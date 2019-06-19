DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- ERDOĞAN: AMERİKA BİZE PATRİOT VERMEK İSTİYORSA BUYURSUN, VERSİN

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı "Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği Akşam Yemeği"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 konusuna ilişkin, "O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız. Amerika bize patriot vermek istiyorsa buyursun, versin. " dedi.

Türkiye'nin 6 yıldır her biri diğerinden ağır siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılara maruz kaldığını söyleyen Erdoğan, 7 Şubat MİT krizinin bu sürecin işaret fişeği gibi olduğunu, Gezi Olayları, 17-25 Aralık girişimi, çukur terörü, 15 Temmuz darbe teşebbüsü, DEAŞ ve PKK saldırıları, son olarak da geçen yıl ağustos ayında yaşanan ekonomik operasyonlarla bugünlere kadar gelindiğini ifade etti.

Son günlerde S-400 ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ile Türkiye'yi hedef alan tehditlerin de aynı gayeye yönelik olduğunu aktaran Erdoğan, farklı alanlarda farklı aktörlerce gerçekleştirilen bu operasyonların tek hedefinin Türkiye'nin bekası ve milletin bağımsızlığı olduğunu belirtti.

"ÖZ GÜVENSİZ BİR TÜRKİYE HAYAL EDİYORLAR"

Erdoğan, ""Güvenliğini sağlamış bir Türkiye, bugüne kadar terör örgütleri eliyle iç siyasetimizi yönlendiren çevrelerin işine gelmiyor. Ülkemizin son 5-6 yılda sürekli hedef tahtasına konulmasının asıl nedeni, işte bu rahatsızlıklardır. Oyun kuran, oyun bozan bir ülke yerine, sadece senaryolarında figüranlık yapan bir ülke istiyorlar. Kendilerine yük olmayacak ancak karşılarında da dik durabilme cesareti gösteremeyecek, pısırık, ürkek, öz güvensiz bir Türkiye hayal ediyorlar. Eskiden olduğu gibi bir mektupla ya da telefonla hizaya getirebilecekleri bir Türkiye'nin hasretini çekiyorlar. Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ülkemize yönelik dozu giderek artan tehdit dilinin, uluslararası basında yürütülen karalama kampanyalarının motivasyon kaynağı budur. Yoksa, Doğu Akdeniz'e kıyısı dahi bulunmayan Fransa, ülkemizin oradaki sondaj faaliyetlerinden neden rahatsızlık duysun? Bizim daha önce ne sondaj gemimiz vardı ne de arama noktasında gemimiz vardı. Ne yapıyorduk?

Sağdan soldan kiralıyorduk. Onlarla bu işi yapmaya çalışıyorduk. Ama şimdi bizim 4 tane gemimiz var. 2'si sondaj, 2'si arama. Bazen bize fedailik yapıyorlar. Biz de bütün bu noktada, Deniz Kuvvetlerimiz ile oralarda yerimi alıyoruz, aramaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"KUZEY KIBRIS'TAKİ KARDEŞLERİMİZİN HAKKINI, HUKUKUNU KİMSEYE YEDİRMEYİZ"

Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih sondaj gemisinin personeline tutuklama kararı çıkarmasıyla ilgili ise, "Biz de onlara dedik ki 'Sıkıyorsa gelin alın.' Alamayacaklar, buna güçleri yetmez. Çünkü biz Türkiye'yiz, biz Türküz. Buna fırsat vermeyeceğiz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Diğerleri de gidiyor. Dördü de bölgede çalışmalarını sürdürecek. Bu çalışmaları kararlı bir şekilde yapacağız. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını, hukukunu kimseye yedirmeyiz." dedi.

"SEN KİMSİN DE BİZE 'ÇEKİLSİN' DİYORSUN"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye oradan çekilsin" açıklamasıyla ilgili konuşmasında Erdoğan, "Sen kimsin de bize 'Çekilsin' diyorsun. Sen, burada kıyıdaş mısın? Değilsin. Senin burayla bir alakan var mı? Yok. Ama Türkiye, bırak buraya kıyıdaş olmayı, Kıbrıs'ta garantör ülkedir. Burada Yunanistan konuşabilir, İngiltere de konuşabilir. Niye? Garantör ülkedirler ama sen konuşamazsın. Senin bir şirketin varmış. Senin şirketin de şirketin kadar konuşur. Daha ileri gidemez. Total. Ama biz işin içindeyiz. NATO üyesi Yunanistan'ın S-300 alması sorun olmazken, Türkiye'nin S-400 edinmesi karşısında niçin bu kadar gürültü koparıyorlar? Bu da manidar. O da Rus füzesi, bizim aldığımız S-400 de Rus füzesi. Bulgaristan S-400 alıyor ses yok ama Türkiye için var. Slovakya, ses yok ama Türkiye için var. Kusura bakmayın. Biz de savunma noktasında her türlü tedbirimizi alıyoruz ve alacağız." şeklinde konuştu.

"ER YA DA GEÇ YANILDIKLARINI ANLAYACAKLARDIR"

Erdoğan, "Sözüm ona dünyaya demokrasi dersi verenlerin, 251 insanımızı şehit eden FETÖ'cülere sahip çıkmasının makul, mantıklı bir gerekçesi olabilir mi? Suriye'deki PKK teröristlerini, özgürlük savaşçıları olarak pazarlamanın, parlatmanın başka ne anlamı olabilir? Biz, bağımsızlığımızı birilerinin ihsanına, lütfuna borçlu değiliz. Biz, masa başında yapılan kirli pazarlıklarla değil, cenk meydanlarında yapılan gazalarla kurulan bir devletiz. Biz, bedelini aziz şehitlerimizin kanlarıyla ödediğimiz zaferlerin üzerinde yükselen bir ülkeyiz. Bin yıldır bu topraklardayız, Anadolu'dayız. Tarihimiz boyunca görmediğimiz ihanet, yaşamadığımız saldırı kalmadı. Feleğin çemberinden, akrebin kıskacından geçerek bugünlere geldik. Bu milleti hafife alanlar, bir mektupla, bir beyanla Türk milletini hizaya getirebileceklerini zannedenler er ya da geç yanıldıklarını anlayacaklardır. Açık ve net söylüyorum, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türkleri'nin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi hiç kimse alıkoyamaz. Gerekirse baş veririz ama hukuksuzluk karşısında asla başımızı eğmeyiz." diye konuştu.

"O İŞ BİZİM İÇİN BİTMİŞTİR"

Gittiği Tacikistan'a gittiğinde devlet başkanlarıyla görüşmeler yaptığını söyleyen Erdoğan, özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile S-400 konusunda yaptıkları görüşmeyle, buradan geri adım atmanın mümkün olmadığını açıkça söylediklerini bildirdi.

Erdoğan, "O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız. Amerika bize patriot vermek istiyorsa buyursun, versin. Gerçi bunlar teröristlere bunları ücretsiz veriyorlar, bedava veriyorlar. Biz bunlardan paramızla istedik. Obama döneminden beri istiyoruz. Vermediler. Hep 'Kongre müsaade etmiyor' dediler. Kusura bakmayın, biz de başımızın çaresine bakacağız. Biz ekonomide, ticarette, üretimde dışa bağımlı olmak istemediğimiz gibi savunma sanayinde de dışa bağımlı bir ülke olmak istemiyoruz. Ortak üretim teknoloji transferi ve tecrübe paylaşımını içermeyen hiçbir projede yer almaz, bu tarz projelere milletimizin tek bir kuruşunu dahi harcamayız. Çünkü biz 17 yılda elde

ettiğimiz tüm başarılara bu şekilde imza attık. Silahlı-silahsız insansız hava aracı, Altay tankımızı, Atak helikopterimizi, Fırtına obüslerimizi, roketlerimizi, savaş gemilerimizi, zırhlı araçlarımızı, piyade tüfeklerimizi şu anda biz bu anlayışla geliştirdik." dedi.

"GERÇEK YÜZÜ, KARAKTERİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi 2023 senesinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi yapana kadar durmayacaklarını, son 17 senede olduğu gibi şartlar ne olursa olsun millete verdikleri sözleri yerine getirmenin mücadelesini vereceklerini söyledi.

Erdoğan, "Devletin valisine, Ordu Valisine ne dediğini biliyorsunuz. Hakaret. 'İt' ondan sonra 'hayır.' Görsel medya, yazılı medya hepsi bunu tevsik etti, belgeledi. Şu anda seçim var diye valimiz davasını henüz açmış değil ama davasını açacak. Aynı şekilde polislerimize çok ciddi bir hakaret var. Tabii ki polislerimiz de aynı şekilde bu davayı açacak. FETÖ'den, PKK'ya kadar

insanlarımızın canına kasteden teröristlere kendilerini siper edenler de ne yazık ki işte benzeri zihniyette olanlardır. Ak koyun ile kara koyun belli olmuş, siyaset mühendislerinin parlatmaya çalıştığı şahsın gerçek yüzü, karakteri ortaya çıkmıştır. İnşallah 23 Haziran'da milletimiz engin basiretiyle oyunu kullanacak, İstanbul Binali Yıldırım kardeşim gibi ömrünü ülkeye ve millete hizmete adamış, Fatih'in emanetine sahip çıkacak bir belediye başkanı tarafından yönetilmeye devam edecektir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından basına kapalı devam eden programda, Erdoğan, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşmaları

18.06.2019 - 22.27 Haber Kodu : 190618289

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2- ERDOĞAN'DAN SEÇİM BÜROSU ZİYARETİ

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır eski devlet başkanı Muhammed Mursi için Fatih Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Erdoğan daha sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Erdoğan Tarabya Köşkü'ne giderken Hacıosman'da bulunan Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, çocuklara hediyeler verdi. Erdoğan vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Burada açıklama yapan Erdoğan, "Pazar günü İstanbul'umuz açısından Türkiye'miz açısından inşallah hayırlara vesile olsun. Çünkü İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı tecrübe ister, deneyim ister. Meclisiyle bir güç ister. Şu anda biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye meclisinin kahir ekseriyeti zaten AK Parti'de. Komisyonların tamamı zaten AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda. Bunun yanında tüm başkanvekillikleri AK Parti'de. Böyle bir yapı içerisinde İstanbul'a en iyi hizmeti verme şansı da takdir edersiniz ki, taa 94'ten beri tecrübesiyle, dinamizmiyle, Ulaştırma Bakanlığı, bunun yanında Başbakanlığı, Meclis Başkanlığıyla Binali Yıldırım gibi uluslararası kabiliyeti de olan bir adayımız var. ve bu adayımızla beraber, arkasında da Cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır bir hizmeti vereceğinden kimsenin de endişesi olmasın" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın ziyaretinden detaylar

-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Erdoğan'ın açıklamaları



18.06.2019 - 21.51 Haber Kodu : 190618287

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3- İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Esenler başta olmak üzere bir çok ilçede eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat Timleri de destek verdi.

Narkotik polisinin daha önceden belirlediği adreslere saat 06: 00 sıralarında eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Polis Helikopteri havadan destek verirken, Özel Harekat Timleri de operasyona katıldı. Baskın yapılan adreslerden biri de Esenler Nine Hatun Mahallesi 144 sokaktaki 5 katlı binaydı.



ARAMA VE GÖZALTI İŞLEMLERİ YAPILDI

İki girişi olan binanın önüne gelen ekipler ikiye ayrılarak binanın iki girişinden de içeri girdi. İki daireye giren ekipler arama ve gözaltı işlemleri yaptı.



Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin emniyetten çıkışı

-Özel Harekat Timleri'nin binaya girişi

-Ekiplerin kapıyı çalması

-Ekiplerin içeri girmesi

-Özel Harekat timlerinin çevre güvenliği alması

-Çevredeki binalarda oturanların camlardan operasyonu izlemesi

-Genel ve detay görüntüler



19.06.2019 - 06.46 Haber Kodu : 190619013

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4- SARIYER'DE TOPRAK KAYMASI: YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL,

Sarıyer Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Cendere Kemerburgaz Caddesi'nde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Su birikintisi nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Kemerburgaz Caddesi TEM bağlantı yolunda ise toprak kayması yaşandı. Yolun büyük kısmını kaplayan toprak nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yola şerit çekerek trafiğe kapattı.

Görüntü dökümü:

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-Kemerburgaz Caddesi'ndeki su birikintisi

-Su birikintilerinden geçen araçlar

-TEM Katılım yolunda meydana gelen toprak kayması

-Araçların yolda güçlükle ilerlemesi

-Yolda kalan bir sürücü ile röp

-Genel ve detaylar

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5- İSTANBUL GÜNE YAĞMURLA BAŞLADI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olana sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde evden çıkanlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle, Sarıyer, Beşiktaş'da kısa sürede etkili olan sağanak yağışa bir çok vatandaş hazırlıksız yakalandı. Yağan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Şişli'de 34 HY 2561 plakalı minibüsün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çarpan minibüs ardından devrildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, minibüsünü sürücüsü gözyaşlarına hakim olamadı.



Görüntü dökümü:

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-Yağmur yağması

-Vatandaşların zor anlar yaşaması

-Köprünün altına sığınanlar

-Koşarak yağmurdan kaçmaya çalışanlar

-Kaza yapan araç

-Ağlayan sürücü

-Genel ve detay görüntüler

19.06.2019 - 07.10 Haber Kodu : 190619015

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6- BULUTLARLA KARARAN GÖKYÜZÜ ŞİMŞEKLERLE AYDINLANDI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL

İstanbul'da günün ilk ışıklarıyla birlikte, yağmur bulutlarıyla kararan gökyüzü, peş peşe çakan şimşeklerle aydınlandı.

İstanbul yeni güne yağmurla başladı. Özellikle Boğaz'a kıyısı olan bölgelerde kısa süreli etkili olan yağmur öncesinde gökyüzü kara bulutlarla kaplandı. Yağmur bulutlarıyla kararan gökyüzünü ardı ardına çakan şimşekler aydınlattı.

Görüntü dökümü:

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Şimşekler

Genel ve detaylar

19.06.2019 - 07.18 Haber Kodu : 190619016

19.06.2019 - 07.39 Haber Kodu : 190619018

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(ÖZEL)

7-İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE MAGANDA DEHŞETİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

İstanbul'da ağırlıkta gençlerden oluşan bir grup araçlarıyla konvoy oluşturdu. Konvoy Taksim'e yaklaştığında ise adeta silahlar konuştu. Araçtan sarkan magandalar havaya ateş ederken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. İstanbul'un göbeğinde adeta silahlar konuştu. Silah seslerini duyanlar çatışma çıktığını zannederken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Saat 00: 00 sıralarında kameralara yansıyan görüntülerde, Kasımpaşa'da toplanan gençler çok sayıda araçla konvoy oluşturdu. Otomobillerin camlarından sarkarak trafikte terör estirdiler. Konvoy Taksim'e yaklaştığında ise silahlar konuşmaya başladı.



KENDİ ATEŞ ETTİ YETMEDİ ARDINDAN YANINDA BULUNAN KADINA ATEŞ ETTİRDİ

Konvoyun en önünde bulunan otomobilin sunroofundan sarkan bir kadınla bir erkek dikkat çekti. Konvoy Taksim'e yaklaşınca önce adam silahı alarak havaya ateş etmeye başladı. Ardından ise yanında bulunan kadına silahı vererek havaya ateş ettirdi. Konvoydaki bir çok otomobilden de silah sesleri yükseldi.



TAKSİM'DE ARA SOKAKLARDA KAYBOLDULAR

Trafikte terör estiren ve İstanbul'un göbeğinde havaya ateş eden magandalar, Odakule tarafından Beyoğlu'nun ara sokaklarına girerek gözden kayboldular.



Görüntü dökümü:

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-Konvoyun hareket etmesi

-Konvoydakilerin tehlikeli araç kullanmaları

-Magandaların havaya ateş etmesi

-En önde bulunan araçtan silahla ateş edilmesi

-Genel ve detay görüntüler



19.06.2019 - 01.17 Haber Kodu : 190619007

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8- MALTEPE'DE 8 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 4 YARALI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

D-100 Karayolu'nda kamyonet devrilmesi sonucu 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Küçükyalı mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ataşehir'deki halden çıkan sebze yüklü 34 ZP 5236 plakalı kamyonetin sürücü Osman Korkmaz, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyonet devcrildi. Kazanın ardından aynı istikametinde ilerleyen 7 araç daha kazaya karıştı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri D-100 Karayolu Kartal istikametini kaza nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek kamyonetin içerisine sıkışan Korkmaz'ı kurtarma çalışması yaptı.İtfaiye ekipleri kamyonetin içerisine sıkışan yaralıyı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı kurtarılan Osman Korkmaz'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Kaza karışan 7 araç çekici yardımıyla kaldırılırken devrilen kamyonet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vinciyle kaldırıldı. Trafik kazasında toplam 4 kişinin yaralı olarak çevredek hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Kapanan D-100 Karayolu yaklaşık bir saat sonra kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Otomobillerden ve devrilen kamyonet

-Etrafa saçılan sebzeler

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Sağlık ekiplerin yaralılara müdahalesi

-Ambulanslardan detay

-Çevredeki vatandaşlar

-Genel ve detaylar

19.06.2019 - 06.53 Haber Kodu : 190619014

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9- İMAMOĞLU ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TOPLANTISINDA KONUŞTU

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ- Can EROK, İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de bir otelde düzenlediği "Ulaşım Çözümleri Toplantısı"nda konuştu. Toplu taşıma ile ilgili projelerini anlatan İmamoğlu, ""Biz bu kentte güvenli, konforlu, dakik, erişilebilir, uygun maliyetli bir taşımacılık hizmeti alınsın istiyoruz. Belediye olarak elimiz taşın altına sokacağız. Taşımacılık sektörünü destekleyeceğiz, bu kente ulaşım konusunda kim hizmet ediyorsa biz de onun hizmetinde olacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, sabah muhtarlarla buluştuğu otelde, öğleden sonra da şoför esnafıyla bir araya geldi.

"YAHU SARILSANA BANA. BEN DE SANA SARILAYIM"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile yaptığı ortak yayın hakkında konuşan İmamoğlu, "Ben bu millet kucaklaşsın istiyorum. Bakın bu kardeşiniz sayesinde 17 yıl sonra rakibimle sizleri konuşurken göstermek durumunda kaldım. Bana borçlu. 4 aydır yalvarıyorum. Bugün de bana laf yetiştiriyor. Üzülüyorum. Neden üzülüyorum biliyor musunuz? Rahmetli Özal'a anmaya gittiğimde anıt mezarda yolda kendini görünce arabadan indim. Neden biliyor musunuz. Saygımdan. Kendisine doğru gidip tokalaşmak istedim. Ben ona sarılmak istediğimde, beni görünce elimi tuttu mu tutmadı mı hemen gitti. Yahu sarılsana bana. Ben de sana sarılayım. Göreceksiniz, ben, benim gibi düşünmeyen insanlarla önce konuşmayı ve konuşturmayı bu şehre alıştıracağım. Benim gibi düşünmeyebilir. Önemli değil. Bana laf yetiştirmesine gerek yok" diye konuştu.

"BELEDİYE OLARAK ELİMİZİ TAŞIN ALTINA SOKACAaĞIZ"

Ulaşım sorunları hakkında konuşan İmamoğlu, "Biz bu kentte güvenli, konforlu, dakik, erişilebilir, uygun maliyetli bir taşımacılık hizmeti alınsın istiyoruz. Belediye olarak elimiz taşın altına sokacağız. Taşımacılık sektörünü destekleyeceğiz, bu kente ulaşım konusunda kim hizmet ediyorsa biz de onun hizmetinde olacağız" şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ İSTANBULULARIN TOPLU TAŞIMA HAREKETLİLİLĞİNİ ARTTIRMAK"

Ulaşıma yönelik projelerinden de bahseden Ekrem İmamoğlu, "Kenti birlikte yöneteceğiz. Ulaşımda birlikte çalışacağız. Toplu taşımayı geliştirecek, kalite, konfor ve güvenliği artıracağız. Bunun için öncelikle belediye kurumsal yapısı içinde temsiliyeti artıracağız. Bu amaçla; 3T (toplu taşıma teşvik) planı hazırlanacak, UKOME'de alt komisyonlarda etkin temsiliyetinizi sağlayacağız, Ulaşım Daire Başkanlığı'nda odalar ve özel taşımacılar müdürlüğü kuracağız. Özel taşımacılara eğitim desteği vereceğiz. 6 ayda bir koordinasyon toplantısı yapacağız. Her sene, özel taşımacılar ile birlikte toplu ulaşım kurultayı gerçekleştireceğiz. Söz vermiş olduğumuz indirimli taşımaların, ücretsiz yolculuklara yapılan ilavelerin mali yükünü biz karşılayacağız. Esnafa yeni bir yük vermeye değil, yükünü hafifletmeye geliyoruz. Hiçbir kaybınız olmayacak, hepsini sübvanse edeceğiz. Amacımız, İstanbulluların toplu taşıma hareketliliğini artırmak, toplu taşımaya alıştırmak. Sizler sadece işinizi daha güvenli ve konforlu yapmayı kendinize dert edinin, belediye olarak sizin yükünüzü paylaşma konusunda samimiyiz" ifadelerini kullandı.

"OTOGAR İŞLETMESİNİ PROFESYONEL VE VATANDAŞ ODAKLI HALE GETİRECEĞİZ"

İmamoğlu, "İstanbul'un her iki yakası için yeni otogar çalışması içinde olacağımızı belirtmiştik. İki yaka arasındaki yolculukları regüle etmek, gereksiz zaman, para ve yakıt kaybını önlemek, trafik yoğunluğunu azaltmak adına çalışmalarımız olduğunu sizler ile paylaşmıştık. Mevcut otogarın durumu ve işletmesi için paydaşlarla görüşeceğiz. Ülkenin ve belediyenin mevcut mali durumunu da dikkate alarak ortaya koymuş olduğumuz yeni otogar projelerini hayata geçirene kadar, mevcut esenler otogarının bitmiş olan işletme süresi için konunun muhatapları ile bir araya geleceğiz. İstanbulluların sıkıntı yaşamaması ve belediye gelirlerinin korunması adına gereken tüm çalışmaları yapacağımızı tekrar taahhüt ediyoruz. Otogar işletmesini profesyonel ve vatandaş odaklı hale getireceğiz. Şehirlerarası otobüsler için çalışma koşullarını iyileştireceğiz. Günün sakin saatlerinde FSM kullanılabilecek. Otobüslerin dinlenme ve bekleme koşulları iyileştirilecek" dedi.

"MEVCUT MALİ YÜKLERİMİZİ HAFİFLETECEĞİZ"

Konuşmasında son bölümünde 23 Haziran'dan sonra yapacaklarını anlatan Ekrem İmamoğlu, "Kentin sorunlarına hakimiz, dinliyoruz, inceliyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Uzman ve nitelikli bir ekip ile çalışacağız. Kentin ulaşım yönetiminde hep birlikte olacağız. Bütüncül bir yaklaşım ile planlı ulaşımı hayata geçireceğiz. Belediye ile sektör iş birliği içinde çalışacak. Sadece ceza kesen değil, uyaran ve iyileştiren yönetim olacağız. Köprü geçişlerinde taşıma esnafından köprü ücreti alınmaması için girişimde bulunacağız. Toplu taşıma kullanım ve kalitesi yükselecek. Diyalog ve işbirliği dönemi başlayacak. Ek bir maliyet getirmeden ekmeği büyüteceğiz. Mevcut mali yüklerinizi hafifleteceğiz. Ulaşımda fırsat eşitliğini sağlayacağız" dedi.

"SEKTÖRÜN EKMEĞİNİ BÜYÜTMEYİ VE PAYLAŞMAYI İSTİYORUZ"

İmamoğlu konuşmasına, "İstanbul'da ulaşım sorunlarının çözümünde en etkin payın sizler ile birlikte yapacağımız bu çalışmalarda olacağına inanıyorum. Ulaşıma sadece bir trafik sorunu, geç gitme sorunu olarak bakmıyoruz. Ulaşımın bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu, toplu taşımadan, özel araç kullanımına, kent lojistiğinden, şehirlerarası yolcu taşımacılığına, dolmuştan, kamyon taşımacılığına kadar tüm unsurları ile birlikte ele alınması gerektiğini söylüyor ve tüm hazırlıklarımızı bu yönde yapıyoruz. Sektörün bileşeni olan sizleri dinlemeyi, sorunları birlikte tespit etmeyi, birlikte çözüm bulmayı, taşın altına elimizi birlikte koymayı, birlikte kazanmayı, birlikte oturup konuşmayı önemsiyoruz. Ulaşımda sorumluluk sahibi olanların da, yolcuların da ulaşımda fırsat eşitliğinden faydalanmasını istiyoruz. Sektörün ekmeğini büyütmeyi ve paylaşmayı istiyoruz" sözleriyle son verdi.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun konuşması

-Salondan genel ve detay görüntüler

18.06.2019 - 18.07 Haber Kodu : 190618233

18.06.2019 - 18.03 Haber Kodu : 190618231

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10- İMAMOĞLU OĞLUNUN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

Haber: Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortaokuldan mezun olan ortanca çocuğu Semih'in mezuniyet törenine katıldı. Törende duygusal anlar yaşayan İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, göz yaşlarına hakim olamadı.

Görüntü Dökümü:

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-Mezuniyet töreninden görüntüler

-İmamoğlu'nun kısa konuşması

18.06.2019 - 23.32 Haber Kodu : 190618298

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11- MERAL AKŞENER SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BULUNDU

İSTANBUL DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da esnafı ve partisinin seçim çadırlarını ziyaret etti. Akşener, 31 Mart seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul ile ilgili verdiği karara Türkiye'yi düşünerek itiraz etmediklerini söyledi.

Meral Akşener, "Biz şunun için arıza çıkarmadık; İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 70'inin bankalara borcu var. AK Parti'linin de var, CHP'linin de, İYİ Parti'linin de ve MHP'linin de var. Ekonomiyi konuşmamız gerekirken 23 Haziran seçimlerini konuşuyoruz." diye konuştu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu savunan Akşener, onu 23 Haziran'da yeniden seçeceklerini aktardı.

Dış politikada yaşanan gelişmelere değinen Akşener, "S-400'ler konusunda ABD'nin yazdığı mektup var. Burada açık açık söylüyorum. 'NATO'dan çıkalım' demekle olmaz, çıkabiliyorsanız çıkın. S-400'ler bu ülke için gerekliyse elbette alınmalıdır. NATO'dan, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmamız milli menfaatimiz adına doğruysa, önemliyse, elbette çıkın. Çıkmalıyız ama öncelikle Kürecik'le İncirlik Üssü'nü kapatın. Türkiye'nin milli ve güvenlik meseleleri hakkında tek kelime bilmiyoruz. Ne milletimiz biliyor ne de TBMM'de grubu olan biz siyasi partiler. Sayın Hulusi Akar, hepimizin gruplarına geldi ve askerlik yasası ile ilgili bilgi verdi. Bu yaklaşım için teşekkür ederiz. Keşke S-400'ler, NATO, AB, ABD konularında da bu bilgiler bize verilse ve biz de gereğini yapsak." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na mazbata verildikten sonra görev yaptığı 18 günde Türkiye'de bir yumuşama olduğunu ve insanların yüzünde öfkenin yerini gülümseme aldığını dile getiren Akşener, bunun milli iradenin tecelli etmesi dolayısıyla olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

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Meral Akşener'in açıklamaları

18.06.2019 - 23.13 Haber Kodu : 190618296

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12- RUS SAHİL GÜVENLİK BOTU İSTANBUL'A DEMİRLEDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL

Rus sahil güvenlik botu İstanbul'a demirledi.

Rusya'ya ait sahil güvenlik botu 'Zhemchug', dün Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Rus sahil güvenlik botu, Çayırbaşı'nda bulunan Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı limanına demirledi. Geminin Türk ve Rus İçişleri bakanlıklılarının karşılıklı alınan karar gereği eğitim ve liman ziyareti için İstanbul'a geldiği ve 3 gün kalacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Rus sahil güvenlik gemisinden genel ve yakın detaylar

-Gemideki flamalardan detay görüntü

-Çayırbaşı sahil güvenlik limanından detay görüntü

18.06.2019 - 18.58 Haber Kodu : 190618250

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13- MİNİBÜSTE BULDUĞU 20 BİN TL DEĞERİNDE ALTINLARI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL

Küçükçekmece'de minibüs şoförü, aracında bulduğu altın dolu çantayı, içindeki kuru temizleme şirketine ait kartvizitten ulaştığı sahibine teslim etti.

Halkalı'dan Küçükçekmece'ye gitmek için geçen Pazar günü bir minibüse binen Ayten Ocak içinde bir miktar para ve altınların olduğu çantayı minibüste unuttu. Minibüs şoförü Sezgin Yavuz, bir süre sonra arka koltukta bir çantanın olduğunu fark etti. Çantanın içini açan Yavuz, 20 bin lira değerinde altın ve bir miktar para olduğunu gördü. Yavuz, çantanın içinde bulduğu kuru temizleme şirketine ait kartvizitten Ayten Ocak'a ulaştı. Yavuz, Ayten Ocak'ı Halkalı'da bulunan Minibüs ve Kamyon Şoförleri Esnaf Odası'na çağırarak çantasını teslim etti.

"DİĞER MESLEKTAŞLARIMIN DA DUYARLI OLMASINI İSTİYORUM"

Minibüs şoförü Sezgin Yavuz, "Yolcumu aldım son durağa bıraktım. Sonra minibüs durağına geldim. Aracın içine baktığım zaman, çantayı fark ettim. İçine baktığımda, bir miktar para ve altın buldum. Daha sonra sahibine ulaşmak için çantaya baktığımda bir kuru temizleme şirketine ait kartvizit buldum. Kuru temizleme şirketinin müşterisi olduğunu öğrendim. Onlarla irtibata geçtim. Onlarla beraber şoförler odasına gelerek çantayı verdim. Bu konuda diğer meslektaşlarımın da duyarlı olmasını istiyorum. Diğer insanlar da mağdur olmasın" dedi.

"ALLAHA ŞÜKÜRLER OLSUN İYİ İNSANLARA DENK GELMİŞ"

Minibüste altınlarını unutan Ayten Ocak, "Cenazemiz vardı Halkalı'da, cenazeden dönerken, çantamı fark edememişim içinde bir miktar altınım vardı. Allah razı olsun abi bulmuş. Ben halı yıkadığım yer ile irtibata geçmişler. Onlar da bizi buldu. Biz de buraya geldik. Çok duyarlı davrandılar. İnşaallah herkes böyle duyarlı olur. Allah bin kere razı olsun. Çok üzülmüştüm Allah'a şükürler olsun iyi insanlara denk gelmiş" dedi.

Halkalı Minibüs ve Kamyonet Şoförleri Esnaf Odası Başkanı İbrahim Yıldız, "Camiamız için gurur verici bir olaydır. Böyle duyarlı bir davranışı ödüllendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ben de kendisine iki kış lastiği hediye edeceğim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Minibüs şoförü röp

-Ayten Ocak röp

-Çantanın teslim edilmesi

-Genel ve Detaylar



18.06.2019 - 18.42 Haber Kodu : 190618242