Haberler » Güncel » DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Haber

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İstanbul'da günlerdir yağması beklenen kar yağışı için karla mücadele araçları tetikte bekliyor.

22.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:06DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

'da günlerdir yağması beklenen kar yağışı için karla mücadele araçları tetikte bekliyor.

Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri günlerdir yağması beklenen kar için hazır bekliyor. Kar küreme ve tuzlama araçları ana arterlerde, çok kullanılan bağlantı yollarında ve metrobüs güzergahında hazır bekliyor. Olası kar yağışı sırasında yolların kapanmaması ve vatandaşların sıkıntı yaşamaması için nöbetlerine devam ediyor.

Günde 12 saat kar nöbeti tutan Karayolları personeli Rıfat Coşkun, "Görevimiz neyse onu yapmak zorundayız, milletimizi mağdur etmemek adına kar yağdığı zaman millet trafikte beklemesin diye müdahale etmek için hazır bekliyoruz. Ani bir buzlanma veya kar yağışında tuzlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Yol kenarında bekleyen kar küreme araçları

-Görevli ile röportaj

-Metrobüs güzergahında bekleyen kar küreme araçları

-genel ve detay görüntüler

22.01.2020 - 04.01 Kodu : 200122005

===========================


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:27  Soylu: "Çocuklarımızı, Dicle'nin Fırat'ın Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakallarına...
11:22  "Kuruluşun Beşiği Domaniç" projesinin kapanış galası
11:22  Yarıyıl tatilinde temiz, güvenli ve donanımlı parklar çocukları bekliyor
11:22  Başkan Şeylan'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'a ziyaret
11:27  Çekimlerde göz yaşlarına hakim olamadı
22.01.2020 11:27:44