kapsamında bir parkta toplanan vatandaşlar, Balkan halk dans şarkıları çalan müzisyenlerle Bayrampaşa sokaklarını hem gezdi hem de oynayarak gönüllerince eğlendi. Sokakları tek tek gezen Bayrampaşa sakinlerine bazı vatandaşların da evlerinin pencerelerinden el sallayarak eşlik ettiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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Toplanan vatandaşların eğlenmesi

Vatandaşların yürüyüşü

Müzisyenlerin şarkı çalmaları

Evlerinden eşil eden vatandaşlar

Genel ve detaylar

26.05.2019 - 05.32 Haber Kodu : 190526013

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6- ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA

Fatih'te trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Kartal son yolculuğuna uğurlandı.

Ayvansaray Mahallesi Ayvansaray Caddesi'nde dün Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Uğurcan Aslanpay ve Mustafa Kartal görev dönüşü kaza yapmıştı. Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki 4 yıllık polis memuru Mustafa Kartal şehit oldu.

Şehit polis için ikindi vakti Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Oğlunun üniformasını giyen baba Fazıl Kartal taziyeleri kabul etti. Şehit polis memuru için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Helallik alındı. Şehit polis Mustafa Kartal, Kartal Soğanlık mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin camiye getirilmesi

-Meslektaşları ve cenazeye gelenlerden görüntü

-Ailenin görüntüsü

-Oğlunun montunu giyen babanın görüntüsü

-Taziyeleri kabul etmesi

-İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın gelmesi

-İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın gelmesi

-Aileye taziyede bulunması

-Cenaze namazının kılınması

-Törenden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

25.05.2019 - 18.15 Haber Kodu : 190525187

25.05.2019 - 18.03 Haber Kodu : 190525184

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7- İKİ KÖPRÜ SARI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Ali Kerem BENGİ-Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA

Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını alırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün renkli ışıkları akşam saatlerinde sarı kırmızı yandı.



Görüntü dökümü:

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-Köprülerden görüntü

26.05.2019 - 05.33 Haber Kodu : 190526014

25.05.2019 - 22.45 Haber Kodu : 190525202



Kaynak: DHA