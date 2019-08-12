DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1-KÜÇÜKÇEKMECE'DE ARIZALI ARACINDAN İNEN SÜRÜCÜ OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

Haber-Kamera: Soner HSIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de gece saatlerinde hararet yapan kamyonetin sürücüsü aracından indiği sırada aynı yönde ilerleyen bir başka aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpan aracın sürücüsü otomobiliyle hızla olay yerinden kaçarken yakın bir noktadaki yanmış ve hasarlı araç ihbarı polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri yanmış aracın ölümlü trafik kazası ile alakalı olması şüphesi üzerine araçta inceleme yaptı.

Kaza Küçükçekmece, O-3 Güney Yan yolda gece saat 01: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Kara eşi ve çocuğu ile 34 FF 3013 plakalı mayonetiyle seyir halindeyken aracı hararet yaptı. Aracını durduran Kara, bir yakınını arayarak yardım istedi. Bu sırada aynı yönde seyir halinde giden ve sürücüsünün ismi ve plakası belli olmayan bir araç Necati Kara'ya hızla çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Kara yaklaşık 60 metre savrularak yeşillik alana fırladı. Kara'ya çarpan otomobil ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Kazaya tanık olan Kara'nın eşi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kara'ya yaptığı müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Bu sırada kazayı haber alan Kara'nın yakınları olay yerine akın etti. Kara'nın cansız bedenini gören bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kara'nın cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Kara'ya ait araçta da incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

HASARLI VE YANMIŞ ARAÇ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Polis ekipleri kaza ile ilgili incelemelerini sürdürürken, olayın meydana geldiği yere yakın bir noktada yanmış otomobil ihbarı polisi alarma geçirdi. Gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri Atakent Mahallesi, 222. Caddede plakası olmayan yanmış ön kısımlarında hasarlı olan bir araç ile karşılaştı. Polis ekipleri Necati Kara'ya çarpan araç olma ihtimali ile araçta detaylı inceleme yaptı. Yanmış aracın kim veya kimler tarafından ne zaman bırakıldığını araştıran polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından yanmış araç otoparka çekildi. Polis ekiplerinin her iki olayla ilgili de çok yönlü soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Kara'nın aracının görüntüsü

Yakınlarının görüntüsü

Polisin olay yeri çalışması

Yanmış hasarlı aracın görüntüsü

Polisin yanmış araçtaki çalışması

Genel ve detaylar

12.08.2019 - 06.03 Haber Kodu : 190812007

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2 - SULTANGAZİ'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de seyir halindeki otomobile başka bir araçtan ateş açıldı. Saldırı sonrası otomobil sürücüsü yaralanırken saldırganlar otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Sultançifliği Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi-Arnavutköy Bağlantı Yolu'nda seyir halinde giden ve plakası alınamayan otomobilde bulunan kişi yada kişiler Samet Adıgüzel'in kullandığı 34 KVH 99 plakalı aracın yanına yaklaşarak ateş açtı. Saldırı sonrası araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcu yara almazken, Adıgüzel ise ayağından yaralandı. Saldırganlar otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası aracını durduran Adıgüzel durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Adıgüzel'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri kurşunların isabet ettiği araçta detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşların ve olay sırasında araçta bulunan kadın yolcunun da bilgisine başvuran polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

Olayın meydana geldiği yer

Yaralının ambulansa koyulması

Polis ekiplerinin çalışması

Genel ve detaylar

12.08.2019 -01.32 Haber Kodu : 190812004

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3- D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bakırköy, D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki biri lüks iki otomobil ve iki taksinin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada kimse yaralanmazken iddiaya göre kazaya neden olduğu ileri sürülen taksi sürücüsü aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde taksiyi bırakan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay Bakırköy, D-100 Karayolu Ankara istikameti Şirinevler mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yarıştığı iddia edilen bir taksi ve otomobil kazaya neden oldu ve lüks araca çarptı. Arkadan gelen başka bir taksi de lüks otomobile çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücüler durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İddiaya göre, kaza sonrası taksi sürücüsü yaklaşık 100 metre ileride aracından inerek kaçtı. Polis ekipleri kaçtığı iddia edilen taksi sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı. Bir süre sonra olay yerine gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi polis ekiplerine taksi sürücüsünün kendisi olduğunu iddia etti. Bunun üzerine polis ekipleri de taksi sürücüsünün farklı kişi olabileceği şüphesi üzerinde durduğu gerekçesiyle gelen kişiyi polis merkezine götürdü. Kazaya karışan araçlar da çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Kazaya karışan araçlar

Sürücü ile röp

Görgü tanığı ile röp

Araçların çekilmesi

Genel ve detaylar

12.08.2019 - 03.36 Haber Kodu : 190812005

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4- BOSTANCI'DA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,

Kurban Bayramı tatli için Ankara'dan İstanbul'a ve serinlemek için Bostancı'da denize giren 4 gençten 1'i boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarının, suya dalan gencin, kendilerine şaka yaptığını sandıkları öğrenildi. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Bostancı sahilinde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle Ankara'dan İstanbul'a gelen 4 genç, serinlemek için denize girdi. Yüzdükleri sırada gençlerden Efe Canbey Can(16) suya dalarak kayboldu. Arkadaşlarının ilk önce kendilerine şaka yaptığını sandıkları genç, su yüzeyine çıkmayınca çevredekiler tarafından polise haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, Caddebostan Cankurtaranları, DAK-SAR ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalgıç ekipleri arama çalışması başlattı. Bir saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarınca bulunan genç, karaya çıkartıldı. Karada bekletilen sağlık ekipleri, gence kalp masajı uyguladı. Ardından genç, FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Efe Canbey Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın görgü tanığı Kaan Kayabaşı, "Ben kayalıkların oradaydım. Bana arkadan bağırdılar 'Kaan bu tarafa yaklaş' diye. Ben bu tarafa yaklaştığımda suya bir kaç kere girdi, 5-10 saniye kaldı, çıktı. 'Bir daha dalacağım' dedi. Suya o dalışıyla yarım saat falan çıkmadı. Biz buralara geldik bize kimse inanmadığı boğulma tehlikesi geçirdiğine. Direkt polise haber verdik, cankurtaranlar geldi işte." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Gencin arama çalışmaları

-Gencin sudan çıkarılması

-İlkyardım çalışmaları

-Sedyeye koyulması

-Ambulansa yüklenmesi

11.08.2019 - 20.33 Haber Kodu : 190811213

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5- İSTANBULLULAR BAYRAMIN İLK GÜNÜ SAHİLLERE AKTI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/

Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkmayan İstanbullular sahillere aktı. Bakırköy Sahili'ne gelen bazı İstanbullular, burada mangal yakıp, dans edip sahilde güzel vakit geçirdi.

"İSTANBUL'UN TADINI ÇIKARTIYORUZ"

Piknik yapmak için sahile gelen Ramazan Durdu, "İstanbul'un tadını çıkartıyoruz. Kurban kestik ama daha almaya gitmedik. Nasip olursa 1 saat içerisinde gideceğiz almaya. Eti almadan önce burada bir ailece piknik yapalım dedik." dedi.

Bayramda İstanbul nüfusunda azalma olduğunu belirten Faruk Karayel, "İstanbul'da ciddi bir şekilde boşalma var. İnsanların çoğu dışarıda. Biz de bu fırsatı değerlendirdik. Tatil var. Bu şekilde tatilin keyfini çıkaralım dedik. Sabahtan bu saate kadar gereken bayram ziyaretlerini yaptık, yakın akrabalara, komşulara gittik. Bu saatte geldik, keyfini çıkaralım tatilin. Yarın ailecek Büyükada'ya gitmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Nada Nuryyeva da, "Ailemizle birlikteyiz. Piknik için geldik. Herkes gelmiş zaten. Hava çok güzel. Güzel vakit geçiriyoruz. Bayram boyunca tatildeyiz, iş yok dinleneceğiz, izinliyiz." İfadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Mangal Yapanlardan detaylar

-Vatandaşlarla röportaj

-Bakırköy Sahilden detaylar

-Dans eden gençlerden detaylar

-Muhabir anonsu

11.08.2019 - 21.05 Haber Kodu : 190811217

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6- ŞİRİNEVLER'DE BİR GENÇ METROBÜSÜN ALTINDA KALDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,

Bahçelievler Şirinevler Metrobüs Durağı'nda dengesini kaybeden bir genç metrobüs yoluna düşerek aracın altında kaldı. Yaralı vatandaşa ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olay dün 14.30 sıralarında meydana geldi. Şirinveler Metrobüs Durağı'nda metrobüs bekleyen 1 kişi iddialara göre dengesini kaybedip yola düştü. Genç, durağa yanaşmakta olan metrobüsün altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yardımıyla metrobüs altında kalan yaralı bulunduğu yerden çıkarılırken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın metrobüs altında kaldığı anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde vatandaşın metrobüs altında kalması ve yaşanan panik görülüyor. Devamında ise yaralı vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Metrobüsün altında kalan vatandaşın cep telefonu görüntüsü

-Metrobüs durağından detaylar

-Genel ve detaylar

11.08.2019 - 17.03 Haber Kodu : 190811182

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7- KADIKÖY DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ İLE POLİS ARASINDAKİ KOVALAMACA KAMERADA

*Kadıköy'de drift yaparken polislerin dur ihtarına uymayan sürücü ve polisler arasındaki kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

İSTANBUL,

Kadıköy'de drift yapan bir sürücü polisleri görünce kaçmaya başladı. Polisin kaçan aracı takip etmeye başladı. Kaza yapan sürücü yaya olarak kaçmaya devam etti. Bir evin bahçesine kaçan şüpheli polisler tarafından yakalanacağı sırada polislere bıçakla saldırdı. Polisin etkisiz hale getirdiği şüpheli gözaltına alındı. Kovalamaca anları kameralara yansıdı.

Olay Kadıköy Mütevelli Çeşme Caddesi ve Koşuyolu Caddesi kesişiminde 8 Ağustos'ta, saat 02.55 sıralarında meydana geldi. Sedat Ç. (24) dört yolda drift yaparak trafiği tehlikeye sokarken, polis ekipleri sürücüye müdahale etmek istedi. Sürücü, görevlilerin dur ikazına rağmen kaçmaya başladı. Bu esnada yol kenarında bulunan demir dubalara çarparak duran sürücü, aracı görevlilerin üzerine sürerek kaçmaya devam etti. Görevlilerin havaya ateş açmasına rağmen kaçmayı sürdüren şahıs, Mütevelli Çeşme Caddesi ters istikametinde demir dubalara vurarak durdu. Yaya olarak kaçmaya devam eden Sedat Ç., yaşanan kovalamacanın ardından bir bahçeye girdi. Kendisine yaklaşan görevlilere bıçakla saldıran şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü hakkında, alkollü araç kullanmaktan bin 256 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 018 TL, drift yapmaktan 5 bin 10 TL, dur ihtarına uymamaktan 235 TL ve araç sahibine kullandırtmaktan 2 bin 018 TL olmak üzere toplam 8 bin 234 TL para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "Hırsızlık", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "Cinsel saldırı" ve "Kasten yaralama" konularından suç kayıtları bulunduğu belirlenen Sedat Ç., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kameraları

-Drift yapması

-Polis aracının gelmesi

-Kovalamaca

-Yaya olarak kaçması

11.08.2019 - 16.59 Haber Kodu : 190811180



