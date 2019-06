DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- ERDOĞAN'DAN "ÖCALAN'IN MEKTUBU" AÇIKLAMASI

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Öcalan ve Demirtaş noktasında ciddi bir iktidar mücadelesine doğru bir kayma gösteriyor" dedi.

Erdoğan, sosyal medya ve televizyon ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yazdığı öne sürülen mektup soruldu. Erdoğan, "Bizim derdimiz o değil çünkü oralardan ne gelir ne gelmez az çok kestiriyoruz. Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında tabii HDP-PKK kanadında yaşanan bu savaş, tabii Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru bir kayma gösteriyor. Hatta daha ileri dağ da bu mücadelenin içerisinde. Ben bunu biraz daha ileri taşıyorum, Avrupa'da. Öcalan, iktidarını bunların hiçbirine kaçırmak istemiyor. Bununla ilgili de çok sert açıklamaları var. Demirtaş'a hesap sormaktan sorun da dağa hesap sormaya varıncaya kadar. Yani onların kendisine ihanet ettiği inancında. ve bu ihaneti sebebiyle onara kesin tavırları var. Yaptığı açıklamada, 'eğer siz beni destekliyorsanız, eğer benim arkamda olan bir partiyseniz, ben sizin ne oraya ne şuraya değil, siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız ve burada bunların herhangi birinden yana değil, kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız' gibi bir hava içinde" ifadelerini kullandı.

"Burada bir liderlik mücadelesi var" diyen Erdoğan, "Öcalan, Demirtaş'a ve dağa böyle mesaj veriyor" diye konuştu.

2- ALİ KEMAL ÖZCAN, ÖCALAN'IN VERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ MEKTUBU OKUDU

Murat DELİKLİTAŞ -Özgür EREN/ İstanbul DHA - TERÖRİSTBAŞI Abdullah Öcalan ile görüştüğünü öne süren Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan açıklama yaptı. Özcan, Öcalan'ın kendisine 18 Haziran'da yazdığı ve avukatlarınca kamuoyuna açıklanmadığını iddia ettiği bir mektup verdiğini söyledi.

Doç. Dr. Özcan, çalışma ve kitaplarını inceleyen teröristbaşı Öcalan'ın özellikle kendisiyle görüşmek istediğini, devlet yetkililerinin de onayıyla birkaç görüşme gerçekleştirdiklerini öne sürdü. Bugün de İmralı'da görüştüklerini ileri süren Doç. Dr. Özcan, "Öcalan'ın birkaç gün önce avukatlarıyla görüşmesinde 1,5 sayfalık açıklama mektubu verdiğini öğrendim. Bugün görüştüğümüzde, istişare ettiğimizde, bizden öğrenmiş oldu ki; 18 Haziran 2019 tarihinde avukatlara savcılık üzerinden teslim edilmiş olan açıklama yayınlanmamış. Abdullah Öcalan, bunu öğrendiğinde tepki gösterdi. Akşam 5'de İmralı'dan ayrıldım. Avukatlarını aradım, ulaşamadım. Şu an itibariyle avukatlarından herhangi bir cevap alamadım. Ben bir emaneti açıklıyorum. Emanete kim olursa olsun hıyanet edilmez" dedi.

Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde kendisine verildiğini belirttiği mektubu okudu.

Özcan'ın okuduğu Öcalan'a atfedilen mektuptaki ifadeler şu şekilde: "Son ölüm oruçlarının ve açlık grevlerinin sona ermesi vesilesiyle kullanmak durumunda kaldığım şahsi inisiyatifim konusunda olası gelişmeleri de dikkate alarak bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Çözüm sürecine ilişkin daha derinleştirilmiş ve netleşmiş bir tutumdan bahsettim. Mevcut gelişmelere de bu perspektiften baktım. Çözüm süreci sonrasına damgasını vuran ve Türkiye'nin geleneksel ikilemini aşmayan dolayısıyla sürekli çatışmacı ve kutuplaştırıcı üslubun başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunları ağırlaştırdığı ortaya çıkmış bir sonuçtur. Cumhur ve Millet ittifaklarının bu gerçekliğine karşılık HDP'de ifadesini bulan demokratik ittifak ve bağlantılı demokratik müzakere opsiyonu çözüm odaklı olmayı esas almıştır. Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal gerek bölgesel ve küresel sorunların daha da ağırlaşacağını göz önünde bulundurarak bu 3'üncü yol tavrının korunması büyük önem ve anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir. Demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk üçlü sacayağına dayalı çizgi en doğru ve sonuç üretici siyasi platform durumundadır. İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum"

3- CUMHURBAŞKANI, CANLI YAYIN SONRASI VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde katıldığı televizyon programı sonrası Çengelköy caddesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programı sonrası Kısıklı'ya geçerken aracını durdurup Çengelköy caddesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, kalabalığı yakındaki bir restorana davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran önünde, kalabalıkla bir süre sohbet etti ve vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmadı. Yaklaşık 1 saat burada kalan Erdoğan, daha sonra yayının moderatörleri Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın da katılımıyla bir restoranda yemek yedi. Yemek çıkışı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan, yemek sonrası Kısıklı'daki konutuna geçti.

4- BİNALİ YILDIRIM: HER AMATÖR KULÜBÜMÜZE 100 BİN LİRA DESTEK VERECEĞİZ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de 'Amatör Spor Kulüpleri Buluşması'na katıldı. Buluşmada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yer aldı.

Burada konuşan Binali Yıldırım, "İstanbul'da 900'ün üzerinde amatör spor kulübü var. Amatör spor kulüpleri için çok ama çok önemli desteğimiz var. Biliyorsunuz amatör spor kulüpleri ilçe ve büyükşehir belediyelerinin desteğini alıyor. Birlikte çalışıyor. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. O yüzden size amatör spor kulüpleriyle ilgili büyük müjdemi açıklıyorum. Pazar günü yapılacak seçimde nasip olur bu şehrin belediye başkanı olursam bunu kamuoyuna açıkladım, her amatör kulübümüze 100 bin lira tutarında destek vereceğiz" dedi.

"2 MİLYON GENCİMİZİ AMATÖR SPORLA MUTLAKA TANIŞTIRACAĞIZ"

Yıldırım, "Mahalle karşılaşmaları yapılacak, ilçe karşılaşmaları yapılacak ve İstanbul Amatör Kulüpler Şampiyonası da yapılacak. Eleme usulü bu çalışmayı da başlatacağız. İki korner bir gol. Bunları yaparken Fair-Play çok önemli. Futbolda Fair-Play siz iyi bilirsiniz. Arkadan tekme atmak yok değil mi? Fair-Play oynamayana sarı kart göstermeye hazır mısınız? Pazar günü sarı kartı gösterecek misiniz? Helal olsun" diye konuştu. İstanbul'un ne kadar lisanslı amatör sporcusu var? 200 bin. 200 bin İstanbul'a yakışır mı? Bunun içinde 20'den fazla branş var. 200 bin nedir kardeşim. 2 milyon hedefimiz var. 2 milyon gencimizi amatör spora mutlaka tanıştıracağız, spor yapacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Binali Yıldırım'a arkasına isminin yazıldığı Türkiye milli takım forması hediye edildi.

4- ÇATALCA'DA İMAMOĞLU VE AKŞENER'DEN ORTAK MİTİNG

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK/ İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Çatalca'da ortak miting yaptı. İmamoğlu, projelerinden bahsetti ve Çatalca'da tarımı destekleyeceklerini söyledi. Akşener ise kendisinin de bir İstanbul seçmeni olduğunu ifade ederek, "23 Haziran akşamı sandıklar açıldıktan sonra Ekrem kardeşimin, bu defa çamura yatmayacak şekilde mazbatasını vermek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'deki programını tamamlayan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, öğleden sonra Çatalca'ya geçti. İmamoğlu'na Çatalca'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Çatalca Meydanı'nda vatandaşlara seslenen İmamoğlu, "Tarıma destek vereceğiz. İstanbul'un burnunun dibindeki bu güzel tarım alanlarını her yönüyle destekleyeceğiz. Size söz veriyorum. İstanbul'un en değerli ilçelerinden biri olacak Çatalca. Kimi ilçelerinde süt üretecekler direk büyükşehir belediyesi olarak biz alacağız. Kimi, köyünde sebze üretecek, vatandaşların ucuz ve kaliteli gıdaya erişimi konusunda onları sübvanse edeceğiz. Yani biz, Çatalca'nın köylerini şehrin mücevheri gibi koruyacağız. Biz bu kentin 150 mahallesinde tarımı en üst seviyeden destekleyeceğiz. Göreceksiniz, Çatalca İstanbul'un en önemli günübirlik turizm merkezlerinden biri olacak" dedi.

Ardından konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "Ben 23'ünde bu ülkeyi, bu milleti, İstanbulluyu çok seven israfa karşı, gençlerle el ele, kadınların yanında duracak, İstanbullunun parasını İstanbul'a harcayacak büyükşehir belediye başkanını seçeceğiz. Ben de bir İstanbul seçmeniyim. 23 Haziran akşamı sandıklar açıldıktan sonra Ekrem kardeşimin, mazbatasını bu defa çamura yatmayacak şekilde mazbatasını vermek için buradayız." İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seçim otobüsü ile Silivri'ye geçen Ekrem İmamoğlu, Yenice ve Ortaköy'de vatandaşları selamladı.

5 - İMAMOĞLU SİLİVRİ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK, İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Silivri ve Büyükçekmece'de mitingler yaptı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Çatalca'daki programının ardından Silivri'de vatandaşları selamladı. Ardından Atatürk Meydanı'nda miting yapan İmamoğlu, "Her yerde söylüyorum: Sevgi kazanacak, sevgi. Çocuklar, gençler ve kadınlar için çalışacağız. Bu şehrin insanlarına hizmet etmeye geliyoruz. Hazır mısınız 23'üne. Esas anket, Pazar günü, sandıkta. Rehavet yok. Çalışacağız, herkes sandığa gelecek, sandıkta görev alacağız, herkes oy kullanacak. Tatilde olanları arayın, gelsinler. Özledim onları" diye konuştu.

Sözlerine "Silivri'yi de Şile ve Çatalca gibi İstanbul'un göz bebeği yapacağız" diye devam İmamoğlu, "Tarımı, turizmi destekleyeceğiz. Her yerde olduğu gibi çocukları, gençleri, kadınları destekleyeceğiz. Bu şehri adaletle yöneteceğiz. Bir avuç insana değil, 16 milyon insana hizmet edeceğiz. Silivri'nin belediye başkanıyla da dört dörtlük çalışacağız. Biz, bu şehre ve insanlarına hizmete geliyoruz" şeklinde konuştu.

Silivri'nin ardından Ekrem İmamoğlu'nun durağı Büyükçekmece oldu. İmamoğlu'na mitingde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile çok sayıda milletvekili eşlik etti. İmamoğlu, konuşmasında, "Türkiye'nin her yerinde, büyük sorumlulukla, değişimin yerelden başladığını bilen inançla, birbirine dayanışarak, halkının arasında milletine hizmetle, adanmışlıkla hizmet edeceğiz. Türkiye'nin bu sıkışmış daralmış döneminden sıyrılıp çıkması adına, milletçe seferberlikler başlatacağız. Ülke olarak, her şehirde, Türkiye'nin yarısından fazlasını yöneten bizler, büyük başarılar kazanacağız. Hep birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

6 - İŞ HANI ALEVLERE TESLİM OLDU

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - FATİH'te hac malzemeleri ve mutfak eşyaları satılan dükkanların bulunduğu üç katlı bir iş hanında çıkan yangın büyük çaplı maddi hasara neden oldu.

Süleymaniye Mahallesi Siyavuşpaşa Sokağı'nda bulunan hac malzemeleri ve mutfak eşyaları satıldığı üç katlı bir iş hanında gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerlerinin bulunduğu hanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede bütün hanı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hem yerden hem de merdiven aracı yardımıyla havadan müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin bir saati aşan, yoğun çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangın iş hanında büyük çapta maddi hasara neden olurken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

7- ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN ONUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,

Eyüpsultan'da, parkta arkadaşlarıyla oynarken, aydınlatma direğinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur Bağlan, son yolculuğuna uğurlandı.

Evlerinin önündeki Hüseyin Aksoy Parkı'nda, dün akşam, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik akımına kapılan ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Onur Bağlan'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesi öğle saatlerinde ailesi tarafından alındı. Kağıthane Nurtepe Cemevi'ne getirilen Onur Bağlan'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından evine getirildi. Evinin önünde helallik alınan Bağlan'ın cenazesi, daha sonra, toprağa verilmek üzere Hasdal Mezarlığı'na götürüldü.

8- İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.

Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde kısmi sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olmaya devam ediyor.

