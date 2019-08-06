DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1-CEVİZLİBAĞ'DA SU TANKERİ TRAMVAYA ÇARPTI (2)



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

Cevizlibağ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarptı. Saat 07.30'da meydana gelen kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Sabah işe giden vatandaşlar tramvay yolunda ilerleyerek, diğer duraklara ulaşabildi.

Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, seferler Bağcılar- Cevizlibağ ve Topkapı- Kabataş istasyonları arasında yapıldı. Kazanın ardından yaklaşık 45 dakika sonra Zeytinburnu yönü tramvay seferlerine tamamen açıldı. Belediye ekiplerinin olay yerinde çalışmalarının ardından Bağcılar yönünde açılacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Tramvay ve tankerden görüntü

-Tramvay yolunda yürüyen insanlar

-Ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detaylar

-Genel ve detaylar

06.08.2019 - 07.49 Haber Kodu : 190806019

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2- OTOGARIN İSPARK'A DEVRİNE MAHKEMEDEN İHTİYATİ TEDBİR KARARI

Haber: Serpil KIRKESER/ İstanbul DHA

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının İSPARK'a devredilmesine ilişkin davada mahkeme, davanın akıbeti belli olana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından alınan tahliye kararı ile yıkım v.b. tüm kararların engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı aldı. Karara İBB'nin itiraz hakkı bulunuyor.



MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş., 30 Nisan 2019'da açtığı, "Sözleşmenin Uyarlanması Davası"na ilişkin davanın görüldüğü mahkemeye 1 Ağustos 2019 tarihinde dilekçe sundu. Dilekçede huzurda görülen (Bayrampaşa'daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının İSPARK'a devredilmesine ilişkin dava) davanın akıbeti belli olana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından alınan tahliye kararı ile yıkım v.b. tüm kararların engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir uygulanmasını talep etti. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi de talebi yerinde görerek, 30 bin TL tazminat yatırıldığı takdirde ihtiyati tedbir kararı konulmasına karar verdi. Mahkeme davacı avukatının 30 bin TL teminat yatırdığı takdirde ihtiyati tedbir konulmasına, ara kararın taraflara tebliğine teminat yatırıldığında ara karar gereği için Nöbetçi İcra Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına hükmetti. Karara davalı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 7 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş., Bayrampaşa'daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının İSPARK'a devredilmesine ilişkin mahkemeye başvurmuş, yapılan başvuruda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü'nün İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkının 3 gün içinde tahliye edilerek İSPARK'A devrine ilişkin 18 Temmuz 2019 tarihli ihtarnamesinin dayanağı olan tahliye kararının, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürütmenin durdurulması talep edilmişti. Talebi değerlendiren İstanbul 3. İdare Mahkemesi de kararında şu ifadelere yer vermişti: "Dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı açısından telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması ve ayrıca dava konusu işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte bir işlem olması nedeniyle, davalı (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 7 gün süre tanınmasına oy birliğiyle karar verildi." 26 Temmuz da ise İBB'nin yaptığı itiraz üzerine İstanbul 3. İdare Mahkemesi otogar otoparkının İSPARK'a devriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına hükmetmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

05.08.2019 - 21.08 Haber Kodu : 190805197

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3-HADIMKÖY'DE SU YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Hadımköy'de su yüklü TIR bilinmeyen nedenle yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken TIR'ın dorsesi içindekilerle birlikte tamamen yandı.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarından Hastane Mahallesi Elvan Sokak üzerinde hareket halindeki TIR'da çıktı. Yolda seyreden TIR'ın sürücüsü dorseden dumanların yükseldiğini fark ederek aracını durdurdu. Sürücü, ardından durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangından yükselen alevler yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Ekipler, tutuşan ağaçlardaki alevler ile TIR'daki yangını söndürdü. Yangın sonucu TIR'ın dorsesi ile içindekiler tamamen yandı. Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ekiplerin TIR dorsesinden yükselen alevlere müdahalesi görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından yükselen alevler

-Ekiplerin müdahalesi

05.08.2019 - 19.31 Haber Kodu : 190805184

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4 -BAKAN PAKDEMİRLİ ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜ TEST ETTİ

Murat SOLAK - Taylan ERGÜN/İSTANBUL,-TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arnavutköy'de çiftçilerle bir araya gelerek Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörün deneme sürüşünü gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli, "Güçlü bir traktör. Ama en önemlisi yakıt tasarrufu bakımından oldukça iyi, sessiz ve çevre dostu. Seri üretim ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bizim tek bir önceliğimiz var. Üreticimiz, çiftçimiz, köylümüz, buna en yakın zamanda, en uygun fiyatla nasıl kavuşacak. En kısa zamanda bunu çiftçimizin hizmetine sunacağız. Normal bir traktöre göre performansı son derece yüksek." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arnavutköy'e bağlı Çilingir Mahallesi'nde Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörle deneme sürüşü gerçekleştirdi. Tarlada çiftçilerle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, çiftçilerle birlikte traktörü inceleyerek traktör hakkında çiftçilere teknik bilgiler verdi. Bakan Pakdemirli daha sonda elektrikli traktöre binerek, traktörün arkasındaki pullukla tarla sürdü.

"SERİ ÜRETİM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Elektrikli traktörün performans ve teknik bakımdan oldukça verimli olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Tarlada oldukça güçlü, kullanımı son derece güzel ve kolay. Normal bir traktöre göre alışmanız biraz zaman alabiliyor. Gazı çok hassas, tabiri caizse kuru tarlada yeri kopararak gidiyor. Güçlü bir traktör. Ama en önemlisi yakıt tasarrufu bakımından oldukça iyi, sessiz ve çevre dostu. Seri üretim ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bizim tek bir önceliğimiz var. Üreticimiz, çiftçimiz, köylümüz, buna en yakın zamanda, en uygun fiyatla nasıl kavuşacak. En kısa zamanda bunu çiftçimizin hizmetine sunacağız. Normal bir traktöre göre performansı son derece yüksek. Normal bir traktör ile böyle bir tarlada 6-7 km ile hız ile çalışırken elektrikli traktörümüzle 20 km hız ile çalışabiliyoruz. Traktör çok güçlü olduğu için, kısa sürede bir tarlayı sürebiliriz." dedi.

"YAĞLI TOHUM DESTEK ÖDEMELERİ YARIN 18.00'DE YAPILACAK"

Bakan Pakdemirli, "Yağlı tohum destek ödemelerimizin yüzde 70'ini kışın ödemiştik, 2 milyar lira olarak. Geriye kalan yüzde 30'luk kısım olan 1, 2 milyar lirayı da yarın akşam saat 18.00 itibariyle çiftçimizin, köylümüzün hesabına yatıracağız. Bayram öncesi ödemeler yapılmış olacak." diye konuştu.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN BAYRAM MESAJI

Pakdemirli, "Tüm vatandaşlarımızın, çiftçi ve üreticilerimizin bayramını şimdiden kutluyorum. Sevdikleri ve aileleri ile nice bayramlara ulaşırlar. Bakanlığımız bayram öncesi tüm tedbirlerini aldı. Hem büyükbaş hem de küçükbaşta yeterinden fazla kurbanımız var. Geçen yıla oranla yüzde 50 daha fazla kurbanlığımız şuan pazarlarda var. Gerekli tüm tedbirleri aldık bakanlık olarak. Hayvan sağlığı uygulamamız olan HAYSAK var. Akıllı telefonlarına HAYSAK uygulamasını indiren vatandaşlarımız, alacakları kurbanlık ile ilgili tüm bilgileri görebilecekler. Hayvanın hastalığından tutun, aşısı ve tüm şeceresine bu uygulamadan bakabilecekler. Hayvanın sağlıklı olduğuna dikkat etsinler ve hayvanlarını yine bizim onayımızın olduğu kesim merkezlerinde sağlıklı bir ortamda keserek ibadetlerini gerçekleştirsinler." dedi



"BÖLGEMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN GÜZEL BİR ÇALIŞMA"

Deneme sürüşüne katılan çiftçilerden Ömer Nizam traktör hakkında, "Bölgemiz ve ülkemiz için güzel bir çalışma. Arkamızda gördüğümüz traktör elektrik gücü ile çalışıyor. Yakıt tasarrufu yönünden oldukça güzel bir traktör. Çiftçinin en büyük masraflarından birisi mazot. Biz de çiftçiler olarak özellikle mazot konusunda çok sıkıntı yaşıyorduk. Bu traktör sayesinde yakıttan elde ettiğimiz tasarruf ile zamandan da tasarruf etmiş olacağız. Biraz daha başka yerlere para harcayabileceğiz." dedi. Bakan Pakdemirli, test sürüşünden sonra Çilingir Mahallesi'ne geçti. Pakdemirli kadınlarla bir araya gelerek gözleme yedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Pakdemirli'nin çiftçilerle bir araya gelmesi

-Bakan Pakdemirli'nin elektrikli traktöre binmesi

-Bakan Pakdemirli röp

-Çiftçilerle röp

-Bakan Pakdemirli gözleme yemesi

-Genel ve detaylar

05.08.2019 - 16.52 Haber Kodu : 190805153

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5-TUZLA PİYADE OKULU OTLUK ALANDA YANGIN

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Tuzla Piyade Okulu atış alanın çevresindeki otluk alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla Piyade Okulu'nda dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Atış poligonunun bulunduğu otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipler müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri yangının bölgede bulunun mühimmat depolarına sıçramaması için büyük çaba harcıyor. Yangının askerlerin poligonda atış yaptığı sırada çıktığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Piyade okulunda bulunan itfaiye araçları

-Yükselen dumanlar

-Çalılıkların alevle yanması

-genel ve detay

05.08.2019 - 16.59 Haber Kodu : 190805155

05.08.2019 - 16.42 Haber Kodu : 190805151

