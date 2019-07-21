DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALIHaber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHAŞile Otoyolu'ndaki kazada iki kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı. İddiaya göre, Çekmeköy istikametinde ilerleyen kapalı kasa minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek başka bir minibüs ile çarpıştı. Çarpışma sonucu 34 FL 0813 plakalı minibüsün içerisindeki iki kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri kaza yerinde yaralanan 3 kişiye ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken bir kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis ve Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde yaklaşık bir saat çalışma yaptı.Ekiplerin incelemelerin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Serhat Ak ve Sefa Üdül'ün cenazeleri ambulansla Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Kaza da yara almadan kurtulan ismi henüz öğrenilmeyen sürücü gözaltına alınarak Alemdağı Polis Merkezine götürüldü. Sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.Görüntü Dökümü:-----------------------Kaza yeri-İtfaiye ekipleri çalışması-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması-Minibüslerden detaylar-Sağlık ekiplerin çalışması-Polis ekiplerin yolda geniş güvenlik önlemi alması-Vatandaşla röp.-Cenazelerin ambulansa konulması-Ambulansların gidişi-Jandarma ekiplerin çalışması-Genel ve detaylar21.07.2019 - 04.35 Haber Kodu : 19072101721.07.2019 - 03.08 Haber Kodu : 190721015

=================================

2- FATİH'TE ALACAK-VERECEK MESELESİ KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih'te akşam saatlerinde isimleri öğrenilemeyen Afganistan uyruklu 5 kişi ile Afganistan uyruklu 3 kişi arasında bıçaklı kavga yaşandı. Olayda yaralanan 3 Afgan uyrukludan birisi hayatını kaybederken diğer ikisi ise tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaşanan olay sonrası kaçarak kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Fatih, Nişanca Mahallesinde akşam saat 18: 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Zeytinburnu'ndan gelen ve isimleri öğrenilemeyen Afganistan uyruklu 5 kişi, İsmail Sefa Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında oturan Afganistan uyruklu 3 kişiden alacaklarını almaya geldi. İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Bina içerisinde başlayan kavga sokağa taştı. Yaşanan kavga sonrası binada oturan afgan uyruklu Zalma Yunus ve isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşı çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, Zalma Yunus ve iki arkadaşı kanlar içinde kaçan şüphelilerin peşinden koştu. Sokakta da bir süre ilerleyen Yunus ve 2 arkadaşı kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Zalma Yunus yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer 2 arkadaşının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri olayın meydana geldiği bina da ve sokakta olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri şüpheli gördüğü 5 Afganistan uyruklu kişiyi sorgulamak üzere gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

Olayın meydana geldiği yer

Polis ekiplerinin çalışması

Gözaltına alınan şüpheliler

Genel ve detaylar

20.07.2019 - 22.28 Haber Kodu : 190720218

=================================

3- AVCILAR'DA BATI NİL VİRÜSÜ (BNV) ALARMI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/ İSTANBUL

-Sağlık Bakanlığı, İstanbul Avcılar'da 4 kişide Batı Nil Virüsü(BNV) tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Avcılar'da ve temmuz ayında olmak üzere 4 vaka tespit edilmiştir. Aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha referans laboratuvarımıza gönderileceği bildirilmiştir. Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli koruma tedbirleri alınmıştır" denildi. İlçede yaşayan vatandaşlar ise sivrisineklerden rahatsız olduklarını belirtti.

SALGIN BÖLGELERİ BAŞLICA KUŞ GÖÇ YOLLARI ÜZERİ

Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında, İstanbul Avcılar'da 4 kişi de Batı Nil Virüsü tespit edildiğini açıkladı. Aynı bölgede 3 şüpheli numunenin daha laboratuvarlara gönderildiği belirtilen açıklamada, hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olarak koruma tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

BNV ENFEKSİYONU SİVRİSİNEK SOKMASI İLE BULAŞIYOR

BNV enfeksiyonunun, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimseldir, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülür. Salgın bölgeleri başlıca kuş göç yolları üzerinde yer almaktadır. Kuşlar virüsün esas konağıdır. Sivrisinekler taşıyıcı kuşlardan beslenirse, virüsü alarak insanlara bulaştırabilmektedir. Hastalığın kuluçka süresi 3-14 gündür. Virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmez. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülebilir. Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir. Hastalığın özel bir tedavisi yoktur, destek tedavisi esastır. Çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da görülen BNV, ülkemizde ilk olarak 2010 yılında tespit edilmiştir. 2018'de başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere Avrupa ülkelerinde vaka sayıları artmış, aynı yıl Türkiye'de de 26 vaka görülmüştür. Bu yıl ülkemizde, tamamı İstanbul Avcılar'da ve Temmuz ayında olmak üzere 4 vaka tespit edilmiştir. Aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha referans laboratuvarımıza gönderileceği bildirilmiştir. Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. Tespit edilen hastalara ve yakınlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmış; başka vaka olup olmadığı araştırılmıştır. Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek üreme alanlarının azaltılması ve sivrisinek sokmalarından korunmaktır. Bu çerçevede bölgede sivrisinek kaynağı olabilecek yerler tespit edilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilerek larvasit uygulamaları yapılması istenmiştir. Ayrıca bölgede sivrisinek üreme alanı olabilecek durgun suların ıslahı için İSKİ'ye bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

"SİNEKLERDEN CAMI AÇAMIYORUZ"

Avcılar Yeşil kent Mahallesinde bulunan Yeşil kent deresinde sineklerden rahatsız olduklarını DHA mikrofonuna anlatan vatandaşlar, sineklerden dolayı camları açamadıklarını ve rahatsız olduklarını kaydetti. Yeşil kent deresine 500 metre uzaklıkta bulunan bir özel sağlık kuruluşuna gelen bir hasta için Batı Nil Virüsü testi istenileceği öğrenildi.

Hüseyin Kul, "Sinekler akşamları çocukları çok rahatsız ediyor. Evde oturulmuyor, balkonlarda çocukları ısırıyor. Sinekler yaz gelince başlıyor. Kışın yok. Yaz gelince yağmur yağıncaya kadar devam ediyor. Derenin kapanmasını istiyoruz. Çocuklarımızın, büyüklerimizin hastalıktan kurtulması, virüs kapmaması için kapanmasını istiyoruz" dedi. Kamere Aras da, "Sivrisinek var. Çok gece rahatsız oluyoruz. Fareler var. Lağım fareleri çok. Gece evlere giriyorlar. Hiç yatamıyoruz. Ne oturabiliyoruz, ne kalkabiliyoruz. Bunlara bir çözüm bulsunlar. Üzerini kapatsalar daha iyi olur. Özellikle fareler, gece beşinci kata giriyorlar. Sinekler yazın çok. İçeri geliyorlar koskoca sinekler gece bizi hiç uyutmuyorlar. Öyle oluyor ki hastanelik oluyoruz" ifadelerini kullandı. Ayşe Yanıkyer ise, "Sineklerden camı açamıyoruz. Camı açarken bir tuhaf koku geliyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Yeşil kent deresinden detaylar

-Mahalle sakinleri ile röportaj

(HAVADAN)

-Avcılar havadan detaylar

20.07.2019 - 22.17 Haber Kodu : 190720215

=============================

4- ÜSKÜDAR'DA YATTA YANGIN : 12 KİŞİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - ÜSKÜDAR açıklarında bir yat alev alev yandı.

Üsküdar Kuzguncuk açıklarındaki "Boğaz Çocuğu" adlı yatta dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yanarak sürüklenen yatta bulunan 12 kişi denize atladı. Denizdekilen çevredeki tekneler tarafından kurtarıldı. Alev alev yanan yata, Kıyı Emniyeti ekipleri denizden müdahale etti. Sürüklenerek sahile ulaşan tekneye burada da itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Polis ekipleri güvenlik amaçlı sahildekileri uzaklaştırırdı. Uzun uğraşlar sonucu tamamen söndürülen yat kulanılmaz hale geldi. Yattan denize atlayan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi,

Bir görgü tanığı, "Yat yanarak sürüklenmeye başladı. İtfaiye ekipleri karadan, Kıyı Emniyeti de denizden müdahale etti" diye konuştu. Yangının çıkış hedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------

-Yangından görüntü(farklı görüntüler)

-İtfaiyenin müdahalesi

-Görgü tanıkları ile röp.

-Detaylar

20.07.2019 - 18.02 Haber Kodu : 190720177

20.07.2019 - 18.14 Haber Kodu : 190720180

20.07.2019 - 18.15 Haber Kodu : 190720181

20.07.2019 - 18.19 Haber Kodu : 190720182

20.07.2019 - 18.37 Haber Kodu : 190720186

20.07.2019 - 19.08 Haber Kodu : 190720188

==============================

5- MAÇKA PARKI'NDAKİ KAPKAÇ ZANLISI YAKALANDI

Haber: İstanbul DHA

Şişli, Maçka Parkı'nda 18 Temmuz tarihinde bir kadına kapkaç yapan zanlı polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Maçka Parkı, Taşkışla çıkışındaki merdivenlerde yürüyen genç bir kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Kadının el çantasını çalan kişi Maçka Parkı içinden Dolmabahçe istikametine kaçarak izini kaybettirdi. Polisin çalışmasıyla olayı gerçekleştirdigi tespit edilen Suriye uyruklu Habip K. (23) ve yanında bulunan Irak Uyruklu Karrar Hasan Q.(24) ve Suriye uyruklu yaşı küçük A.A. (15) yakalanarak gözaltına alındı. Habib K. tutuklanarak ceza evine gönderilirken diğer iki kişi serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

arşiv

-------------------------

-Kapkaça uğrayan kadının polis aracına bindirilmesi

-Polis aracının gidişi

-Olay yerinden görüntü

-Görgü tanığının olayı anlatması

-Genel ve detaylar

----------------

(AKTÜEL)

Şüphelinin polis merkezinden çıkışı

20.07.2019 - 22.55 Haber Kodu : 190720221

========================================

6- KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE CESET İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Gölü'nde bir erkeğe ait ceset görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Olay Küçükçekmece Halkalı Hat Boyu Caddesi'nde Küçükçekmece Gölü sahilinde dün saat 19: 00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; göl üzerinde bir erkeğe ait ceset ve bir kadına ait eşyalar gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri göl üzerinde herhangi bir cesede rastlamayınca dalgıçlara haber verildi. Olay yerine gelen dalgıçlar göle girerek arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Polislerin çalışması

-Arama çalışmaları

-Vatandaşların görüntüsü

-Genel ve detaylar

20.07.2019 - 22.01 Haber Kodu : 190720213

========================

7- ÇEKMEKÖY'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN

Haber-Kamera: Ali Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Çekmeköy'de beş katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Olay dün saat 17.00 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan beş katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre daireden birden alevler yükselmeye başladı. Yangın nedeniyle evde iki çocuk ile anne mahsur kaldı. Yangını fark eden vatandaşlar o sırada evde bulunan iki çocuğu kurtarırken anne de kendi imkanlarıyla evden çıkarak kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-İfaiye ekiplerinden görüntü

-Yanan dairenin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

20.07.2019 - 21.09 Haber Kodu : 190720209



=========================

8- TAKSİM'DE İMDAT ÇIĞLIKLARI



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,

Taksim Meydanı'nda bir otelde çocuklarının yanında karısını döven Kuveytli turist ihbar üzerine gelen polisi görünce kaçtı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Taksim Meydanı'nda bir otelde kalan Kuveytli çift arasında tartışma çıktı. Adam iki çocuğunun yanında karısını dövmeye başladı. Kendini pencereye atan kadın 'polis' diye bağırarak yardım çığlıkları attı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bir süre sonra polisin geldiğini gören kişi, otel odasından çıkarak kaçtı. Otele gelen polis ekipleri kadının şikayeti üzerine dayakçı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü dökümü

------------

-Taksim Meydanı

-Otel camındaki kadın ve bir çocuğu

-Kadının gözyaşlarını silmesi

-Otele gelen polis

-Genel ve detay görüntüler

20.07.2019 - 17.34 Haber Kodu : 190720173

