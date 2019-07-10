DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- BÜYÜKDERE CADDESİ'NDE OTOBÜS DUVARA ÇARPTI (Geniş haber)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRM/ İSTANBUL,DHA

Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, trafik ışıklarını parçaladıktan sonra karşı yoldaki duvara çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte aksama yaşandı.

Kaza, Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Çiçek'in kullandığı 34 KD 8442 plakalı Otobüs A.Ş'ye bağlı otobüs, Darüşşafaka durağı Sarıyer istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik ışıklarına daha sonra da karşı yolun duvarına çarptı. İçinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüs, ağaçlara da çarptıktan sonra güçlükle durdu. Otobüs sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve ambulans geldi. Hafif yaralanan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Kaza nedeniyle yola dubalar koyan polis ekipleri trafiği tek şeritten verdi.Sarıyer -Maslak yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerine geç kalan bazı vatandaşlar otobüslerden inerek yürümeyi tercih etti.

Kaza yapan şoför polise ilk ifadesinde "Hacıosman -Bahçeköy seferini yapmak için durağa gidiyordum. Birden karşı yola geçerek duvara çarptım. Araçta kimse yoktu" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otobüs

-Otobüsün çarptığı duvar

-Devrilen ağaç

-Yerinden kopan trafik ışığı

-Otobüsün yanındaki sürücü(mavi gömlekli)

-Polislerin trafiği yönlendirmesi

-Yolda otobüslerden inenlerin yürümesi

-Otobüsün çekici ile kurtarılması

-Yolun temizlenmesi

-Genel ve detaylar

10.07.2019 - 07.44 - Haber Kodu : 190710007

10.07.2019 - 08.21 - Haber Kodu : 190710010

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2- BAKIRKÖY'DE SEYİR HALİNDEKİ VİNÇ DEVRİLDİ

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,

Bakırköy'de virajı alamayan vinç devrildi, sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sabah saat 06.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Çobançeşme Koşu Yolu Caddesi'nde meydana geldi. D-100 yan yoldan Çobançeşme Koşu Yolu Caddesi'ne bağlanan 10 NA 550 plakalı vinç sürücüsü Sinan Kurt virajı alamayarak, kullandığı vincin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafif şekilde yaralanan ve devrilen vincin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Kurt, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Trafik ise tek şeritten sağlanırken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.Devrilen vincin kaldırılması için olay yerine İBB'ye ait vinç sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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Vinçten görüntü

Caddeden görüntü

sürücünün ambulansa gidişi

ekiplerden görüntü

Diğer detaylar

10.07.2019 - 08.11 Haber Kodu : 190710008

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(ARŞİV GÖRÜNTÜYLE)

3- KAĞITHANE'DE BAZI ALANLAR RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

İstanbul DHA

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi içindeki bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi. Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kağıthane'ye bağlı Yahya Kemal Mahallesi sınırları içerisindeki bazı alanların "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi. Karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.

BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

Öte yandan Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çökmesinin ardından 2 bina boşaltılmış binalardan birisi büyük bir gürültüyle çökmüştü.

Görüntü dökümü: (ARŞİV)

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-Binanın çökmesi farklı açılardan

-Havadan görüntü

-Detaylar

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4- PENDİK'TEKİ TRAFİK MAGANDALARINA 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME DÜZENLENDİ

-Hamile kadının içinde bulunduğu aracı darp eden Hasan ve Hüseyin Sel hakkında iddianame düzenlendi.



Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Pendik D-100 karayolunda önceki Cuma akşamı trafikte yaşanan tartışma sonucu 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, "Kara ulaşım araçlarını alıkoyma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede taraflar arasında yaşanan olay anlatıldı. İddianamede Hasan Sel, Hüseyin Sel şüpheli, Yunus Emre Bahçıvan ve eşi Ayfer Bahçıvan ise müşteki olarak yer aldı.

EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL ETTİLER

İddianamede, şüpheliler Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel'in 6 Temmuz akşamı D-100 karayolunda Ankara'ya doğru gittikleri, Hüseyin Sel'in kullandığı aracın emniyet şeridinde ilerlediği, geçmek istedikleri müşteki Yunus Emre Bahçıvan'ın buna izin vermediği, Hasan Sel'in el hareketi yapmaya başladığı anlatıldı.

CAMI AÇIP EŞİNİN HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hüseyin Sel'in aracını müştekilerin aracının önüne kırdığı, müştekilerin Hüseyin Sel'in yönetimindeki araca çarparak durmak zorunda kaldığı belirtilen iddianamede, aracından inen şüpheliler Hasan ve Hüseyin Sel'in müştekilerin aracının yanına gittikleri, müştekilerin de araçlarının kapısını kilitledikleri anlatıldı. İddianamede Yunus Emre Bahçıvan'ın aracının camını hafifçe açarak eşinin hamile olduğunu ve olayın büyümemesi için telkinde bulunduğunu söylediği belirtilerek, buna rağmen şüpheli Hasan Sel'in el ve ayakları ile vurarak aracın aynasını kırdığı, ardından da aracın ön kapısına çıkıp tepindikten sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldıkları ifade edildi.

20 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

Müştekilerin olayları cep telefonu ile kaydettikleri, görüntülerin bilirkişiler tarafından incelenmeye alındığı kaydedilen iddianamede, şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, "Kara ulaşım araçlarını alıkoyma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL EDERSE YARGILAMA AŞAMASINA GEÇİLECEK

Mahkemenin 15 gün içinde iddianameyi kabul veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

YUNUS EMRE BAHÇIVAN HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Sel kardeşlerin şikayeti üzerine Yunus Emre Bahçıvan hakkında başlatılan soruşturma ise takipsizlikle sonuçlandı.

Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, müşteki Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracı durdurup zarar vermeleri üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılan takipsizlik kararında, Sel kardeşlerin Yunus Emre Bahçıvan'ın araçlarına çarparak kendilerine zarar verdikleri gerekçesi ile şikayetçi oldukları anlatıldı. Kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanan hasar tespiti raporu ve görüntülerin Sel kardeşlerin Yunus Emre Bahçıvan hakkındaki iddiaları doğrulamadığı belirtilen kararda, olayların Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin suç teşkil eden davranışları sonucu gerçekleştiği belirtilerek, Yunus Emre Bahçıvan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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5-MECİDİYEKÖY'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

-İzolasyon yapılan 5 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı.

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,

Mecidiyeköy'de, izolasyon çalışması sırasında çıkan yangında, 5 katlı iş merkezinin çatı katı alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çalışanlar korkudan sokağa döküldü.

Yangın, Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak 6 numaradaki Köroğlu İş Merkezi'nde dün saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı iş merkezinin çatı katında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyürken, iş merkezinde bulunanlar korkuyla kendilerini sokağa attı. Binadakilerin ihbarıyla olay yerine Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü.

"BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTIK"

Binada iş yeri bulunan Sinan Güler yangının rüzgarla birlikte büyüdüğünü belirterek "Çatıda onarım vardı. Onarım sırasında çok az bir alev gördüm. Sonra hemen itfaiyeyi aradık. Ondan sonra bina içerisindeki diğer arkadaşlara haber verdik. Sonrasında itfaiye geldi, şu an müdahale ediyor. Büyük bir tehlike atlattık gerçekten" dedi. Yanan binanın bitişiğinde iş yeri bulunan Hasan Demirci ise yangından korkan Popy ve Prenses adlı terrier cinsi köpekleri yanına alarak uzaklaştığını ifade ederek, "Yukarıda çalışıyorlarmış, sıcaktan dolayı kaynaklanan bir durum herhalde. Hemen itfaiyeye haber verdik. Köpeklerimiz korkmuşlar biraz. Köpekler o sırada bahçedeydi. Dumandan etkilenmesinler diye bunları da kucağıma alıp çıkardım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın yerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Çatının alev alev yanması

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Çevredeki vatandaşlardan

-Söndürme çalışmalarından

-Görgü tanıklarıyla röportaf

-Genel ve detaylar

09.07.2019 - 19.57 Haber Kodu : 190709225

09.07.2019 - 19.00 Haber Kodu : 190709218

09.07.2019 - 18.48 Haber Kodu : 190709214

09.07.2019 - 18.39 Haber Kodu : 190709210

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6- PENDİK'TE FİRMA BİNASINA SİLAHLI SALDIRI

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,

Pendik'de ithalat-ihracat yapan bir firmanın binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya düzenlenedi. Binanın camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan ithalat-ihracat işi yapan bir firmaya gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saat 16.15 sıralarında binaya silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda iş yerinin camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, bina girişine şerit çekerek, delil aradı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Ekiplerin çalışması

-Camda oluşan kurşun delikleri

-Genel ve detaylar

09.07.2019 - 17.44 Haber Kodu : 190709201

09.07.2019 - 18.13 Haber Kodu : 190709209

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7- ESENYURT'TA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,

Esenyurt'ta elbise askısı üreten plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, binada hasar oluştu.

Hadımköy, Isıso Sanayi Sitesinde bulunan ve elbise askısı ürettiği öğrenilen bir fabrikada dün saat 17.50'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yoğun duman yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yüz kişinin çalıştığı öğrenilen fabrikada yangın nedeniyle işçiler servislere bindirilerek evlerine gönderildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi ile söndürülürken, binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan fabrikadan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Vatandaşın çektiği telefon görüntüsü

-İşçilerin fabrikadan tahliye edilmesi

-Genel ve detay görüntüler



09.07.2019 - 18.49 Haber Kodu : 190709213

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8- CANDAN ERÇETİN HARBİYE'DE SEVENLERİYLE BULUŞTU

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/ İSTANBUL

BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri'nin açılışını Candan Erçetin yaptı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Candan Erçetin rüzgarı esti. Erçetin'in konserine sanat ve siyaset camiasından birçok isim ve hayranları katıldı. Katılanlar arasında Mor ve Ötesinin solisti Harun Tekin, Oyuncu Melisa Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı. Her yıl, dekoruyla, kostümüyle dinleyicisini farklı bir yolculuğa çıkaran Erçetin, 'neşe' olarak belirlediği yaz sezonunun ilk Harbiye Açıkhava Tiyatrosunu gerçekleştirdi.

"BENİM GENÇLİK YILLARIMIN EN ROMANTİK ŞARKILARINI SÖYLERDİ"

Konserin başlamasına yakın salona giriş yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu gören vatandaşlar, Kaftancıoğlu'nu alkışlayarak selamladı. Saat 21.00 sıralarında başlayan konserde ünlü oyuncu sevenlerini 2018 yılında çıkardığı aynı zamanda albümünün de çıkış parçası ve ismini taşıyan 'Kim Korkar' parçasıyla selamladı. Oyuncu Melisa Sözen, "Dün burada Harun'ların konseri vardı. Bugün Candan Hanımın. Son iki gündür çok güzel geçiyor" dedi.

Candan Erçetin'i Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda yalnız bırakmayan hayranları, açık hava tiyatrosunu doldurdu. İsmail Meşe, "Candan Erçetin'i çok eskiden beri dinliyoruz. 1998'den beri. Benim gençlik yıllarımın en güzel romantik şarkılarını söylerdi. Hala hayranıyız. Konserine dördüncü gelişim. Daha önce özel kurum konserlerine gitmiştim. Açık havada ilk defa konserine geliyorum. Dün hemen karar verdik ve arkadaşlarla beraber geldik" dedi.

Ailesiyle birlikte gelen Zeliha Barutcu da, "Çıktığından beri diyeyim, seviyorum. İlk gelişim, sağ olsun kızım ve damadım sayesinde. Özellikle onun için geldim. En çok ölüm yalan bebek şarkısını seviyorumö şeklinde konuşurken kızı Damla Öktem ise "Annemi getirdik, Mersin'den geldi, Candan Erçetin için. Çok seviyoruz. Ben de Candan Erçetin'i seviyorum en çok da 'Gamsız Hayat' parçasını seviyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Konser alanının dışından detaylar

-Konsere gelenlerden detaylar ve röportaj

-Cemil Topuzlu açık hava tiyatrosunun girişinden detaylar

-İzleyicilerden detaylar

-Oyuncu Melisa Sözen Röportaj

-Canan Kaftancıoğlu gelişi

-Candan Erçetin konser girişi

-Konserden detaylar

10.07.2019 - 03.02 Haber Kodu : 190710004

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