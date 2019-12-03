DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

ESENYURT'TAKİ O MİNİBÜSE DENETİM SIRASINDA CEZA

Esenyurt 'ta genç kızların saldırıya uğradığı hattaki minibüslere denetim yapıldı.

Kızlara saldıran sürücünün kullandığı minibüse de "fazla yolcu taşımak"tan ceza kesildi.

Kızların saldırıyı uğradığı gün de minibüse ceza kesildiği öğrenildi.

İdris TİFTİKCİ-Veysel TİMDU/ ESENYURT'ta hızlı gittiği için kendisini uyaran iki genç kızın minibüs şoförü tarafından darp edilmesinin ardından aynı hatta çalışan minibüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi.

Esenyurt, Piri Reis Mahallesi'nde Cuma günü meydana gelen olayda, Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse binen Mine M. ve Kübra K., hızlı gittiği için uyardıkları minibüs şoförü Ünal E. tarafından darp edilmişti. Gözaltına alınan Ünal E. (32) "Kasten Yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildi. 15 suçtan polise geliş kaydı bulunduğu belirtilen Ünal E. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Esenyurt'ta bugün aynı hatta çalışan minibüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan minibüslerde incelemelerde bulunuldu. Kadınlara saldıran sürücünün kullandığı minibüs de denetim sırasında durduruldu. Başka bir şoförün kullandığı minibüse, fazla yolcu taşımaktan 85 lira para cezası kesildi. Aynı araca 8 kez aynı gerekçe ile ceza kesildiği belirtildi. Kızları darp eden sürücüye de olay günü yine aynı gerekçe ile ceza kesildiği kaydedildi. Esenyurt'ta da son bir ayda 564 minibüse işlem yaptığı toplamda 58 bin 968 lira ceza kesildiği öğrenildi.

"MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNİN DAHA NAZİK OLMALARINI VE BU KADAR ÇOK YOLCU ALMAMALARINI İSTİYORUZ"

Esenyurt'ta minibüş şoförlüğü yapan Soner Curo, "Yanlış yapan arkadaşlarımız var. Bunun için uygulama yapılması gerekiyor ama çok insan var. Hızlı gidiyoruz diye tepki alıyoruz. Büyükşehir bize dakika vermiş. O dakikaya gitmezsek bizim arabamız bağlanıyor. ya da bizi trafikten 7 güne kadar men ediyorlar. Biz de hiç kimseye zarar gelmesin istiyoruz." derken, sürekli mimnibüse bindiğini belirten Birsen Kahraman ise, "Minibüsler çok kalabalık, kapı önünde gidenler var. Bunun son bulmasını istiyoruz. Minibüs şoförlerinin daha nazik olmalarını ve bu kadar çok yolcu almamalarını istiyoruz. " diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Minibüs sürücüsü ve yolcuyla röportaj

-Denetimler

-Durdurulan minibüsler

-Durdurulan minibüsün görüntüsü

-Röp

-Genel ve detaylar

02.12.2019 - 16.18 - Haber Kodu : 191202165

02.12.2019 - 16.51 - Haber Kodu : 191202183

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2- ATAŞEHİR'DE CİP ORMANLIK ALANDA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Ataşehir'de ormanlık alanda bir cip alev alev yandı. Cipteki yangının ağaçlara sıçramaması olası bir orman yangınının önledi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mevkiindeki ormanlık alandaki cipte çıktı. Offroad araçlarının kullandığı güzergahta ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunduğu öğrenilen cip henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

YANGIN ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yolun bozuk ve engebeli olması sebebiyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Alev Alev yanan cip kullanılamaz hale geldi. Orman İtfaiyesi'nden talep edilen destek üzerine, olay yerine ulaşan ekipler yanan cipe müdahale etti. Yangının ağaçlara sıçramaması olası bir orman yangınının önledi. Çıkan yangında ölen yada yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yanan aracın havadan görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Zırhlı araçtan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

03.12.2019 - 07.15 Haber Kodu : 191203009

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3- İSTANBUL'UN DEPREM TEHLİKESİ ÇALIŞTAYDA KONUŞULDU

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Deprem Çalıştayının ilk gününde bilim insanları, "İstanbul'un deprem tehlikesi"ni konuştu.

Moderatörlüğünü bilim insanı Prof. Dr. Marco Bohnhoff'un yaptığı "İstanbul'un deprem tehlikesi" oturumunda Türkiye Deprem Vakfı'ndan Prof. Dr. Mustafa Erdik, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haluk Özener ve Prof. Dr. Semih Ergintav, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ise Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Sinan Özeren sunumlar yaptı.

"DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ TAHMİN ETMEK ÇÖZÜM DEĞİL"

Yaptığı konuşmada sadece beklenen depremin büyüklüğünü tahmin etmenin çözüm olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Erdik, "Bizim, deprem olduğunda hangi segmentte olacak ve orada deprem olduktan sonra ikinci segmentin kırılma ihtimali ne olacak, o iki kırılmadan sonraki dalgalanma fenomeni nasıl gerçekleşecek… Bunların hepsini bilmemiz gerekiyor. Mesela Kuzey Anadolu fayında 7.2'lik, 7.3'lük, 7.4'lük bir deprem olacak demek sorunları çözmüyor. Bazı fay hatları çok güçlü olarak değerlendirilmiyor. Özellikle 2005 yılından sonra yaklaşan depremle ilgili bazı tahminler var. 30 yıllık bir değerlendirmeye dayalı olarak tahminlerde bulunuyor bu çalışmacılar ama burada 2 fay var. Bunlar kilit faylar olarak değerlendiriliyor. Neden? Çünkü bazı modeller kullanılarak bunların kırılma ihtimali hesaplanıyor ve her yıl 6.5 büyüklüğünde bir depremin olasılığı yüzde 3.3 olarak veriliyor. Marmara fayında, yapılan çalışmaya göre yıllık 7'den büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 1.4. Baktığınızda bu olasılığın az olduğunu düşünebilirsiniz ama bu yine de bir olasılık demek. 2 ile 4 arasında değişen bir olasılık var ve büyük bir deprem olmadığı sürece istatistiksel olarak bu rakamlar aynı kalacak" şeklinde konuştu.

KUZEY ANADOLU FAYI İSTANBUL İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, "Şu anda tüm Türkiye'yi 450 farklı istasyon ile takip ediyoruz. Hem Türkiye'de, yoğunluk olarak da 250 istasyon ile Marmara'yı gözlemliyoruz. 500'den fazla aktif fay var ülkemizde. Bunların en önemlilerinden biri olan Kuzey Anadolu Fayı da Marmara Denizi'nden geçerek İstanbul için büyük bir tehlike yaratmakta. Tarihsel olarak baktığınızda 4'ün üzerinde 10 binin üzerinde deprem olmuş. 119 yılda tüm Türkiye'de" dedi.

"YILDA ORTALAMA 15 BİN DEPREM KAYDEDİLİYOR"

Özener, "Bu yıl kaç tane deprem olmuş Marmara'da? Niye bu kadar heyecanlanıyoruz? 2 bin 97 tane deprem olmuş bu yıl içinde. Yılda ortalama 15 bin kadar deprem kaydediyor arkadaşlarımız. Günde 50 deprem çözümü yapıyorlar. Her 6,5 yılda bir bu coğrafyada bir deprem oluyor. En son 7'nin üzerindeki deprem Van depremiydi. Üzerinden 8 sene geçti. Ortalamanın biraz üzerindeyiz" şeklinde konuştu.

DENİZ TABANI GÖZLEM EVLERİ

Deprem tehlikesi için farklı kollardan veri toplamak adına planlanan Marmara deniz tabanı gözlem evleri ile ilgili olarak Özener, "Deniz tabanına 11 tane deniz tabanı sismometresi ve açılım ölçerler denizin 1200 metre derinliğine atıldı. Ardından belli periyotlarla gidilip bu veriler toplanıyor. Bunlarla risk, akma, kayma hareketlerini gözlemleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı

"TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIMIZI KORUYORUZ"

Tarihi ve kültürel mirası! korunmasına yönelik gözlemler de yapıldığını dile getiren Özener, "En son örneği çok önemli, İBB'nin de içinde olduğu bir Avrupa projesi başlattık. Tüm surlar gözlemleniyor. İstanbul'u çevreleyen surların ayakta kalması, gözlemlenmesi çok önemli" dedi.

"MEVCUT ARAŞTIRMALAR ZAYIF ZEMİNLER ÜZERİNDE YOĞUNLAŞMALI"

Mevcut araştırmaların zayıf zeminler üzerinde yoğunlaşması gerektiğini dile getiren Tüysüz, "İstanbul'un içinde aktif fay olmayan bir bölge. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ile İstanbul'un içinde bir aktif fay yok. Genel olarak kaya üzerine oturan bir şehir. Ancak bu kayaların yapısal özellikleri konusunda bilgimiz oldukça kısıtlı. Trakya formasyonu başta olmak üzere bazı kayalarda yoğun bir ayrışma bu kayaların niteliklerin yitirmesine yol açmış durumda. Zayıf zeminler, özellikle Avrupa yakası, Karadeniz kıyısı, Asya yakasının sahil kesimi ve alüvyon dolgulu vadilerde yer alıyor. Deprem esnasında bunlar üzerinde zemin birikmesi, sıvılaşma, heyelan gibi tehlikelerin ortaya çıkması mümkün. Dolayısıyla özellikle zayıf zeminler üzerinde yoğunlaşacak mevcut araştırmaların daha detaylı hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasında yarar olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-0turumdan görüntüler

-konuşmalar

-dinleyici görüntüleri

-genel ve detay

02.12.2019 - 19.42 Haber Kodu : 191202200

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4- İNGİLTERE'DEN NEPAL'E YÜRÜYEN 73 YAŞINDAKİ GEZGİN İSTANBUL'DA YOLCUĞUNA DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

İngiltere'den Nepal'e yürüyen ve İstanbul'a ulaşan 73 yaşındaki gezgin kadın, Avcılar'dan Galata Kulesi'ne yürüyor.

Nepal'deki yoksul çocuklar için İngiltere'den hareket eden ve 1 yıldır yanında çekerek taşıdığı küçük karavan ile yürüyen gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73) Cumartesi günü İstanbul'a geldi. Elektronik cihazlarını şarj etmek ve kişisel temizliği için Avcılar'da bir gece dinlenen Pope, yolculuğuna devam ediyor. Avcılar'dan sabah saatlerinde hareket eden 73 yaşındaki gezgin, yanında çekerek taşıdığı karavan ile D-100 Karayolu'ndan Galata Kulesi'ne yürüyor. Yolculuğu sırasında bazı sürücüler araçlarını durdurup Rosie Swale Pope ile fotoğraf çektirirken, bazı sürücülerse araçlarından el salladı.

Torunlarının gönderdiği parayla geçimini sağlayan Pope, soğuk havalarda karavanında polarını giyerek uyduğunu ve üşümediğini söyledi. İstanbul'daki yolculuğu sırasında karşılaştığı insanların samimi olduğunu belirten Pope, 5 Aralık'ta Galata Kulesi'nde bir Türk arkadaşı ile buluşacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşünden görüntü

-Araçlarını durdurarak fotoğraf çektirmek isteyenlerden görüntü

-Genel ve Detaylar

02.12.2019 - 18.41 Haber Kodu : 191202199

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5- BEYKOZ'DA OTOMOBİLLE OTOBÜS ÇARPIŞTI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

beykoz'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek otobüs ile çarpıştı. kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Beykoz Polonezköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 16 YE 804 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak karşı yöne geçip, Mustafa Kerim'in kullandığı 34 ZZ 6017 plakalı otobüs ile çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı otomobilde sıkışarak yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan kişileri bulundukları yerden çıkardı. İki yaralı sağıl ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-kaza yerinden görüntüler

-Otomobilin kaldırılması

-İtfaiyeden görüntü

-genel ve detay

02.12.2019 - 17.33 Haber Kodu : 191202195