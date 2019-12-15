DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

TEM OTOYOLU'NDA MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden motosikletin Afganistan uyruklu sürücüsü Bağcılar İSTOÇ mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek devrildi. Kaza sonrası devrilen motosikletten düşen sürücü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza yapan gencin, motosikletini 10 gün önce satın olduğu öğrenildi.

Kaza Bağcılar, TEM Otoyolu Edirne istikametinde gece saat 04: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin Mır Shahzad Rabi (18) olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu sürücü kullandığı 34 MM 8394 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken İSTOÇ mevkiine henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti. Kayan motosiklet devrilerek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet parçalanarak metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsünün ayağı koparken bedeni ise savrularak yol ortasındaki bariyerlerin arasına fırladı. Arkadan gelen ve arkadaşı olduğu öğrenilen ve isimleri öğrenilemeyen 2 motosiklet sürücüsü arkadaşlarının kaza yaptığını görünce şoka girdi ve durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

MOTOSİKLETİ 10 GÜN ÖNCE ALMIŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Mır Shahzad Rabi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaza sonrası yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Kazanın meydana geldiği yerde detaylı olay yeri çalışması yapan polis ekipleri bariyerlerin arasında da inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Parçalanan motosiklet ise yoldan toplanarak çekici ile otoparka götürüldü. Polis ekiplerinin hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün 2 arkadaşından olayla ilgili bilgi aldığı görüldü. Ayrıca olay yerine gelen Mır Shahzad Rabi'nin diğer okuldan arkadaşları da polis ekiplerinden bilgi aldı. Kaza yapan gencin, motosikletini 10 gün önce satın olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Kazanın meydana geldiği yer

Sürücünün cansız bedeni

Motosikletten görüntü

Polisin çalışması

Sağlık ekiplerinden görüntü

Yoldan görüntü

Cenazenin kaldırılması

Genel ve detaylar

15.12.2019 - 06.21 Haber Kodu : 191215007

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2- D-100'DE PANELVAN İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL,

Eyüpsultan D-100 Karayolu Edirnekapı geçişinde panelvan minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eyüpsultan D-100 Karayolu Edirnekapı geçişinde bir panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Edirnekapı geçişi Çağlayan istikametinde 05: 30 sıralarında meydana geldi. Ramil Baghirov idaresindeki 34 VS 6714 plakalı panelvan, Çağlayan istikametine gitmekte olan Cengiz Büyük idaresindeki 34 PE 3428 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ve panelvan çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kazaya karışan otomobil ve panelvandan detaylar

-Ekiplerin çalışmasından detaylar

-Temizlik ekiplerinin çalışmaları

-Otomobil ve panelvanın çekilmesi

-Genel ve detaylar

15.12.2019 - 06.37 Haber Kodu : 191215008

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSVİÇRE VE MALEZYA'YI ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun Cenevre'de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde İsviçre'yi, ardından Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in daveti üzerine 18-19 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek olan Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'yı ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığı'ndan ziyaretlere ilişkin yapılan açıklamada; "Cummhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun Cenevre'de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde İsviçre'yi; müteakiben, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in davetine icabetle, 18-19 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek olan Kuala Lumpur Zirvesi'ne iştirak etmek üzere Malezya'yı ziyaret edecek. Türkiye bu vesileyle geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik, örnek nitelikteki iyi uygulamalarını bir kez daha tüm dünyanın dikkatine getirecektir. Küresel Mülteci Forumu, 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ın uygulanmasının takip edileceği temel platformdur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Foruma, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin daveti üzerine, Kosta Rika, Pakistan, Etiyopya ve Almanya devlet adamlarıyla birlikte eş-başkanlık yapacaklardır. İsviçre ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ev sahipliğinde icra edilecek Forum'a pek çok ülke üst düzeyde katılım sağlayacak olup, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve mülteciler gibi çok sayıda paydaşın da katılmaları planlanmıştır. Paydaşların Forum'da, mültecilere ve evsahibi ülkelere yönelik taahhütlerini açıklamaları beklenmektedir. Türkiye bu vesileyle geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik, örnek nitelikteki iyi uygulamalarını bir kez daha tüm dünyanın dikkatine getirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Forum marjında katılımcı bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeleri de söz konusudur. Kuala Lumpur Zirvesi'nin gündemini ise İslam Alemi'nin karşı karşıya kaldığı sınamalar teşkil etmektedir. Bağımsızlık, kalkınma, iyi yönetişim, kültür ve kimlik, adalet ve özgürlük temaları çerçevesinde tatbik edilecek Zirve programı kapsamında liderler ayrıca 'Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar' konulu yuvarlak masa toplantısında görüş alışverişinde bulunacaklardır. Türkiye'nin ve evsahibi Malezya'nın yanısıra Katar, İran, Pakistan ve Endonezya'nın katılacağı Zirve marjında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Malezya Kralı ve Başbakanı başta olmak üzere, Zirve'ye katılması öngörülen diğer muhataplarıyla temaslarda bulunmaları beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

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4- ERMENİ CEMAATİNİN YENİ PATRİĞİ MAŞALYAN DHA'NIN SORULARINI YANITLADI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İstanbul,

85. İstanbul Ermeni Patrikliğine Episkos Sahak Maşalyan, "Halk ve patriği kucaklaştı ve şimdi heyecanla yeni atılımlar yapmak, cemaatin önüne birikmiş sorunları çözmek istiyorlar. Tabii ki bunlar değişik alanlarda uzun uzun açıklamayı gerekiyor ama çözmemiz gereken ilk konu, bizim örgütlenme eksikliğimizi tamamlamak" dedi.

"ÇOCUKLUĞUM BAYRAMPAŞA'DA GEÇTİ"

Sahak Maşalyan, Ermeni patrikhanesinde DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Çocukluğu İstanbul Bayrampaşa'da geçen ve Karadenizli bir ailenin çocuğu olan Maşalyan, "Benim ailem 1955'te Karadeniz'den gelmiş. Baba tarafı Sinop, anne tarafı Kastamonulu. İstanbul'da tanışmışlar. Kumkapı'ya yerleşmişler. Kira vermek canlarına tak ettiğinde Bayrampaşa'dan zar zor bir arsa almışlar. Henüz daha yerleşime yeni açılan bir bölge. Orada amcamlar ile beraber 2 odalı bir ev yapmışlar" dedi.

"Ben o evde doğrum" diyen Maşalyan, "Bayrampaşa Sağmalcılar Cezaevinin hemen altında. Çocukluğum orada geçti. Benim çocukluğumda elektrik, su yoktu. Hepsi yeni yeni gelmeye başladı. 8 yaşına kadar gaz lambası ile ders çalıştım. 9 yaşımdayken elektrik geldi evimize. O zamana kadar mahalledeki çeşmeden su taşırdık ve sonra su da geldi. 10 yaşıma geldiğimde zaten apartmanlar dikiliyordu. Bizim arsamızda çok değer kazandı. Sattık onu ve Kumkapı'da bir ev aldık. 10 yaşından sonra Kumkapı'da yaşadım. Ama ben zaten devlet okullarında okumaya başlamıştım. Bütün öğrenim hayatımı devlet okullarında sürdürdüm. Bakırköy lisesini bitirdim sonra İTÜ elektronik ve haberleşme bölümünü kazandım. Hep dindar bir ailedeydim. Bir şekilde o dindarca duygular beni kiliseye yaklaşmaya itti. 12 yaşımdan beri kutsal kitap okuyorum ben. ve bir şekilde bir yaşam dönüşümü edildim ve 20'li yaşlarda bu patrikhaneye yerleştim öğrenci olarak. Rahip olmaya karar verdim. Bölümü değiştirdim. İstanbul Üniversitesi Felsefeye geçtim. Aynı zamanda da Ermenice öğrenmeye başladım. Tören bilgisi edindim. 1986'da rahip yardımcısı oldum. Okul bittikten sonra Tatvan'da kısa dönem askerliğimi yaptım. Döndüğümde yurtdışında okuma istettiğimi belirttim. Beni İngiltere'ye gönderdiler. Londra'da 4 yıl kaldım, teoloji eğitimi aldım. 1992'de evlenmemiş rahip olarak takdis olundum. 94 yılında Kudüs'e gittim. Manastır'da 3 sene eğitimle uğraştım, okul müdürlüğü yaptım. Daha sonra İrlanda'ya gittim, Dublin'de masterimi yaptım. Geri geldim, 5 yıl İstanbul'da görev yaptıktan sonra Ermenistan'a gitti. Öğretim üyeliği, dekan yardımcılığı ve dekanlık yaptım 3 sene. Bu sırada televizyon programlarım oldu. Tarihi bir roman kaleme aldım. Ermenistan'da en çok satan romanlar arasına girdi. 250'yi aşkın rahibin yetişmesinde emeğim geçti, dünyanın her tarafında görev yapıyorlar. 2011'de de burada episkopos olmadığı için geri geldim ve 2011'den beri burada görev yapıyorum" diye konuştu.

"RAHİPLİK HAYATI BANA İSTEDİĞİM ŞEYİ VERDİ"

Rahip olmaya nasıl karar verdiğini ise Maşalyan şu sözlerle anlattı: "Gençlik insanın yolunu aradığı zaman ve bizim gençliğimiz çok politize olmuştu. Hayatı sorgulamayan, politik görüşü olmayan bir kişi genç sayılmazdı. Onun için bir şekilde düşünüyorduk. Düşünen bir gençliktik. Daha çok okumaya zamanımız vardı. Sosyal medya yoktu. Ufkumuzu bu sorgulamalar doldurdu. ve benim için hayatın ne olduğu, ne için dünyaya geldiğim, niçin öldüğüm, öldükten sonra ne olduğu soruları benim için önemli sorulardı ve bir şekilde bu soruların araştırılmasında yollarım beni günün patriği Şınorhk Kalustyan ile karşılaştırdı. Amerika'dan gelen bir rahip vardı. Onunla dersler yapardık burada. Ders bittiğinde bana seninle konuşmak istiyorum dedi. Sene olacaksın diye sordu. Biliyorsun mühendis olacağım dedim. Sonra… sonra… yaşlanırız, sonra ölürüz… Sonra dedim imanımız var Allah'ın ellerinize kalırız. "Şimdiden istemez misin onun ellerine kalmakö dedi. Ben seni gözlemliyorum, senden iyi bir öğretmen, vaiz olur dedi. Bu diyalog bugün bir beni şaşırtıyor. Bir şey açıldı benim gözümde. Hayatı bir ışıkla görmeye başladım. Bazıları buna aydınlanma diyorlar. ve ben tamam dedim o anda. Rahip şaşırdı, herhalde hayatında bu kadar çabuk yakaladığı ilk balık bendim. Yolculuğum bu şekilde başladı. Patrikhaneye yerleştim ve bugüne adar seçimimden pişman değilim. Rahiplik hayatı bana istediğim şeyi verdi"

"BİR CEMAATİ 12 SENE PATRİKSİZ YÖNETMEK ÇOK ZORDU"

Yaklaşık 12 yıldır patriksizlik döneminin Ermeni cemaati için pek çok sıkıntıya yol açtığını ifade eden Maşalyan, "Elbette 12 senelik patriksizlik dönemi halkımızı çok etkiledi. Cemaat hayatında insanlar giderek aksayan yönlerin bir türlü çözümlenmediklerini gördüklerinde aslında yönetim hiyerarşisindeki en temel yapının patrikhane ve patrikliğin iyi çalışmaması olarak değerlendirdiler. Yeni bir patrik özlemi ile insanlar bu seçimlere aktif katılım gösterdiler. Elbette ki en basit bir dükkanı bile başında biri olmadan yönetemezsiniz. 60 bin kişilik canlı bir cemaati de 12 sene patriksiz yönetmek gerçekten çok zordu. Birkaç kere patrik seçmeyi denedik ama yasal prosedürler el vermedi. Patriğimiz vefat ettikten sonra bu yol bize açıldı. Gelen talimatname ile birlikte seçimleri düzenledik. Bu talimatnamede de sorunlar vardı ama bir şekilde bu sorunları da aştık ve seçimi gerçekleştirdik. Çok sevinçliyiz bu açıdan. Artık patriğimiz yönetimsel açıdan daha kuvvetli. En azından artık aktif bir merkezimiz tekrar faaliyete geçecek ve cemaatimizin sorunlarına el atabileceğiz" diye konuştu.

"ÇÖZMEMİZ GEREKEN İLK KONU ÖRGÜTLENME EKSİKLİĞİMİZİ TAMAMLAMAK"

12 yıllık patriksizlik dönemi dolayısıyla yaşanan pek çok sorunu çözmek çalışacaklarını dile getiren 85. İstanbul Ermeni Patriği Maşalyan, "Patriklik ve patrikler ruhani merkezdir. Aslında öncelikle ruhun pompalanmasıdır. Konfüçyus'a soruyorlar, bir halkın var olması için elzem üç şey nedir? Silah, ekmek ve ruh diyor. Birisi eksik olursa ekmek ve ruh gerekli eğer sadece bir şey kalırsa, o zaman ruh. Ruhunu kaybetmeyen hiçbir halkı yok edemezsiniz. Dolayısıyla patriklik ve patrikler bizim manevi dünyamızı düzenleyen insanlar. Dolayısıyla patriklik olarak yapmamamız gererken ilk şey yeni bir heyecan, yeni bir ruh, yeni bir ufuk açmak halkımızın önüne. Onu gerçekleştirdiğimizde öteki şeyler zaten yavaş yavaş yoluna girer. Halk ve patriği kucaklaştı ve şimdi heyecanla yeni atılımlar yapmak, cemaatin önüne birikmiş sorunları çözmek istiyorlar. Tabii ki bunlar değişik alanlarda uzun uzun açıklamayı gerekiyor ama çözmemiz gereken ilk konu, bizim örgütlenme eksikliğimizi tamamlamak" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET TARİHİNDE İKİ ADAYDAN DAHA FAZLA PATRİK İLE HİÇ SEÇİME GİDİLMEDİ"

İçişleri Bakanlığı'nın 23 Eylül'de yayımladığı seçim talimatnamesinde patrik adayı olmak için aranan şartlar arasında ilk kez, 'İstanbul Ermeni Patrikhanesine mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak' gerekliliğinin eklenmesi üzerine ortaya çıkan tartışmalar ile ilgili ise Maşalyan, "Patrik seçmek gibi bir şey söz konusu olduğunda Osmanlıdaki yazılı metinlere başvuruyoruz ki artık onlar geçerli değil. Ama başka bir metin de yok. Dolayısıyla onlara başvurduğumuzda seçimlerimiz aslında Osmanlı'da yürürlükte olan 1863 nizamnamesinin patrik seçme şartlarına göre yaptık. Aslında yeni bir şey eklenmedi. Ama 150 sene önce yazılmış olan bu nizamname söz konusu olduğunda İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde 100 tane episkopos vardı. Yani 100 patrik adayı vardı ama bugün artık 27 tane din adamımız kalmış bizim ve bu şartları yerine getiren 3 episkoposumuz vardı. Aslında bu sayı daha önce gelen talimatnamelere gör gelseydi 1 kişi artacaktı, teorik olarak 5-6 kişi daha katılabilecekti. Babadan Türk ya da Osmanlı vatandaşı olmak gibi bir hükümle girebilseydik, elbette ki daha zengin olurdu. Daha zengin bir portföy ile seçime girerdik. Cumhuriyet tarihindeki patrik seçimlerinde 2 adaydan daha fazla aday ile hiç seçime gidilmedi. Hatta bazen tek aday ile gidilmiş. Dolayısıyla 3 adayla gerçekleşebilecek bu seçim talimatnamesi bizim için uygundu. Bunu reddedenler de vardı ama biz kabul edelim ve bir an önce bu seçimi gerçekleştirelim dedik çünkü halkımız ve kilisemiz çok yoruldu. Bu talimatname sorunlu da olsa bize seçimin kapısını açan bir talimatname seçime gitmeliyiz dedik ve halkımız da anladı, teveccüh gösterdi. Diyebiliriz ki, geleneklerimize, kilise yasalarımız ve devletin ön gördüğü çerçeve içinde bir seçim gerçekleştirdik" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Maşalyan'ın görüntüleri

-Maşalyan ile röp.

Genel ve detay

14.12.2019 - 17.04 - Haber Kodu : 191214164

14.12.2019 - 16.09 - Haber Kodu : 191214145_

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5- BAĞCILAR'DA 11. KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

BAĞCILAR'da 15 katlı apartmanın on birinci katındaki dairede yaşayan ve Gülşen Aydın'ın (43), cam temizliği yaparken aşağıya düştüğü ileri sürüldü. Apartmanın giriş kapısına düşerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Fatih mahallesinde1835 Sokakta bulunan 15 katlı bir binada akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, on birinci kattaki dairede oturan Gülşen Aydın, camları temizlerken henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü. Binanın giriş kapısına düşen Gülşen Aydın ağır yaralandı. Aydın'ın düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan polis ekipleri de olayın yaşandığı bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis, dairede ve site içerisinde detaylı olay yeri çalışması yapılırken, çevredeki vatandaşlardan da olayla ilgili bilgi aldı. Ekipler, sitenin güvenlik kamera görüntülerini de incelerken, çalışmaların hastanede devam edeceği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Kadının temizlik yaptığı daire

Kadının düştüğü yer

Polisin çalışması

Genel ve detaylar

14.12.2019 - 22.20 Haber Kodu : 191214205

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6- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ - Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobil alev alev yandı. Otomobil yangını sırasında köprüde uzun kuyruklar oluştu.

Akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa istikameti Beşiktaş yol ayrımı yakınlarında bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri gören otomobil sahibi, aracı durdurarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Anadolu-Avrupa'ya istikametinde trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Otomobildeki yangın kısa sürede söndürülürken daha sonra araçta inceleme yapıldı.

Öte yandan, yangın nedeniyle trafik ekiplerince güvenlik nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Bu nedenle köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, incelemenin tamamlanmasının ardından otomobil çekici ile otoparka çekildi. Köprüdeki trafik akışı normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan otomobil cep telefonu görüntüleri

-Yanan otomobil nedeniyle oluşan trafik

-Genel ve detaylar

14.12.2019 - 21.24 Haber Kodu : 191214202

14.12.2019 - 20.57 Haber Kodu : 191214200

14.12.2019 - 20.55 Haber Kodu : 191214199

14.12.2019 - 20.42 Haber Kodu : 191214198

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7- TÜRKİYE'NİN İLK KADIN MİTİNGİNİN 100. YILI KUTLANDI

Haber-Kamera: Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL DHA

Kastamonu'da 3 bin kadının katılımı ile 10 Aralık 1919 tarihinde Anadolu işgalini protesto etmek üzere gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk kadın mitinginin 100. yıldönümü kutlandı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ve Pelin Batu'nun sunuculuğunu yaptığı programa iş, sanat, siyaset dünyasından bir çok isim katıldı. Gecede, Selçuk Metin'in yönetmenliğini yaptığı ve Tilbe Saran'ın seslendirdiği özel filmin de ilk gösterimi yapıldı.

Kastamonu Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Özcebeci da yaptığı konuşmada, "Milli Mücadele 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başladı. 10 Aralık 1919'da da Kastamonu'da sivil insiyatif kadınlarımız bir araya gelmiş ve bu çağrıya ayak uydurmuşlardır" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Salondan detay

-Film gösterimi

-Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Özcebeci'nin konuşması

-Genel ve detaylar

15.12.2019 - 01.01 Haber Kodu : 191215002

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8- PENDİK'TE ALEV ALEV YANAN GECEKONDU KÜLE DÖNDÜ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - PENDİK'te gecekondu alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmalarıyla alevler kontrol altına alınırken, bina küle döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev sahiplerinin dışarıda olduğu öğrenildi.

Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde bulunan gecekonduda dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Olayı gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gecekondudaki yangını bir saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Gecekondunun küle döndüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev sahiplerinin dışarıda olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Mehmet Ay, "Biz yangının başladığında mahalledeydik. Geldiğimizde yangın tamamen başlamıştı. Çevredekilere sorduğumuzda içeride herhangi birinin olmadığını öğrendik. Sonrasında hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldikten kısa bir süre içerisinde yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarına başladı. " dedi.

Görüntü Dökümü:

CEP TELEFONU

Alev alev yanan ev

itfaiye ekiplerinin gelmesi

yangına müdahale etmeleri

AKTÜEL

-itfaiyenin çalışmaları

-polis ekiplerinin görüntüsü

-mahalle sakini ile röp

-genel ve detay görüntüler

14.12.2019 - 19.13 Haber Kodu : 191214191

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9- SİLİVRİ'DE KAMYONETİN SIKIŞTIRDIĞI OTOMOBİL KAZA YAPTI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de bir kamyonetin sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken kazaya neden olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı. Kaza D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Halil Arda E. yönetimindeki 34 HZ 4298 plakalı otomobil sürücüsü, bir kamyonetin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarptıktan sonra orta refüjde durabildi.

Kaza nedeniyle olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan hafif yaralanan otomobil sürücüsü Halil Arda E. ambulans içerisinde tedavi edildi. Kazada otomobilden kopan bir parça ise karşı yönden gelen bir başka araca, çarparak zarar verdi. Polis kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyonet sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı. Kaza yapan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan otomobil görüntüsü

-Polis ve İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Yaralı sürücünün ambulansa binişi

-Genel detay

15.12.2019 - 02.57 Haber Kodu : 191215005

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ERDOĞAN'DAN TEBBUN'A TEBRİK TELEFONU

Gülseli KENARLI/ İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, telefon görüşmesinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u tebrik ederek ve başarı dileklerini iletti.