İstanbul'da bir festivalde havai fişek yerde patladı! 13 yaralı

20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin yapıldığı yerde havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hafif şekilde yaralandı.

13 KİŞİ HAFİF YARALI

Edinilen bilgiye göre 20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış törenindeki havai fişek gösterisi sırasında havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu 13 kişi hafif şekilde çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Büyükçekmece Belediyesi tarafından olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Havai fişek firmasının atımı sırasında bir fişek yerde patlamış ve 13 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelerde ayakta tedavisi yapılmış ve taburcu edilmişlerdir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.