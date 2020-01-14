Haberler » Güncel » DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Haber

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Bahçelievler'de içinde 3 gencin bulunduğu bir otomobilde küçük çaplı patlama meydana geldi.

14.01.2020 09:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:03DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

'de içinde 3 gencin bulunduğu bir otomobilde küçük çaplı patlama meydana geldi. Otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken biri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Orhan Veli Sokak'ta meydana geldi. Park halinde içinde 3 gencin bulunduğu otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilde yangın olmadığını patlamanın küçük çaplı olduğunu belirledi.

2 GENÇ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobil içinde bulunan 2 genç tedbir amaçlı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken bir kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekipler, patlamanın yaşandığı otomobilde incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

------------

Patlamanın yaşandığı otomobil

Olay yerindeki ekipler

Otomobilin içinde bulunan gençler

2 kişinin ambulans alınması

Ekiplerin otomobildeki incelemesi

Genel ve detay görüntüler

13.01.2020 - 19.57 Kodu : 200113279

============================


- İstanbul

Bahçelievler, İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:38  FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay... - Haber
09:38  Yeşilyurt'ta su fiyatında yüzde 10 indirim yapıldı - Haber
09:37  ESNAF ÖĞRENCİSİNE SAHİP ÇIKIYOR - Haber
09:37  Kağıthane'de soyguncular camı kıramayınca böyle kaçtı - Haber
09:36  Adana'da dolandırıcı operasyonu 42 gözaltı kararı - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
22:17  Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Haber
14.01.2020 09:42:57