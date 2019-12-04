DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da yağmur özellilkle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken bazıları ise

şemsiyeleriyle ıslanmaktan kurtuldu. Sürücüler de trafikte yağış nedeniyle dikkatli olmaları konusunda ışıklı levhalar ile uyarılıyor.

İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal olan seferler şöyle:

İDO

07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Görüntü Dökümü

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(ANADOLU YAKASI)

-D-100 Karayolu Kozyatağı mevkinde yağışla ilgili sürücülere uyarı levhası

-Yağmur yağmasından ve denizden detaylar

-Şemsiyeli vatandaşlardan detaylar

-Otobüs Durağında bekleyenler

-İşe giden vatandaşlar

-Genel ve detaylar

(AVRUPA YAKASI)

-Ayvansaray Metrobüs durağı

-D-100'den görüntü

-Durakta bekleyen vatandaşlardan görüntü

04.12.2019 - 07.02 Haber Kodu : 191204006

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2- KADIKÖY'DE 8 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Kadıköy'de 8 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, Göztepe Mahallesi Avcı Sokak'ta 8 katlı apartmanın dördüncü katında saat 03.00 sıralarında çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken apartmanda oturanlar panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına Erenköy,Kadıköy ve Ünalana bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek yanan daireyi söndürüp bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangının çıktığı dairede oturan ve dumandan etkilenen bir kişye sağlık ekipleri ambulansın içinde müdahale etti. Polis ekipleri yangınla ilgili vatandaşlardan bilgi topladı. Dairede yaşayanların iddiasına göre yangın bir odadaki prizden çıktı. Dairenin bir kısmı kullanılmaz hale gelirken itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan daireden detaylar

-Dumanlar

-Apartman sakinlerin dışarıda beklemesi

-Dumandan etkilen kişi ve ambulansta tedavisi

-Polis ve sağlık ekipleri

-Apartmandan detaylar

-Genel ve detaylar

04.12.2019 - 04.00 Haber Kodu : 191204005

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3- BAKAN ERSOY, HALUK BİLGİNER'İ KABUL ETTİ

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Emmy Ödülü alan sanatçı Haluk Bilginer'i, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda kabul etti. Bakan Ersoy, Emmy Ödüllü sanatçı Bilginer'e plaket ve hediye takdim etti. Kabul töreninde konuşan Haluk Bilginer, "Aday olmuş olmak yeterince bir onurdu zaten. Fakat Türkiye'ye gelmesi beni çok memnun etti" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Emmy Ödüllü sanatçı Haluk Bilginer, yazar ve senarist Hakan Günday, yönetmen Onur Saylak ve yapımcı Kerem Çatay'ı kabul etti. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen kabulde Bakan Ersoy, Emmy Ödüllü sanatçı Haluk Bilginer'e plaket takdim etti. Ardından Bakan Ersoy Bilginer'e, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA)'nın 10 ciltlik Büyük Türkçe Sözlüğü ve Türk Sinemasının 100 Yılı isimli kitabı hediye etti.

"BU ÖDÜLLE BİRLİKTE ONLARA ÇOK ÖNEMLİ BİR IŞIK HEDİYE ETTİNİZ"

Kabul töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Haluk bey sizi tekrar tebrik etmek istiyoruz. Hem sanat camiası açısından, hem de sinema camiası için her şeyden önce Türkiye açısından, çok önemli bir ödülü ülkemize getirmede başrol oynadınız. Bu ödül ve ekip işinde sizlerin de bir payı var. Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle güzel sürprizlerle karşılaşırız. Türkiye'de diziler ve sinemalar çok güzel yer tutuyor. Dünyaya da çok önemli ihraç ettiğimiz ürünümüz bu. İnsanlar da gençler de hem oyuncu olmak hem de bu sektörde yer edinmek için bir gelecek, ışık görüyorlar. Bu ödülle birlikte onlara çok önemli bir ışık hediye ettiniz" İfadelerini kullandı.

"BİRKAÇ TANE DAHA YENİ DÜZENLEME GETİRECEĞİZ"

Bakan Ersoy, "Geçen seneden itibaren sinema sektöründe yasal değişiklikleri, ihtiyaçları karşılamaya başladık. Devamlı da sektörle toplantı yapıyoruz. Yayıncılarla da yapımcılarla da toplantı yapıyoruz. Birkaç tane daha yeni düzenleme getireceğiz. Hem finansal açıdan sektörü rahatlatacak, hem de bazı engelleri ortadan kaldıracak, işlerini kolaylaştıracak, biz de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"OMUZLARIMDA BİR SORUMLULUK HİSSETTİM"

Emmy ödülünü kazanmanın mutluluk verici olduğunu belirten Haluk Bilginer, "Ülkenin kendisini sanatıyla tanıtması için devletin desteği çok önemli. Her anlamda destek. Sadece maddi destek de değil. O sanatın yapılması için özel yerler açarak… Kendi sanatım için konuşayım, tiyatro salonları açarak, sinemayı destekleyerek, sinemanın yurt dışına çıkmasını sağlayarak çok önemli. Ben çok mutlu oldum. Ama bu ödülün Türkiye'ye gelmesine daha çok mutlu oldum. Aday olmuş olmak yeterince bir onurdu zaten. Fakat Türkiye'ye gelmesi beni çok memnun etti. Çünkü Türkiye'den bir sorumluluk hissettim omuzlarımda. Almazsam hayal kırıklığına uğratacakmışım insanları gibi. Tüm ülkede beklemediğim, beklediğimden de öte sevinç ve gurur kaynağı olduğunu gördüm. Böyle bir şeye ihtiyacımız varmış demek ki" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kabul Programından detaylar

-Haluk Bilginer detay

-Bakan Ersoy detay

03.12.2019 - 19.58 Haber Kodu : 191203318

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4- DENETİMLER YETKİSİZ ÇAKAR KULLANIMINI ÖNLEDİ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,

Ambulans, itfaiye ve devletin üst protokolünde bulunan araçlar dışında çakar kullanımının 1 Kasım tarihinden itibaren yasaklanmasının ardından, denetimlerin de katkısıyla yetkisiz çakar kullanımı büyük oranda önlendi.

İstanbul'da bu akşam, yetkisiz çakar kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından O-1 Güney Yan Yol, Beşiktaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında gerçekleşen denetimde araçlarında çakar ve tepe lambası kullanan sürücüler durdurularak kontrol edildi. Durdurulan araçların hepsinde çakar kullanma izni bulunduğu için cezai işlem uygulanmadı. Kesilen ceza ve uyarıların yetkisiz çakar kullanımını büyük oranda önlediği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-D-100 Karayolunda trafik polislerinden genel ve yakın detaylar

-Çakarlı araçların durdurulması

-Trafik polislerinin çakarlı araç sürücülerini sorgulaması

-Çakarlı araçların plakalarının sorgusunun yapılması

-Genel ve yakın detaylar

03.12.2019 - 19.14 Haber Kodu : 191203312

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5- VATAN CADDESİ'Nİ FELÇ EDEN İNTİHAR GİRİŞİMİ

Ali ABLAY-Şahin BOZKURT/İSTANUL,

Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Atlamakla tehdit eden kişi, polislerin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmasının ardından çatıdan indi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nde yaşandı. İddiaya göre, seyyar simitçilik yapan İbrahim Akın, borçları yüzünden binanın çatısında çıktı. Akın, simitlerini de Vergi Dairesi'nin girişine bıraktı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, emniyet şeridiyle güvenlik önlemleri aldı. Bu sırada büyük bir kalabalık intihar girişimini izlemek ve cep telefonlarıyla görüntülemek için binanın önünde toplandı. Binanın çatısına çıkan kişi, polislerin yaklaşık bir buçuk saatlik uğraşlarının ardından çatıdan indirildi. Çatıdan indirilen İbrahim Akın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

Vergi Dairesi binasının çatısına çıkan kişi

Polis itfaiye ve sağlık ekipleri

İntihara teşebbüsü izleyen kalabalık

İntihara teşebbüs eden kişinin indirilip polis aracına bindirilmesi

Genel ve detay görüntüler

03.12.2019 - 17.27 Haber Kodu : 191203275