24.06.2019 09:04
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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde seçim kanuna muhalefet eden 140 kişi hakkında işlem başlatıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde seçim kanuna muhalefet eden 140 kişi hakkında işlem başlatıldı.23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde seçim kanununa muhalefet eden 140 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Oy pusulasının resmini çeken 45 kişi, sandık başında tartışma çıkartan 35 kişi, beraber oy kullanmak isteyen 11 kişi, başkasının yerine oy kullanmak isteyen 3 kişi, mühür kaybolmasından 1 kişi, silah bulundurmaktan 5 kişi, tehdit ve hakaretten 7 kişi, telefonla oy kabinine giren 16 kişi, oy teşhir eden 5 kişi ile uygunsuz kıyafet giyen, alkollü gelenlerin de aralarında bulunduğu 12 kişinin de olduğu toplam 140 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.



- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul , Güncel

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