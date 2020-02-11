DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 44 GÖZALTI

* İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde bir çok adrese uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında 40 adreste 44 şüpheli gözaltına alındı

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Ertan KILIÇ, Ozan URAL, İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik sabah saatlerinde il genelinde 7 ilçede 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi. Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinde toplanan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile polis helikopteri de destek verdi. Özelharekat timlerinin desteğiyle girilen adreslerde polis uzun süre arama yaptı.

ADRESELERE BASKIN YAPILDI

Operasyon yapılan adreslerden birisi de Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katı oldu. Adrese giren polis ekipleri dairede uzun süre arama yaptı. Polisin baskın yapılan bir diğer adres ise Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Yavuz Sokak oldu. Sokakta bulunan bir adrese giren polis ekipleri hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Polis helikopteri ise operasyona havadan destek verdi.

40 ADRESTE 44 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ataşehir ve Kağıthane merkezli 7 ilçede 40 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü. Operasyonda tabanca ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Polislerin operasyon hazırlıkları

-Polislerin adreslere girmesi

-Sokak ve evlerden detaylar

-Polislerden detaylar

-Narkotik köpeği ve polis helikopteri

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

11.02.2020 - 07.21 Haber Kodu : 200211007

11.02.2020 - 07.05 Haber Kodu : 200211006

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2- ESENYURT'TA 2 OTOMOBİLİN HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA 1'İ AĞIR 3 YARALI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL,

Esenyurt, Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı Yolu'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 00: 00 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı Yolu üzerinde Başakşehir istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Aziz Ç. idaresindeki 34 RS 2744 plakalı otomobil ile Ümit B. idaresindeki 34 JU 536 plakalı otomobil, bağlantı yolundan çarpıştı. Kazada sürücüler ile 34 JU 536 plakalı otomobilde bulunan Mehmet Fatih G. yaralandı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen 34 JU 536 plakalı otomobilde sıkışan ağır yaralanan yolcu Mehmet Fatih G.'yi bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik kontrollü şekilde verildi. İtfaiye ekipleri, kaza nedeniyle yola saçılan cam parçalarını yıkarken kazaya karışan otomobillerin çekilmesiyle trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kazadan detaylar

-Yoldan detaylar

-Hurdaya dönen otomobiller

-İtfaiyenin yolu yıkaması

-Genel ve detaylar

11.02.2020 - 01.31 Haber Kodu : 200211003

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3- İBB İLE GÜNGÖREN BELEDİYESİ'Nİ KARŞI KARŞIYA GETİREN BÜFE KALDIRILDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Merter metro istasyonunun yanına kurulan büfe akşam saatlerinde olduğu yerden kaldırıldı. İBB Meclis toplantısında söz alan Güngören Belediye Başkanı Demir, büfenin İyi Partili meclis üyesi Ali Kıdık'a ait olduğunu iddia etmişti.

Encümen kararı olmadan ve izin belgesi ibraz edilmeden Merter metro istasyonuna konulduğu belirtilen büfe akşam saatlerinde kaldırıldı. Güngören Belediye zabıtası ile İBB zabıtasını karşı karşıya getiren büfe dün saat 21.30 sıralarında İBB ekipleri tarafından götürüldü.

BÜFENİN İYİ PARTİ MECLİS ÜYESİ ALİ KIDIK'A AİT OLDUĞU İDDİASI

Bugün İBB Meclis'inde gerçekleşen toplantının sonuna doğru söz alan Güngören Belediye Başkanı Bünyemin Demir, büfeyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Demir yaptığı açıklamada, büfenin İYİ Partili meclis üyesi Ali Kıdık'ın olduğunu iddia etti. Büfeyle ilgili hazırlanan belgelerin de usulsüz olduğunu ifade eden Demir, İmamoğlu'na inceleme talebinde bulundu. Söz alan İmamoğlu ise konuyla ilgili incelemeyi yapacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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Büfenin kaldırıldığı yer

Merter metrosu

Merter üst geçiti

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Büfenin kaldırılmadan önceki görüntüsü

10.02.2020 - 23.37 Haber Kodu : 200210281

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4- ŞİŞLİ'DE ULAŞIM ZAMMI PROTESTOSU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Mertcan ÖZTÜRK-Can EROK/İstanbul DHA

Halk Evleri ve Türkiye Komünist Hareketi üyeleri, Mecidiyeköy'de toplanarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin yaptığı yüzde 35'lik ulaşım zammını protesto etti.

Halk Evleri ve Türkiye Komünist Hareketi üyeleri, Mecidiyeköy Metrobüs Durağında dün saat 19.00'da toplanarak İBB'nin yaptığı yüzde 35'lik ulaşım zam kararını protesto etti. Slogan atan eylemciler illerinde, "İnsanca Yaşamak İstiyoruz!" "Parasız Ulaşım Haktır, Zamlar Geri Alınsın", "Parasız Ulaşım" gibi pankartlar taşıdı. Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen eylem, basın açıklamalarının ardından olaysız sona erdi.

Alınan kararla, tam bilet fiyatı 2,60 liradan 3,50'ye, öğrenci bilet fiyatı da 1,25 liradan 1,70 liraya yükselmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Eylemcilerin Mecidiyeköy Metrobüs durağında toplanması

-Slogan atmaları

-Pankartlar

-Basın Açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

10.02.2020 - 22.116 Haber Kodu : 20021027

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5- İBB MECLİSİNDE KÜFÜR İDDİASI GERGİNLİĞİ

-İmamoğlu'nun AK Partili meclis üyesine küfür ettiği iddiası gerginlik yaşanmasına neden oldu.

Haber: Mehmet DEMİRKAYA-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şubat ayı meclis toplantısının ilki Saraçhane'deki yerleşkede yapıldı. Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı.

YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ, AÇIĞA ALINDI

İmamoğlu, meclis toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, İSMEK'li kadın yöneticilere sarf ettiği iddia edilen sözlerle ilgili hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan genel sekreter yardımcısı Yeşim Meltem Şişli 'nin inceleme tamamlanana kadar açığa alındığını söyledi. İmamoğlu açığa alınma kararının Şişli'nin talebiyle gerçekleştiğini söyledi.

DİLEKÇEYİ OKUDU

Yeşim Meltem Şişli'nin 8 Şubat 2020 tarihi itibariyle dilekçeyle istifasını verdiğini bildiren İmamoğlu, Şişli'nin "31.12.2020 tarihinde tarafımı ve kurumumu hedef alan asılsız iftiraların kamuoyu oluşturma çabalarıyla Büyükşehir Belediyemizin kurumsal kimliğini yıpratma çabalarının boşa çıkarılması ve masumiyetimin kanıtlanması için 3 Şubat 2020 tarihinde tarafıma soruşturma açılmasını talep etmiş bulunmaktayım. İş bu soruşturmanın selameti açısından soruşturma süresince görevden uzaklaştırılmam hususunda tensiplerine arz ederim" yazılı dilekçesini okudu. İmamoğlu, "8 Şubat'ta bu dilekçeyi verdi. Biz de yürürlüğe koyduk. Şu anda Meltem hanımın istediği şahsi anlamda bir ona yükletilen, suçlatılan sürecin en doğru şekilde sorgulanması ve yargılanması" ifadelerini kullandı.

KÜFÜR İDDİASI

Toplantı sırasında küfür iddiası gerginlik yarattı. İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Partili Meclis üyesine küfür ettiğini öne sürdüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi. Tevfik Göksu, "Özür dilemezseniz meclisi terk edeceğiz" dedi. İmamoğlu ise "O arkadaş ile yüz yüze konuşacağım" cevabını verdi. Göksu'nun Meclisi terk etmek üzere ayağa karşılığında, Ak Partili Göksel Gümüşdağ söz aldı. Gümüşdağ da İmamoğlu'nun yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemesini istedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Üzüntümü dile getiriyorum" ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun üzüntüsünü dile getirmesi AK Parti grubu tarafından özür olarak kabul edildi. Gerginliğin yatışması üzerine meclis toplantısına kaldığı yerden devam edildi.

BÜFE TARTIŞMASI

Toplantının sonunda söz alan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Merter'de büyükşehir ile Güngören zabıtalarının karşı karşıya geldiği "büfe" tartışmasıyla ilgili konuştu. Demir yaptığı açıklamada, büfenin İYİ Partili meclis üyesi Ali Kıdık'ın olduğunu iddia etti. Büfeyle ilgili hazırlanan belgelerin de usulsüz olduğunu ifade eden Demir, İmamoğlu'na inceleme talebinde bulundu. Söz alan İmamoğlu ise konuyla ilgili incelemeyi yapacağını söyledi.

MECLİS 1. BAŞKANVEKİLLİĞİ'NE ZEYNEL ABİDİN OKUL SEÇİLDİ

Toplantının sonunda geçen ay meclis 1. Başkanvekilliği görevinden istifa eden Göksel Gümüşdağ'ın yerine seçim yapıldı. AK Parti Zeynep Abidin Okul'u, CHP ise Nazife Figen Karahan'ı aday gösterdi. Okul, 160 Karahan ise, 94 oy aldı. Okul, yeni meclis 1. Başkanvekili oldu. Toplantı Perşembe günü devam edecek.

"ÖZÜR KABUL ETTİK"

Meclis toplantısı sonrası DHA'nın sorularını yanıtlayan Ak Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökküş "Meclis üyelerimizden biri laf atınca burada ifade edemeyeceğim küfür etmiş. Divan katibi duymuş o geldi, söyledi. Ondan önce de oradaki arkadaşlara lüzumsuz gibi başkana yakışmayan laflar söyledi. Her meclis üyesi gereklidir. Böyle bir laf kullanılamaz. Başkan bazen sinirlerine hakim olamıyor. Yoğunluktan kaynaklanan bir durum diye düşünüyorum. Kendisini de çağırdı görüşüyor. Zannediyorum bireysel anlamda da özür dileyecek. Odasına davet etti. Orada görüşecek. Özür diledi. Kabul ettik biz. Üzüntülerini iletti biz de bunu özür kabul ettik" diye konuştu.

"MESELEYİ KABUL ETMİŞ OLDU"

Hukuk Komisyonu Başkanı Ak Partili Muhammet Kaynar da, "Ekrem bey de zaten kendisi inkar etmedi. Birebir görüşecek, özrünü beyan edeceğini söyledi. Meclise hitaben de 'üzücü olay yaşandı. Üzgünüm' diye söyledi. Meseleyi de kabul etmiş oldu. Kontrol dışı hareket olarak tarif etti kendisi. Biz özür dilenmediği müddetçe çıkacağımızı beyan ettik ama kendisi bunu özür gibi beyan ettiği için çalışmalara devam ettik" ifadelerini kullandı.

"BEN AĞZIMA ALAMAM ÖYLE BİR ŞEYİ"

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise, "Maalesef ben ağzıma alamam öyle bir şeyi. Ama maalesef böyle bir şey gerçekleşmiş. Sayın Başkan hem meclisten hem AK Parti'den özür dilediler. Özrü kabul ettik" diye konuştu.

Göksu, Yeşim Meltem Şişli'nin açığa alınmasıyla ilgili ise, "Süreç devam ettiği için açığa alınması gerekiyordu. O işlem gerçekleşmiş oldu. Sonucu takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Meclis toplantısı

-Tartışmalardan görüntü

-Röportajlar

-Detaylar

10.02.2020 - 21.22 Haber Kodu : 200210271

10.02.2020 - 19.34 Haber Kodu : 200210258

10.02.2020 - 19.30 Haber Kodu : 200210257

10.02.2020 - 19.25 Haber Kodu : 200210255

10.02.2020 - 18.25 Haber Kodu : 200210236

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6- YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ İSTİFA ETTİ

- İmamoğlu, Yeşim Meltem Şişli'nin 8 Şubat'ta istifa ettiğini belirtti.

Mehmet DEMİRKAYA - İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli istifa etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Şişli'nin istifasını sunduğu öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın Yeşim Meltem Şişli'nin istifasını kabul ettiği belirtildi. İmamoğlu, İBB meclis toplantısında yaptığı açıklamada Şişli'nin 8 Şubat'ta istifa ettiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu, Şişli'nin, soruşturmanın selameti için görevinden istifa ettiğini, istifa dilekçesinin de yürürlüğe konduğunu söyledi.

İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise konunun orta çıktığı anda Şişli'nin görevden el çektirilmesi gerektiğini, o zaman yapılması gereken işlemin şimdi yapıldığını kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun açıklaması

10.02.2020 - 17.46 Haber Kodu : 200210217

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7- ESENYURT'TA 5 KATLI BİNADA YANGIN; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Ersan SAN - Veysel TİMDU/ İSTANBUL DHA

Dumandan etkilenen 18 kişiden 10'u ayakta tedavi edilirken, 8'i ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yangın, Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, 7 ile 9 yaşındaki iki çocuğun evde yalnızken çakmakla oynaması sonucu yangın çıktı. Dairedeki alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanların binayı sarması sonucu mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından merdivenle kurtarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi dumandan etkilendi. 18 kişiden 10'u ayakta tedavi edilirken, 8'i ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ve polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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İtfaiye ve sağlık ekipleri

Mahsur kalanların kurtarılması

Dumandan etkilenenlerin ambulansa alınması

Ekiplerin çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

10.02.2020 - 20.59 Haber Kodu : 200210268

10.02.2020 - 19.09 Haber Kodu : 200210250

10.02.2020 - 19.00 Haber Kodu : 200210248

10.02.2020 - 16.28 Haber Kodu : 200210190

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8- İSTANBUL'UN SİMGELERİ EPİLEPSİ İÇİN MOR RENGE BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

İstanbul'un simgeleri, 10 Şubat Dünya Epilepsi Günü'nde farkındalık yaratmak ve hastalığa dikkat çekmek amacıyla mor renge büründü.

10 Şubat Dünya Epilepsi Günü'nde, hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü mor ışıklarla aydınlatıldı. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Epilepsi İçin Bak" toplumsal farkındalık projesi kapsamında İstanbul'da da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü mor ışıkla aydınlatıldı.

Nörolojik rahatsızlıklar arasında en sık görülen epilepsi, beyinde var olan elektriğin aşırı artması sonucunda ortaya çıkan kronik bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, "Epilepsi İçin Bak" projesiyle hastalık hakkında bilinen yanlışları ve ön yargıları ortadan kaldırmayı, epilepsili bireyleri topluma kazandırmayı amaçlıyor.

Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntü

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden (drone görüntüsü)

10.02.2020 - 23.07 Haber Kodu : 200210278

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9- ARNAVUTKÖY'DEKİ SİMİTÇİ O ANLARI ANLATTI

Taylan Ergün/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de zabıta ekiplerinin el koymaya çalıştığı tezgahtaki tüm simitleri bir esnaf tarafından satın alınan 18 yaşındaki lise öğrencisi simitçi konuştu.

Arnavutköy'de yaşayan ve lise son sınıfta okuyan Emrah Aydın, hafta sonları simit satarak hem harçlığını çıkarıyor hem de ailesinin geçimine destek olmaya çalışıyordu. Yarıyıl tatilinde simit sattığı sırada Arnavutköy'de Zabıta ekiplerinin müdahale ederek simit tezgahına el koymaya çalışması üzerine çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstermiş ve zabıtanın genç simitçinin tezgahını almasına izin vermemişti.

Zabıta ile yaşadığı tartışmaya dahil olan bir esnaf, genç simitçinin tezgahında bulunan tüm simitleri satın alarak zabıtanın el koymasının önüne geçmişti. Tüm bu yaşananlar ise bir cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınmıştı. Görüntülerin yayınlanması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine, gündemde yer bulan o genç simitçi Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

"O ESNAF ABİ SATIN ALMASAYDI, ZABITA HEPSİNE EL KOYACAKTI"

Hastane önündeyken simit sattığını söyleyen Emrah Aydın, "Bir anda zabıtalar geldi. Kusura bakmayın, 'tezgahımı kaldırırım' dememe rağmen zorluk çıkardılar. Zaten 1 hafta öncesinden yine tezgahıma el koymuştular. 3-4 zabıta üzerime çullanınca çevredeki esnaflardan birisi gelerek zabıtalara kızdı. Tüm simitlerimi satın aldı. Eğer o abi almasaydı, zabıta tüm simitlerime ve simit arabama el koyacaktı." dedi.

OKUL HARÇLIĞI İÇİN SİMİT SATIYOR

Emrah Aydın, "Tezgahımdaki tüm simitleri alan ve bana 250 lira veren o esnafı daha sonra ziyaret ederek parasını geri vermek ve simit arabamı almak istedim. Ancak o esnaf abi kabul etmedi, 'Sen öğrencisin ve o verdiğim para da helal olsun, okul harçlığı yap' dedi ve aracımı üzerindeki simitlerle birlikte bana teslim etti. Ben de tezgahtaki tüm simitleri bedava yoldan geçen herkese dağıttım. Daha sonra o bölgeye simit satmaya gitmedim. Tedirginim çünkü. Son birkaç gündür o güne ait görüntüler sosyal medyada çok kere paylaşılmış. Olumlu yorumlar beni duygulandırdı. Gazeteciler bana ulaşmaya çalıştı. Ben öğrenci adamım. Lise son sınıfa giderken hem harçlığımı çıkarmak, hem de aileme az da olsa destek olmak için bu işi yapıyorum. Zabıtalar, bize karşı biraz daha nazik olabilirler. Bu iş olmazsa başka iş yapacağız. Zaten hafta içi okula gidiyorum, hafta sonları simit satıyorum" diye konuştu.

"HIRSIZLIK YAPMIYORUZ, ALNIMIZIN TERİYLE EKMEĞİMİZİ KAZANIYORUZ"

Simit satıcısı amcası Cevdet Aydın da, "Biz seyyar satıcıyız. Vatandaş sokak simidini seviyor. Biz bu işi yaparken belediye zabıtası bize izin vermiyor. Yakaladıklarında simitlerimizi ve arabalarımızı alıyorlar. Belediyeye gidip iş istiyoruz ancak iş vermiyorlar. Başka iş olsa yaparız ancak şuan ailemizin geçimini sağlamak için mecburen bu işi yapmak zorundayız. O gün yeğenimin yaşadığı olay ne yazık ki hepimizi çok üzdü" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mağdur simitçi Emrah aydın ile röp.

-Simitçi Cevdet Aydın ile röp.

-Görgü tanığı Ceyhun Zengin ile röp.

-Görgü Tanığı Batuhan Toprak ile röp.

-Aktüel

10.02.2020 - 19.05 Haber Kodu : 200210249