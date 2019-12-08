DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

KADIKÖY'DE OTOMOBİL LOKANTAYA DALDI

Haber-Kamera : Ali Kerem Bengi/ İstanbul DHA

Kadıköy'de sürücüsünün yol çalışması uyarı levhasını görmeyerek direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir et lokantasına daldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken lokantada hasar oluştu. Sürücü ise olay yerden kaçtı.

Kaza, 04.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Caddede hızla ilerleyen 34 KV 1074 plakalı otomobilin sürücüsü yol çalışmaların uyarı levhalarını görmeyince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir et lokantasına girdi. Kaza sonrası büyük gürültüyle uyanan vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

"SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI" İDDİASI

Polis ekipleri kaza sonrası yaşanan olayla görgü tanıklarından ve çevrede bilgi toplandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, otomobilde iki kişi olduğu, sürücü ve yanındaki kadının kazadan sonra arkadaşlarını arayıp olay yerine çağırdığı, gelen araca binerek olay yerinden kaçtıkları iddia edildi.

KAMERALAR İNCELENDİ

Trafik polisi ve itfaiye ekipleri kaza yerinde bir süre incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemelerin ardından dükkana giren otomobil çekici yardımıyla kaldırarak otopark götürüldü. Polis ekipler kaza sonrası kaçan sürücü ile yanındaki kişiyi tespit etmek için dükkanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Lokantanın sahibi Talat Kılıç ise,"Kazayı gece saat 04.00'de komşularım haber verdi, geldim olay yerine manzara bu. Araç girmiş dükkana. Sürücün olay yerinden kaçtığını söylediler. Yaklaşık dükkanımda aşağı yukarı yüz bin lira zarar var" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Otomobil ve dükkandan detaylar

-İtfaiye, Sağlık ve polis ekipleri

-Ekiplerin çalışması

-Çevredeki vatandaşlardan detaylar

-Dükkanın içerisinden detaylar

-Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması

-Dükkan sahibiyle röp.

-Genel ve detaylar

08.12.2019 - 05.59 Haber Kodu : 191208006

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2- GECEKONDU ALEV ALEV YANDI, 7 KİŞİLİK AİLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Başakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın Başakşehir, Altınşehir Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, İntepe Sokak'ta bulunan bir gecekonduda yaşayan 7 kişilik Mayalı ailesinin evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken evde yaşayan aile son anda kendilerini dışarı attı. Mahalle sakinleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

YAVRU KÖPEĞİ İÇİN YARDIM İSTEDİ

Bu arada soğutma çalışması sırasında 13 yaşındaki Sinan Mayalı bahçede bağlı yavru köpeğinin kurtarılması için polis ve itfaiyeden yardım istedi. Çocuk itfaiye ve polis eşliğinde yavru köpeğini bulunduğu yerden alarak dışarı çıkardı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken gecekonduda maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Yangın çıkan evin görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Aile ile röp

-Yavru köpeğin kurtarılması

Çevreden detay

Genel ve detaylar

08.12.2019 - 00.58 Haber Kodu : 191208001

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOĞAN GRUBUNUN 60. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ PROGRAMINA KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğan Grubu'nun 60'ncı Kuruluş Yıldönümünün, grubumuz, iş dünyamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şirketin kurucusu ve onursal başkanı Sayın Aydın Doğan ile tüm Doğan Grubu ailesini bugüne kadar ki başarılı çalışmaları için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Doğan Grubu 60. Kuruluş Yıldönümü törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, eşi Sema Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Vuslat Doğan Sabancı, Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı karşıladı. Tören öncesi Erdoğan ve Aydın Doğan birlikte fotoğraf çektirdi.

"DOĞAN GRUBU, 60 YILDIR ÜLKEMİZ İÇİN KATMA DEĞER ÜRETİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programda yaptığı konuşmasında, "Doğan Grubu'nun 60'ncı Kuruluş Yıldönümünün, grubumuz, iş dünyamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şirketin kurucusu ve onursal başkanı Sayın Aydın Doğan ile tüm Doğan Grubu ailesini bugüne kadarki başarılı çalışmaları için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Enerjiden perakendeciliğe, sanayiden finansa, turizmden gayrimenkule kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren Doğan Grubu, 60 yıldır ülkemiz için katma değer üretiyor. Genç yaşta iş hayatına atılarak kurduğu şirketi 60 yıl boyunca ilmek ilmek dokuyarak bugünlere getiren sayın Aydın Doğan'a yaptığı hizmetler için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sayın Doğan'ın iş hayatı yeni nesillere örnek olacak aslında bir başarı hikayesidir. İlk şirketinde 3 kişiyle başlayan Sayın Doğan, bugün 20 bin kişilik koca bir ailenin temsilcisidir. Anadolu'da kök salıp ardından Türkiye 'nin değerli bir markası olmak, bunun da ilerisine giderek dünyanın tanıdığı bir marka haline gelmek sadece şahsi bir başarı değil aynı zamanda Türkiye'nin de kazanımıdır. Aldığı ödüller, layık görüldüğü fahri doktoralar ve diğer ulusal uluslararası başarılarıyla kendisi bu 60 yılın her anını değerlendirmiştir. Sayın Doğan başarılı bir iş adamı, iyi bir Kelkit ve Gümüşhane sevdalısı olduğu kadar takdire şayan bir hayır ve kültür sanat insanıdır. Kurduğu vakıf ile bu yönünü kurumsallaştırmıştır. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun altını da özellikle burada çizmek istiyorum. Doğan Grubu medyadan çekilmiş olsa da kendisinin diğer alanlardaki çalışmaları ve yatırımlarıyla bu güçlü demokratik duruşu desteklemeyi sürdüreceğine inanıyorum" dedi.

"HİÇBİR VESAYET ODAĞINA FIRSAT VERMEDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz geçtiğimiz 17 yılda makro ekonomiden, temel hizmet alanlarına kadar gerçekleştirdiği büyük dönüşümle hakkettiği yere biraz daha yaklaşmıştır. Bugün Türkiye dünyanın hemen her ülkesiyle ticaret yapan, güçlü bir üretim altyapısına bulunan, turizmde iddialı, eğitim öğretimde, sağlıkta, ulaştırmada, enerjide söz sahibi bir ülke konumunda. Bizim 2023 hedeflerimiz olarak ifade ettiğimiz gelişmişlik seviyesi ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına almaya doğru gidişimizin ifadesidir. Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olduğumuz günden beri her kişi ve kurumun kendi faaliyet alanında en özgür şekilde hareket edebilmesi için gayret gösterdik. Bu anlayışla hiçbir vesayet odağına fırsat vermedik. Türkiye'nin hayrı ve geleceği için ne gerekiyorsa onu yaptık. Hepimizin de ortak sloganının 'önce Türkiye' olduğuna inanıyorum. İşte bu hassasiyetle çalışan herkes birbirinin rakibi değil, tam tersine tamamlayıcıdır, destekleyicisidir. Biz bu doğrultuda mücadeleye devam ediyoruz" diye konuştu.

"HER ALANDA ÇOK DAHA BÜYÜK YATIRIMLARA, ÇOK DAHA BÜYÜK ÜRETİMLERE İHTİYACIMIZ VARDIR"

Erdoğan, "Ülkemizin bu günlere gelmesinde Sayın Aydın Doğan gibi adeta sıfırdan başlayıp Doğan Grubu gibi küresel çapta değerler ortaya koyan iş insanlarımızın büyük katkısı olduğu bir gerçektir. Şöyle bir etrafıma baktığımda Sayın Doğan'ınkine benzer çok sayıda aslında isim görüyorum. Bu başarılar elbette önemlidir. Ama artık bize bunlar yetmiyor. Her alanda çok daha büyük yatırımlara, çok daha büyük üretimlere, çok daha büyük ihracatlara, çok daha büyük istihdamlara ihtiyacımız vardır. Ülkesine güvenerek, milletinin potansiyeline inanarak ileriye doğru bir adam atan herkesle birlikte yol yürümeye, destek vermeye, imkana sağlamaya hazırız. Biz de terörle mücadele harekatlarımızla, ekonomimize yönelik saldırılara karşı aldığımız tedbirlerle, ülkemizin itibarını yükselten politikalarımızla iş insanlarımıza güçlü bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Akıl ve vicdan sahibi herkes, bizim dönemimizde Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte ekonomide de gerçek anlamda çağ atladığını kabul edecektir. Aksini iddia eden kişinin inanın gözü ya husumetten ya bağnazlıktan kör olmuş demektir. Hedefimiz Türkiye'yi bölgesinin ve dünyanın en büyük devletlerinden, milletimizi de en müreffeh toplumlarından biri haline getirmektir. Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için bırakacağımız en büyük miras bu olacaktır. Sayın Aydın Doğan'ın onursal liderliğine yoluna devam eden Doğan Grubu'nun bugün olduğu gibi gelecekte de ülkemiz iş ve kültür sanat dünyasının en önemli aktörlerinden biri olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"KEŞKE FAZLA YATIRIM YAPABİLSEYDİM, KEŞKE DAHA FAZLA İSTİHDAM YARATABİLSEYDİM"

Aydın Doğan da bir konuşma yaparak, "Başta memleketim Kelkit ve Gümüşhane olmak üzere Türkiye'nin her yerinde yatırımı olan, istihdam sağlayan, devlete vergisini son kuruşuna kadar ödeyen, Türkiye'nin kalkınmasında tuzu-biberi olan insan olmak istedim. Bu hayalimin hepsini gerçekleştiremedim. İçim keşkelerle dolu. Keşke fazla yatırım yapabilseydim, keşke daha fazla istihdam yaratabilseydim. Keşke güzel ülkemin topraklarında daha büyük ayak izleri bırakabilseydim" dedi.

Aydın Doğan, 60 yılda pek çok sektörde yer aldığını, Doğan Grubu olarak alınlarının açık olduğunu belirtti.

Aydın Doğan, "En fazla iftihar ettiğim iki şey var. Biri bu ülkede yıllarca en yüksek seviyede vergi (gelir vergisi) verenler arasına girmekti, 45 yıldır bunu devam ettiriyorum. Benim için vergisini dürüst vermeyen vatanseverlik sınavından geçemez. Bir iş adamının ülkesine yaptığı en önemli katkı vergi vermektir. İftihar ettiğim ikinci şey; vakıf olarak eğitime, sanata, kültüre yaptığımız katkılar. 60 yıl önce bu yola çıkarken kendi kendime bazı kurallar koymuştum. Bunlar sonradan şirketlerimizin anayasası oldu. Bu anayasanın en önemli madde şudur; bu ülkede kazandığımızı bu ülkeye yatırım olarak geri vermek."

Doğan, son vergi rekortmeni birincilik belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığını sözlerine ekledi.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı ise Doğan ailesi olarak ülkede kazanılanı Türkiye'de yatırıma dönüştürmeyi ve ülkeye değer katmayı amaçladıklarını ifade etti.

VİDEO DA GÖSTERİLDİ

Törene ayrıca AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Gecede gazeteci Cüneyt Özdemir'in hazırladığı Aydın Doğan'ın hayat hikayesinin anlatıldığı video sinevizyondan gösterildi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın karşılanması

-Fotoğraf çekimi

-Aydın Doğan'ın konuşması

-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar

07.12.2019 - 22.55 Haber Kodu : 191207202

07.12.2019 - 22.43 Haber Kodu : 191207200

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4- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU "ERZURUM TANITIM GÜNLERİ"NDE KONUŞTU

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de düzenlenen "Erzurum Tanıtım Günleri"ne katıldı. Bakan Soylu yaptığı konuşmasında, "Ortadoğu'yu barış ve esenlik coğrafyası haline Türkiye'miz getirecektir ve bu millet getirecektir" dedi.

"2020 ÖYLE BİR YIL OLACAK Kİ..."

Bakan Süleyman Soylu, "Terör örgütü var, onu da tasfiye ediyoruz. Türkiye'deki terör örgütü sayıları 500'e kadar düştü. Milletimize sözümüzdür, inşallah 2019'u görüyoruz, 2020 öyle bir yıl olacak ki; terör örgütlerinin artık dağda ne artık sesleri çıkacak, ne de kimsesi kalacak. Allah'ın izniyle hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

"HEM MİLLETİMİZE HEM DE COĞRAFYAMIZA SÖZÜMÜZDÜR"

Bakan Soylu "Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerim, buradan onlara da sesleniyorum, her gittiğimizde de söylüyoruz. Bizim bir tek görevimiz var, o da bu ülkede kardeşliği tahsis etmek, bu ülkede zenginliği tahsis etmek, bu ülkede büyümeyi tahsis etmek ve bunu sağlamaktır. Kim bizim zenginliğimize ve büyümemize musallat olmaya çalışıyorsa elbette ki, biz buna müsaade etmeyeceğiz. Göreceksiniz nasıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun makus tarihini yenmişsek, bugün etrafımızdaki coğrafyayı, Ortadoğu'yu, etrafımızdaki coğrafyayı istikrarsızlığa getirmeye çalışanlara bir çift sözümüz var. Hem milletimize sözümüzdür, hem coğrafyamıza sözümüzdür, hem de Allah'ımıza sözümüzdür. Ortadoğu'yu da barış ve esenlik coğrafyası haline Türkiye'miz getirecektir ve bu millet getirecektir.

Görüntü Dökümü:

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-Süleyman Soylu'ya ilgi gösteren vatandaşlar

-Protokol detayı

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşması

07.12.2019 - 20.33 Haber Kodu : 191207192

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5- ESENYURT'TA TIR'A ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Veysel TİMDU/İSTANBUL,

ESENYURT'ta TIR'a çarpıp, savrulan motosikletin sürücüsü Satılmış Güven, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 14.00 sıralarında Esenyurt, TEM Otoyolu Haramidere Bağlantı Yolu Balıkyolu Caddesi Köprüsü'nün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Satılmış Güven'in kullandığı 39 SG 382 plakalı motosiklet, Beylikdüzü istikametinde giderken plakası alınamayan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Güven ve arkasındaki kişi yola savruldu. TIR sürücüsü olay yerinden kaçarken, Güven ve yanındaki arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Satılmış Güven, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Kaza yapan motosiklet

-Görgü tanığı ile röportaj

-Trafik görüntüsü

-Yerdeki ayakkabı

-Genel ve detay görüntüler

07.12.2019 - 21.02 Haber Kodu : 191207193

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6- SİLİVRİ'DE VÜCUDUNDA ÇÜRÜKLERLE EVDE BULUNAN KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR, Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,

SİLİVRİ'de üç gündür haber alamadıkları komşularının evinden kötü kokuların geldiğini fark eden mahalleli polise haber verdi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Vücudunda çürükler bulunan yerdeki İlbey Yılmaz'ın öldüğü sanılırken, yapılan kontrollerde nefes aldığı belirlendi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İlbey Yılmaz hayatını kaybetti.

DİKKATLİ KOMİSER NEFES ALDIĞINI FARK ETTİ

Olay Silivri Mimar Sinan Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Tek yaşayan İlbey Yılmaz (39) 3 gündür haber alamayan komşuları evden kötü kokulan geldiğini fark edince durumu polise bildirdi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi. Gördükleri manzara karşısında şok yaşayan polisler Yılmaz'ın öldüğünü düşünerek olay yeri inceleme ekibi istedi. Ancak sonradan olay yerine gelen bir komiser dikkati sayesinde İlbey Yılmaz'ın hala hayatta olduğunu fark ederek olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kimyasal madde ile intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen İlbey Yılmaz'ın vücudunda çürükler oluştuğu bildirildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yılmaz'ın vücudundaki çürüklere ve ölümüne neyin yol açtığı otopsi sonucu belirlenebilecek.

EVDEKİ AĞIR KİMYASAL KOKU PANİĞE NEDEN OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, intihar olayının yaşandığı evden yükselen kimyasal koku nedeniyle büyük panik yaşadı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler neticesinde henüz ne olduğu tespit edilemeyen kimyasal maddeden numuneler alınarak incelenmeye başlandı. İlbey Yılmaz'ın hastaneye taşındığı ambulans, hastane önünde görevliler tarafından içi yıkandıktan sonra dezenfekte edilerek kimyasal maddeden arındırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın yaşandığı sokaktan görüntü

-Polis ekiplerinin sokaktaki görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin olayın yaşandığı eve girişi

-Hastaneden görüntü

-Hastane önündeki polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin hastaneye girişi

-Hastanın taşındığı ambulansın dezenfekte edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

07.12.2019 - 20.10 Haber Kodu : 191207187

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7- UYUŞTURUCU DOLU MEYVE SUYU KUTUSUYLA YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, DHA

Fatih'te güven timlerince şüphe üzerine durdurulan kişinin elindeki meyve suyu kutusunda satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güven Timleri, 14 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Fatih, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde şüphelendikleri Emrah Ö.(30) adlı kişiyi durdurdu. Emrah Ö.'nün üzerinde arama yapan ekipler, elindeki meyve suyu kutusu içerisinde satışa hazır halde 15 kağıt paket eroin ve 15 kağıt paket metamfetamin uyuşturucu ele geçirdiler. Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Uyuşturucunun meyve suyu kutusundan çıkartılması

07.12.2019 - 18.02 Haber Kodu : 191207172