DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

FATİH'TE BİR EVDE 4 KARDEŞ ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Fatih'te, iddiaya göre kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu.

Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. İddiaya göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı.

İÇERİ GİREN EKİPLER 4 KİŞİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

EKİPLER MASKE TAKARAK EVE GİREBİLDİ

Olay yerine gelen ekipler kapıda yazan not nedeniyle içeriye özel kıyafetler ve maskeyle girdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında eve giren ekipler uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KAPIYA NOT BIRAKILMIŞ"

Olay yerinde yaşananları anlatan görgü tanığı, "Olay birinci katta meydana geliyor. 4 kişi evde ölü bulunuyor. Akrabaları ulaşamayınca polisi arıyorlar. Polis geliyor bakıyorlar hepsi ölmüş. Kapıda da siyanür var girmeyin yazmışlar" dedi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Kapıda her hangi bir zorlama olmaması ve kapıya bırakılan not nedeniyle 4 kardeşin kimyasal bir ilaçla intihar ettiği üzerinde duruluyor. Ancak kesin ölüm nedenleri yapılacak olan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

=========================

2- 4 KARDEŞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ: ALIŞVERİŞ YAPTIKLARI BAKKAL KONUŞTU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih'te, iddiaya göre kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, gece saatlerinde 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşanan ve Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın ardından kardeşlerin alışveriş yaptığı bakkalın sahibi Yusuf Deniz konuştu.

"ARKADAŞI 'TELEFONU KAPALI' DEDİ, 155'İ ARADIK"

Yusuf Deniz, en son Cumartesi günü müzik öğretmeni olan Oya Yetişkin'in kendisinden alışveriş yaptığını belirterek, "Ben 15 senedir tanıyorum onları. En son Cumartesi günü akşam üzerin saat 17.00 gibi alışveriş yaptı tokalaştık gitti. Salı günü de ses çıkmayınca onun okuldan bir arkadaşı geldi, 'Bunların telefonu kapalı' dedi. Hemen 155 polis imdat hattını aradık. Polis arkadaşlar geldi çilingir ile binaya girdik, kapıya yazı asmışlar. Sonra emniyet yetkililerinin hepsi geldi buraya" diye konuştu.

"MAAŞIMA HACİZ KOYDULAR' DEDİ"

Konuşmasını sürdüren Deniz, "Dört kardeş de aynı evde yaşıyorlardı 4'ü de bekardı. Yalnız sıkıntıları, maddi sıkıntıları vardı. Başka kimseleri yoktu. Kardeşlerden biri müzik öğretmeniydi, diğeri kuryelik yapıyordu, diğerleri de evde oturuyorlardı. En son Cumartesi alışveriş yapmaya geldiğinde bana 'Maaşıma haciz koydular' dedi" dedi.

3- MAHKEMEDEN EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIKÇILARA KÖTÜ HABER

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,- EMİNÖNÜ'nde teknede balık-ekmek satan esnafa, idare mahkemesinden kötü haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), sözleşmelerin yenilenmeyeceğini bildirmesi üzerine tekne sahiplerinin açtığı davayı İstanbul 4. İdare Mahkemesi, "incelenmeksizin" reddetti. Mahkeme, İBB'nin balık-ekmek satan esnafa gönderdiği, sözleşme sürelerinin 1 Kasım'da dolacağı ve sözleşmenin yenilenmeyeceğini içeren ihtarname ve tebligatın bir bildirim olduğunu, kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. İBB yetkilileri, mahkemenin daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararının bu kararla ortadan kalktığını ve tahliye ile ilgili yasal sürecin kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

MAHKEMEDEN RET KARARI

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Eminönü'nde balık-ekmek satan teknelerden birinin sahibi olan Arif Hikmet İlke'nin, İBB'nin kendilerini tahliye etmek istemesine karşı yaptığı başvuruyu karara bağladı. Mahkemenin 1 Kasım 2019 tarihinde aldığı ancak taraflara yeni tebliğ edilen kararda, davanın "incelenmeksizin" reddine ilişkin 11 maddelik yasal gerekçe belirtildi. Söz konusu 11 maddelik gerekçenin 6. maddesinde şöyle denildi: "Hazırlık işlemleri idari kararı meydana getiren asıl iradenin bir parçasını oluşturmazlar. Diğer bir ifadeyle, hazırlayıcı işlemlerde, belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik yetkili makam tarafından açıklanmış bir irade henüz yoktur. Karar almaya yetkili makam, bu hazırlayıcı işlemlerle bağlı değildir. Dolayısıyla bu tür idari işlemler icrai nitelikte değildir. Yani tek başlarına herhangi bir hukuki sonuç doğurmazlar. Bu itibarla, bunlara karşı doğrudan doğruya dava açılamaz. Hukuki sonu doğuran işlem, bu hazırlayıcı işlemlere dayanılarak yapılmış olan asıl işlem, yani idari karardır. Bu karara karşı dava açılabilir ve bu davada, hazırlayıcı işlem, asıl işlemin dayanağını teşkil ediyorsa onun da hukuka aykırı olduğu ileri sürülebilir"

İBB'DEN KAYMAKAMLIĞI YAZI

Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'na İBB tarafından yazı gönderildiği öğrenildi. Bundan sonraki süreçte kaymakamlığın tespit edeceği tarihte yine kaymakamlıkça tahliye gerçekleştirileceği belirtildi.

4- AVCILAR'DA KADINLAR'DAN, KADIN CİNAYETLERİ PROTESTOSU

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,

Avcılar'da toplanan bir grup kadın, Ercan A.'nın resmi nikahsız eşi Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürmesi ve kadın cinayetlerine kurban giden diğer kadınlar için eylem düzenledi.

Avcılar Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin çağrısı üzerine Havuz Meydanı'nda toplanan 150 kadar kadına bir grup erkek ve Belediye Başkanı Turan Hançerli de destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Kadın Meclisi Başkanı Gülten Yarbasan, son olarak Avcılar'da işlenen kadın cinayetinin arkasında kadın katillerine indirim uygulanması bulunduğunu savundu. Yarbasan, Türkiye'de her gün yeni kadın cinayeti işlendiğini, geçen Ekim ayında erkekler tarafından 36, kadın öldürüldüğünü, bu yıl öldürülen kadın sayısının 351 olduğunu söyledi. Yarbasan, şöyle devam etti:

"Bugün Seda Kurt'u konuşuyoruz. Peki ya Emine Bulut? Kızının gözü önünde kocası tarafından vahşide boğazı kesilerek öldürülen Emine'nin 'Ölmek İstemiyorum' çığlığı hala kulaklarımızda değil mi? Bu çığlıkları daha ne kadar duyacağız? Biz kadınlar bugün Seda ve kadın cinayetlerine kurban giden tüm kadınlarımız için haykırıyoruz. Susmayacağız. 'Ölmek istemiyorum' çığlıklarına kulaklarımızı tıkamayacak, yaşam hakkımızı savunacağız, Hayatın içindeyiz, özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz, İnsanca yaşam hakkımızı elimizden alamayacaksınız. Hayatımızdan da haklarımızdan da vazgeçmiyoruz."

Grup eylemin ardından olaysız dağıldı.

5- UZMANLARDAN VİETNAM TARÇINI UYARISI: HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURABİLİR

Elif YAVUZ Kamera: Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL DHA- AÇIKTA satılan ve Vietnam tarçını olarak bilinen tarçın, içinde kan sulandırıcı ve karaciğer enzimlerini artırabilecek bir madde olan kumarin bulunması sebebiyle iç kanamaya ve beyin kanamasına neden olabiliyor. Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş, "Kapalı ambalajlarda tıbbi tarçın olduğu belli olan ürünleri alın. Açık aldığınız hiçbir tarçına güvenmeyin" dedi.

Maliyetinin ucuz olması sebebiyle satıcılar tarafından tercih edilen Vietnam tarçını hakkında uyarıda bulunan Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş, "Tarçın tıbbi bir bitkidir. Tarçının kendisi zehirli bir bitki değildi. Kullanılan iki türü vardır. Seylan ve Çin tarçını. Seylan tarçının aroması daha hoş, tadı daha güzeldir. Bu yüzden gıda maddelerinde kullanılır. Çin tarçının ise etken maddesi daha fazla yüksek, Seylan tarçınına göre aroması daha farklıdır. Tarçın pahalı bir bitki olduğu için farklı yöntemlerle hazırlanır. Bunlar Sri Lanka, Endonezya ve Vietnam'dan gelir. Aslında aynı tarçın bitkisi ancak, işleme yöntemleri farklı tarzlarda. Bu tarçınlar tarçın bitkisinin odunsu tarafından yapılır. Seylan tarçınında ise bu odunsu kısım çıkarılır. Normalde odunsu kısmı kullanılmıyor. Fakat daha fazla kar elde etmek için odunsu kısımlarını da kullanıyorlar" dedi.

Aktaş, "Seylan tarçını 10 liraya mal oluyorsa 100 liraya satılıyor, Çin tarçını 1 liraya mal oluyorsa 100 liraya satılıyor. Gerçek tarçını bilmeyen vatandaşlarda haliyle hangi tarçını aldığını bilemiyor. Bunun içerisinde tarçına aroma veren 'ojenol' maddesi var. Fakat bu odunsu kısım yüksek miktarda kumarin içeriyor. Kumarinin kan sulandırıcı, karaciğer enzimlerini artırabilecek bir madde dolayısıyla hayati tehlike oluşturabilir. Oysa Seylan tarçınında bu madde yok denebilecek kadar az. Yüksek miktarda kumarine maruz kalmak kanama bozukluklarına ve karaciğer yetmezliğine sebep olabilir. Hamilelerde ise toksiktir, hamilelerin kullanmaması gerekir. En çok diyabet hastaları kullanır kan şekerlerini düşürmek için bol miktarda kullanılır. Onların çok dikkat etmesi gerekir" uyarısında bulundu

"AÇIK ALDIĞINIZ HİÇBİR TARÇINA GÜVENMEYİN"

Aktaş şöyle devam etti:

"Aktarların denetlenmesi gerekir. Yanlış bitki satışının önüne geçilmesi gerekir. Vatandaşlara önerim ise açık bitki almasınlar. Aktar baharat satar, aktarın işi tedavi vermek değildir. Sadece doktorlarına güvensinler. Bu yüzden de kapalı ambalajlarda, tıbbi tarçın olduğu, Seylan tarçını olduğu belli olduğu tarçının tüketilmesi gerekir. Açık aldığınız hiçbir tarçına güvenmeyin. Toze edilmiş tüm baharatlarda karıştırma var. Kıymetli baharatın içerisine kıymetsiz baharatı koyarak miktarını artırmaya çalışıyorlar. Bunun yapıldığı baharata göre çeşitli tozlar kullanılıyor. Kiremit tozundan, una kadar pek çok toz kullanılıyor"

"AÇIK RENKLİ OLANLARI TERCİH EDİN"

Konu hakkında açıklama yapan kimyager ve bitki uzmanı Şems Arslan ise şunları söyledi:

"Tarçının yüzlerce faydası olduğu gibi yanlış tarçınların da zararı oluyor. Özellikle koyu renkli tarçının içinde fazlasıyla kumarin var. Koyu renkli kumarinler iç kanamaya sebep olabilir. Hamilelerde, hamilelik öncesi ve sonrasında tavsiye edilmez. Açık renkli olanları tavsiye ediyoruz. Toz tarçını da değil. Tozlarda karışım olabilir. Çünkü altın değerinde bir bitki. Açık renkli olanı gördüğünüz zaman bilin ki içinde çok fazla kumarin yok. Kumarin bulunan tarçınları doktorlar tavsiye etmiyor. Özellikle hamilelerde, beyin kanamasına yatkın olanlarda ve kalp hastalarında doktora danışarak tüketmek gerekiyor. Bu kadar değerli bitkilerin ucuz satılması taraftarı değilim. Bir gramı bile altın değerinde bunların. Tarçının korunması da çok önemli. Poşetle aldığınız tarçın evde cam kavanoza koyulmalı. Serin ve karanlık bir yerde saklanmalı".

Aktar Bahri Keskin ise, "İyi bir tarçını ayırt etmek için kırmak gerekiyor. Kırdığınız zaman hoş bir koku yayılır. Aroması kokusu demlendikten sonra daha iyi ortaya çıkar" diye konuştu.

6 - İSTANBUL DEPREMİ FABRİKA YANGINLARINI BERABERİNDE GETİREBİLİR

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ/İstanbul,

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı(TUYAK) ve Yangından Korunma Derneği ev sahipliğinde, "TUYAK 2019 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu" öncesi basın toplantısı düzenlendi.

"Endüstriyel Yangınlar" ve "Fabrika Yangınları" konularının yanı sıra "Depreme Bağlı Yangın" konularının ele alındığı basın toplantısında, yangın konusunda Türkiye'nin en tanınmış uzmanlarından Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, önlenebilir felaket olan yangınla ilgili çarpıcı örnekler verdi ve önlem yöntemlerini paylaştı.

"ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DEPREMDEN SONRA YANGIN ÇIKABİLİR"

Özellikle deprem bölgesinde bulunan endüstriyel tesislerde, depremlerden sonra yangınların çıkmasını tahmin ettiklerini dile getiren Kılıç, "Bunların başında sarsıntı nedeniyle kablolardaki gevşemeler, bağlantı uçlarının açılması, kısa devreler meydana gelmesi, aynı zamanda parlayıcı ve patlayıcı malzemelerin dökülmesi durumları var. Bir taraftan tiner gibi bir çok parlayıcı maddenin tutuşması, açık ateşlerin olması gibi sebeplerden dolayı yangınların çok olacağı tahmin ediliyor. Genelde Marmara bölgesinde meydana gelen 7,5 şiddetindeki bir depremde, yaklaşık olarak bin 900'e yakın büyük yangın oldu. Bunların da yüzde 20'sinin fabrikalarda olacağı tahmin edilmekte simülasyona göre. Bunun nedenleri daha önceden fabrikalarda bir taraftan söndürme sistemlerinin sabitlenmesi, elden geçirilmesi aynı zamanda söndürme sistemleri haricinde gaz sistemlerinin çok kısa aralıklarla otomatik kapatma vanalarının kullanılması. Parlayıcı, patlayıcı maddelerin depolanmasında sabitlenme yapılması gibi önlemlerin alınması gerekir" dedi.

"İTFAİYELER YETERSİZ"

Özellikle depremden sonra itfaiyelerin tamamıyla yetersiz olduğunu ifade eden Kılıç, "Özelikle su bulmaları, aynı zamanda yolların kapalı olması, çok fazla sayıda yangın meydana geldiği için, büyük yangınlara müdahale edilememesi nedeniyle deprem sonrası meydana gelen yangınlarda itfaiyeye fazla güvenmemek gerekir. İtfaiyenin fazla yapacağı bir husus yoktur. Bu nedenle de kendi içindeki önlemlerin artırılması gerekir. Günümüzdeki yangınlarda itfaiyeler bir araya gelip yangını önlemeye çalışırlar ancak deprem sonrası yangınlarda itfaiyenin müdahale imkanları çok kısıtlıdır. Yeterli malzeme olsa bile, ki itfaiyenin malzemeleri ve eleman sayısı yeterli değil. Olsa bile su yokluğundan, yolun bozuk olmasından, merkezden çıkamaması, personel olmaması gibi nedenlerden dolayı yangınlar çok daha önem kazanıyor" şeklinde konuştu.

"AİLE FERTLERİ NE YAPACAĞINI BİLMELİ"

Yalnızca fabrikalar değil, konutlar içinde riskin büyük olduğunu ifade eden Kılıç, "Konutlar için göz önüne aldığımız zaman, konutlarda deprem sonrası aile fertlerinin her birsinin ne yapacağı daha önceden planlanması gerekir. Çocuklara da özellikle söylenmeli. Birincisi, deprem bitiminde hangi vanayı kapatacaksın, gazı kapatmak için. Elektriğin hangi şalterinin kapatılması lazım, bunların öğretilmesi gerek. Eğer binada değillerse, nerede toplanılacak, nerede bir araya gelinecek daha önceden bunların planlanması lazım. Eğer aile fertlerine bunlar öğretilirse belli şartlarda güvenlik sağlanmış olur. Fabrikalarda ise bu tarzdaki depremin olma saatine bağlı olarak önlemler değişeceğinden otomatik sistemin ağırlıkta olması lazım. Otomatik sistemler derken söndürme sistemleri, algılama sistemleri, duman kontrol sistemlerinin hepsinin bir bütün olarak ele alınması depremde olduğu zaman söndürme sistemlerinin kırılmayacak şekilde, esnek bağlantılarının yapılması, yeterli pompaların sabitlenmesi, elektrik kısmının motorlarının düşünülmesi, ona göre tedbir alınması lazım" ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK YANGIN TEKSTİL VE PLASİTİK ENDÜSTRİSİNDE MEYDANA GELİYOR"

Yangınların birinci sebebinin elektrik sistemleri olduğunu vurgulayan Kılıç, "Fabrikalarda İstanbul'daki yangınlar en çok birincisi Tekstil endüstrisinde, ikincisi plastik endüstrisinde çıkıyor. Tekstil endüstrisinde yanıcı olan, özellikle de polimer malzemeler kullanıldığı için, yanıcı da olduğu için en çok yangın çıkan kısımlar. Gıda sektöründe ve metal sektöründe daha az meydana geliyor yangın. Yangınların sebepleri ise, birincisi elektrik sistemleri. İkincisi, zaman içerisinde tesisattaki yorulmalar, tesisatın yıpranması, tozlanması, yağlanması gibi sebeplerden dolayı meydana gelen yangınlar oluyor. Ayrıca ısınma nedeniyle de oluyor. Fabrikalarda sürekli çalışan makinelerin motorları ısınıyor. Her insanın bakıma ihtiyacı olduğu gibi, cihazların da bakıma ihtiyacı var. Bu insanlardan kaynaklı oluyor ki, genel de baktığımızda şunu söylemek mümkün, gerek elektrik tesisatında gerek motorlardaki ısınma, bakım yetersizliğinden, sistemlerin yeterince zamanında bakılmaması, yenilenmemesinden kaynaklanan yangınlar en büyük nedenlerden biri. Ayrıca bu tarzda kasıtlı yangınların olduğunu da söylemek mümkün. Fakat bunların rakamları diğerlerine göre mukayese ettiğinizde oldukça az" dedi.

"HEMEN HEMEN HİÇ DENETLEME YOK"

Fabrikaların yeterince denetlenemediğini ifade eden Kılıç, "Aslında fabrikalar bazında denetlemeye baktığınız zaman, denetleme söz konusu değil. Hemen hemen hiç denetleme yok. Uluslararası nitelikli fabrikalarda sigorta nedeniyle uluslararası sigortalar her 6 ayda bir tek tek her bir noktayı kontrol ediyorlar. Zaten denetleme dediğiniz fabrikalardaki, resmi makamlar tarafından değil, gelişmiş ülkelerde asıl sigorta şirketleri tarafından yapılıyor. Bizde ise, sigorta şirketlerinin çoğunluğu, daha fabrikaya bakmadan bile sigorta ettikleri yer oluyor" şeklinde konuştu.

7- KAÇIRILAN KADINI KURTARMAYA ÇALIŞAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de bir kadının, aynı işyerinde çalıştığı kişi ve beraberindeki bir başka kişi tarafından bir minibüse zorla bindirilerek kaçırıldıktan sonra ormanlık alanda gasp edildiği iddia edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, kaçırma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, Özel Halk Otobüsü şoförünün kaçırılan kadını kurtarmak için yolcularla birlikte uzun süre çaba harcadığı görülüyor. Otobüs şoförü Cüneyt Orakçı yaşananları anlattı.

Sancaktepe'de 25 Ekim günü gelen olayda iddiaya göre, Tuğba Y. adlı bir kadın, aynı işyerinden arkadaşı olan Recep Ç. ile beraberindeki Serdar G. tarafından zorla minibüse bindirilerek kaçırıldı. Ormanlık alana götürülerek çantası ve cep telefonu gasp edilen Tuğba Y., bu kişilerin elinden kurtularak kaçtı. Tuğba Y. polise giderek başına gelenleri anlatırken, kaçırma anlarının bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Özel Halk Otobüsü şoförünün kaçırılan kadını kurtarmak için yolcularla birlikte uzun süre çarpa harcadığı görülüyor. Halk Otobüsü Şoförünün, kadının kaçırıldığını gördükten sonra güzergahını değiştirip minibüsü Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'ne kadar takip ettiği, burada yakalayarak önünü kestiği kameraya yansıyor. Otobüsten inen yolcuların minibüstekilere engel olmaya çalıştığı ve minibüstekilerin araçlarını sürerek kaçmayı başardığı da görüntüleniyor.

OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ O ANLARI ANLATTI

Otobüsün şoförü Cüneyt Orakçı yaşadıklarını anlatırken, "Durakta yolcu alıyordum. 100 metre ileride ışıklarda tesettürlü bir kadın vardı, karşıdan karşıya geçecekti. Bir siyah araç yanaştı kadının yanına. Kadını zorla içeri almaya çalıştı. O an neler olduğunu tam anlayamadım olayın. Kadın araçtan inmeye çalıştı. Kaçırmaya çalışan kişi, elindeki bezi kadının ağzına tutup onu bayıltmaya çalıştı. O an anladım kadını kaçırmaya çalıştığını. Minibüsü solladım, minibüs arkamda kaldı. Korna, selektör yaparak yol istedi benden. Yol vermedim. Yolcularla birlikte bir cesaret geldi ve yolun ortasında durdum ve aracın önünü kestim. Yolcularla birlikte o kişiye müdahale ettik. Bu sırada araç geri geri gelerek solumdan kaçtı. Bir arkadaş sert bir yumruk atarak aracın camını kırdı. Minibüs kaçtı. Hemen emniyete bir bilgi verdik. O an panik ve korku vardı ama vatandaşlık görevimizi yaptık. Sonradan öğrendik yakalanmışlar. Gözümü karartım kestim yolunu aracın" dedi.

BİRİ TUTUKLANDI

Tuğba Y.'nin şikayet sırasında verdiği ifade ve otobüsteki vatandaşın cep telefonuna kaydettiği görüntülerin ardından polis olaya ilişkin çalışma başlattı. Polis, Tuğba Y.'nin işyerinden arkadaşı Recep Ç. ile beraberindeki Serdar G.'yi gasp ettikleri kadına ait eşyalarla birlikte gözaltına aldı.

Emniyette getirilen şüphelilerden Recep Ç.'nin 4 ayrı yaralama olayından dolayı poliste kaydının olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep Ç., tutuklanırken Serdar G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

