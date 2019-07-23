DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ(1)

*Uskumruköy Mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti trafiğe kapandı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Kavşağı mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Ankara istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ı kaldırma çalışması başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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Yol kamerasından görüntüler

23.07.2019 - 08.02 Haber Kodu : 190723009

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2-TEM OTOYOLU'NDA YOLUN KARŞINA GEÇMEK İSTERKEN TIR'IN ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA

TEM Otoyolunda İstanbul il sınırının başlangıç noktasının 30 metre ilerisinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye TIR çarptı. TIR'ın altında kalan kişi feci şekilde can verdi. Olay yeri inceleme ekipleri cansız bedenin parçalarını yoldan topladı.

Kaza saat 02: 45 sıralarında İstanbul il sınırının başlangıç noktasının 30 metre ilerisinde Şekerpınar mevkiinde meydana geldi. Kazada TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen bir erkek vatandaşa 67 AZ 937 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan vatandaşın bedenini olay yerine gelen polis ekipleri muhafaza ederken olay yeri inceleme ekipleri parçaları tek tek topladı. Yapılan inceleme sonucu ölen vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi. Kazada ölen kişinin kimliğinin parmak izinden tespit edileceği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından parmak izi alınan ceset Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Bölgede ikinci bir kazayı engellemek için trafik polisleri geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza sebebiyle bölgede oluşan uzun trafik kuyruğu havadan görüntülendi. Cansız bedenin yola saçılan parçalarının toplanması ve cesedin yerden kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde ki cesedin görüntüsü

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü

-Ölen vatandaşın yola saçılan ayakkabısının görüntüsü

-Ölen vatandaşın yola saçılan gözlüğünün görüntüsü

-Çarpan tırın görüntüsü

-Trafikten görüntü

-Trafikten havadan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

23.07.2019 - 06.55 Haber Kodu : 190723008

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3- ATAŞEHİR'DE HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de daha önce belirlenen adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte eş zamanlı operasyon yaptı. Saat 05: 00 sıralarında bir çok adrese yapılan baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi.



POLİS KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Baskın yapılan adreslerden biri de Mimar Sinan Mahallesi, Kadem Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katıydı. Polis ekiplerinin çaldığı kapı açılmayınca Özel Harekat Ekipleri kapıyı kırdı. İçerde bulunanlar polisin içeriye girmemesi için bir süre kapının açılmasına izin vermedi.



YAKINLARINDAN POLİSLERE TEPKİ

Kapının kırılmasının ardından içeri giren polisler evde arama yapmaya başladı. Çıkan seslere uyanan şüphelilerin yakınları polislere tepki gösterdi. Polis operasyon yapılan evin etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin operasyona gidişi

-Ekiplerin bina önüne gelmesi

-Kapının çalınması

-Ekiplerin kapıyı kırması

-Şüpheli yakınlarının polise tepki göstermesi

-Narkotik polisinin eve girmesi

-Polisin sokakta önlem alması

-Gözaltına alınan bir kişi

-Helikopterden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

23.07.2019 - 06.07 Haber Kodu : 190723006

23.07.2019 - 06.28 Haber Kodu : 190723007

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4-SARIYER'DE KAZA: HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri adeta hayat kurtardı. Bariyerlere çarpan otomobilde bulunan bir kişi hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.



Kaza TEM otoyolu, Huzur Mahallesi, Seyrantepe Metro İstasyonu sapağında saat 02: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki İdil Peker'in kullandığı 34 JJ 2117 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Huzur Mahallesi sapağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.

EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE YARA ALMADAN KURTULDU

Kazanın ardından Peker'in kullandığı otomobil adeta hurdaya döndü. Kaza anında emniyet kemeri takılı olan Peker, kazadan yara almadan kurtuldu.

OTOMOBİLİ ÇIKARMAK İÇİN BİR SAAT UĞRAŞTILAR

Kazanın ardından olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan Peker, olay yerine gelen arkadaşlarının aracına binerek itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarını takip etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından bariyerlere sıkışan otomobil çıkarıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kazanın ardından yola dağılan otomobil parçaları

-Otomobilin çekiciye alınması

-Arkadaşlarının aracında bulunan sürücünün çalışmaları takip etmesi

-Genel ve detay görüntüler



23.07.2019 - 03.45 Haber Kodu : 190723005

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5- İYİ PARTİ GÜNGÖREN İLÇE BAŞKANI BİR GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI; 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN-İSTANBUL DHA

İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, bir grubun saldırısına uğradı. Kurt, saldırganlardan şikayetçi olurken, polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Haznedar Mahallesi İlkyuva Caddesi üzerinde kendisine ait emlak ofisinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Ayhan Kurt, işyerinin önünde oturduğu sırada yanına yaklaşan bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, bir süre Kurt'u darp ettikten sonra kaçarak olay yerinen uzaklaştı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay sonrasında Ayhan Kurt, hastaneye giderek darp raporu alırken karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlattıkları çalışma sonrasında 6 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, "Ben ofisimin önünde otururken arkadan gelen 5-6 genç hem yüzüme, hem de sırtıma tekme yumruk attılar ve kaçtılar. Ben bunu şiddetle kınıyorum. Şikayetçi oldum gereğinin yapılmasını istiyorum. Tanıdığım simalar değil. Siyasi olduğunu düşünüyorum. İyi Parti İlçe Başkanıyım. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Gereğinin yapılmasını devletimizden bekliyorum" dedi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Döküm:

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-Ayhan Kurt açıklama

-Olay yerinden görüntüler

-Genel ve detaylar

22.07.2019 - 21.41 Haber Kodu : 190722199

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6-ŞİLE'DE ORMAN YANGINI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Şile Oruçoğlu köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye helikopteriyle havadan müdahale edildi.

Yangın, Oruçoğlu Köyü Kokarca Mevkii'nde dün saat 16.45 sıralarında çıktı. Yangına ilk müdahaleyi gönüllü itfaiyecilerden oluşan köylüler yaptı. Yangının kısa sürede büyümesi nedeniyle olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri gönderildi. Orman itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katılırken, bölgeye itfaiye helikopteri sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden gönüllü itfaiyeci İsmail Alkan, "Yangının nasıl çıktığından haberimiz yok. Biz Oruçoğlu köyünde gönüllü itfaiyeciyiz. Arkadaşlarla beraber olay yerine geldik. ve bizim müdahale alanımız kısıtlı, hortumumuz yetmezdi zaten 40 metre hortumumuz var. Su tankımız da ona göre. İlk müdahale aracı bizimki. Şile, Ömerli, Yenidoğan grubuna bağlıyız biz. Şile'nin araçları ve orman araçlarıyla ve köylülerle beraber müdahale ettik. Hava aracı da geldi. 5 dekar alan yandı ve söndürüldü.ö dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Bölgeye gelen itfaiye helikopteri

-Helikopterin ormana su boşaltma anı

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Olay yerindeki jandarma ekipleri

-Gönüllü itfaiyeciyle röp

-Genel ve detay

22.07.2019 - 18.45 Haber Kodu : 190722180

22.07.2019 - 18.41 Haber Kodu : 190722178

22.07.2019 - 17.26 Haber Kodu : 190722154

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7- HARBİYE AÇIK HAVADA EBRU GÜNDEŞ RÜZGARI ESTİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL,

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda 4. Kez sahneye çıkan Ebru Gündeş, konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Fizy sponsorluğunda düzenlenen ve 3 gün sürmesi planlanan açıkhava konserleri hayranlarının yoğun ilgisi üzerine 5 güne uzatıldı. Gündeş'i 4. konserinde sevenleri yalnız bırakmadı.

Ebru Gündeş'in 'Gönlümün Efendisi' şarkısıyla başladığı konser, 2015 yılının en çok satan 2. Albümü olma özelliğini taşıyan ve albümün de çıkış parçası olan "Araftayım" devam etti.

"SİZ DE EN AZ BENİM KADAR MUTLU OLUN"

Gündeş, "Bu gece bizim dördüncü gecemiz. Harbiye'de inanılmaz üç gece yaşadık. Çok alkışlıydı, çok eşlikliydi. Umut ediyoruz, bu gece siz de bize eşlik edersiniz. Bizi alkışlarsınız. Çok özledim bensizi, umut ediyorum siz de beni özlemişsinizdir. Hoş geldiniz. Biz anlar öncesinden 'Ebru doldu, yer yok' dendiği zaman yaşadığım mutluluğu siz izah edemem. Siz de en az benim kadar mutlu olun hayatınızda bana yaşattığınız mutlulukla. Eski yeni Ebru Gündeş şarkılarından oluşan bir repertuar olacak. Bakalım istediklerinizi, aradıklarınızı bulabilecek misiniz? Bulamazsanız artık seneye mi inşallah? Hadi bakalım, tekrar hoş geldiniz" diyerek seyircisini selamladı.

Ebru Gündeş ile başlayan Fizy Harbiye Açıkhava Konserleri serisi 24 Temmuzdan itibaren Turkcell Yıldızlı Geceler Açıkhava konserleriyle devam edecek. Turkcell Yıldızlı Geceler Açıkhava konser serisinin açılışını Berkay gerçekleştirecek.



Görüntü Dökümü:

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-Dinleyicilerden detaylar

-Ebru Gündeş'in sahne performansı

-Ebru Gündeş'in konserinden parçalar

-Ebru Gündeş'in konuşması

-Genel ve detaylar

23.07.2019 - 02.47 Haber Kodu : 190723004

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