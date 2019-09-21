Dha istanbul bülteni-1

- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve hurda malzemelerden 4 kilogram ağırlığında ve 30 dakika havada kalabilen drone tasarlayan Bedran Tüner, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festival'i olan TEKNOFEST'e katılmak üzere İstanbul 'a geldi.Hurda malzemelerden yaptığı insansız hava aracı(drone) ile Hakkarili genç Bedran Tüner, bugün Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan 19 yaşındaki Bedran Tüner, TEKNOFEST'e katılacak olmak büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Tüner, "Yüksekova'dan TEKNOFEST için geldim. Kendi tasarladığım dronenu sergileme fırsatı bulacağım, yeni insanlarla da tanışma fırsatım olacak. Yeni eleştiriler alıp yeni geliştirmelerle daha ileri taşıyacağım" dedi.

"YENİ FİKİRLERLE DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Drone'nun çok pahalı olduğu için hurda malzemelerden kendisinin ürettiğini ifade eden Tüner konuşmasında şunları söyledi:

"Drone malzemeleri çok pahalı olduğu için alamadım kendim yapmaya çalıştım. Bozuk Drone parçaları ve hurda malzemeleri ile kendi dronenumu tasarladım. Yarın göreceğim dronelar ile kendimi daha çok geliştirip yeni fikirler kazanacağımı düşünüyorum. Yeni fikirler ile birlikte ülkemiz için daha iyisini yapacağıma inanıyorum."

Görüntü dökümü:

------------------

-Bedran Tüner açıklamaları

-DDetay görüntüler

20.09.2019 - 20.24 Haber Kodu : 190920267

=============================

9- AVM'DE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE BIÇAKLI SALDIRI

Haber-Kamera: Özgür EREN

Şişli'de bir alışveriş merkezine internet sitesi üzerinden aldığı ürünü iade etmeye gelen kişi yetkililerden olumsuz yanıt alınca iki güvenlik görevlisini bıçakladı.

Olay Mecidiyeköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İnternetten alışveriş yapılan sitenin ofisine gelen Kıvanç Ö. aldığı bilgisayarın sorunlu olduğunu belirterek iadesini istedi. Yetkililerle konuşmak istediğini söyleyen kişiyi güvenlik görevlileri içeriye almadı. Buna sinirlenen Kıvanç Ö. yanında bulunan bıçak ile kendisine zarar vermeye başladı.

Güvenlik görevlileri Kıvanç Ö.' nün elinden bıçağı almaya çalıştı. Bu sırada Kıvanç Ö. güvenlik görevlileri Murat Ö. ve Yener G.'yi bıçakla yaraladı. Diğer güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek saldırganın elinden bıçağı aldı. Sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine ambulans ile yaralı güvenlik görevlileri, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Polis ekiplerinden görüntü

-AVM ofislerin önünden detay görüntü

-Ofiste çalışanlardan detay görüntü

-Polis aracının gidişi

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

20.09.2019 - 18.37 Haber Kodu : 190920243





- İstanbul