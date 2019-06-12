DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: BİRİ AĞIR, 2 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de aydınlatma direğine çarpıp takla atan araçtaki iki kişi yaralandı. Kaza, Hilal Mahallesi Şile Otoyolu saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şile istikametine ilerleyen 34 CAE 598 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Araç ardında da bir restoranın duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin içerisinde bulunan iki kişi sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesinin ardından Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kaza yerinde başka bir kaza meydana gelmemesi için önlem aldı. Kazayı izleyen meraklı vatandaşlar ekipler tarafından uzaklaştırıldı. Aydınlatma direği ve otomobilin üstünde kabloların kaldırılması için elektrik ekipleri çağrıldı. Elektrik ekipleri bölgede kısa süreliğine elektriği kesti. Otomobilin üzerinde bulunan aydınlatma direğine bağlı kablolar kesilerek devrilen aydınlatma direği itfaiye ekipleri tarafından yol kenarına konuldu. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçtaki alkol kutusu ise dikkat çekti.

"AŞIRI HIZLIYDI YARIŞ YAPIYORLARDI"

Kazayı gören bir vatandaş olayla ilgili, "İki araç vardı, makas attı diğer araç. Bu da direksiyon hakimiyetini kaybetti geldi buraya girdi. Aşırı hızlıydı, yarış yapıyorlardı. Diğer araç kaçtı durmadı, iki kişi vardı araçta ikisi de yaralıydı. Allahtan o kulübede çalışan komşu arkadaşlara bir şey olmadı, Allah yaralılara da şifa versin" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-İtfaiye,polis ve sağlık ekipleri

-Otomobilden detaylar

-Aydınlatma direğinden detay

-Elektrik ekiplerin çalışması

-Kazayı gören vatandaşla röp.

-Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması

-Meraklı vatandaşlardan detay

-Genel ve detaylar

12.06.2019 - 01.58 Haber Kodu : 190612009

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2- METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE DOLU UYARISI



İstanbul DHA - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü bazı bölgeler ve iller için yağmur ve dolu uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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3- FATİH'TE BAYRAK ASAN VİNÇ DEVRİLİP ASKIDA KALDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih'te gece saatlerinde bayrak asma çalışması yapan vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek askıda kaldı. Devrilen vinç iki kepçenin çalışması sonucu yaklaşık 1.5 saat sonra kurtarıldı.

Olay Fatih'te gece saat 01: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesi üzerinde bayrak asma çalışması yapan İdris Ç. yönetimindeki 34 RKS 28 plakalı vinç henüz bilinmeyen bir nedenle yan yatarak askıda kaldı. Devrilen vinç sepeti içinde iki çalışan ile, restore halindeki Cedid Ali Paşa Medresesi'nin inşaat iskelesine çarptı. Şans eseri sepette bulunan görevliler yara almazken vinç operatörü durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Fevzipaşa Caddesi'ni çift yönlü araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Devrilen vinç için olay yerine iki iş makinesi kepçe çağrıldı. İş makinelerinin gelmesiyle devrilen vinçi kurtarma çalışmaları başladı. Bu sırada meraklı vatandaşların olan biteni izlemeleri dikkat çekti. Yaklaşık 1.5 sonra devrilen vinç kurtarılırken meraklı kalabalığın alkışladığı görüldü. Çalışmaların ardından kurtarılan vinç yol kenarına çekilmesiyle yol her iki yönden de araç geçişine açıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Devrilen vinçin görüntüsü

Görgü tanığı ile röp

Kurtarma çalışmalarından görüntü

Polisin önlemi

İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

Genel ve detaylar

12.06.2019 - 05.03 Haber Kodu : 190612012

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(ÖZEL)

4-AVCILAR'DA BİNADA YAPILAN HAŞERE İLAÇLAMASINDA 6 KİŞİ ZEHİRLENDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da bulunan bir binada haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından bina sakinlerinden 6 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılanlar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Merkez Camii Sokak'ta bulunan Ferah Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, binanın bodrum katında bulunan haşerelere karşı ilaçlama yapıldı. İlaçlamanın ardından binanın giriş katından yoğun duman çıktığını görenler yangın çıktığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangın olmadığını belirledi. Ardından binanın değişik katlarında fenalaşanlar olduğu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sevk edilen ekipler nefes almakta zorlanan ve bazılarında kusma görülen 6 kişiyi hemen yakındaki özel hastaneye götürdü. Burada oksijen verilen ve ayakta tedavi edilen 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gazdan etkilenenler, ne olduğunu anlamadıklarını, evin tuvalet ve lavabolarından yoğun bir koku hissettiklerini, ardından fenalaştıklarını söyledi. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Binanın dıştan görüntüsü

-112 ekibi binaya maske takarak girerken

-Görgü tanıkları ile röp.

-Zehirlenerek binadan çıkarılanlar yürüyerek hastaneye götürülürken

-Ambulans ve polis araçları

-Hastanede oksijen tedavisi uygulanırken

-Genel ve detaylar

11.06.2019 - 23.13 Haber Kodu : 190611232

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5- KIZILAY'IN KURULUŞUNUN 151. YIL DÖNÜMÜNDE BAĞIŞÇILARA MADALYA VERİLDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL

Türk Kızılay'ının kuruluşunun 151. Yıl dönümüne özel "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni" düzenledi. Törende Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık madalyaları sahiplerine takdim etti.

Türk Kızılay'ının 151. kuruluş yıl dönümü, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni' ile kutlandı. Törende Kızılay, bağışçılarına çeşitli madalyalar verilirken, Hilal-i Ahmer koleksiyonunun müzayedesi gerçekleştirdi. Müzayedede elde edilen gelirin Türk Kızılay'ına bağışlanacağı öğrenildi. Törene Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve çok sayıda Türk Kızılay'ı bağışçısı ve gönüllüsü katıldı.

"MAĞDURLARIN GÖZLERİNİN İLK ARADIĞI ŞEY KIZILAY AMBLEMİ"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, platin madalya kazananlara madalyalarını takdim etti. Bakan törende yaptığı konuşmada, "Sadece ülkemizde ve yakın komşularımızda değil, Kafkasya'da, Balkanlar'da, Afrika'da Güney Asya'da, Uzak Doğu'da ve Pasifikte nereye giderseniz gidin, sıkıntıya düşen kişilerin, mazlumların, mağdurların gözlerinin ilk aradığı şeyin Kızılay amblemi olduğuna şahit olursunuz. Gönül coğrafyamızın yanı sıra savaş ve afetlerin vurduğu tüm bölgelerde, Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Arakan'da, Yemen'de, Gazze'de ve daha birçok ülkede tüm olumsuz koşullara rağmen, Kızılay bayrağının dalgalandığını görürsünüz. Kızılay ambleminin orada olması, onlara bir dost elinin uzandığı anlamına geliyor. Karınlarını doyurabilmeleri için ihtiyaç duydukları yemeğin, barınabilmeleri için gereken çadırın, kendilerini soğuktan koruyacak battaniyenin bulunduğu anlamına geliyor. Kızılay ayrım gözetmeden muhtaç olan herkese sunduğu bu hizmetlerle kendi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olmayı, hatta birincisi olmayı fazlasıyla hak etmektedir. Bugün Kızılay, arkasına aldığı sağlam inanç ve toplumsal destekle mağdurlara uzanan bir şefkat eli olmanın çok ötesinde bir misyon üstlenmiş durumdadır. Kan hizmetlerinde öncülüğü, afetzedelere ulaşmadaki, sosyal yardımlardaki etkin operasyonel gücü hepimizin malumudur." dedi.

152 MADALYA SAHİPLERİNİ BULDU

Gecede 59 kişiye platin, 61 kişiye altın ve 32 kişiye gümüş madalya takdim edildi. Hilal-i Ahmer Koleksiyonunda, aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu ve 63 sanatçının hazırladığı sergide 98'i büyük, 9'u küçük olmak üzere toplam 107 hilal yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile birlikte altın madalyaları sahiplerine taktim etti. Madalya takdiminin ardından Türk Kızılay'ı tanıtım filmi izlendi. Hilal-i Ahmer Koleksiyonu'nda bulunan eserler ünlü müzayedeci Turgay Artam eşliğinde salonda açık arttırmayla satışa sunuldu. Konukların üzerinde ebru sanatıyla yapılmış figürler bulunan hilallere ilgisi yoğun oldu.

"HİLAL'İN YILDIZLARI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasının ardından Hilal'in yıldızları serisi ödülleri ve platin madalyalar sahiplerini buldu.

7 kişiye Hilal'in yıldızları serisi ödülleri verilirken, 59 kişiye platin madalya verildi.

Törende İzmir Gaziemir'de yaşayan 6 yaşındaki Tuğçe Bingül, ile Aksaray Sultanhanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma yarışmasında ilkokullar kategorisinde birinci olan 8 yaşındaki Amine Mutlu kazandıkları 100 TL'lik para ödülünü Kızılay Yemen Kampanyasına bağışladı.

Diğer Hilal'in yıldızları ödüllerini alanlar ise şöyle, Lösemi hastası 7 yaşındaki bir çocuğa kök hücre nakli gerçekleştirilen Üniversite Öğrencisi Meltem Ataşoğlu, Kızılay'ı anlatan kartpostal yapıp satarak, elde ettikleri geliri Kızılay'a bağışlayan öğrenciler adına Elis Yeni (6), Ramazan Yumak (6) ve projeyi yapan sınıf öğretmeni Aylin Duman ve Düzenli kan bağışçısı olabilmek için tüm yaşam tarzını değiştiren Vedat Günaydın'ın (41) 3 yılda 54 trombosit bağışı yaparak hayat kurtardığı öğrenildi. Ödül Töreni'nin ardından Fahrettin Koca, Ali Erbaş ve Kerem Kınık ile birlikte bağışçılar, hatıra fotoğrafı çekildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hilal-i Ahmer sergisinden detaylar

Ödül töreninden detaylar

Bakan Koca'nın konuşması

Hatıra fotoğrafı

11.06.2019 - 23.53 Haber Kodu : 190611236

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(Havadan görüntülerle)

6- İSTANBUL'UN TARİHİ SİMGELERİ MİLLİ TAKIMA DESTEK İÇİN KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ- Ali AKSOYER- Ramazan EĞRİ- Özgür EREN- Hüseyin COŞKUN- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı için İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek için aralarında Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de olduğu İstanbul'un tarihi simgelerini kırmızı-beyaz ışıklandırdı. Köprüler kırmızı-beyaz renklere bürünürken, Galata Kulesi'ne ise Türk Bayrağı yansıtıldı.

Görüntü Dökümü

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-Galata Kulesi'nin havadan çekilen görüntüleri

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntüler

-FSM Köprüsü'nden görüntüler

-Galata Kulesi'nden görüntüler

-Fotoğraf çekilen insanlar

-Fotoğraf çekilen çift

-Genel ve detay

11.06.2019 - 21.55 Haber Kodu : 190611221

11.06.2019 - 21.56 Haber Kodu : 190611222

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7- BAKAN ÇAVUŞOĞLU FATİH, BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ'TA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eminönü'nde balık ekmek yedi. Galata Köprüsü'nde yürüdü. Tünel Metrosuyla Taksim'e çıktı.

Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi yarımadayı gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Eminönü'nde balık ekmek yiyen Çavuşoğlu, daha sonra Tünel metrosuyla Beyoğlu'na çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu ilk olarak Eminönü'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Çavuşoğlu, Eminönü iskelesinde balık ekmek yedi. Galata Köprüsü'nde balık tutanlarla sohbet eden Çavuşoğlu daha sonra dünyanın en eski ikinci metrosu olan ve bu yıl 139. yaşını kutlayan Tünel metrosuna binerek, Taksim'e çıktı. Çavuşoğlu İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Beşiktaş'a geçti. Sahilde yürüyen Çavuşoğlu turistlerle sohbet etti. Ortaköy'de AK Parti standını ziyaret eden Çavuşoğlu ziyaretçilere saksıda çiçek dağıttı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Çavuşoğlu'nun Eminönü'nde vatandaşlarla sohbet etmesi

-Galata Köprüsü üzerinde yürümesi

-Balıkçılarla sohbet etmesi

-Tünel metrosuna binmesi

-Taksim'de yürümesi

-Beşiktaş'ta turistlerle sohbet etmesi

-Fotoğraf çektirmesi

-Çiçek dağıtması

-Genel ve detaylar

11.06.2019 - 22.15 Haber Kodu : 190611226

11.06.2019 - 22.19 Haber Kodu : 190611228

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8-YILDIRIM: ASIL MAĞDUR OY VEREN HERKES

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bahçelievler'de Eğitim-Bir-Sen öğretmenler buluşmasına katıldı.

Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmada konuşan Binali Yıldırım, "Oy kaydırmaları yaparak, şaibe ile yolsuzluklarla seçimi şaibeli hale getirdiler. Asıl mağdur oy veren herkes. Kimse mağdur hikayesi bize anlatmasın. Bu mağduriyeti bize yaşatanlara cevabımızı vermemiz lazım. Bunun günü ne zaman? 23 Haziran. Sizin sorumluluğunuz büyük sadece oy vermiyorsunuz, siz oy verenlerin de oylarının yerli yerine gitmesinden mesulsünüz. Bu sefer öyle bir iş yapalım ki sesleri solukları kesilsin." dedi.

"ÖĞRETMENLERE TOPLU TAŞIMA BEDAVA OLACAK"

"Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize güzel müjdelerimiz var" diyen Yıldırım, "Bütün öğrenciler spor salonlarında ücretsiz yararlanacak. Bütün öğrenciler, şehir tiyatrolarından ve müzelerden ücretsiz yararlanacak. Gençlerin tamamına aylık 10 GB internet bedava olacak. Öğretmenlerimiz, ister kadrolu, ister sözleşmeli, ücretli bütün öğretmenlerimize toplu taşıma bedava olacak." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Genel ve detaylar

11.06.2019 - 21.53 Haber Kodu : 190611220

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9- OTOMOBİLE GİREN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

Fatih'te otomobile giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Su verilen yavru kedi parka salındı.

Fatih Millet Caddesi'nde otomobilden kedi sesi geldiğini duyan çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri otomobilin içinde plastik panele sıkışan kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. Kedi, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Muayene edilen yavru kedi parka salındı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

-Araçtan çıkarılan kedi

-İtfaiye erinin kediyi eline alması

-Parka salması

-Genel ve Detaylar

11.06.2019 - 18.55 Haber Kodu : 190611198

Kaynak: DHA