DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- FİKİRTEPE'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ KAVGADA EV YAKILDI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA - KADIKÖY Fikirtepe'de iki aile arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflardan bir aile üyesi hızını alamayarak tartıştığı ailenin evini yaktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Erler Sokak'ta meydana geldi. Çocukların kavga etmesi üzerine iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan ailelerden birinin üyesi diğer ailenin oturduğu evi ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri ile mahalle bekçileri sevk edildi. Evdeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"ÇOCUK KAVGASI BÜYÜK KAVGAYA DÖNDÜ"

Kavgaya ve ardından çıkan yangına tanık olan bir mahalle sakini "Çocuk kavgası büyük kavgaya döndü. Büyük kavgadan sonra burada oturanlar evi yaktı. Bu ayıp bir şey. Böyle bir şey olamaz. Kağıt toplayarak geçiniyorsunuz. Bir parça ekmek bulunca yiyorsun, bulamayınca aç kalıyorsun. Böyle şeyler ayıp bir şey. Herkes ekmeği ile geçiniyor. Bayram üstü kalp kırmaya gerek yok" dedi.

"MADDİ ZARARIMIZ VAR"

Başka bir mahalle sakini de, "Kimse kimseyi öldürmedi. Kimse kimseyi bıçaklamadı. Evimiz yandı sadece. Maddi zararımız var" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMUN CANINI ZOR KURTARDIM"

Çıkan yangında evden son anda çocuğunu kurtardığını belirten Ahmet B. ise, "Ben çocuğumun canını zor kurtardım. Oradakilerin evleri var ama bizim evimiz yok. Komple yandı. Bunu yapan, bir kavgada evi yaktı. Bunu yapan belli. İki buçuk yaşında bir çocuğum var içerden zor kurtardım. Ama bunu yapan kasıtlı olarak yapıyor. İsmini söylemeyeceğim. Birbirlerinin üzerine atıyorlar suçu" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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İtfaiyenin yangına müdahalesi

Çevredeki vatandaşlar

Detaylar

Röportajlar

06.06.2019 - 23.20 - Haber Kodu : 190606196

07.06.2019 - 00.11 - Haber Kodu : 190607003

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2- SARIYER'DE ALARMI ÇALAN KUYUMCUDA ÖZEL HAREKAT OPERASYONU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Sarıyer'de alarmı çalan kuyumcu dükkanına özel harekat polisleri operasyon yaptı. Alarmın çalmasının ardından güvenlik kameralarına bakan iş yeri sahipleri içeride bir kişinin olduğunu iddia etmesi üzerine özel harekat polisi kuyumcu dükkanına operasyon yaptı.

Olay, Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda dün 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu dükkanının alarmının çalmasıyla güvenlik kameralarına bakan işyeri sahipleri, polisi arayıp içeride bir kişinin olduğunu bidirdi.



BÖLGE ÇEMBERE ALINDI

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkanının bitişiğindeki tüm dükkanlar kontrol edildi. Güvenlik nedeniyle polis caddeyi tamamen trafiğe kapattı.



ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON YAPTI

Çevrede alınan güvenlik tebdirlerinin ardından kuyumcu dükkanına özel harekat ekipleri sevk edildi. İlk olarak kuyumcu dükkanına sis bombası atan polisler ardından dükkanın içine girdi. Özel Harekat ekiplerinin didik didik aradığı kuyumcu dükkanı boş çıktı.



POLİS OPERASYON YAPARKEN VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Kuyumcu dükkanının etrafında polis yoğun güvenlik tedbiri alırken, vatandaşlar yaşananları adeta film izler gibi izledi. Özel harekat polislerinin içeri girdiği anlarda ise vatandaşlar cep telefonlarıyla yaşananları saniye saniye görüntüledi.



OPERASYONUN ARDINDAN HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından polis caddeyi tekrar trafiğe açtı. Yolun açılmasının ardından caddede hayat normale döndü.



GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Kahvede oyun oynadıklarını belirten Enes Kelalioğlu ve Yusuf Ezik, "Kahvede oyun oynuyorduk. Alarm çalmaya başladı. Çay ocağına geçtik. Özel harekat geldi. İçeriye sis attılar. İçeriye girdiler. İçerisi boş çıktı her halde. Bir buçuk saat sürdü operasyon. Kuyumcunun sahibi içeride bir kişinin olduğunu söyledi. Kendi görmüş öyle söyledi" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Caddenin trafiğe kapatılması

-Bekleyen otobüsler

-Özel harekat polislerinin içeriye sis bombası atması

-Cep telefonu ile görüntü alan vatandaşlar

-Polisin içeri girmesi

-Operasyonun bitmesi

-İş yeri sahibinin ve polislerin içeriye girmesi

-Polislerin inceleme yapması

-Trafiğin açılması

-Röportaj

-Hayatın normale dönmesi

-Genel ve detay görüntüler

06.06.2019 - 21.30 - Haber Kodu : 190606188

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3- TAKSİCİNİN SURİYELİ KADINI BEBEĞİYLE D-100'DE YOL ORTASINDA BIRAKTI İDDİASI

İSTANBUL DHA

Okmeydanı D-100 Karayolu üzerinde, bir taksicinin kucağında bebeği olan Suriyeli bir kadını Fatih'e bırakacağı yerde ters istikamet olan Ankara istikametinde yol ortasında bıraktığı iddia edildi.

Oyuncu Zahrettin Çelik, motosikletiyle seyir halindeyken gördüğü bebeğiyle tehlikeli bir şekilde yürüyen kadını, durdurduğu belediye otobüsüne bindirdi.

Kazasız Kul Olmaz Ekibi Oyuncu Zahrettin Çelik, Okmeydanı D - 100 Karayolu Ankara istikametinde motosikletiyle seyir halindeyken kucağında bebeği olan Suriyeli bir kadını tehlikeli bir şekilde yolda yürürken gördü. Çelik'in konuştuğu kadın, Fatih Balat'a götürmesini söylediği taksicinin kendisini bu şekilde indirdiğini ve buradan nasıl çıkacağını bilemediğini ileri sürdü. Zahrettin Çelik, Fatih'ten uzakta Okmeydanı D - 100 Karayolu'nda ters istikamette indirildiği iddia edilen kadına yardım etmek için yoldan geçen bir belediye otobüsünü durdurdu. Çelik, şoföre durumu anlatarak kucağında bebeğiyle kadını otobüse bindirdi. Otobüs şoföründen de, kadını Mecidiyeköy Meydan'da indirmesini ve ona Fatih'e giden otobüsleri göstermesini istedi.

Zahrettin Çelik, "Trafikte gözlem yaparken Suriyeli bir kadını kucağında bebeğiyle yürüdüğünü gördük. Kendisine sorduğumuzda da Fatih'e gideceğini söylediği taksicinin buraya bıraktığını ve mağdur olduğunu söyledi. Biz de bir kazaya sebebiyet verilmemesi için gelen İETT otobüsü şoföründen ricada bulunduk, Mecidiyeköy Meydan'a bırakmasını istedik. Böylelikle bir kazanın önüne geçmiş olduk." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Zahrettin Çelik'in motosikletiyle ilerlemesi

-Yolda kucağında bebeğiyle kadını görmesi

-Kadınla konuşması

-Otobüs durdurması

-Kadını otobüse bindirmesi

-Şoförle konuşması

-Zahrettin Çelik'in açıklaması

06.06.2019 - 20.22 - Haber Kodu : 190606182

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4- SOYLU: MUSAKKA HESABI YAPAN SALTANATA ERKEN BAŞLADI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün akşamleyin Ordu'dan geçecek arkadaşlar uyarmışlar, eğer yanınızda bir milletvekili varsa VIP'ten geçebilirsiniz. Ama yoksa geçemezsiniz. Onun için sizi biz alalım, zaten özel uçak tutmuşsunuz. Hani Musakkayla antrikot meselesi yaptı ya… Musakka hesabı yapan bugün saltanata erken başladı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balkanlı, Rumelili ve Trakyalılar Yardımlaşma Dayanışma, Kültür ve Eğitim Derneği'nde vatandaşlarla bayramlaştı. Süleyman Soylu'ya dernekte Ay yıldız motifli Arnavut baklavası ikram edildi.

"BU KONUDAKİ BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMDIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı konuşmada "Maalesef bizim coğrafyamız dertlendiğimiz bir coğrafya. Dün Srebenitsa'da dertleniyorduk, bugün de Sudan'da, Libya'da dertleniyoruz. Suriye'de dertleniyoruz. Bir taraftan Afganistan ve Pakistan'da yoksulluk var diğer taraftan acaba Kafkasya'da Amerika ile Rusya arasında çatışma çıkar da yeniden bizim oralarda bir ateş olur mu diye dertlenmemiz. Diğer taraftan İdlib'i gözlüyoruz. İdlib'de daha sert bir saldırı olur da oradan acaba insanlar sıkıntı çekerler, oradaki insanlarımıza bir şey olur ve oradan buraya bir akım başlar ki onun hazırlıklarını yapıyoruz. Bu konuda bütün hazırlıklarımız tamamdır. Sınırımızın dışında eğer bir şey söz konusu olursa Türkiye'nin hiçbir şekilde içine almadan onları sınırın dışında tutabileceğimiz ve onları konuşlandırabileceğimiz bütün yerlerini hazırladık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DE DOMATESİ BİR ÜLKE SORUNU HALİNE NE ZAMAN GETİRDİK?"

Süleyman Soylu, "17 yıldır saldırıyorlar. Fiske değil ağır yumruklar da atıyorlar. Gezi gibi, 17-25 Aralık darbesi gibi, 6-7 Ekim gibi, 15 Temmuz gibi, şu son yaşadığımız bir buçuk iki yıllık dolar saldırıları gibi. Kendi kendime de soruyorum, acaba biz ülke olarak bir yerde para batırdık da mı ekonomik saldırıyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin de Dünyanın da en büyük projelerini de bitirdik. Türkiye büyük bir ekonomik saldırıyla, bir dolar saldırısıyla karşı karşıya kalıyor da büyük bir direnç ortaya koymaya çalışıyor. Biraz önce Güngören'de hanımefendilere sordum, biz ne zaman kışın domates ektik? Türkiye'de domatesi bir milli mesele, bir ulusal güvenlik meselesi haline getirip, bir ülke sorunu, bir hükümet sorunu haline ne zaman getirdik? Ama öyle bir iklim oluşturuyorlar ki 17 yıldan beri bu saldırılara devam ediyorlar. Bu son 5-6 yıl da dahil olmak üzere, 7 yıl da dahil olmak üzere, geçmiş dönemler de dahil olmak üzere, eğer Gezi olayları 28 Şubat'ın öncesinde olsaydı hükümeti götürürdü. 17-25 olsaydı haydi haydi götürürdü, 15 Temmuz'a dayanabilmek zaten mümkün değildi, giderdi" şeklinde konuştu.

"BİR İKİ GÜN İÇERİSİNDE O ADAMIN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKACAK"

Soylu, "Trabzon'a gittim. Uçaktan indim. Hiç böyle bir şey de hesap ediyor değilim. Dediler ki bir yarım saat sonra Ekrem İmamoğlu gelecek onu karşılamaya gelenler VIP'de bekliyorlar. Ben her zaman şehrime giriyorum. Kendime ait de bir özgüvenim var. Bana karşı sevgi ve itibar da çok yüksektir. Ben çıkarken birden adımımı attım 'Her şey çok güzel olacak' diye bağırmaya başladılar. Canım sıkılmadı değil. Siyasetin kendine ait bir edebi var. Sizin burada hakkınız olmamasına rağmen sizi oraya almışlar, o İmamoğlu'nun oradan geçmeye hakkı olmamasına rağmen nezaket göstermişler. Ben geçerken adamın birisi bana 'Akıllı ol Soylu' dedi. Akıllı ol Soylu bizim oralarda tehdittir. Mafya vari üsluptur. Onun bir cümle sonrası Akıllı ol Soylu, aklını alırız demektir. Döndüm ben de ona bir kelime söyledim. Ama baktım ki burada bir tezgah var biz de bu tezgaha düşmeyelim. Sonra seçim sonuna kadar düştüğümüz tezgahın maliyetini Binali abiye ödettirmeyelim. Adamla ilgili araştırma yaptık. Adamın da kim olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de bir iki gün sonra o adamın kim olduğunu çok net bir şekilde anlar. Nasıl kirli işlerin sahibi olduğunu, onu oraya onların nasıl gönderdiğini, nasıl orada bir tezgah içerisinde olduklarını Türkiye bir iki gün içerisinde anlar" diye konuştu.

"BU BİR GÜÇ ZEHİRLENMESİDİR"

Soylu, "Ben buraya KATO dağından geldim, Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim. Dün akşamleyin Ordu'dan geçecek arkadaşlar uyarmışlar, eğer yanınızda bir milletvekili varsa VIP'den geçebilirsiniz. Ama yoksa geçemezsiniz. Onun için sizi biz alalım, zaten özel uçak tutmuşsunuz. Hani Musakkayla antrikot meselesi yaptı ya… Musakka hesabı yapan bugün saltanata erken başladı. Arkadaşlar demişler ki, eğer bir milletvekili varsa bir kişi geçebilir ama biz yine bir imkan sağlayalım. Gelmişler VIP'yi basmışlar. Bizim arkadaşlar da kusura bakmayın bu listelerde sizin isminiz yok. Devlet bize liste veriyor, bunun hesabını bize sorarlar. Deyip kendilerini yönlendirmişler. O arada Selahattin Demirtaş'a, Murat Karayılan'a söz söylemeyen Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyetinin valisine 'it' diyor. Bu kabul edilebilir bir iş değildir. Bu bir güç zehirlenmesidir. Bu en hafif tabirle bir şımarıklıktır" ifadelerini kullandı.

"PKK NEREDEYSE BENİM İŞİM ORADADIR"

Dernekteki konuşmasının ardından dışarı da kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Bakan Soylu, "Bana CHP'nin Belediye Başkan adayı diyor ki, daha dün Trabzon'da söyledi. İstanbul'da ne işi var. Gitsin Ankara'da çalışsın. PKK neredeyse benim işim oradadır. Şimdi burada Büyükşehir Belediye Başkanlığına benim bir şey anlatmama gerek yok. Nasıl sızmaya çalıştığını herkes biliyor İstanbul'da. İstanbul için problem değil. Ama yarın bizden de ne oluyor diye kimse soru sormasın. Bunu da bir evladınız olarak söylüyorum. Eğer İstanbul'da terör, terörü destekleyenler, teröre finans sağlayanlar ve bunu ülkemizin bölünmez bütünlüğünü bir tehdide sürükleyenler bir anlayış ortaya koymayacaklarsa o zaman kimse kabahati bizde bulmasın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmalarının ardından kendisini bekleyen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Aracına bineceği sırada kalabalıkta bir bebek fark eden Soylu, bebeği kucağına aldı ve bir süre sevdi. Soylu bebek ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çekildi.

Görüntü Dökümü:

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-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

-Bakan Soylu'nun konuşması

-Süleyman Soylu'nun dernek dışındaki konuşması

-Soylu'nun bebek sevmesi

06.06.2019 - 23.13 - Haber Kodu : 190606195

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5- PELİT PASTANELERİ'NİN SAHİBİNİN EŞİ AFİFE AYAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Pelit Pastaneleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayan'ın eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Pelit Pastaneleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayan'ın eşi Afife Ayan için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, eşi Selahattin Ayan, Milli Eğitim eski Bakanı İsmet yılmaz, İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, Mustafa Sarıgül, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Mustafa Sarıgül, "Annemizi bugün hak dünyaya uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Çok değerli evlatlar yetiştirdi. Çok değerli müesseseler kurdu. O evlatlar da annemizin bu güzel anılarına sahip çıkacak inşallah" dedi.

Afife Ayan, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Selahattin Ayan'ın görüntüsü

-İsmet Yılmaz görüntüsü

-Muammer Güler

-Mustafa Sarıgül

-Dua ve helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Mustafa Sarıgül ile röp

Genel ve detay görüntüler



06.06.2019 - 19.28 - Haber Kodu : 190606174

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6 - TAKSİYE ÇARPAN OTOMOBİL DEVRİLDİ

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBYUL

Fatih'te, önünde seyreden taksiye çarptıktan sonra devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza, Millet Caddesi Pazartekke Tramvay Durağı yakınlarında Aksaray istikametinde dün 21.30 sıralarında meydan geldi. 34 EY 4966 plakalı otomobilin sürücüsü A. K., iddialara göre aşırı hızdan dolayı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan Ramazan Coşkun idaresindeki 34 TJT 87 taksiye arkadan çarptıktan sonra sürüklenerek devrildi. Kazada, otomobildeki bir kişinin omuzu çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olay nedeniyle bir süre yoğunlaşan trafik araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kazaya karışlan taksinin sürücüsü Ramazan Coşkun, "Otele girerken sağ tarafımdan bir ses geldi. Arabayı kenara çektim. bu araba buradan oraya kadar takla atarak gitti. Burası trafik ışıklarının olduğu bir yer araba en az 100 km hızla gidiyordu. Millet Caddesi'nde nasıl bu kadar hız yapıyorlar anlamıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araçlardan detaylar

-Ambulanslardan detaylar

-Ramazan coşkun rop

-Genel ve detaylar

07.06.2019 - 00.00 - Haber Kodu : 190607001

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7- (ÖZEL) MALTEPE'DE MİNİBÜS VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA - MALTEPE Emek Caddesi'nde bir minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri kadın iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle araçlar hurdaya döndü.

Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Maltepe Orman Yolu Emek Caddesi'nde meydana geldi. 34 UP 3349 plakalı minibüs ile 34 BBP 58 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Zekai T. Yönetimindeki minibüsün içindeki eşi Aysel T. bulunduğu yerde sıkıştı. Otomobil sürücüsü İsmail Ş. kazayı yara almadan atlatırken, aracından kendi imkanlarıyla çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken, araçta bulunan 2 çocuk şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazada yaralanan kadın ve eşi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının bacağının kırıldığı öğrenildi. Çocuklar da herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık kontrolünden geçirildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Ambulanstan görüntü

-Yaralı kadının ambulansa koyulması

-Polis ekiplerinden görüntü

-Çocukların sağlık kontrolü yapılırken görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

07.06.2019 - 00.43 - Haber Kodu : 190607004

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8 - SULTANBEYLİ'DE 2 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de, 2 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Çatı katında başlayarak tüm binayı saran yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında, Necip Fazıl Mahallesi Sinop Sokak'ta bulunan 2 katli bir binanın çatı katında çıktı. Binanın çatısında başlayan ve biranda alevlerin metrelerce yükseldiği yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Binada bulunan 1 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangın mahallede paniğe yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. 2 katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan yükselen alevler

-Sokağa dökülen vatandaşlar

-İtfaiye ekiplerinin gelişi ve müdahalesi

-Yangının söndürülmesi

Detaylar

06.06.2019 - 23.12- Haber Kodu : 190606194

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9- KABLO HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ TUTUKLANDI

İSTANBUL DHA

İstanbul Havalimanı'nda yapımı süren cami inşaatından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve inşaat alanından fiber optik kablo çaldıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklandı. Ayrıca yaşanan kovalamaca sırasında dur ihtarına uymayan şüphelilerden 2'sinin ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildiği, tedavilerinin yapıldığı ve 7 şüphelinin benzer suçlardan 42 kaydının olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında firari bulunan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

OLAYDAN SONRA GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Şüphelilerin bindiği minibüsten görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Polis ve jandarma ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

06.06.2019 - 20.41 - Haber Kodu : 190606186

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10- İSTANBULLULAR SERİNLEMEK İÇİN ŞİLEYİ TERCİH ETTİ

Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Nurcan KIRCALI/ İSTANBUL DHA

Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti. Bayramı İstanbul'da geçiren İstanbullular, Şile Plajı'nda denize girdi. Plajda yoğunluk oluştuğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Denize girenlerden görüntü

-Yoğunluktan görüntü

-Genel ve detaylar

06.06.2019 - 21.51 - Haber Kodu : 190606190

Kaynak: DHA