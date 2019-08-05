DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

SULTANGAZİ'DE SİLAHLI FIRIN SOYGUNU KAMERADA

-Silah doğrultulan fırın çalışanları ekmek yapmaya devam etti.

-Silahlı hırsızlar kasada buldukları yaklaşık 70 lira bozuk parayı alıp, kaçtı.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Emin YEŞİL/İSTANBUL,-SULTANGAZİ'de bir ekmek fırınına giren silahlı iki kişi, kasada bulunan 70 lira parayı alarak, kaçtı. Silahlı soygun güvenlik kameralarına da yansırken, soyguncuların silah doğrulttuğu fırın çalışanlarının, soygun sırasında ekmek yapmaya devam etti.

Gazi Mahallesi, Millet Caddesi'nde bulunan bir ekmek fırını geçtiğimiz pazar gecesi silahlı iki kişinin hedefi oldu. Saat 02.00 sıralarında fırına gelen ve yüzlerini kapatarak içeriye giren iki kişiden biri fırının arka bölümünde ekmek yapmakta olan iki fırın çalışanına silah doğrulturken, diğeri ise kasada bulunan yaklaşık 70 lira parayı aldı. Fırında yaklaşık iki dakika geçiren soyguncular, daha sonra olay yerinden kaçtı. Silahlı soygun iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUNCULARIN SİLAH DOĞRULTTUĞU FIRINCILAR EKMEK YAPMAYA DEVAM ETTİ

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki şüphelinin fırına girdiği ve birinin arka bölümde ekmek yapmakta olan iki çalışana silah doğrulttuğu görülüyor. Diğer soyguncu ise iş yerinin yazar kasasında bulunan paraları alıyor. Ekmek yaptıkları sırada silahlı soyguna uğrayan fırıncıların, soyguncunun kendilerine silah doğrulttuğu anlarda da ekmek yapmaya devam etmeleri de görüntülere yansıyor.

"KASADAKİ BAKİYEYİ ALIP EVE GİTTİKTEN YARIM SAAT SONRA GELMİŞLER"

Soyguna uğrayan fırının işletmecisi olan Akın Engin, "Ben kasadaki bakiyemi alıp evime gittikten yarım saat sonra gelmişler. Arkadaşlarım o sırada çalışıyordu. Kasada 60-70 lira kadar bozuk para vardı, onları almışlar. Arkadaşlarım da kasada az para bulunduğunu biliyorlardı, o yüzden alıp gitsinler diye düşündüler herhalde. Onlara da telefon ve para sormuşlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Fırına giren şüpheliler

-Kasadaki paraları alan şüpheli

-Çalışanlara silah doğrultan şüpheli

-Çalışanların ekmek yapmaya devam etmesi

(AKTÜEL)

-Fırın sahibi ile röportaj

-Fırından genel ve detaylar

05.08.2019 - 10.03 - Haber Kodu : 190805031

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2- SANCAKTEPE'DE HALK OTOBÜSÜ KAMYONA ÇARPTI, SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü park halindeki hafriyat kamyonuna çarparak durabildi. Şoför mahallinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.



Kaza sabah saat 06.00 sıralarında, İnönü Mahallesi Sultangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kurtuluş Şahin'in kullandığı 34 JZ 5251 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 34 BDK 579 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Yaralanan otobüsün sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı.



SÜRÜCÜ DİREKSİYONDA SIKIŞTI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, direksiyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Sıkışan sürücünün çıkarılması

-Sürücünün ambulansa alınması

-Toplanan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

05.08.2019 - 07.28 Haber Kodu : 190805014

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3-OTOMOBİL HIRSIZI PARMAK İZLERİNİ TİŞÖRTÜYLE SİLDİ

-Çaldığı otomobilde parmak izi kalmasın diye dokunduğu yerleri silen şüphelinin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL,-SULTANGAZİ'de bir şüpheli çaldığı panelvanı Esenler'de park etti. Yakalanmak istemeyen şüpheli parmak izi kalmasın diye üzerindeki tişörtü çıkararak otomobile dokunduğu yerleri sildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen ay Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 35 R 4307 plakalı panelvanını Akşemsettin Sokak'taki evinin önüne park eden bir vatandaş, aracının sabah yerinde olmadığını gördü. Aracının çalındığını ihbar etmesi üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan ekipler, çevre ilçelere de bilgi aktardı. Polisin 10 gündür her yerde aradığı araç, Esenler'de Esendere Mahallesi Üçyüzlü'de bir sokak üzerinde park halinde bulundu. Olay yerine giden ekipler, araç üzerinde parmak izi ve delil çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, aracın çalındığı gün sokağa bırakıldığını tespit etti. Polisin incelediği görüntülerde, aracı çalan hırsızın 'parmak izi kalmasın' diye üzerindeki tişörtü çıkararak dokunduğu yerleri temizlediği, otomobili sildiği ortaya çıktı. Polisin şüpheliyi yakalamak başlattığı çalışmalar devam ediyor.

O ANLAR KAMERAYA YANSADI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çaldığı aracı sokağa park eden şüpheli, araçtan inerek üzerindeki tişörtü çıkarıyor. Mahalle sakinlerinin ve sokakta oyun oynayan çocukların şaşkın bakışları arasında tişörtle aracı temizlerken, silerken görülüyor. Şüpheli daha sonra aracı sokakta bırakarak, olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin aracı park etmesi

-Araçtan inmesi

-Tişörtünü çıkarması

-Tişörtüyle otomobilin direksiyonunu ve alinin değdiği yerleri silmesi

-Aracın yanından ayrılması

(AKTÜEL)

-Aracın çalındığı sokak

-Sokaktan detaylar



05.08.2019 - 10.54 - Haber Kodu : 190805046