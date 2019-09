Dha istanbul bülteni-1

SİLİVRİLİLER DEPREMİN ARDINDAN İKİNCİ GECEYİ DE DIŞARIDA GEÇİRİYOR

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmekten korkan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirdi. Perşembe günü saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.

2- GÜNGÖREN'DE GECEYİ PARKLARDA GEÇİRDİLER

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL/DHA

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Güngören'de evlerine girmeyenler geceyi çadır kurarak parklarda geçridi.

Güngören 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düne göre azalsa da bazı ailelerin geceyi geçirmek için çadır kurdukları görüldü. Vatandaşlar, çocukları depremden dolayı tedirgin olduğu için parkta kalmaya devam ettiklerini söylediler.

2- BAĞCILAR'DA BİR BİNADA ÇATLAKLAR TESPİT EDİLDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da Perşembe günü meydana gelen deprem sonrası Bağcılar'da bir binada çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Apartman sakinleri çatlaklar nedeniyle yetkililere tedirginliklerini belirterek, binanın incelenmesini istedi.

Önceki gün Silivri merkezli meydana gelen 5.8'lik depremin ardından İstanbul'da birçok ilçede çok sayıda binada hasar oluştu. Çok sayıda vatandaş ilk geceyi parklarda, bahçelerde ve sokaklarda geçirdi. Evlerinde hasar bulunan vatandaşlar bu gece de sokaklarda kalmaya devam etti. Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde ise 5 katlı bir binada çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Bazı dairelerde fayansların kırıldığı bazılarında ise duvarlarda çatlama ve sıvalarda açılmaların olduğu görüldü.

BİNA SAKİNLERİ ENDİŞELİ

Bina sakini Özcan Teke, "Bütün duvarlar çatlamış şu an. İçeri giremiyoruz. İki çocukla beraber ortada kaldık. Nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Belediyeye başvurduk. Çadır da yok, mecbur dışarıda kalacağız. Çünkü korkuyoruz. Çocuğum gün boyu içeri girmeye korktu" dedi.

Bir diğer bina saki Onur Alp Sayan, "Kalmış olduğum binada birinci katta bütün dairelerde oldukça hasar var. Neredeyse duvarlar yıkılmak üzere. Binanın altında bulunan iş yerleri kesinlikle bize gösterilmiyor. Büyük ihtimalle temelde de bir problem var. Belediye ekiplerince hasarların tespit edilmesini, rapor tutulup ya burada oturun ya da burayı mühürleyelim denmesini istiyoruz. Ekipler geldi, 'bence oturmayın' dendi. Bence ile bu iş olmaz. ya oturalım ya da mühürlensin burası. Dün gece de annemde kaldım, bu gece de annemde kalacağım" şeklinde konuştu.

Yandaki binanın kolonlarının patladığını söyleyen Yasemin Oruç da, "Binaya bizim girmemize izin vermiyorlar. Yetkililere defalarca benim annem gitti, babam gitti, komşularım gitti. Herkes diyor ki, yapacak bir şey yok. Bina olarak gözükmüyor. O zaman siz buraya nasıl doğal gaz veriyorsunuz. Buraya nasıl elektrik veriyorsunuz. Madem burası bina olarak yok gözüküyor, bunlar nasıl yapılıyor?" diye konuştu.

Aynı sokaktaki oturan Ayten Taşeler ise çevre binaların da sağlam olmadığını ileri sürerek, "Ben 99 depreminden beri uğraşıyorum. Belediyeye gidiyorum. Gelip bakacağız, gelip bakacağız diyorlar. Kimse gelip bakmıyor. Ben sesimi duyurmak istiyorum. Komşularım dahi duyarsız. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

3- PENDİK'TE DEPREMDE HASAR GÖREN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle kolonlarında çatlaklar oluşan Pendik'teki 3 katlı bina boşaltıldı.

Orhangazi Mahallesi'nde 3 katlı bir binada depremin etkisiyle çatlaklar oluştuğu ekiplere bildirildi. İhbar üzerine Pendik Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu bina belediye ekiplerince boşaltılarak mühürlendi.

4- FUAT OKTAY: AFETİN YÖNETİMİ BİLGİ KİRLİLİĞİNİ AFFETMEZ

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Afetin yönetimi bir şeyi affetmez, bilgi kirliliğini affetmez. Yani İstanbul'da tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızı kaybedecek olursak bilgi kirliliğini oluşturanları affetmeyiz. Yasal olarak affedemeyiz ve millet olarak da bunu affetmeyiz. Burada siyaset yapmıyoruz, burada insan hayatını konuşuyoruz, dolayısıyla bunun parçası olan, paydaşı olan herkes buradadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve diğer yetkililerin katılımıyla Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SİSTEMİMİZ ASLINDA DÜNYAYA ÖRNEK BİR SİSTEM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yaptığımız çalışmalarda şunu gördük; olası bir deprem ya da başka bir durumda, İstanbul ya da İstanbul dışındaki 80 ilimiz için bu geçerlidir, yıllarca yaptığımız çalışma ve hazırlıkların aslında son derece ciddi bir hazırlık olduğunu, 28 çalışma grubuyla birlikte aslında ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu burada bir kez daha görmüş olduk. Bizim bu sistemimiz aslında dünyaya örnek bir sistem. Bunu da başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, Avrupa Birliği de dahil dünyadaki en iyi entegre sistemlerden birisini kurmuş durumdayız. Dolayısıyla bu sistemin müdahale ile ilgili gereği şudur; herhangi bir afet, deprem olduğu anda sıfırıncı dakikaya hazırlıktır. Yani anlamı şu; buradan AFAD'dan düğmeye basıldığı anda bu 28 çalışma grubu anında harekete geçecektir hiçbir talimat beklemeden. Ne yapacağıyla ilgili herkes noktası, virgülüne kadar nerede, ne yapacak, nasıl yapacak hepsi çalışılmış, görevlendirilmiş, planlanmaları yapılmış, entegre sistemle ilgili bilişim alt yapısı da dahil bunlar kurulmuş. Çalışma grupları arasında da yine İstanbul Valiliğimiz, yine ilgili bakanlıklarımız ve AFAD başta olmak üzere şimdi telsiz sistemiyle haberleşme sisteminin de oluşturulduğu bir yapıdan bahsediyoruz" dedi.

"BİLGİ KİRLİLİĞİNİ OLUŞTURANLARI AFFETMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Afetin yönetimi bir şeyi affetmez, bilgi kirliliğini affetmez. Yani İstanbul'da tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızı kaybedecek olursak bilgi kirliliğini oluşturanları affetmeyiz. Yasal olarak affedemeyiz ve millet olarak da bunu affetmeyiz. Burada siyaset yapmıyoruz, burada insan hayatını konuşuyoruz, dolayısıyla bunun parçası olan, paydaşı olan herkes buradadır. Bütün şeffaflığıyla çalışılan, tartışılan, eksiklikleri giderilen bir çalışmadır. Buna toplanma alanları da dahildir. Açıkça söylüyorum bunu. Toplanma alanları ve barınma alanları da buna dahildir. Olmayan bir şeyi var gibi göstermek bizim ne etik ne ahlaki boyutta çalışma prensibimize asla ve asla uygun değildir. İnsan hayatı üzerinden siyaset yapanlara sesleniyorum, ben buradan bir kez daha. Seviyelerini koruyor olmaları gerekiyor. Burada söz konusu olan benim İstanbul'daki vatandaşımın hayatı ise bu hayat üzerinden hiç kimseye siyaset yaptırmayız." diye konuştu.

"BAŞKAN DA GELDİ AKŞAM BURADA BU ÇALIŞMALARIN İÇERİSİNDE BULUNDU"

Oktay, bu toplantıya tüm tarafları davet ettiklerini vurgulayarak, "Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir ve Başkan

da geldi akşam burada bu çalışmaların içerisinde bulundu. Toplanma alanları dahil, çok ilginç bir şekilde sürekli gündeme geldiği için bu İstanbul'da bunu ifade ediyorum. Orada da bu çalışmaları gördük. Orada da kendisinin de olduğu bir ortamda bu açıklamayı birlikte yaptık. Sonrasında kanal kanal dolaşıp bu vardır/yoktur tartışmasına girmek kadar anlamsız bir şey olamaz." diye konuştu.

Dün ayrılırken herkese davetin yenilendiğini, "Sabah herkes burada olacak." denildiğini ifade eden Oktay, sonrasında sosyal medyada dolaşan başka şeylerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"SESTE BİR SIKINTI YAŞANDI VE MOBİL ARAMALARDA BİR SIKINTI YAŞANDI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir gazetecinin "depremin ardından yaşanan iletişim sıkıntısını" sorması üzerine, şunları söyledi:

"Tüm alanlarla ilgili çalışma yaptık. Orada birkaç şeyi ayırmak gerekiyor, birincisi veri/data paylaşımında bir sıkıntı yaşanmadı, görüntü paylaşımında bir sıkıntı yaşanmadı, seste bir sıkıntı yaşandı ve mobil aramalarda bir sıkıntı yaşandı. Afetin yönetimiyle alakalı sorumlu olan birimler arasında, orada bir sıkıntımız olmadı. Yani orada bir iletişim sistemi yönetenler arasında var, şimdi bugün yaptığımız çalışmalarda onun daha da güçlendirilerek, daha da genişletilerek, tamamen ayrı bir sistem, her ihtimale karşı güçlendirmeyle alakalı kararlar aldık. Diğer boyutla alakalı da Turkcell, Vodafone, Avea ve Türk Telekom ile ilgili de çalıştık. Onların bize açıklamaları oldu ama onun ötesinde biz onlardan yoğun bir çalışma istedik, bazı görevler verdik. Burada yoğunluk olsa bile iletişimin ilk anda kesilmemesi ile ilgili neler yapılabileceğiyle alakalı da çözüm önerileriyle gelmiş durumdalar, 4 şirketin genel müdürü de buradalar. Orada bir eksikliğin olduğunu gördük, sadece açıklamalarla yetinmek istemedik, dolayısıyla o açıklamaları da kamuoyuna yaparak yetinmek istemedik, çözüme odaklandık."

"611 BİNA TALEBİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, afet olduğu ilk andan itibaren Afet Yönetim Planı çerçevesinde bakanlığa bağlı birimlerden, 34 ilden sahada 270 personelin görev yaptığını kaydederek, "AFAD'a bildirilen hasarlı bina veya hasarlı bina talebine ilişkin olarak, şu an itibarıyla 611 bina talebiyle karşı karşıyayız. Bu talepleri sahadaki ekibimiz bugün akşam itibarıyla bitirmiş olacak. Hasar ön tespitlerini bugün akşam itibarıyla ilgililerine bildirmiş olacağız. 80 kamu binamızla ilgili inceleme yaptık. 55 okulumuz, 9 hastanemiz ve diğer kamu binalarında da tespit çalışmalarımızı yaptık. Yapmış olduğumuz tespit çalışmalarında da 55 okulun 14'ünde tespitlerin daha detaylı yapılmasına ilişkin arkadaşlarımız çalışıyorlar. Hafta sonu itibarıyla bu okullarımızdaki tespitler de tamamlanmış olacak. İnşallah bütün bize bildirilen binaların tespitlerini hızlı bir şekilde yapmak suretiyle vatandaşımıza hizmet etmiş olacağız." dedi.

"1 MİLYON 150 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞLATTIK"

Türkiye'de yılda 23 bin deprem meydana geldiğini, nüfusun yüzde 71'inin ve Türkiye topraklarının yüzde 66'sının deprem bölgelerinde yaşadığını aktaran Kurum, "Bugüne kadar 80 binin üzerinde canımızı kaybettik. 2002'den bugüne bu sektörde yapılması gereken, kentsel dönüşüm anlamında, üst yapı anlamında sosyal donatı anlamında birçok projeye imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012'de 'Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz.' dediği seferberlikle birlikte bugün 1 milyon 150 bin konutun dönüşümünü başlattık. TOKİ ile 850 bin bağımsız bölümü ürettik ve vatandaşlarımıza teslimlerini gerçekleştirdik. Yapı denetim kanunlarıyla deprem yönetmelikleriyle 35 milyon vatandaşımızın yaşamını güvence altına alacak süreçleri yine yaptık ve bu süreçler çerçevesinde depreme hazır bir şekilde girmeye gayret gösterdik. Açıkladığımız eylem planı çerçevesinde de dönüştürülmesi gereken acil öncelikli

1,5 milyon konutu da her yıl 300 binini dönüştürmek suretiyle 5 yıl içinde inşallah tamamlayacağız ve depreme daha hazır bir ülke olarak bu sürece devam edeceğiz. Eğer dün yaşanan depremde bu kadar az hasar gördüysek, kalp krizinden yaşamını yitiren bir vatandaşımız olduysa da bugüne kadar yaptığımız bu kararlı çalışmaların da etkisini gözardı etmemek gerekir." şeklinde konuştu.

5- KILIÇDAROĞLU AKOM'DA DEPREM HAKKINDA BİLGİ ALDI

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ- Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKOM'da depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu incelemelerin ardından, "Depremde ölenlerin partisi olmaz. Ölenler insan. Bizim insanlarımız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afet Koordinasyon merkezi(AKOM)'nde depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem vergileri, vergi yasaları çıktı. Bu ülkenin 80 milyonu gönüllü olarak gitti vergilerini ödedi. Yaralar sarılacaktı. İstanbul başta olmak üzere deprem riski taşıyan bütün bölgeler depreme dayanıklı hale gelecekti. Şimdi değerli arkadaşlar şu soruyu sormadan edemiyorum. Ne oldu o deprem vergileri? Nereye gitti o deprem vergileri? Devleti yöneten insanların, geleceği görmesi lazım. Devleti yöneten insanların, 16 milyon kişinin risk altında yaşadığı İstanbul'u riskten nasıl kurtarırız hesaplarını yapmaları lazım. Aradan geçmiş 20 yıl. 20 yıl geçmiş şimdi hala başladığımız noktadayız. Ben bunu sormak zorundayım. Kimin için? Risk altında bulunan 16 milyon insanın hakkını savunmak için sormak zorundayım. Ülkeyi yönetenlerin bunun hesabını vermesi lazım. Nereye gitti bu paralar?" şeklinde konuştu.

"DEPREMİN PARTİSİ OLMAZ"

Kılıçdaroğlu, "Depremde ölenlerin partisi olmaz. Ölenler insan. Bizim insanlarımız. Bizim çocuklarımız, bizim kadınlarımız. Bizim yaşlılarımız bizim gençlerimiz. Dolayısıyla el birliğiyle bu riskin aşılması lazım. Bütün bunları yaparken geçmişe dönüp geçmişte yapılanların da ne olduğunu sorgulamamız lazım. Gelecek yöneticilerin de bundan bir şekilde ders çıkarması lazım. Aynı hataları tekrar etmemesi lazım" diye konuştu.

6- SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SİLİVRİ'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ/ İSTANBUL,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün meydana gelen depremin ardından Silivri'ye gelerek incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Silivri'de meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından bugün saat 19.10'da Silivri Devlet Hastanesi'ne geldi. Bakan Koca'yı hastane girişinde İlçe Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu ve hastane personeli karşıladı. Depremin etkilerine ilişkin bilgi aldığı öğrenilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede bir süre kaldıktan sonra ayrıldı.

7-İMAMOĞLU DEPREM TOPLANTISI DAVETİNE İLİŞKİN SORUYU CEVAPLADI

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde bu sabah yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı(TAMPT)'na davet edilip edilmediği yönündeki soruya cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu dün Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki İBB Lojistik Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu. "Bu merkeze ilk gezimi yaptığımda çok etkilendim" diyen İmamoğlu, "Değerli merkezin oluşmasında emeği geçen hem belediye başkanlarına, hem o dönemin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Burası her gün İBB'nin bir kısım ihtiyaçlarını görüyor. Tüm yemekhanelerimizin ve sosyal tesislerimizin ihtiyaçları buradan sağlanıyor; ama daha ötesinde burası afet anında çok büyük ihtiyaçları karşılayacak olan değerli bir nokta." diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA TOPLANTIYA DAVET SORUSU

Açıklamaların ardından bir gazetecinin, "İstanbul Valiliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bu sabah Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı yapıldı, siz bu toplantıya davet aldınız mı?" yönündeki sorusuna İmamoğlu, "Arkadaşlarım orada şu anda benim. Genel Sekreter Yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada" cevabını verdi. Bir başka gazetecinin, "Belediye olarak mı davet edildiniz yoksa size mi geldi davet?" sorusuna İmamoğlu, "Yani bugünkü programda Genel Sekreter Yardımcımız ve arkadaşlarımız orada" yatını verdi. Aynı gazetecinin "Size davet geldi mi" şeklinde yinelediği soruya İmamoğlu, "Genel Sekreter Yardımcımız ve arkadaşlarımız orada. Tamam" şeklinde cevapladı.

8- AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI HANÇERLİ: 270 KONUT İÇİN İHBAR YAPILDI, 3 BİNA MÜHÜRLENDİ



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Silivri depremi ardından ilçede bir cami minaresinin yıkıldığını, bunun dışında yıkılan veya çöken bina bulunmadığını, 270 konut için yapılan ihbarların tek tek değerlendirildiğini sadece 3 binanın mühürlendiğini söyledi.

Hançerli, İstanbul'daki 1999'dan önce yapıların büyük bölümünün deniz kumu kullanılarak yapıldığı için güvenli olmadığını vurgularken, "Zeytinburnu ne kadar tehlikesiyle, Avcılar o kadar tehlikeli. Bağcılar ne kadar riskli ise, Avcılar o kadar riskli" dedi. Belediye Başkanı Hançerli düzenlendiği basın toplantısında, Avcılar'da yıkım, can kaybı olmadığını sadece kaygı ve panik nedeniyle 2 yaralı bulunduğunu söyledi. Hançerli, Silivri açıklarındaki depremin kaygıya neden olduğunu ifade ederken, deprem ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"BU YAPILAR DEPREM OLMASA DA MÜHÜRLENİRDİ"

"99 depremi ardından mevzuat değişikliğine gidildi, kurumlar oluşturuldu. Ancak, bu süre içerisinde çok yol almadığımızı görüyorum. Bu gerçeği kabul edelim ama yarınımızı kuralım. Deprem sonrası mühürlediğimiz bina sayısı sadece 3. Yaklaşık 270 ihbar aldık. Aynı binadan tekrarlı gelen ihbarlar da var. Bu binalar deprem nedeniyle hasar görmemiş binalar. Bu binalar yanlış yapı ve yapıldıktan sonra yapıya iyi bakılmaması, rutubetin önlenmemesi gibi nedenlerle özellikle bodrumlarda korozyon ve beton dökülmeleri görülmüş. Deprem olmasa bu binalar incelense yine mühürlenecekti. Zeytinburnu ne kadar tehlikesiyle, Avcılar o kadar tehlikeli. Bağcılar ne kadar riskli ise, Avcılar o kadar riskli. Çünkü İstanbul'daki inşaatlarda deniz kumu kullanılmış. Bunun önemli kısmı yıkanmamış. Bunu herkes biliyor. Eski, sağlam yapılmamış binaların, bilime uygun olmayan binaların gözden geçirilerek yenilenmesi şart. Sorunlarımız var biliyoruz. İBB Başkanı ile görüşme halindeyiz. AFAD ve Bakanlıkla işbirliği yapacağız."

ÇADIR KURULACAK MI?

Belediye Başkanı Turan Hançerli, çeşitli kesimlerden Avcılar'da çadırlar kurulmasına yönelik istekler geldiğini hatırlatırken, "İlgili kurumlar, AFAD da böyle bir talebin uygun olmadığını belirtiyor. Avcılar'a çadır kurulmayacak" dedi.

Başkan Hançerli, Avcılar Belediyesi ekiplerinin depremin ardından tahliyesi yapmak üzere mühürlediği 12 binada yapılan ikinci inceleme ardından 3'ünün dışında mühürlerinin kaldırıldığını açıkladı. Başkan Turan Hançerli, "270 inceleme başvurusundan 200 kadarı tamamlandı. Mühürlenen ve tahliye edilmesi istenen bina sadece 3. Avcılar'da yurttaşlar konutlarını yenilemek istiyor. 1999 depreminden sonra alelacele alınan kararla otomatik katlar düşürülmüş. Burada konutların yenilenmesine engel olan bu kararın değiştirilmesi için çalışma sürdürülüyor. Avcılar halkı bu nedenle mağdur. Avcılar halkı binalarını yenilemek istiyor. En önemli sorun yıkılan binanın yerine aynısının yapılamaması. " diye konuştu.

Başkan Turan Hançerli, minaresi yıkılan mühürlenen Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin 1980'de yapıldığını, 5-6 yıldan bu yana yenilenmesine yönelik çalışma bulunduğunu kaydederken, "Bu caminin yenilenmesi lazım" dedi.

9- SİLİVRİ'DE BİR BİNA İLE CAMİ MÜHÜRLENDİ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Yılmaz OKUR-Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,DHA

İstanbul'da Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri'de bir bina ile cami belediye ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından mühürlendi. Mühürlenen yapılarda detaylı incelemenin yapılacağı öğrenildi.

Silivri açıklarındaki depremin ardından Silivri Belediye ekipleri, vatandaşların bildirdiği binalarda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Alibey Mahallesi Koyuncu Sokak'ta bulunan bir bina boşaltılarak mühürlendi. Bina sakinleri, komşuları ve akrabalarının evlerinde kalmaya başladı. Vatandaşlar için tehdit oluşturulabileceği tespit edilen binada detaylı incelemenin yapılacağı öğrenildi.

"ÖNCEDEN BİZİM BİNAYA KEPÇE GİRDİ"

Boşaltılan binada yaşayan Neşe Salman, "Yandaki ev yapılırken bizim binaya kepçe girdi. O zaman temelini de oynattılar. Ben baya kavga da ettim, sıvadılar o zaman. Ev sahibi kiraya vermişti. Kiracının da haberi yok. Sonradan yapılan duvar dünkü depremde patlayınca telaş yapmış kadın. Telaşa vermiş aramış, bizlere danışmadan. Bizden kimsenin haberi yok. Bizlere danışmadı. Ben dördüncü katta oturuyorum hiçbir şeyimiz yok. Mühürlendi evimiz, dünden beri evimize giremiyoruz. Hiçbir şeyimizi alamadık. Biz ne kadar dışarıda kalacağız? Köyde kardeşimin evinde kalıyorum" dedi.

BİR CAMİ İBADETE KAPATILDI

Ayrıca Semizkumlar Nevşehirliler Camii de belediye ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından mühürlendi. Cami girişine "Silivri ilçemizde yaşanan depremde camimizin bazı bölümlerinde çatlamalar meydana gelmiştir. İkinci bir emre kadar camimiz ibadete kapalıdır" yazısı yazıldı.

SİLİVRİSPOR - MANİSASPOR MAÇI BAŞAK BİR STADA ALINDI

Öte yandan, Silivrispor'un hafta sonu Manisaspor ile yapacağı maç, tedbir amaçlı Çatalcaspor Stadı'na alındı.

11- ESENYURT'TA DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALARIN SAKİNLERİ KONUŞTU

Haber-Kamera: Ali ABLAY - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremin ardından Esenyurt'ta binaları hasar gören vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Esenyurt Esenkent mahallesinde bir bina, iddiaya göre depremde hasar görerek bitişik olduğu binadan ayrıldı. İki bina arasından 10-15 santimetrelik bir boşluk oluştu. Halen boşaltılmadığı belirtilen binanın sakinlerinden olan Veli Çoşer, "Bu bina dünkü depremden sonra yani şu anda şekilde görüldüğü gibi 10-15 santimetre ayrıldı. Ben en üst katta oturuyorum, dolayısıyla kapımızın bir tarafı çöktü, kapı açılmıyor. Çok az aralıkla açılıyor. Bundan dolayı da dün gece biz burada kalmadık. Ben 14 yıldır bu binada oturuyorum. Bu binalar arasında daha önce de hafif bir açıklık vardı. Bu depremden sonra daha büyük bir açılma oldu. Bu da bizi korkutuyor. Şu an kapımın boşluğu baya aralık ve büyük, biraz daha açılırsa herhalde asansöre ve merdivene yetişemeyeceğim" dedi.

Depremin ardından Esenyurt Turgut Özal mahallesi 66.sokaktaki başka bir binanın orta katlarının kolonları çatladı.

Bina dün tahliye edilerek mühürlenen binanın sakinlerinden Ramazan Kına, "Deprem olduğu sırada ben işteydim o gün telefonda çekmiyordu, akşam geldim. Geldiğimde evim mühürlenmişti, şu an eve giremiyoruz. Bir an önce bir ev bulup çıkmamızı söylediler. Bugün Esenyurt belediye başkanı geldi, zabıtalar geldi, baktılar üçüncü katta bir tespit yaptılar. Çatlamalar olmuş kirişlerde karot alacaklar karotun durumuna göre, kirişin durumuna göre belediye karar verecek. Yıkılması gerekiyorsa yıkılacak binamız. Şu an giriş izni vermiyorlar. Binada 6 kat 12 hane var, 12 aile var" dedi.

Aynı binanın sakinlerinden Cemil Durmuş da, "Birden çatırtı geldi. Saat iki gibiydi. Binayı kendi imkanlarımızla tahliye ettik. Daha sonra belediyemiz ve zabıta müdahale etti olaya. Vatandaşları sağ salim çıkarttık, can kaybımız yok. Şu anda devlet yetkililerimizde ilgileniyorlar biz de sabırla bekliyoruz. Çevredeki insanlar belediyeye haber vermişler. Ben o anda tahliyelerle uğraşıyordum. O sırada belediye yetkilileri geldi zaten hemen müdahale ettiler, binayı tahliye ettik. Eşyalarını aldı millet ondan sonra da mühürlediler. İncelenecek karot raporları alınacak, ondan sonra değerlendirip ona göre bir karar verecekler. Bina zaten eski bir bina dolayısıyla kolonlarda patlamalar meydana geldi. Patlamalardan dolayı riskli olduğu için müdahale ettiler ve tahliye ettiler. Depremden 15 dakika sonra belediye yetkilileri müdahale ettiler hemen o saatten beri beraberiz zaten" diye konuştu.



12- İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMLERİ

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/ İstanbul Dha

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı. Denetimlere polis helikopteri destek verirken, hassas burunlu köpekler de görev aldı.

İstanbul'un birçok noktasında dün akşam eş zamanlı olarak 17'inci "Yeditepe Huzur" denetimleri gerçekleştirildi. Maltepe Gülsuyu Köprüsü, Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğü, trafik, motorize yunus ekipleri katıldı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğini sağladığı denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Aynı zamanda cadde üzerinden geçen minibüsler ve ticari taksiler kontrol edildi. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlardaki aramalarda görev aldı.

