Dha istanbul bülteni- 1

EYÜPSULTAN'DA EŞİNİN BOĞAZINI FALÇATA İLE KESEREK ÖLDÜRDÜ

*2 gün sonra polisi arayarak haber verdi: 'Eşimi öldürdüm, vereceğim adreste bulabilirsiniz'

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Eyüpsultan'da tartıştığı eşinin boğazını falçata ile keserek öldüren koca, iki gün sonra polisi arayarak 'Eşimi öldürdüm, vereceğim adreste bulabilirsiniz' diyerek cesedin yerini bildirdikten sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay Eyüpsultan, Düğmeciler Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Sokakakta bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında oturan Özgür Yılmaz Ecim iddiaya göre, iki gün önce eşi Kadriye Ecim ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sonunda Özgür Yılmaz Ecim, eline aldığı falçata ile eşi Kadriye Ecim'in (34) boğazını kesti. Kanlar içinde kalan Kadriye Ecim olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olay sonrası cinayeti işleyen Özgür Yılmaz Ecim evden çıkarak kayıplara karıştı.

2 GÜN SONRA ÖNCE POLİSE KENDİNİ İHBAR ETTİ SONRA DA TESLİM OLDU

Cinayeti işleyen Özgür Yılmaz Ecim, iki gün sonra 155 Polis imdat hattını arayarak, 'Eşimi öldürdüm, vereceğim adreste bulabilirsiniz' diyerek ihbarda bulundu. Aldığı ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri evin içinde Kadriye Ecim'in cansız bedeni ile karşılaştı. Bu sırada Özgür Yılmaz Ecim ise Eyüpsultan Polis Merkezi'ne giderek polise teslim oldu. Gözaltına alınan Özgür Yılmaz Ecim sorgulanmak üzere Eyüpsultan Asayiş Büroya götürüldü.

POLİS EVDE DETAYLI İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri de cinayetin işlendiği adreste detaylı olay yeri çalışması yaptı. İnceleme yapan polis ekipleri cinayette kullanılan falçatayı da olay yerinde bulduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kadriye Ecim'in cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Ayrıca polis ekipleri ailenin 3 çocuklarının olduğu ve çocuk büro ekipleri tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Polisin olay yeri çalışması

Cenazenin çıkarılması

Genel ve detaylar

02.10.2019 - 04.00 Haber Kodu : 191002014

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2- ARNAVUTKÖY'DE KİMYASAL PANİĞİ

Taylan ERGÜN-Ersan SAN-Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL,

Arnavutköy'de seyir halindeki bir kamyondan yola düşen kimyasal madde yüklü 12 bidon paniğe yol açtı. Bidonlara çarpan bazı araçlar zarar görürken, kimyasal madde yüklü bidonlar itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Haraççı - Sazlıbosna yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Hadımköy yönünde seyreden bir kamyondan yola kimyasal madde yüklü 12 bidon düştü. Arkadan gelerek bidonlara çarpan araçlarda hasar oluştu. Dumanlar yükselen bidonlara müdahale için olay yerine ekipler çağrıldı. Trafik yoğunluğuna da neden olan bidonlar, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı. Bidonların içindeki maddenin "hidrojen peroksit" olduğu öğrenildi. Bidonların yoldan kaldırılmasıyla trafikteki aksama da normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Bidonlar

-Ekiplerin çalışması

-Bidonlardan çıkan duman

-Hasar gören araçlar

-Detaylar



01.10.2019 - 20.25 Haber Kodu : 191001227

01.10.2019 - 19.34 Haber Kodu : 191001223

01.10.2019 - 19.12 Haber Kodu : 191001220

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3- BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Başakşehir'de, ailesiyle marketten alış-veriş yapmak için otomobilden inen bir kişi, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Bahçeşehir Mahallesi Yürüyüş Yolu üzerinde meydana geldi. Ailesiyle market alış-verişi yapmak için otomobilden inen Ünal Kıran, bir başka otomobille gelen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kıran bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanırken, saldırganlar geldikleri otomobille kaçarak uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, çevre güvenliği alarak bölgede olay yeri incelemesi yaptı.

Yaralanan Ünal Kıran'ın kardeşi Ünsal Kıran, ağabeyinin aynı kişiler tarafından iki hafta önce evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını ve o saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ileri sürdü. Kıran saldırganların, terör örgütlerine yardım ettikleri için polise şikayet ettikleri kişiler olduğunu iddia etti.



SALDIRI ANI KAMERADA

Polis saldırıya ilişkin çalışmalarını sürdürürken olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yandı. Görüntülerde, Ünal Kıran'ın otomobilinden indiği sırada başka bir otomobille gelen kişilerin silahla ateş ettiği, ardından geldikleri araçla kaçarak uzaklaştıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik Kamera Görüntüleri

-Kıran'ın otomobilden inmesi

-Saldırganların gelerek ateş etmesi

-Saldırganların araba ile kaçmaları

AKTÜEL

-Yerdeki boş kovanlar

-Kardeşi Ünsal Kıran ile röp

-Olay yerindeki polis ekipleri

Genel ve detay görüntüler

01.10.2019 - 21.30 Haber Kodu : 191001235

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4- KENDİNİ AĞACA ASTI; 45 DAKİKA KALP MASAJINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ İSTANBUL DHA

Beşiktaş'taki parkta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kendini ağaca astı. Polis tarafından ağaçtan indirilen ve sağlık ekiplerinin hayata döndürmek için 45 dakika kalp masajı uyguladığı kişi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Yahya Kemal Parkı'nda dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin ağaca asılı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından ağaçtan indirilen kimliği belirsiz kişiye sağlık ekipleri 45 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bu kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri ekiplerinin bölgedeki incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yapılan kalp masajı

-Ekiplerin çalışmaları

-Cesedin kaldırılması

Detaylar

01.10.2019 - 22.17 Haber Kodu : 191001241

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5- MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZA YAPTI İLK YARDIMINA İBB HEMŞİRESİ KOŞTU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,

Şişli'de, ıslak zeminde kayan motosiklet sürücüsü, demir bariyerlere çarparak kaza yaptı. Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün ilk yardımına servisle evine giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nde görevli hemşire koştu. Hemşire, ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.

Kaza, Hasret Caddesi'nde saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Mutlu Aydoğdu, 34 AT 2005 plakalı motosikletiyle Piyalepaşa Bulvarı'ndan Hasret Caddesi'ne girdiği sırada, zeminin ıslak olması nedeniyle motosiklet yolda kaydı. Kontrolden çıkan motosiklet önce, önünde ilerleyen bir taksiye daha sonra demir bariyerlere çarptı. Aydoğdu, çarpmanın etkisiyle motosikletten düştü.

Kazayı hafif yaralarla atlatan Mutlu Aydoğdu'nun yardımına ilk olarak, servisle evine giden, İBB'de görevli bir hemşire koştu. Soy ismini vermek istemeyen Ayşe hemşire, servisten inerek yerde yatan yaralıya müdahalede bulundu. Bir vatandaşın da yardımıyla motosiklet sürücüsü Aydoğdu'nun burnunda ve alnındaki kanı silen Ayşe hemşire, ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Mutlu Aydoğdu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Motosiklet sürücüsünün hafif şekilde çarptığı taksinin sürücüsü Kenan Dişikara, "Ben sağ şeritten gidiyordum. Yolda ıslaklık vardı, ben yavaşladım. Motosikletli sağımdan geçmeye çalıştı, herhalde aynama takıldı, düştü. Bariyerlere çarptı. Yaralının sağlık durumu çok şükür iyi" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının yerde yatması

-Yoldan geçen hemşirenin yaralıya ilk müdahaleyi yapması

-Yaralının burnundaki ve alnındaki kanların silinmesi

-Oluşan trafikten görüntü

-Motosikletten görüntü

-Ambulansın gelişi

-Yaralının ambulansa alınması

-Taksi sürücüsü Kenan Işıkara ile röportaj

01.10.2019 - 18.14 Haber Kodu : 191001207

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6- AVCILAR'DA BİNA KONTROLÜ İÇİN REKOR BAŞVURU

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - SİLİVRİ açıklarında geçen perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da binalarının durumundan endişe ederek, kontrol edilmesini isteyenlerin sayısı 2 bin 30'u buldu.

Depremin ardından ilçede halen biri 3 bloklu 30 daireli olmak üzere 2 mühürlü bina bulunurken, bunların bodrumlarındaki kolonlarında demirin korozyona uğradığı, betonda deniz kumu kullanıldığı belirlenmişti. Risk oluşturan bu iki binanın dışında mühürlü bina olmadığı ifade edilirken, Avcılar Belediyesi bünyesinde oluşturulan koordinasyon merkezine binalarının durumunun incelenmesi için başvuranların sayısı 2 bin 30'u buldu. Rekor başvuru üzerine ekipler, gözleme dayalı değerlendirme yaparken, büyük bölümünde depremin yol açtığı mühürlemeyi gerektirecek büyük çatlak veya risk olmadığını bildirdi. 1999 depreminden önce yapılan binaların bugünkü yönetmeliklere göre, performans testi yapılması halinde 'Sağlam sayılamayacağı' dile getirildi.

RESMİ BİNALARA DA İNCELEME

Avcılar Belediyesi ekipleri, halktan gelen başvuruların yanı sıra ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları için de istek gelmesi halinde ekipleri göndererek inceleme yapmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görevlendirilen ekiplerin de Avcılar'daki okullarda incelemesini tamamladığı, Pazar günü açıklanan Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nun dışındaki binalarda hasar tespit etmediği belirtildi. Bu okuldaki öğrenciler, 1 günlük tatil ardından derslerine hemen yanındaki Abdulkadir Uztürk İlkokulu'nun binasında öğleden sonra yeniden başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Binalarının durumunun incelenmesi için başvuranlardan görüntüler

-Binaların bodrum katındaki incelemelerden görüntüler

01.10.2019 - 17.36 Haber Kodu : 191001191

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7- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ EŞYALARINI TOPLAMAYA BAŞLADI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/- İSTANBUL Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, eşyalarını toplamaya başladı. Tahliye kararının ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri binada bulunan eşyalarını toplamaya başladı. Öğrenciler Beyazıt'ta bir binaya geçeceklerini tahmin ettiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Diş hekimliği fakültesinden görüntü

-Eşyalarını toplayan öğrenciler

-Havadan görüntüler



01.10.2019 - 17.20 Haber Kodu : 191001185

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8- DOLAP SALLANINCA DEPREM SANIP 1'İNCİ KATTAN ATLADI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,

AVCILAR Belediyesi çalışanlarından Kamuran Kınalı, çalışırken dolap sallanınca deprem olduğunu zannederek, 1'inci kattan atladı. Genç kadın herhangi bir yara almadı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Avcılar Belediyesi'nde meydana geldi. Ruhsat Müdürlüğü'nde çalışan Kamuran Kınalı, yaslandığı dolabın sallanmasıyla, deprem olduğunu düşünerek paniğe kapıldı. Kınalı, bir anda pencereyi açarak, 1'inci kattan atladı. Genç kadının deprem korkusu ile belediyenin 1'inci katından atladığı duyulunca, Belediye Başkanı Turan Hançerli ve çok sayıda görevli dışarı çıktı. Kınalı, günlerden bu yana depremi konuştuklarını, bu korkunun bilinçaltına yerleştiğini, bir sarsıntıyı deprem zannederek panik içerisinde atladığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Birinci kattan atlayan belediye çalışanı(Kısa kol siyah tişörtlü)

-Belediye başkanı

-Binadan detaylar

-Yaşanan hareketlilik

01.10.2019 - 18.09 Haber Kodu : 191001205

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9- BİLAL ERDOĞAN'DAN TÜRK SANAT MÜZİĞİ PERFORMANSI

İstanbul DHA

Bilal Erdoğan katıldığı radyo programında Türk sanat müziği eseri seslendirdi. Erdoğan'ın bu performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Adem Metan'ın program yaptığı radyoya konuk oldu.

3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali hakkında bilgi veren Bilal Erdoğan programın sonunda ise radyo dinleyicilerine sürpriz yaptı. Erdoğan, sözleri Mustafa Hafız Irmak'a ait nihavend makamından 'Koklasam saçlarını ta fecre kadar' şarkısını seslendirdi. Bilal Erdoğan'ın bu performansı sosyal medyada oldukça beğenildi.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın şarkı seslendirmesi

-Genel ve detaylar

02.10.2019 - 02.45 Haber Kodu : 191002010

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