Dha istanbul bülteni- 1

İSTANBUL'DA 'BARIŞ PINARI HAREKATI' İÇİN CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU

- ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup dualar edildi. Fatih Camii'nde dua sırasında vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Fetih Suresi'nin okunması sırasında Çamlıca Camii havadan görüntülendi.

Görüntü Dökmü:

-----------------

-Çamlıca Camii havadan görüntüler

-Cami girişinden görüntüler

-Cami içinden görüntüler

-Dua okunması

-Binali Yıldırım'ın camide görüntüsü dua etmesi

-Fatih Camii'nden görüntüler

-Camide vatandaşların dua okuması

-Camide gözü yaşlı dua eden bazı vatandaşlar

-Genel ve detaylar

10.10.2019 - 07.37 Haber Kodu : 191010023

==========================

2- İSTANBUL'DA 'BARIŞ PINARI HAREKATI' İÇİN CAMİLERDE SELA OKUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK- Hüseyin COŞKUN-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - FIRAT'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu. Çamlıca Camii'nde yatsı namazı öncesi Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Bugün saat 16.00'da Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, tarafından verilen talimatla yurt genelinde yatsı namazı öncesi sela okundu. Büyük Çamlıca Cami'nde yatsı namazı öncesi cami imamı tarafından Fetih Suresi okundu. Büyük Çamlıca Cami imam hatibi Kerim Öztürk, "Bu bizim ecdadımızdan gelen bir gelenek. Ordu sefere çıktığı zaman, bizlerde vatanımızı bekleyen hatta vatanı için canını feda eden kardeşlerimizin muzaffer olması adına dualar ediyoruz, Fetih Sureleri okuyoruz. Geçmişten bugüne bir gelenek olarak sürüyor. Çok ta güzel bir gelenek. Biz de inşallah askerlerimizin, komutanlarımızın, Türkiye Cumhuriyetinin her bir ferdi için yaptıkları bu gayreti destekliyoruz. Onlara dualar ediyoruz. Fetih Sureleri okuyoruz inşallah." dedi.

Beyoğlu Piyale Paşa Cami'ne yatsı namazı kılmaya gelen vatandaşlar, harekatın Türk Ordusunun zaferiyle sonuçlanması için dualar okuduklarını belirtti.

Cami cemaatinden Veysel Tüllü" Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ordumuz, milletimiz var olsun. Ordumuzu havada, karada, denizde galibiyetler, muzafferler nasip eylesin. Çok onurlandık, çok şereflendik. Selaların ordumuz için, harekatımız için verildiğini duyduk. Allah var olsun, devletimiz sağ olsun. O teröristler oradan temizlensin. PKK'nın, YPG'nin orada durması bizim için bir tehdittir. Amerika'nın da orada işi yoktur" dedi. Abdurrahim Yılmaz adlı vatandaş ise "Allah ordumuza güç, kuvvet versin. Selalar okundu ordumuza bol bol dua edeceğiz. İnşallah hayırlısı ile muzaffer olacağız. Allah hepsine bu dünyaya illet olan PKK'ya Allah onları kahretsin inşallah. Allah ordumuzu muzaffer kılsın" diye konuştu.

Avcılar'da da yatsı öncesi sela okundu. Yarın sabah da yurt genelinde Fetih Suresi okunup, dualar edilecek.

Görüntü Dökümü:

--------------------

(ÇAMLICA CAMİİ)

-Muhabir anons

-Büyük Çamlıca Cami'nden görüntüler

-Çamlıca Cami'deki cemaat ile röp

-Çamlıca Cami imamının Fetih Suresi okuması

(PİYALE PAŞA CAMİİ)

-Piyale Paşa Cami cemaati ile röp

-Piyale Paşa Cami'de sela okunması

-Namaza gelen Veysel Tüllü ile röportaj

-Namaza gelen Abdurrahim Yılmaz ile röportaj

-Genel cami görüntüleri

-Genel ve detay

(AVCILAR)

-Sela ve ezan okunurken Avcılar'da çekilen görüntüler

-Merkez Camii minareleri

09.10.2019 - 21.44 Haber Kodu : 191009280

09.10.2019 - 21.11 Haber Kodu : 191009275

==========================

3-KILIÇDAROĞLU: ORDUMUZUN BAŞARI ELDE ETMESİ HEPİMİZİN ORTAK ARZUSUDUR

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fırat'ın doğusunda başlayan 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında "Sayın Erdoğan arayıp bilgi verdi. Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur." dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul'dan Ankara'ya hareketi öncesi İstanbul Havalimanında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan arayıp bilgi verdi. Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur. Ama süratle Türkiye yönetiminin Suriye yönetimiyle görüşmesi lazım Suriye'nin terörden arındırılması için. Bu ilişki kurulduğu takdirde Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi Suriye'nin terörden arındırılması açısından çok önemli." diye konuştu. Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara'ya gitti.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

09.10.2019 - 21.55 Haber Kodu : 191009281

===============================

4 - BARIŞ PINARI "KORAL" İLE BAŞLADI

Ali ABLAY - İstanbul DHA - ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı.

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı dün saat 16.00'da başladı. Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu.

DHA'nın edindiği bilgiye göre, uzun süredir bölgede bulunan terör örgütü mevziler kazarak tuzaklamalar yaptı. YPG'nin özellikle okullar ve hastane olarak kullanılan binalara bombalar yerleştirdiği belirlendi. Bu bombaların telefonla ve internet üzerinden patlatılmasının önüne geçmek için ilk olarak elektronik sinyaller kesildi. Bu sinyallerin kesilmesi için ise Koral'ın kullanıldığı ifade ediliyor. Sinyallerin kesilmesinin ardından hedefler vurulmaya başlandı.

KORAL ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ NEDİR?

Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi. Milli ve yerli sistem olan Koral, radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için geliştirildi. Koral, bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşuyor. Elektronik destek aracı, hedefi çok sıkı bir şekilde takip edip hangi bantta yayın yaptığını bulduktan sonra o banttaki elektronik taarruz aracına gereken bilgileri aktarılıyor. ve hedef, elektronik taarruz aracı tarafından hedef işlevini yapamayacak hale getirilir. Yerli hava savunma sistemi Koral, Suriye sınır hattına sevk edilerek aktif hale getirilmişti. Sistemin menzilinin yaklaşık 200 kilometre olduğu belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

----------

-Sistemin fotoğrafları

-Sistemin görüntüleri

09.10.2019 - 19.05 Haber Kodu : 191009256

===================

5- BEYOĞLU'NDA METRUK YAPIDA ÇÖKME

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan ve kısa süre önce boşaltılan yapıda çökme meydana geldi

Olay Bostan Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde saat 04: 30 sıralarında meydana geldi. Daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan tek katlı yapıda bir anda büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ENKAZIN ALTINDA KİMSE OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkazın altında kimsenin olup olmadığını araştırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, görgü tanıklarının da bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmada enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.

Enkaz kaldırma işleminin ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

---------------

-Yıkılan yapı

-Yolda düşen molozlar

-Polis ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Güvenlik şeridinin çekilmesi

-Enkazda arama yapan itfaiye ekipleri

-Görgü tanığı röp.

-Genel ve detay görüntüler

10.10.2019 - 05.17 Haber Kodu : 191010013

10.10.2019 - 05.39 Haber Kodu : 191010014

10.10.2019 - 06.23 Haber Kodu : 191010016

===========================

6- ESENYURT'TA BİR KADIN EVİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,

Esenyurt'ta bir kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre Hasan Dere, oğlunu götürdüğü hastaneden dün saat 15.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak'ta bulunan evlerine döndü. Eve giden Hasan Dere (67), eşi Nazlı Dere (67)'yi boğazı kesilmiş halde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Nazlı Dere'yi eve giren hırsızın öldürdüğü öne sürülüyor. Saldırganın evdeki bilezikleri de çaldığı iddia ediliyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Vatandaşlarla röp

09.10.2019 - 18.31 Haber Kodu : 191009245

09.10.2019 - 15.32 Haber Kodu : 191009175

========================

7 - ESENYURT'TA İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL/DHA

Esenyurt'ta gece saatlerinde ayakkabı kalıbı üreten bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın gece saat 23.30 sıralarında Esenyurt'ta bulunan Alkop Sanayi Sitesi'nde ayakkabı kalıbı üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitede bulunan güvenlik görevlileri iş yerinden alevlerin yükseldiğini görünce önce içeri de çalışan işçilerin dışarı çıkmasını sağladı daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alev alev yanan iş yerine müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde ise hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

(CEP TELEFONU)

Alev alev yanan iş yerinin görüntüsü

(AKTÜEL)

Olayın meydana geldiği site

Yangın çıkan iş yeri

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Polisin önlemi

İş yeri sahibi ile röp

Genel ve detaylar

10.10.2019 - 01.37 Haber Kodu : 191010009