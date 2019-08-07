DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Beyoğlu 'nda, yokuş aşağı inerken freni tutmayan otomobil, sürücüsünün sokakta oynayan çocuklara çarpmamak için manevra yapmasıyla kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Sokak sakinleri, otomobilin altında çocuk kaldığını zannederek kısa süreli panik yaşadı.Olay, Hacıahmet Mahallesi Mezarlık Yokuşu Sokak'ta dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, 35 N 0434 plakalı otomobille yokuş aşağı giderken, önüne sokakta oynayan çocuklar çıktı. Çocuklara çarpmamak için frene yapmak isteyen sürücü, frenin tutmaması üzerine direksiyonu sağa kırdı. Kontrolden çıkan otomobil önce sokaktaki merdivenlere sonra da bir evin giriş duvarına çarptı. Kaza sırasında bir çocuğun otomobilin altında kaldığını zanneden sokak sakinleri, kısa süreli panik yaşadı. Otomobilin altına bakan vatandaşlar, kimsenin bulunmadığını görerek rahatladı. Bu sırada otomobil sürücüsü, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yolu tıkayan otomobil ise sokak sakinleri tarafından alt sokağa kadar itildi.Sokak sakinlerinden Ebamüslim Kabaktaş " Araç buradan iki defa geçmiş. Çocuklar varmış, çocuklara vurmamak için kırıp duvara vurmuş. Mahalleli de panikleyince çocuk var altında diye. Hep beraber koşuşturduk. Biraz panik yaşadık ama hasar var. Herhangi bir can kaybı falan yok. Belediyemizden sokağın girişine ya bir bariyer ya da çıkmaz sokak gibi bir ikaz istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yokuştan genel ve yakın detaylar

-Aracın evin duvarına çarpması

-Yıkılan duvar parçalarından detay görüntü

-Sokak sakinlerinden genel ve yakın detaylar

-Sokak sakini Ebamüslim Kabaktaş ile röportaj

-Kaza yapan araçtan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

06.08.2019 - 22.42 Haber Kodu : 190806215

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2- ÜSKÜDAR BİLİM MERKEZİ'NDE YANGIN...

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Üsküdar'da bulunan bilim merkezi binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi.

Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Üsküdar Bilim Merkezi binasında dün saat 18.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının binanın teras katında bulunan klima tesisatından çıktığı öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar oluştu. Yangını gören bir kişi, "Yangın bir anda çıktı. Hiç görmeden alevler çıkmaya başladı. İtfaiye de 10 dakikada geldi. Çok şükür söndürdüler. Cankurtaran geldi ama içeride kimse olduğunu sanmıyorum, boştu." dedi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın çıkan bilim merkezi binası

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanığıyla röp

-Yangına müdahaleyi izleyen insanlar

-Olay yerindeki ambulans

-Alev alev yanan bina (cep telefonu kamerası)

-Genel ve detay

06.08.2019 - 19.40 Haber Kodu : 190806202

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3- İMAMOĞLU'NDAN KANADA BÜYÜKELÇİSİNE "KAZ DAĞLARI" TELEFONU

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da ıslah çalışması devam eden Hacet Deresi'nin yaşam vadisi projesine dönüştürülmesi kararı sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin de eşlik etti. Şantiye alanının yakınına kadar gelen vatandaşlar, İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, vatandaşlara, "Buraları güzelleştireceğiz" dedi. Yelek giyip, baret takarak şantiye alanında incelemelerde bulunan İmamoğlu, yetkililerden harita üzerinden bilgi aldı.

"KUVVETLİ BİR YEŞİL ALAN"

Gazetecilerin sorularını da şantiye alanında yanıtlayan İmamoğlu, yapımına bir süre önce başlanan ve yaşam vadisi projesine dönüştürülen çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yaşam vadileri olarak düşündüğümüz alanlardan bir tanesi. Tümüyle bu tür yeşil alanları geziyorum. Hepsinde de çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Çünkü insanların yeşil alan talepleri çok yoğun. İyimser tahmin buranın bu sene sonu bitmesi. Ama biraz daha ötelersek diyelim ki, inşallah 2020 yılının ilkbaharını burada karşılarız."

KANADA BÜYÜKELÇİSİ İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

İmamoğlu, incelemelerin ardından makamına dönerek, Kanada Büyükelçisi Chris Cooter ile telefonda konuştu. Görüşmenin ardından açıklama yapan İmamoğlu, "Çok sıcak bir diyalog yaşadığımız Kanada Büyükelçisini arayıp, Kaz Dağları ile ilgili gözlemlerimi kendisiyle paylaşmayı arzu ettim. Sıcak bir konuşma oldu, kendileri de süreci takip ettiklerini ilettiler. Bilgiler ulaştığında benimle de paylaşacağını kendileri aktardı" dedi.

"PERŞEMBE 16.00 İTİBARİ İLE TÜM BİRİMLERİMİZLE BAYRAMPAŞA'DA OLACAĞIZ"

İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın tahliye kararının durdurulması kararının kaldırıldığını da belirterek, şunları söyledi:

"Dün itibari ile benim de şaşırdığım bir yargı kararı vardı. Hem şaşırdığım, hem de üzüldüğüm. Ancak bugün arkadaşlarımızın hukuk birimimizin girişimi ile bu yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. Önümüzde bir engel yok. Perşembe saat 16.00 itibari ile kaymakamlığın verdiği saat bu olduğu için 16.00 itibari ile tüm birimlerimizle Bayrampaşa'da olacağız. Güvenlik şirketimizle İSTAÇ ile temizliğiyle, zabıtamızla bütünüyle orada olacağız. Hızlıca verilmeyen tüm hizmetlerin de verilmesi konusunda tedbirler alacağız. Lavabosundan tuvaletine, her alanıyla aydınlatmasına varıncaya kadar da ilgileneceğiz. Bu süreç bizim için değerli çünkü yarınlara hazırlayabilmemiz adına önce oradaki tehdit edici durumları ortadan kaldırmamız lazım. İBB'ye ait olan bir mülkiyette süresi dolmuş bir ortamda gerekli tedbirleri almak konusunda ısrarlıyız ve takipçiyiz. Bu konuda Sayın Valimizle de sık istişare halindeyim. Kendilerinin katkısı ve desteği ile o gün bize emniyet birimleri ve ilgili kurum ve kuruluşlar da eşlik edecekler. İnşallah Perşembe 16.00 itibari ile ki, daha öne çekme ihtimalini de açıkçası yakalamak isteriz. Çünkü bir an önce oradaki hizmeti düzgün verilmesi çabası içindeyiz. Bu arada şu müjdeyi de vermek isterim. Özellikle kargaşayı ortadan kaldırmak ve bayramın en düzgün şekli ile geçirilmesi adına da bayram süresince oraya gelip yolcusunu uğurlamak isteyen ya da karşılamak isteyen İstanbullu hemşerilerimin özel araçlarına İstanbul otogarı ücretsiz olacak. Onu da buradan duyurmak isterim. İhtiyati tedbir kararı kaldırıldı."

Görüntü Dökümü:

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-İncelemeden görüntü

-Soru cevap

-Detaylar

06.08.2019 - 19.37 Haber Kodu : 190806201

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4- BEYKOZ'DA DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞUN ARAMA KURTAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Beykoz Çubuklu Sahilinde Mustafa Özyurt (15) ve arkadaşı Caner Sanli (15) yüzmek için denize girdi. Denizde yüzen iki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapıldı. Denizde çırpınmaya başlayan iki arkadaşı gören çevredeki vatandaşlar Caner Şanlı'yı denizden kurtararak karaya çıkardı. Mustafa Özyurt ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı ekipler sevk edildi. Gece yarısına kadar devam eden arama çalışmalarına ara verildi. Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden devam edecek.

Özyurt'un ailesi ve akrabalarının Çubuklu Sahilinde bekleyişi sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Zabıta ekipleri

-Mustafa Özyurt ailesi ve yakınları beklemesi

-Sahilden detaylar

-Genel, detaylar

07.08.2019 - 01.05 Haber Kodu : 190807005

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- İstanbul