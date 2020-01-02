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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan kitapçının mutfağında yangın çıktı.

02.01.2020 09:05 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:05 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1
İstiklal Caddesi'nde bulunan kitapçının mutfağında yangın çıktı. İtfaiyenin yangın söndürme çalışması yoldan geçenlerce ilgiyle izlendi.

İstiklal Caddesi'ndeki ünlü bir kitapçının mutfağında saat 19.15 sıralarında küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, caddeden geçenler itfaiyenin çalışmalarını ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın çıkan kitapçı

-İtfaiye ekipleri

-Caddeden geçenlerin izlemesi

-Genel ve detaylar

01.01.2020 - 20: 11 Kodu : 200101264

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- İstanbul

İstiklal Caddesi, İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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