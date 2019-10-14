Dha istanbul bülteni-1

BEYOĞLU'NDA SES BOMBASI PANİĞİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beyoğlu'nda bir binanın önündeki ağacın arkasına bırakılan ses bombasının patlaması paniğe neden oldu. Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve Özel Harekat Ekipleri sevk edildi.

Olay saat 00: 00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken olay yerine Özel Harekat Polisi ve bomba uzmanları geldi.

PATLAMANIN EL YAPIMI SES BOMBASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerine gelen ekipler, çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken binanın önünde yapılan incelemelerde, binanın girişinde bulunan ağacın arkasına bırakılan ses bombasının patladığını belirledi. Polis, ses bombasını bırakan kişi yada kişilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Patlamanın meydana geldiği sokak

-Patlamanın meydana geldiği yer

-Polis ekiplerinin delil toplaması

-Patlayan ses bombasından kaldığı belirlenen parçaların toplanması

-Özel harekat polislerinin güvenlik önlemi alması

-Çevrede önlem alan polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

14.10.2019 - 01.17 Haber Kodu : 191014002

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2- BEYOĞLU'NDAKİ PATLAMA İLE İLGİLİ KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

İSTANBUL,

Beyoğlu'ndaki patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı, olayın faillerinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi

Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada bir iş yerinin önünde meydana gelen patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bildirildi. Açıklamada; "Hacı Ahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta, dün 23.30 sıralarında patlama sesinin duyulması üzerine bölgeye emniyet güçlerimiz sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede, etrafı koli bandıyla sarılı, kısmen yanmış pet şişe bulunmuştur. El yapımı patlayıcının, parça tesiri yapacak nitelikte olmadığı tespit edilmiştir. Olayın faillerinin bulunmasıyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

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-Patlamanın meydana geldiği sokak

-Patlamanın meydana geldiği yer

-Polis ekiplerinin delil toplaması

-Patlayan ses bombasından kaldığı belirlenen parçaların toplanması

-Özel harekat polislerinin güvenlik önlemi alması

-Çevrede önlem alan polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

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3- KADIKÖY'DE DENİZDE KURTARMA OPERASYONU KAMERADA

Haber: Cem TURSUN/ İstanbul DHA

Kadıköy Fenerbahçe açıklarında karaya oturan tekneyi Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri kurtarıldı. Kurtarma operasyonu saniye saniye kameralara yansıdı. Fenerbahçe açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ihbarını alan DAK-SAR ekipleri kurtarma botlarıyla olay yerine gitti. Karaya oturan tekneden kazazedeler tahliye edildikten sonra tekne kurtarıldı ve yedeğe alındı. Kurtarma operasyonu saniye saniye DAK-SAR ekibindekilerin kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Dak-Sar ekipleri

-Teknenin kurtarılması

-Teknenin yedeğe alınıp çekilmesi

-Genel ve detaylar

14.10.2019 - 01.48 Haber Kodu : 191014005

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4- AYAĞI SAKAT ATLA HURDA TOPLAYAN KİŞİYE TEPKİ

Haber-Kamera: Ozan URAL-Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA

Küçükçekmece'de ayağı sakat atla hurda toplayan kişiye vatandaşlardan tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, defalarca uyarılmasına rağmen sakat atla hurda toplamaya devam ettiği anlaşıldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin Halkalı'da çekildiği ortaya çıktı. Ayağı sakat olduğu görülen atla hurda toplayan kişiye vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Görüntüleri çeken vatandaş, defalarca uyarılmasına rağmen sakat atın çalıştırılmaya devam ettiğini anlatılıyor. Görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, herkesin tepkisini çekti.

Görüntü dökümü:

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-Vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler

-Ayağı sakat olduğu anlaşılan atın görüntüsü

-Görüntüleri çeken vatandaşın defalarca uyardığını söylemesi

-Genel ve detay görüntüler

14.10.2019 - 02.29 Haber Kodu : 191014009

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5- FATİH'TE ÇOCUĞA TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Fatih'te bir kişinin kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi sokağa döktü. Polis linç edilmek istenen şüpheliyi zırhlı araçla olay yerinden götürdü.

Olay, Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. 40 yaşlarında bir kişinin, mahallede oyun oynayan bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi sokağa döktü. Şüphelinin bulunduğu apartmanın önünde toplanan mahalle sakinleri eve girmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri linç edilmek istenen şüpheliyi zırhlı araca alarak olay yerinden götürdü. Mahalle sakinleri zırhlı aracın geçişi sırasında taş attı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin sorgulaması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Mahalle sakinlerinden görüntü

-Polis ekiplerden görüntü

-Çevik kuvvet ekipleri

-Şüphelinin zırhlı araçla götürülüşü

-Genel ve Detaylar

13.10.2019 - 19.48 Haber Kodu : 191013167

13.10.2019 - 20.22 Haber Kodu : 191013169