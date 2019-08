Dha istanbul bülteni-1

DEV PETROL ARAMA PLATFORMU İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR (1)

- Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Hasan YILDIRIM - Şahin BOZKURT - İstanbul DHA - "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçişine saat 08.30 sıralarında başladı. Marmara'dan İstanbul Boğazı'na giren gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Karadeniz'e ilerleyen geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Görüntü Dökümü:

---------

-Geminin geçişi

29.08.2019 - 09.16 Haber Kodu : 190829021

29.08.2019 -09.19 Haber Kodu : 190829022

================================================

2- KAĞITHANE'DE KALDIRIMDA OTURANLARA SİLAHLI SALDIRI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Kağıthane'de kaldırımda oturan 3 kişiye çarşaf giymiş bir erkek tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, Ortabayır Mahallesi Feda Sokak'ta saat 00.00'da meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda oturup sohbet eden 3 kişinin yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaklaştı. Çarşaf giydiği öğrenilen erkek şüpheli, 3 kişiye silahla ateş açtı. Saldırıda, vücudunun birçok yerine mermi isabet eden 21 yaşındaki Tuğra Cihangir yaralanırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan Tuğra Cihangir, çevredeki vatandaşlar tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren Tuğra Cihangir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de delilleri topladı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Yerdeki boş kovanlar

-Sokağa güvenlik şeridi çekilmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

29.08.2019 - 02.16 Haber Kodu : 190829008

29.08.2019 - 02.39 Haber Kodu : 190829009

============================================

3- AVCILAR'DA MİNİBÜSÇÜLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Avcılar'da minibüsçüler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan döner kavşakta saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddede bir araya gelen minibüs sürücüsü 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan birinin tabancasından çıkan kurşunlar S.Y. adlı kişinin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. S.Y. ağır yaralanarak kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. S.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri de bölgeyi güvenlik şeridi içine alıp inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 8 adet boş kovan bulunurken polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

-Polisin incelemesi

-Kovanlardan detaylar

-Güvenlik şeridi ve polisten detaylar

-Polisin olay yeri incelemesi

-Genel ve detaylar

29.08.2019 -04.50 Haber Kodu : 190829012

=================================

4 -AVCILAR'DA 2 ZİNCİRLEME KAZADA 8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - AVCILAR D-100 Karayolu'nda 2 zincirleme kaza meydana geldi. Kazalarda 8 otomobil birbirine girerken 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İlk kaza Denizköşkler İSKİ mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine giden 34 EA 2052 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 59 PC 482 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 59 PC 482 plakalı otomobilin sürücüsü araçtan yola fırlayıp ağır yaralandı.

Önlerinde meydana gelen kazayı gören 34 TAZ 65 plakalı taksi şoförü ile 34 NF 30 58 plakalı otomobilin sürücüleri de ani fren yapınca araçlar birbirine vurdu. İlk kazada 1 kişi yaralandı. 34 EA 2052 plakalı otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Yaralanan kişinin tedavisi sürüyor.

50 METRE ARAYLA İKİNCİ KAZA

Polisin, ilk kazaya müdahalesi ve yolu açma çalışmaları sırasında yaklaşık 50 metre geride ikinci bir kaza daha oldu. İddiaya göre yola akan yağdan nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybettikleri 34 LS 6178 plakalı otomobil ile 34 ZS 7501 plakalı otomobil birbirine çarptı. Kaza sonrası ani frene rağmen duramayan iki otomobil de kazaya karıştı. Kazada 34 ZS 7501 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek ambulanslarla hastane kaldırdı. Toplamda 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazalarda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEK İSTEMEDİ, KAÇTI

Polis ekiplerinin başka bir kazaya sebebiyet vermemek amacıyla güvenlik önlemlerini arttırdığı yolda, belediye ekipleri de yoldaki yağa kumla önlem alındı. Polisin, kazaya karışan sürücülerle ilgili işlem yaptığı sırada bir kişi, kazaya karışan otomobili kendisinin kullanmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemek istemedi. Bunun üzerine kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın sonucu bir anda kaçmaya başlayan sürücü ile trafik polisleri arasında kovalamaca başladı. Yakalanmamak için yolun karşısına geçen sürücü, yine de polisten kurtulamadı. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından, D-100 Karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Kazanın cep telefonu ve tepe kamera görüntüsü

-Kazaya karışan otomobillerden detaylar

-Polisin ve ekiplerin çalışmaları

-İkinci kazaya karışan otomobillerden detaylar

-İkinci kazadaki yaralılardan detaylar

-D-100'de oluşan araç yoğunluğu

-Vatandaşlardan detaylar

-Otomobillerin çekilme çalışmaları

-Alkolmetre üflemek istemeyen sürücünün kovalanması

-Polisin koşması

-Sürücünün yakalanması

-Polislerin yardıma gelmesi

-Genel ve detaylar

29.08.2019 - 07.26 Haber Kodu : 190829015

===========================================

5-İMAMOĞLU: 24 SAAT ULAŞIMI İSTANBUL'DA BAŞLATACAĞIZ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,

Metro İstanbul 24. dönem tren sürücüsü bröve törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos'ta yoğun hatlarda 24 saat ulaşımın başlayacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4'ü kadın 66 tren sürücüsünün brövelerini düzenlenen törenle verdi.

"BEN KADIN İSTİHDAMINI ÇOK ÖNEMSİYORUM"

24. Dönem Tren Sürücüsü Bröve töreni Bakırköy'de bulunan Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Metro İstanbul'u ve 24. Dönem tren sürücü kursundan detaylardan oluşan sinevizyon gösterisi izlenildi. Ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "4 Kadın sürücümüz var burada. Her işe bir kota koymazsak, toplumda kadınları yaşamın içerisine katmazsak hayat zor olur, zorlaşır. Bundan sonra benim özel talebim ve talimatımdır ki, uygun her iş ortamına maksimum kadın katılımını sağlamak zorundayız. Ben kadın istihdamını çok önemsiyorum" dedi.

"30 AĞUSTOS GECE 12'DEN SONRA 24 SAAT ULAŞIM BAŞLAYACAK"

İmamoğlu, "Bu şehir 24 saat yaşıyor. Gece mesaisine kalandan, gece bu şehrin çok aktif olduğunu biliyoruz. Kentin her noktası birbirinden farklı. Uzun yıllardır tartışılan 24 saat üzerinden taşımanın sağlanmasıyla ilgili ne yazık ki, bir türlü başlanamayan bu uygulamayı özellikle metro hatlarında ve de çok yoğun metro hatlarında, çok yoğun otobüs hatlarında 24 saat ulaşımla ilgili 30 Ağustos gece 12'den sonra 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız. Bunu şimdiden müjde edelim" diye konuştu.

SAHNEDE EVLENME TEKLİFİ ETTİ

24. Dönem Tren sürücüsü kursunu tamamlayan sürücü adaylarından Abdülaziz Yılmazer brövesini aldıktan sonra sahnede, İpek Gicir'e evlenme teklifinde bulundu. Yılmazer sahnede mikrofonu alarak, "Bu iş benim ikinci hayalimdi. Bunu bugün burada gerçekleştirdim. İlk hayalimi de yine burada gerçekleştirmek istiyorum. İpek Gicir. Benimle evlenir misin?" teklifini yaptı. İpek Gicir'in teklifi kabul etmesi üzerine Ekrem İmamoğlu da "Nikahı da biz kıyarız o zaman hayırlı olsun" dedi.

Görüntü dökümü:

-------

-Protokolden detaylar

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan detaylar

-Tren sürücülerinden detaylar

-İmamoğlu'nun konuşması

-Bröve taktimi

-Evlilik telifi

-Toplu fotoğraf çekilimi

28.08.2019 - 19.27 Haber Kodu : 190828200

==================================

6- MALTEPE'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOKURYE ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

Haber- Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Maltepe'de kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen motokurye, yoldan geçen minibüsün altında kaldı. Motokurye olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Bir kebapçıda motokuryelik yapan A.Y (17) yönetimindeki 77 DF 351 plakalı motosiklet, caddede kırmızı ışıkta geçtikten sonra, Başıbüyük Caddesi'nde seyir halinde olan 34 DP 9235 plakalı minibüsün altında kaldı. Motosikletin üzerindeki A.Y, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazada hayatını kaybeden motokuryenin cenazesi Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Kaza yapan motosiklet

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerindeki vatandaşlar

-Genel ve detay

GÜVENLİK KAMERASI

-Cadde üzerinde ilerleyen minibüs

-Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet

-Motosikletin minibüse çarpması

28.08.2019 - 18.48 Haber Kodu : 190828196

==========================================

7- TÜRKİYE'NİN "ÖFKE" HARİTASI ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Özlem YURTÇU KARABULUT, İdris TİFTİKÇİ - TÜRKİYE'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetinin ardından tekrar gündeme oturan şiddet ve şiddete neden olan etmenlerle ilgili yapılan en geniş kapsamlı akademik çalışma ile Türkiye'nin "öfke" haritası çıkarıldı. Üsküdar Üniversitesi'nin, klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapan 125 öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saha çalışması ile gerçekleştirilen çalışmada 81 ilden 18-81 yaş arası evli, bekar, çocuklu veya çocuksuz bireylerden oluşan 25 bin kişiyle yüzyüze görüşme gerçekleştirildi.

EN ÖFKELİ BÖLGE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Öfke-düşmanlık ve saldırganlık eğilimi en yüksek bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi olurken; en düşük bölge ise Trakya ve Orta Karadeniz oldu. Araştırmayı yürüten Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar, "Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgelerinde eğilim daha fazla iken daha düşük riskli olan bölgelerinse Trakya bölgesi, Sinop, Kastamonu, Çankırı ve İzmir civarı olduğunu gördük. Buralarda yüksek çıkmasını bu bölgelerin biraz daha geleneksel, metropolleşmeden biraz daha uzak, daha geniş ailelerin bir arada yaşayabildiği daha geleneksel kodlarla büyüyen bireylerin olmasına bağlıyoruz" dedi. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aile içi şiddet suçunun önlenmesi için üniversite olarak bugüne kadar birçok çalışma yürüttüklerini belirterek İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile konuya ilişkin bir işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi. Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞİDAM) Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy ise şiddete uğrayan kadınların karakollarda karşılaşacağı görevlilerin bu konuda eğitimli olması ve hatta onların da kadın olması gerektiğini vurguladı.

HEM KURBANLAR HEM SANIKLAR REHABİLİTE EDİLMELİ

Prof. Dr. Nevzat Tarhan "Kadına yönelik aile içi şiddet konusu tüm dünyada artmış durumda. Amerika'da acillere başvuranların yüzde 17'si aile içi şiddet kurbanı insanlar. Biz üniversite ve ŞİDAM (Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi) olarak İstanbul emniyeti ile gerçekleştirdiğimiz protokolle şiddet kurbanları veya sanıkları konusunda ciddi bir veri tabanı oluşturacağız. Bu sayede nedenleri daha sağlıklı belirleyip önlemek için hangi aksiyonların alınması gerektiğine dair veriler elde edeceğiz. Hem kurbanların hem saldırganın rehabilite edilmesi gereken bir konu şiddet. Aile içi şiddetin hem ülkemizde hem dünyada artmasının nedenlerinden biri de kadının özgürleşme hareketi. Kültürel olarak buna hazır değiliz. Devlet bu kadınlara sahip çıkmak için adımlar atsa da yeterli değil. Kadının ve erkeğin evde eş rolleri topluma doğru bir şekilde öğretilmeli. Gelişmiş ülkelerde gençlere erken ergenlik döneminde pozitif psikoloji değerleri öğretilerek aile içi şiddetin önüne geçilmeye çalışılıyor. Şiddetin bir hak arama tekniği olarak görülmemesi için ortaokul sıralarından eğitime başlanması şart" diye konuştu.

ERKEK ÇOCUKLARDA AKTİVE OLAN ŞİDDET GENİ

Prof. Dr. Sevil Atasoy kadın cinayetlerinin kriminoloji alanında daha farklı bir konumu olduğunu, kadınların çoğunlukla güvendiği kişilerce, (eş, baba, ağabey vb) ve en güvendiği ortamda şiddete maruz kaldığını belirtti. Şiddet eğiliminin genetik temellerine de dikkat çeken Prof. Dr. Atasoy, "Her ne kadar şiddet elbette öğrenilen bir davranış olsa da şiddetin bir genetik faktörünün olup olmadığı üzerine uzun yıllardır yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalar da pek destek görmez, çünkü çok ciddi bir savunma taktiği olarak kullanılırlar. Hatta kazanılmış davalar da var İtalya'da özellikle. Bende şiddet geni var ondan öldürdüm diyip beraat almış vakalar var. Şiddet birçok parametreden oluşan bir kompleks. Bununla ilgili en belirgin aday gen Monoamin oksidaz-A (MAOA). Bu gen üzerine 20 yıldır yürütülen çalışmalar var. Şiddet gören erkek ve kız çocukları incelendiğinde erkek çocuklarda aktive olduğu, buna karşılık kız çocuklarda aktive olmadığı şeklinde yayınlar var. Bu da özellikle erkek çocukların dövülmemesi gerektiği yönünde yayınları beraberinde getirdi. Aslında tüm dünyada her iki cinsin farklı olduğu, meslek seçimlerini dahi etkileyen uygulamalar asırlardır var. Kadınların çalışması da eski bir hadise değil. Pilot, polis vb olması daha çok yeni. Dünyanın her yerinde kadınlar evde çocuklara bakmak, yemek yapmakla yükümlü bir model, daha zayıf cinsiyet olarak algılandıkları için iki cinsiyet arasında sonunda erkeklerin kadına her türlü şeyi yapabilme cesareti gösterdiği bir dünyaya geldik. Bunun çaresini bulanlar 5 yaştan 25 yaşa kadar tüm eğitim düzeylerinde kadın erkek eşitliği eğitimini verebilenler oluyor" diyerek sözlerini noktaladı.



KADIN ERKEK ARASI FARK ÇOK AZ

Kontrolsüz öfke ve buna bağlı şiddet eğilimi kadınlarda yüzde 24, erkeklerde ise yüzde 27 oranında çıktı. Doç. Dr. Sayar, erkeklerdeki şiddet eğiliminin daha yıkıcı sonuçları olduğunu vurgularken kadınlarda bu eğilimin daha gizli kalabileceğini vurguladı. Sayar, "Kadın evde çocuğuna ya da evcil hayvanına, hatta intihar ederek kendine bile şiddet gösterebilirken erkeğin uyguladığı şiddet çok daha açık ortada oluyor. Bu nedenle iki cins arasındaki eğilim oranlarının birbirine yakın çıkması şaşırtıcı değil" dedi.

ŞİDDET SAHNELERİ BUNUN BİR ÇÖZÜM OLDUĞU MESAJINI VERİYOR

Doç. Dr. Sayar, ekranlardaki dizi veya filmler yoluyla evlere giren şiddet görüntülerine ilişkin şunları söyledi: "Medya kanalı ile şiddetin normalleştirilmesi ne yazık ki sık rastladığımız bir durum. Özellikle dizilerdeki karakterlere baktığımız zaman kadına, çocuğa, sağlık çalışanına şiddet, şiddetin bir çok yolu var ve dizilerde güçlü ve sevilen karakterler eliyle bu şekilde şiddet uygulandığı, bu şiddetin cezasız olduğu görüldüğü zaman bu da toplumda bir öğrenme sağlıyor. İnsanlara bu tür bir zorlukla karşılaştığınızda şiddete başvurabilirsiniz mesajını alttan vermiş oluyoruz. Eğlence sektöründe de yapımcılar sorumlu davranıp gereken dikkati göstermek zorunda."

GENÇLERDE KONTROLSÜZ ÖFKE DAHA FAZLA

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Psikoloji Bölümü'nden Dr. Hüseyin Ünübol öncülüğünde yürütülen çalışmaya katılanların yüzde 49.8'i kadın, yüzde 50.2'si erkeklerden oluşuyor. Katılımcıların yüzde 54'ü üniversite, yüzde 26'sı lise, kalan yüzde 20'si ise ilköğretim veya yüksek lisans mezunu. Araştırma analizlerini yorumlayan Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar, "hostiliteye" etki eden faktörleri "genç yaş, duyguları tanıma ve ifade güçlüğü, negatif duyguların çokluğu, tütün ve madde kullanımı şeklinde özetledi. Sayar, "Daha genç yaşlarda eğilim daha fazla oluyor. 18-23 yaş grubunda hostilite eğilimi kadınlarda yüzde 8.4; erkeklerde ise yüzde 9.08. 39 yaş ve üzerinde bu eğilim ortalama yüzde 6'lara düşüyor. Yine kadınlarda lise mezunu, erkeklerde ortaokul mezunu katılımcılarda eğilim oranı artıyor" dedi. Kontrolsüz öfke ve şiddet eğiliminin daha çocuklukta başladığını anlatan Doç. Dr. Sayar, "Yeni nesil ebeveynlerin çocuklarının her istediğini gerçekleştirme davranışı da ileride bu çocuklarda kontrolsüz öfkenin ortaya çıkmasını tetikliyor. Çünkü bu çocuklar sabırsız ve her istediklerini anında elde edebilme beklentisiyle büyüyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

---------------

Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar röportajı

Prof. Dr. Sevil Atasoy röportajı

Basın toplantısı detay