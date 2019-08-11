DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarında Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor. Otogara özel otomobilleri ya da taksilerle gelen, bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular nedeniyle, otogar girişinde zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Otoparkların bayram boyunca ücretsiz olduğu otogara giriş ve çıkışlar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yönlendirme yapılıyor.

"BİLETLER, 10 GÜN ÖNCEDEN TÜKENDİ"

Yolcular peronlarda bekleyen otobüslere binerek yolculuklarına başlarken, özellikle saat başlarında otogar çıkışında da otobüs kuyrukları oluşuyor. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar için ek seferler oluşturuldu. Bilet almak için son günü bekleyenler, ek seferlerle gidecekleri yere bilet bulmaya çalışıyor.

Özel bir otobüs firması çalışanı Turay Akça, "Biletlerimiz 10 gün önce tükendi. Şu anda yoğunluk devam ediyor. Dün gece 03.00'a kadar da buradaydık. 10 gün önceden biletler tükendi. Ek seferler çıkardık, ek seferlerimiz de tükendi. Ekstra araçlarımızı gündeme aldık şimdi onların biletleri satışta." dedi.

Nafiye Özcan, "Bodrum'a gidiyoruz. Tatil yapmaya gidiyoruz. Zor bulduk. Bayağı yoğunluk var. Çorlu'dan geliyoruz. Buraya geldik. Şimdi de başka bir araba gelecek bizi Bodrum'a götürecek. Biletleri iki hafta önceden aldık. Bayağı yoğunluk var. Arabalar dolu" şeklinde konuştu.

Gülten Terzi, "Lüleburgaz'a gidiyorum. Evime gidiyorum. Tatilden dönüyorum. Sakarya'ya geldim. Sakarya'dan buraya, buradan da Lüleburgaz'a gidiyorum. Üç gün önceden bilet ayırttırdığım için rahat buldum." dedi

Şengül Akay, "İzmit'e gidiyoruz ama bilet bulamadık. Normal araç bulamadık artık Ankara arabalarına kaldık. Çok yoğunluk var ve bilet bulamıyorsunuz. Son güne de kaldık bulamadık" İfadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yolculardan detaylar

-Otogardan detay

-Yolcu röp.

-Otobüs firma çalışanı röp

-Genel ve detaylar

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10.08.2019 - 17.22 Haber Kodu : 190810146



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