DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

Kağıthane 'de sürücüler arasında yol verme yüzünden çıkan tartışmada bir kişi ayağından vuruldu. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken saldırgan ve kardeşi olay yerinden kaçtı.

Olay, Ortabayır Mahallesi Arka Sokak girişinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 JD 1659 Plakalı hafif ticari araç sürücüsü, Sarıgöl Caddesi'nde Arka sokağa ters yönden girmeye çalıştı. Giremeyince 35 R 8985 plakalı otomobilini sokak üzerinde park ederek dükkana eşya indiren sürücü ile arkadaşına yol vermesini istedi. Bu kişiler yol vermeye yanaşmayınca arlarında sözlü tartışmaya başladı. Ailesi de içinde olan ticari araç sürücüsü, kardeşini telefon ile arayarak olay yerine gelmesini söyledi. Daha sonra aracı ile park halindeki otomobile çarptı ve karşı taraf ile yumruklu kavgaya tutuştu. Çağrılan kardeş yanında getirdiği tabancayla otomobilin sürücüsüne 1 el ateş etti. Sağ bacağından yaralanan sürücü, olduğu yere yığıldı. Saldırgan hemen olay yerinden kaçtı. Ticari araç sürücüsü de ailesini eve gönderip kaçtı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekiplerinin incelmesinde yerde 1 adet boş kovan bulundu. Polis ekipleri saldırgan ve kardeşini yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Araçlardan detay görüntü

-Sokaktan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Boş kovandan detay görüntü

-Girilmez tabelasından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

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9 - SERVİS ARAÇLARI ODASI BAŞKANINDAN TAKDİRİ İLAHI AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Avcılar'da bir ilkokulun bahçesinde bir çocuğun servis aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "ilahi diye bir cümle kullandım. Benim takdiri ilahiden kastım, 5 dakika sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Onun için her ne kadar tedbir alırsak alalım, bazı şeyler olacaksa oluyor. Bunun için bir şeylerin çok kollanması, tedbirler alınması bazen yeterli olmayabiliyor. Benim kullandığım cümle budur." dedi.

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracının şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralandı. Mirzaoğlu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, yaşanan talihsiz kazaya ilişkin, "32 yıldır ben de öğrenci servisi taşıyorum. Bugün malum üzücü bir olay yaşadık. Ölen çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Meslektaşıma, camiamıza geçmiş olsun diyorum. Allah hepimize kolaylıklar versin. Biz de bir televizyon yayınında gördük. Okulun bulunduğu, özellikle servis araçlarının girdiği sokak dar bir sokak. Servis giriş, çıkışında çocuğun arabanın önüne fırlamasıyla yaşanmış bir kaza diye duyduk. Biz kazayı görmedik. O kadar fazla bilgi sahibi değiliz. Her ne kadar yöneticilerimizi okula yönlendirdiysek de okulun bahçesine alınmadılar. Yetkili ve ya bilgili biriyle görüşemedik. Şu anda basından öğrendiğimiz kadarıyla bir durum söz konusu" Dedi.

"SABIKASI OLMADIĞINA DAİR RAPORLAR VAR"

Öztürk, servis sürücüsünün daha önceden hakkında çıkan taciz iddialarıyla ilgili "Bizim o konuda bir bilgimiz yok. Zaten böyle bir iddia olsa bu sürücümüzün, belediyeden güzergah kullanım belgesi veya İstanbul'daki toplu taşıma araçlarını kullanmalarına yetki kılan şoför kartı dediğimiz kart olmazdı. Bizim elimizde de şoför arkadaşımızın sabıkasının olmadığına, ehliyetinin kazadan veya alkolden 6 aydan fazla bir sürede geri alınmadığına dair raporlar var. Sağlık raporları var. Psikoteknik belgesi var, birçok belgesi var elimizde. Bizim elimizde öyle bir belge yok. Onun için birilerinin söylemesiyle ve ya bu konuda bir şikayet olmuş mu olmamış mı bilmiyoruz" Şeklinde konuştu.

"DENETİME DAHA KAYIT SIRASINDA BAŞLIYORUZ"

Genel olarak servis araçlarının denetimlerini nasıl yaptıklarından bahseden Öztürk, "Biz denetime daha kayıtta başlıyoruz. Kayıt sırasında araç sahibinin sabıka kaydını, gerekli bütün şeyleri istiyoruz. Ondan sonra aracı şoför kullanıyorsa, hem şoförün hem araçta bulunması gereken rehber personeli sağlık raporunu sabıka kaydını, şoför arkadaşımızın ehliyetiyle alakalı kazaya karışmış mı karışmamış mı, trafikte yediği cezaların puanına kadar hepsinin dokümanını alıp dosyalıyoruz. Bu konularda en fazla inceleyen kurumlardan bir tanesiyiz" diye konuştu.

"OKUL BAHÇELERİ MÜSAİTSE SERVİS ARAÇLARI MUTLAKA GİRMELİ"

Servis araçlarının okul bahçesine girmesiyle ilgili konuşan Hamza Öztürk, "Bunun haricinde çokça gelen sorulardan bir tanesi de okul servis araçlarının okul bahçelerini kullanması doğru mu diye. Bu çok tartışıldı daha önceden. Şöyle bir durum var. Okul bahçeleri müsaitse servis araçlarının girip çıkmasına bu çok önemli bir konu, mutlaka girmeli diye düşünüyoruz. Çünkü okul servis araçlarının okula gelip gittiği saatlerde gelen öğrencilerin velileri de okul önünde veya sokakta ciddi bir araç trafiği oluşturuyorlar. Bu arada okul servislerinin okul bahçesine, kaldırıma yanaşmaları hiçbir şekilde söz konusu olmuyor. Bunun için yönetmeliğimizde şu madde var. Servis araçlarının öğrencilerinin öğrencileri rahatça indirip bindirmelerini sağlayacak yerin tespit edilmesi" dedi.

"5 DAKİKA SONRA NE OLACAĞINI KİMSE BİLMİYOR"

Öztürk, "Bir haber kanalında röportaj verirken takdiri ilahi diye bir cümle kullandım. Benim takdiri ilahiden kastım, 5 dakika sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Onun için her ne kadar tedbir alırsak alalım, bazı şeyler olacaksa oluyor. Bunun için bir şeylerin çok kollanması, tedbirler alınması bazen yeterli olmayabiliyor. Benim kullandığım cümle budur. Onun haricinde lalettayin bir şekilde 'bu çocuk öldü, ne yapalım, bundan sonrasında dikkat edeceğiz'. Böyle bir şeyin içinde asla olmadım olmam da söz konusu değil" İfadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Esnaf odası başkanı ile röp

- İstanbul