DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

YAŞAR BÜYÜKANIT HAYATINI KAYBETTİ

Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA - GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti.

Yaşar Büyükanıt'ın bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Pazar günü de eşi Filiz Büyükanıt'ı kaybeden Yaşar Büyükanıt 79 yaşındaydı.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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2- ŞİŞLİ'DEKİ TECAVÜZ GİRİŞİMİ İDDİASI: ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber : Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, ŞİŞLİ, Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü. isimli kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İkram Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şişli, Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü.(36) isimli kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İkram Ç. (36) "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan İkram Ç., bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan İkram Ç. tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, kadının beyanlarına yer verildi.

ÇIPLAK VAZİYETTE BULUNDUĞU KAYDEDİLDİ

Savcılığın sevk yazısında, akaryakıt istasyonu çalışanı tanık G.Ö.'nün de kadının beyanını destekler vaziyette beyanlar verdiği belirtilerek İ.Ü.'nün "Yardım edin" diyerek bağırmasıyla akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından gece saat 05.00 sıralarında sokak ortasında çıplak vaziyette bulunduğu kaydedildi. Kadının üzerinde ya da elinde şüpheli tarafından kendisinden çalındığı iddia edilen paranın olmaması, İ.Ü.'ye ait doktor raporu incelendiğinde vücudunda çok sayıda darp izi bulunması nedeniyle İkram Ç.'nin savunmasına itibar edilmediği kaydedildi. Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu anlaşıldığı belirtilerek tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadesi alınan İkram Ç. tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan İkram Ç. "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verildi. İkram Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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3- GALATA KULESİ VE FSM KÖPRÜSÜ DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE MAVİ RENKLE IŞIKLANDIRILDI

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL GALATA Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında mavi renkle ışıklandırıldı.

20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler'de (BM) kabul gören ve Eylül 1990'da sözleşmeyi imzalayan ülkelerde yürürlüğe giren BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yıldönümü, o tarihten itibaren Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi ve FSM Köprüsü Dünya Çocuk Haklarını gününe dikkat çekmek için mavi renkle ışıklandırıldı. Galata Kulesini mavi renkle gören vatandaşlar ve turistler o anları cep telefonlarının kameraları ile kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-FSM Köprüsü'nden görüntüler

-Galata kulesiyle fotoğraf çekilen yerli ve yabancı turistler

-Galata kulesinden detaylar

20.11.2019 - 21.54 Haber Kodu : 191120246

20.11.2019 - 23.42 Haber Kodu : 191120257

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4- KÜÇÜKÇEKMECE'DE BABASINI SİLAHLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali ABLAY-İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL

Küçükçekmece'de babasını silahla öldüren şüpheli yakalandı. Olay sabah saatlerinde Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi Deve Kuşu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre babası Enver U. (57) ile aralarında sorunların olduğu iddia edilen oğlu Evren U. arasında tartışma çıktı. Evren U. babasını silahla vurdu. Şüpheli daha sonra evden uzaklaştı. Enver U.'dan haber alamayan aile yakınları Deve Kuşu Sokak'ta bulunan eve gelerek zile bastı. Zil seslerine karşılık alamayan aile yakınları Enver U.'nun hayatından endişe ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. İçeri giren ekipler Enver U.'nun kanlar içinde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kurşunlandığını belirledikleri kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı. Olay Yeri İncele ekiplerinin çalışmasının ardından Enver U.'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli Evren U.'yu olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Evren U.'nun emniyetteki sorgusunda uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu ortaya çıktı. Evren U.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gözaltına alınan şüphelinin karakola getirilmesi

-Evden detay

-Aile yakınlarından detay

-Cenazenin çıkarılması

-Genel ve Detaylar

20.11.2019 - 18.40 Haber Kodu : 191120220

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(gözaltına alınma görüntüsüyle)

5-BEŞİKTAŞ'TA KAFE ÖNÜNDE ÖĞRETMEN KADINA SALDIRAN KADIN YAKALANDI

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA- BEŞİKTAŞ'ta bir kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın gözaltına alındı.

Olay, 12 Kasım'da akşam saatlerinde meydana geldi. Bir okulda öğretmenlik yapan kadın Ihlamurdere Caddesi'ndeki kafenin önünden geçerken bir kadının saldırısına uğradı. Aynı kadın olaya tepki gösterin bir kişiyle de kavga etti.

Öğretmen Ş.N.E.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Berrak K.'yı yakaladı. Ekipler, Berrak K.'nın gidiş yönündeki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda Berrak K.'nın birçok ulaşım aracı değiştirdiği tespit edildi.

RESSAM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis, aramalarını Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de aramalarını yoğunlaştırdı. Berrak K., Büyükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Ressam olduğu öğrenilen Berrak K.'nin "uyuşturucu madde kullanmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Berrak K.'nın Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kadının yakalanması

-Olay anı

20.11.2019 - 17.06 Haber Kodu : 191120185

20.11.2019 - 17.38 Haber Kodu : 191120200