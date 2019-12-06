DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

BEŞİKTAŞ'TA ŞÜPHELİ ÖLÜM, SOKAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ, Ortaköy'de 34 yaşındaki Volkan Ekinci sokakta ölü bulundu.

Ortaköy Varnalı Sokak'ta saat 03.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yatan kişinin öldüğü tespit edildi. Polis ekiplerinin kimlik kontrolünde ise ölen kişinin 34 yaşındaki Volkan Ekinci olduğu tespit edildi. Volkan Ekinci'nin cansız bedeni incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekinci'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasının ayağından atlayarak intihar ettiği tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olay yeri,

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Volkan Ekinci'nin cesedinin cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının olay yerinden ayrılması

06.12.2019 - 05.53 Haber Kodu : 191206006

=============================

2 - BAKAN ERSOY, HAFIZA ODASI SERGİSİNİ GEZDİ

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mecidiyeköy Pilevneli'de düzenlenen Hafıza Odası Sergisi'ni gezdi. Sanatçı Ahmet Güneştekin'in eserlerinin bulunduğu sergiye sinema, müzik ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Hafıza Odası' adlı sergisine katıldı. Bakan Ersoy, Güneştekin ile birlikte gezdiği sergi hakkında bilgi aldı. Pilevneli Mecidiyeköy'deki sergide sinema, müzik ve sanat camiasından da katılım yoğun oldu. Sergi, 6 Aralık 2019 - 26 Ocak 2020 tarihleri arasında gezilebilecek. Güneştekin'in nesneler üzerinden bellek politikalarının doğasına baktığı işlerinden oluşan "Hafıza Odası", son yıllarda gerçekleştirdiği en kapsamlı sergisi. "Hafıza Odası"nda sanatçının anıları çağrıştıran nesnelerle ortaya koyduğu yerleştirme sanatı anlamına gelen enstalasyonlar ile video yerleştirmeleri yer alıyor.

"İSTANBUL'DA BU TARZ KÜLTÜR FAALİYETLERİ ARTMAYA BAŞLADI"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ahmet Güneştekin'e sergi için teşekkürlerini iletti. Bakan Ersoy ardından yaptığı konuşmasında, " İstanbul 'da bu tarz kültür faaliyetleri artmaya başladı. Bundan sonra da artarak devam edecek gibi gözüküyor. Kültür ve sanat bir şehir için olmazsa olmaz. Hele siz bir turizmin başkenti iddiasında bir şehirseniz, en büyük ihtiyaçlarınızdan birisi bu tarz kültür ve sanat faaliyetlerinizin artması. Kültür sanat ve turizm beraber büyüyorlar. Siz ne kadar kuvvetli olursanız, rakiplerinizde de o denli ayrışıp rekabette öne geçiyorsunuz. Hem Türk insanı açısından hem de Türkiye açısından çok çok önemli" İfadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN YURT DIŞINDAN KÜLTÜR SANATLA TEMSİL EDİLİYOR OLMASI ÇOK GÜZEL"

Bakan Nuri Ersoy, "Türkiye'nin yurt dışından kültür-sanatla temsil ediliyor olması da çok güzel bir şey. Ben bu arada sponsorlara da teşekkür etmek istiyorum. Sanat sponsorlarla daha hızlı gelişiyor. Biz, Kültür ve Turizm bakanlığı olarak bir çalışma başlatıyoruz, kültürün, sanatın ekonomik değerinin tespitiyle ilgili. Türkiye ekonomisinde bunun ekonomik değerlendirilmesi düzenli olarak yapılırsa bütün kültürel ve sanatsal faaliyetlerin, ileride sanatın ve kültürün gelişmesi açısından da çok faydası olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin kültür sanatla biraz daha yoğun konuşulması lazım. Uluslararası projeler çok önemli. Türkiye'de yapılanlar tabi önemli ama esas yurt dışına kaymayı başarabilenler çok daha değerli bizim açımızdan" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN 100 YILLIK HAFIZASINI SORGULAYAN BİR SERGİ"

Ahmet Güneştekin, "En son 8 yıl önce, antribo binalarında, 2012'de 'Yüzleşme' diye bir sergi yapmıştım. Yurtdışında yabancı galeriler, müzeler, sanat bianellerinde gösterildim. Her yıl contemporary İstanbul'da 4 gün işlerim küçük de olsa bir koleksiyon gösteriliyordu. Böyle kapsamlı bir sergi beklenen bir şeydi. Sevgili Murat Pilevneli'nin organize ettiği Pilevneli Mevidiyeköy galeride 4 bin metrekarelik alanda tamamen tematik bir sergi oldu. Hafıza odası, Türkiye'nin 100 yıllık hafızasını ve belleğini sorgulayan bir sergi. Bu serginin en önemli parçası 'Cennet Kimin?' Tamamen hayalimdeki düşündüğüm cenneti sorguladığım da bir iş. Acaba gerçekten cennet kimin, cennet var mı yada, cennet varsa kimin kime ait? Onu sorgulayan iş." dedi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Sergideki eserlerden detaylar

-Bakan Ersoy ile Güneştekin'in sergiyi gezmesi

-Bakan Ersoy'un sergi hakkında bilgi alması

-Bakan Ersoy açıklama

-Güneştekinin sergi hakkında bilgi vermesi

05.12.2019 - 22.40 Haber Kodu : 191205271

===========================

3- OPERASYONDA ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCUYU ÇATIYA ATTI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, DHA

Zeytinburnu'nda, sokak satıcılarına yönelik olarak iki farklı adreste düzenlenen operasyonda 5 kişi, bir miktar uyuşturucu birlikte gözaltına alındı.

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gökalp Mahallesi ve Beştelsiz Mahallesi'ndeki iki ayrı adreste sokak satıcılarının uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisine ulaştı. Ekiplerin, ilk adrese gerçekleştirdikleri operasyonda, Fevzi K., Metin A. ve Afganistan uyruklu Nimetullah S.'yi piyasaya sürme hazırlığında oldukları uyuşturucuyu paketlere doldururken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Diğer adresteki baskında ise ekipleri fark ederek kaçan Burak F. ve Hatice B. otomobillerini çöp konteyneri ve kaldırımdaki ağaçlara çarparak kaza yapınca yakalandı. Operasyonda sırasında ekipleri fark eden bir şüpheli elindeki poşeti yan binanın çatısına attığı belirlendi. Çatıdaki aramada uyuşturucu maddenin içinde bulunduğu poşet bulundu. Her iki adresteki aramalarda, 2 bin 472 uyuşturucu hap, 220 gram skunk, 216 gram metamfetamin, 110 gram kokain, 25,25 gram esrar, 30,30 gram hint keneviri tohumu ve hassas terazi ile bin 800 lira sahte para ele geçirildi.

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliğine getirilerek sorgulamaları yapılan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Ekiplerin ev içerisinde yaptıkları aramalar

-Ekiplerin buldukları uyuşturucu maddeler

-Kaza yapan araba

-Çatıdaki poşetin bulunması ve açılması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

05.12.2019 -09.12 Haber Kodu : 191205251