DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold inşaatına geldiği, yönetimin artık kendisinde olduğunu söyleyerek dernek tarafından görevlendirilen güvenlikleri dışarıya çıkarttığı iddia edildi.

Kamuoyunda "Jet Fadıl" olarak bilinen Fadıl Akgündüz, iddiaya göre bugün akşam saatlerinde Bayrampaşa'da bulunan Caprice Gold inşaatına geldi. Avukatıyla gelen Akgündüz, site yönetimi olarak Carpice Gold Mağdurları Derneği tarafından görevlendirilen güvenlik görevlilerini dışarıya çıkartıp, yanında getirdiği güvenlik görevlilerini inşaat alanının girişine yerleştirdi. Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold inşaatının artık kendi yönetiminde olduğunu söylediği iddia edildi. Akgündüz'ün inşaat alanına geldiğini duyan Caprice Gold Mağdurları Derneği üyeleri inşaat alanına geldi. Dernek ve site yönetim kurulu başkanı Talip Metehanoğlu ve dernek avukatı Yaşar Metehanoğlu burada açıklama yaptı.

"ACİL BURAYI BOŞALTIN, DEMİŞLER"

Dernek Başkanı Talip Metehanoğlu, "Bu akşam 19.00'dan sonra bir telefon geldi. Fadıl Akgündüz avukatlarıyla beraber buraya gelmiş tapu kağıtlarını göstermiş. Acil burayı boşaltın demişler. Bizi de haberdar ettiler geldiğimizde gitmişti. 28 bin kişi burada mağdur Fadıl Bey buraya geliyor 'bey' oluyor biz burada işgalci oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernek avukatı Yaşar Metehanoğlu ise, "Bizim güvenlik korumalarımıza müdahale etmişlerdir. Fadıl Akgündüz, 'Sizin işinize son verdik buradan gidebilirsiniz' demiştir. Biz 6 aydan beri kat mülkiyeti kanunlarının 57. 58. 59. ve 60. maddelerine göre bu sitenin yönetimi konusunda mal sahipleriyle toplantı yaptık. Toplantıda Talip Metehanoğlu grubunun yönetimi ele almasını sağladık. Binanın yapılması görevini verdiler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Caprice Gold inşaatından görüntü

İnşaat önünde bekleyen polis ekipleri

Dernek başkanı ile röp.

Dernek avukatı ile röp.

Genel ve detay görüntüler

26.11.2019 - 00.59 Haber Kodu : 191126006

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7- KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ OLAY: ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - İstanbul DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'deki olayda kadının ardından ağır yaralanan Aykut D. de hayatını kaybetti.

Olay Atatürk Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Çevre sakinleri, bir kadın ile bir erkeğin binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldığı iddiasıyla ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler,

Zeynep K. (24)'nin öldüğünü yanındaki Aykut D. (30)'nin ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Ağır yaralı kişi de hastaneye öldü.

Kadının yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Polis olayla ilgili evde bulunan Zeynep K.'nin kocası Hüseyin K.'yi gözaltına aldı.

KADININ KOCASI: BALKONDAN ATLADILAR

Hüseyin K.'nın ilk ifadesinde eve geldiğinde eşinin kapıyı hemen açmadığını, açtığında ise sigara almak için mutfağa geçtiğini bu sırada da Aykut D.'nin montunu gördüğünü söylediği öğrenildi. Hüseyin K.'nın Aykut D. ile kavga ettiğini daha sonra Zeynep K. ve Aykut D.'yi odaya kilitleyerek akrabalarına haber verdiğini belirttiği öğrenildi. Hüseyin K.'nın ifadesinde, balkona çıkan Zeynep K. ve Aykut D.'nin aşağıya atladığını öne sürdüğü kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-Cenazelerin götürülmesi

25.11.2019 - 18.31 Haber Kodu : 191125211

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8- İMAMOĞLU'NDAN GÜLHANE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

İSTANBUL DHA

İmamoğlu'nun ilk durağı Sarayburnu sahilindeki Atatürk Anıtı oldu. Türkiye'deki ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olma özelliğine sahip heykel, geçmiş dönemlerde temizlik sorunuyla gündeme geliyordu. İmamoğlu, gazetecilerin bu yöndeki sorusuna, "Artık temizliğinden sorumlu bir ekibimiz var. Temizliğinden ziyade bu güzel ortamın İstanbul halkına yıllardır açılmaması ve bu şekilde, gördüğünüz halde durması acı. Bunu gidereceğiz. Burada güvensiz, düzensiz, hiçbir kullanım fonksiyonu olmayan bir düzende Sarayburnu. İstanbul'un en güzel 3-4 noktasından birindeyiz şu anda. Gelin görün ki böyle bir garip durumda. Tam bir garip. İstanbul'un üzücü, çok utanç verici alanlarından birisindeyiz. Burası çok hızlı bir şekilde, 2020'de, topluma hediye etmemiz gereken alanlardan bir tanesi" yanıtını verdi.

"PARK İÇİNDE BURAYA YAKIŞMAYAN NOKTALAR VAR"

İmamoğlu, Sarayburnu'ndan sonra Gülhane Parkı'na geçerek, incelemelerini devam ettirdi. Park içindeki atıl alanları dolaşan İmamoğlu, yardımcılarına, bölgenin Haziran ayına kadar tam kapasiteyle vatandaşların kullanımına açılması için talimat verdi. İmamoğlu, Gülhane Parkı'yla ilgili gazetecilere Aşık Veysel Anıtı önünde değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, "Uzun zamandır duran, İstanbul'un o güzel manzarasını seyreden bir terastan bahsediyoruz. Niye durduğunu arkadaşlarım bir daha hafızadan kontrol edecekler. İçinde buraya yakışmayan noktalar var. Hiç kullanılmayan tarihi bir sarnıç var. Bizans döneminden bir sarnıç. Yanı sıra, daha önce etkin kullanılan alanların ne yazık ki böyle atıl bir pozisyonda olduğunu gördük. Tam o alanın göbeğinde plastik bir grubunun olması bir talihsizlik. Tuvaletinin görüntüsünden başka görüntülere kadar, bu tarihi ve kadim alanı, kendisine yakışan bir pozisyona çok hızlı sokabiliriz. Zaten Yaradan vermiş yani. Biz, sadece ufak tefek dokunuşlarla burayı mükemmel bir nokta haline getiririz. Sarayburnu'nu da dahil ederek konuşuyorum. Çevresindeki bozuk yapılaşmalara ve usulsüz kullanımlara da müdahale ederek, ki orası da Haliç'in bir parçası, her noktasını gezerek, dokunarak düzelteceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-İncelemelerden görüntü

-İmamoğlu'nun açıklaması

-Detaylar

25.11.2019 - 19.29 Haber Kodu : 191125223

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9- POLİS GİBİ DAVRANIP PAKİSTANLILARI DOLANDIRAN KİŞİ TUTUKLANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, DHA

Bağcılar'da kendisini polis olarak tanıttığı Pakistan uyruklu yabancılardan 6 cep telefonunu alarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kişi gece bekçileri tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin telefonları aldığı adrese gelip oradan ayrılması kameraya yansıdı.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 5 Kasım Salı günü Kemalpaşa Mahallesi'nde şüphelenerek durdurdukları Osman S.(40)'yi kimlik sorgulamasından geçirip üzerini aradı. Osman S.'nin üzerinde 6 cep telefonu bulundu. Telefonlara dönük çelişkili ifadelerde bulunan Osman S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Cep telefonlarının da Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan Pakistan uyruklu vatandaşlara ait olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamada, Osman S.'nin kendisini polis olarak tanıttığı Pakistanlıların cep telefonlarını alarak onları dolandırdığı anlaşıldı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, şüpheli Osman S.'nin Pakistan uyruklu vatandaşların bulunduğu adrese girerek telefonları aldıktan sonra uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin beklemesi

şüphelinin adrese girişi

şüphelinin adresten çıkışı

25.11.2019 - 17.28Haber Kodu : 191125193

- İstanbul