DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ -Murat KORKMAZ-Ali Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İBB İtfaiyesinin yanı sıra Tuzla, OSB, Orhanlı, Pendik, Kartal, Ümraniye, Sultanbeyli, Kadıköy itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışmalarının ardından fabrikadaki yangın kontrol altına alındı. Tamamen yanan fabrikada polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlatırken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan fabrikanın havadan görüntüsü

-İtfaiye ekipleri

-Detaylar

09.08.2019 - 07.46 Haber Kodu : 190809019

09.08.2019 - 05.33 Haber Kodu : 190809015

09.08.2019 - 04.48 Haber Kodu : 190809014

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2- ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Hakan KAYA/

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. ABD bu yıl 6. kez Karadeniz'e savaş gemisi göndermiş oldu. Savaş gemisinin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.

ABD Donanması'nın 6. filosuna bağlı Burke sınıfı güdümlü füze avcısı DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı savaş gemisi, saat 17.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

SAHİL GÜVENLİK BOTU EŞLİK ETTİ

Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy sahil açıklarına ulaşan gemiye Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti. Gemide çok sayıda ABD askeri olduğu görülürken, bazı askerler boğaz kıyısını izleyerek fotoğrafını çekti. Savaş gemisinin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

6. KEZ KARADENİZE SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİLER

Yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Karadeniz'e açıldı. ABD bu gemi ile birlikte 2019 yılında 6. kez Karadeniz'e savaş gemisi göndermiş oldu.

TWİTTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Donanmanın Twitter hesabından "savaş gemisinin bölgesel deniz istikrarını ve bölgedeki NATO müttefiklerini desteklemek için 8 Ağustosta 2019 da Karadeniz'e kuzeyden transit geçişine başladı" diye paylaşım yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-ABD savaş gemisinden genel ve yakın detaylar

-Savaş gemisindeki askerlerden genel ve yakın detaylar

-Ağır silahlar ile nöbet tutan askerlerden detay görüntü

-Geminin köprü altından geçişi

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

08.08.2019 - 19.16 Haber Kodu : 190808220

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3- BİNALİ YILDIRIM YENİ OTOYOLDA MİNİBÜS KULLANDI

Gökhan ÇELİK/İSTANBUL DHA

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna geçerek bir süre kullandı.

İzmir'de bazı temaslarda bulunan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bugün karayolu ile İstanbul'a geldi.

Yıldırım, 29 Ekim 2010 yılında temeli atılan ve Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı törenle açılışını gerçekleştirdikleri İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuk yaptı.

Yıldırım, İstanbul, İzmir arasını 8 buçuk saatten, 3 buçuk saate düşüren İstanbul-İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna da geçerek bir süre kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın minibüsün şoför koltuğuna oturması

08.08.2019 - 18.51 Haber Kodu : 190808214

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

4-OTOGARIN OTOPARK İŞLETMESİ İSPARK'A GEÇTİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Mustafa BAKIRHAN/İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar sonrası 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otopark kısmının İSPARK'a devredildiği otogarda çalışmalar başlatıldı. Otogarı 25 yıldır işleten Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'nin sözleşmesi 5 Mayıs 2019'da dolmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan toplantıda ilk aşamada otogarın otopark kısmının İSPARK'a devredilmesine karar verilmişti. Mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından İBB'ye bağlı ekipler saat 16.00'da otogara gitti. Polis ve zabıtanın yanı sıra özel güvenlik ekipleri de çevrede önlemler aldı. Bayrampaşa Kaymakamlığı'ndan gelen bir heyetin gözetiminde eski yönetime ait olan kulübe ve biletleme istasyonları kaldırıldı. Otogardaki çalışmalar tamamlandıktan sonra İSPARK'ın kulübe ve biletleme istasyonları yerleştirilecek. Çalışmaları yerinde izleyen Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba kararın hayırlı olmasını diledi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Polis, zabıta ve özel güvenlik

-Çalışmalardan görüntü

-Kaldırılan kulübeler

-İSPARK tabelalarının konulması

-Detaylar

08.08.2019 - 17.57 Haber Kodu : 190808201

08.08.2019 - 18.01 Haber Kodu : 190808204

08.08.2019 - 18.03 Haber Kodu : 190808207

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5- ÜNLÜ SENARİST UMUR BUGAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL

Geçtiğimiz Salı günü hayatını kaybeden ünlü senarist Umur Bugay için cenaze töreni düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok isim katıldı.

78 Yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda geçtiğimiz Salı günü hayatını kaybeden Umur Bugay için Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bugay'ın birlikte çalıştığı Zihni Göktay, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Rutkay Aziz, Ali Uyandıran, Erdal Özyağcılar, Birol Güven, Menderes Samancılar, Müjdat Gezen ve sanat dünyasından birçok kişi de katıldı. Törende taziyeleri Umur Bugay'ın oğlu Ömer Bugay, kızı Zeynep Bugay ve ailesi kabul etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Bugay son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılanların omuzunda cenaze aracına taşınan Bugay, defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı Aile Kabristanına götürüldü.



"AİLEMİZİN EN ZOR GÜNÜ"

Bugay'ın oğlu Ömer Bugay, "Babamın arkasından konuşmak çok zor. Çünkü kelimelere sığmaz. Çok şey öğretti bize. Çok özel birisiydi. Bugün buraya gelen herkesin gözlerinin içerisi hem sönmüş hem de gülüyor. Onun bize öğrettiklerini ve bıraktıklarını devam ettirerek hayatı sürdürmeye çalışacağız. Ailemizin en zor günü. Aynı mütevazilikle ve felsefeyle devam etmeye çalışacağız." dedi.

"TİYATRO VE SİNEMA İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

Ali Uyandıran da, "Biz bir arkadaşımızı dostumuzu, arkadaşımızı, yazarımızı, ağabeyimizi, babamızı kaybettik. Üzgünüz tabi. Hepimizin başı sağ olsun. Tiyatro ve sinema için büyük bir kayıp." diye konuştu.

Zihni Göktay ise, "50 yıllık bir dostum, arkadaşım, yapımcım, benden de büyüktü biraz, ağabeyim. Hangi meziyetini saysam diyorum bir A4'ü doldurur. Bir kere insandı, iyi bir tiyatrocuydu, iyi bir yapımcıydı, iyi bir patrondu, emekçinin hakkına büyük bir saygısı vardı, iyi bir Atatürkçüydü. Yazdığı her satırda güzellikler zaten dört yapımında birden oynama mutluluğuna eriştim." şeklinde konuştu.

Müjdat Gezen, "Yıllar önce 60'lı yıllarda birlikte ortak tiyatro kurduk. Aynı odada soyunduk. Beraber Anadolu turneleri yaptık. Beraber çok günlerimiz geçti. Aile dostuyduk. Artık toplanamayacağız. Hayat böyle bir şey işte." ifadelerini kullandı.

Birol Güven, "Bizim üstadımızdı. Biz ondan çok şey öğrendik. Ben onun ekrandan öğrencisiyim. Bende çok aile odaklı, gündelik hayatı anlatan işler yaptım. Benim yaptıklarımda da kendisinin etkisi çok fazladır. Biliyorsunuz biz bizimkiler dizisiyle büyüdük demeyelim ama geliştik. Kelimenin tam anlamıyla bir üstattı kendisi." dedi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, " Hem sinema hem de tiyatro için büyük kayıp doğrusu. Çaresi yok. Kaçınılmaz bir şey. Genç yaşta gitti. Daha verimliydi. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden detaylar

-Ömer Bugay röp

-Törene katılan ünlü isimlerle röp

-Cenaze namazı kılınışı

08.08.2019 - 18.37 Haber Kodu : 190808211

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6- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI... THY 59 EK SEFER KOYDU

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA

Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.

Türk Hava Yolları(THY), talepleri karşılamak üzere bayram tatilini ve sonrasını da kapsayacak şekilde 9-18 Ağustos tarihleri arasında yurt içinde 59 ek sefer yapacak.

İstanbul Havalimanı'nda, yaz sezonuna ek olarak, kutsal topraklara giden hacı adayları ile bayram tatiline çıkanların eklenmesiyle iç ve dış hatlarda yoğunluk görüldü. Havalimanına gelen yerli ve yabancı yolcular, güvenlik aramalarının ardından giriş yaptıkları iç ve dış hat terminallerinde zaman zaman kuyruklar oluşturdu. Havalimanı görevlileri tarafından yönlendirilen yolcular, kontuarlarda bilet ve bagaj işlemlerini gerçekleştirmek için sıraya girdi. Yurt dışına seyahat edecek yolcular, pasaport işlemlerini yaparak uçaklarına yönlendirildi. Öğleden sonra terminal girişlerindeki arama noktaları, kontuarlar ve pasaport noktalarında kısa süreli kuyruklar oluştu.

THY 59 EK SEFER KOYDU

Öte yandan, Türk Hava Yolları (THY), bayram tatili nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu, 9 günlük süreçte yeni evi İstanbul Havalimanı'ndan düzenleyeceği ek seferler ile çözüm bulmayı planlıyor. Bu kapsamda THY, 9-18 Ağustos'ta yurt içinde 59 ek sefer yapacak. Bayram tatilini de içine alan bu dönemde ortalama doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerine çıkması, tatil yörelerinde ise bu oranların yüzde 100'leri bulması bekleniyor.

Akşam saatlerinde çalıştığı Moldova'dan İstanbul'a gelen Recep Alkıran, bayram tatilini geçirmek üzere İstanbul aktarmalı olarak memleketi Kayseri'ye gitti. Havalimanında basın mensuplarına konuşan Alkırna, "15 gün kadar izin yapacağım. Bayramda da memleketim Kayseri'de olacağım. Kardeşimin düğünü var. Bu vesile ile düğünü de yapıp tekrar Moldova'ya geri döneceğim. Tatil boyunca bol bol da dinlenmeyi düşünüyorum" diye konuştu. Marmaris'e tatile giden Güngör Doğanay ise kurban bayramını ailesiyle birlikte kutlayacağını söyledi. Aynı zamanda tatil de yapacağını aktaran Doğanay, uçakların dolu olduğunu bilet bulmakta zorlandığını aktardı.

Görüntü Dökümü

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-Terminalde yolcu hareketliliği

-Dış Hat gidiş katındaki yoğunluk

-İç hatlar yoğunluğu

-Güvenlik noktalarından giriş yapan yolcular

-Pasaport noktaları

-Pasaportta sırada bekleyenler

-Bilet ve bagaj işlemleri yaptıranlar

-Sırada bekleyenler

-Recep Alkıran ile röp

-Güngör Doğanay ile röp

-Genel ve detaylar

08.08.2019 - 17.31 Haber Kodu : 190808190

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7- '2019 UEFA SÜPER KUPA FİNALİ' NEDENİYLE BAZI YOLLAR 15 SAAT BOYUNCA TRAFİĞE KAPANACAK.

Haber: İSTANBUL,

UEFA Süper Kupa maçı 14 Ağustos'ta İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak. Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak karşılaşma nedeniyle bazı yollar 15 saat boyunca trafiğe kapatılacak. 14 Ağustos günü saat 13.00'dan 15 Ağustos günü saat 04.00'a kadar trafiğe kapalı olacak bazı yollar şöyle: Bomonti - Dolmabahçe Tüneli çift taraflı olarak, Dolmabahçe Caddesi Akaretler Kavşağı'ndan stadyuma kadar çift taraflı olarak, Gümüşsuyu Bölgesi'nde İnönü Caddesi'nin Selime Hatun Sokağı ile kesiştiği nokta her iki yönlü olarak, Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi Taksim Bölgesi'nden geliş, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi Nişantaşı-Maçka Bölgesinden geliş-gidiş, Meclisi Mebusan Caddesi'nde her iki yönlü olarak, Mebusan Yokuşu'nun (Parkiçi Yolu) kesiştiği noktadan, Mimar Sinan Üniversitesi'nin olduğu yerden (Fındıklı Kavşağı) itibaren olmak üzere Karaköy istikametinden geliş-gidiş, Gümüş Sokak, Kadırgalar Caddesi: Dolmabahçe Caddesi ile Maçka Taşkışla Caddesi arası, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Kadırgalar Caddesi stadyuma yakın tek şerit,Tünel çıkışı ile Kadırgalar Caddesi'ni birleştiren ara yol.

