DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKMESİ SIRASINDA YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

- Toz bulutu yükseldi, mahalledekiler büyük panik yaşadı

Elif YAVUZ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de binanın çökmesi sırasında sokakta yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir süre önce boşaltılan bina saat 14.44'te çöktü. Çökme sırasında sokakta yaşananlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çökmeyle birlikte toz bulutu yükseldiği ve çevrede panik yaşandığı görülüyor. Binanın enkazından parçaların kaldırıma fırladığı da görüntülere yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çökme sırasında yaşananlar

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2- ÇÖKEN BİNANIN ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, - BAHÇELİEVLER'de dün öğlen saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerinde sona erdi. Polis ve zabıta ekipleri bina çevresindeki sokak girişlerine bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Sabah saatlerinde çöken binanın çevresindeki binalarda hasar tespit incelemesi yapılacağı öğrenildi.

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi üzerindeki 7 katlı bir bina dün öğlen saatlerinde çöktü. Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti. Saat 01.30 sıralarında enkaz kaldırma çalışması sona erdi. İtfaiye ekipleri çöken binanın yanındaki maddi hasarlı binada da riskli parçaları temizledi.

Çalışmaları Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın da gece saatlerine kadar takip etti. Belediye ekipleri çalışmalarının ardından sokakları temizledi. Polis ve zabıta ekipleri de bina çevresindeki sokak girişlerine bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin, bölgede güvenlik gerekçesiyle nöbet tuttuğu görüldü.

Öte yandan, sabah saatlerinde çöken binanın çevresindeki binalarda hasar tespit incelemesi yapılacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları

Polisin bariyer çalışması

Zabıtanın bariyer çalışması

İtfaiye ekiplerinin tehlikeli parçaları alması

Bahçelievler Belediye Başkanı inceleme yapması (Hakan Bahadır)

Sokakların yıkanması

Genel ve detaylar

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3- VALİ YERLİKAYA: ENKAZIN ALTINDA BİR YAŞAM BELİRTİSİ BULUNMADI

Semih ÇALIŞKAN-Feridun AÇIKGÖZ/

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler'de yıkılan 7 katlı binanın enkazı önünde açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Enkaz altında bir yaşam belirtisi bulunmadı. Hiç kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Buna rağmen arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerinin gözetiminde buradaki hafriyatı çekecekler." dedi.

Vali Ali Yerlikaya yıkılan binanın enkazı önünde saat 20.30'da yaptığı açıklamada, "Saat 14.45'ten, 5 buçuk saati aşkın zamandan beri arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hacı Temur apartmanı henüz belirlenemeyen bir sebeple yıkıldı. Hacı Temur Apartmanı 26 Eylül 5.8 büyüklüğündeki Silivri depreminden sonra yapılan ileri tetkiklerden sonra riskli olduğu dolayısıyla Bahçelievler Belediyemiz tarafından burası boşaltılmış. Elektrik, doğalgaz ve su kesilmiş. Muhtarımız burada binanın boş olduğuyla ilgili bütün tetkikleri yapmış ve bu tutanağa bağlanmış. Tevafuk bu aslında yarın yıkılacaktı belediyemiz tarafından, 60 günlük sürenin sonuna gelmeden... Boşaltılmadan önceki oturanların hepsini tek tek aradık. Hiçbiri bu binada olmadığının söyledi ve bundan dolayı şükrediyoruz." şeklinde konuştu.

Vali Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir vatandaşımız enkazın altında bir kişiyi gördüğünü söyledi. Bu iddia doğrudur düşüncesiyle yaklaşık 6 saatten beri AFAD, itfaiyemiz, K9 timleri, arama kurtarma ekipleri hepsi beraber büyük bir titizlikle çalışmalarını yaptılar. ve az önce Narlı Sokağın kot seviyesine kadar bu arama tarama yapıldı. Fakat herhangi bir kimseye rastlanmadı. Az önce sessizliğimizi sağladık, hem dinleme cihazlarımızla, K9'la beraber son kontrollerimizi yaptık. Şükrediyoruz bir yaşam belirtisi bulunmadı. Hiç kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Buna rağmen arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerinin gözetiminde buradaki hafriyatı çekecekler. Bina yıkılması inşallah son bulur. Buradan bir ders çıkarmalıyız. Depremden sonra ağır hasarlı binaların, sayıları fazla değil, bunların süratle bir an önce yıkmamız lazım."

Bir basın mensubunu, "Binanın neden yıkıldığına dair bir tespit var mı?" şeklindeki sorusuna Yerlikaya, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız bir açıklama yaptı. 'Bunu araştırıyorum' dedi. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Nasıl bir sonuç çıkacağını ben de merak ediyorum" cevabını verdi.

Görüntü Dökümü:

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Vali Yerlikaya'nın açıklaması

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4- BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI'NDA ÇÖKEN BİNAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Semih ÇALIŞKAN-Feridun AÇIKGÖZ/ Bahçelievler'de boş olduğu belirtilen bina çöktü. Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan ve kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltıldığı öğrenilen binanın bulunduğu alana gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır incelemelerde bulundu. Bahadır, binada oturan olmadığını, yıkılacağı için boşaltılan binanın alt katına kaçak olarak bazı hurdacıların girdiğinin söylendiğini anlattı. Bazı kişilerin kağıt toplayan hurdacının dışarı çıktığını, bazılarının da içeride olduğunu söylediğini dile getiren Bahadır, "AFAD, itfaiye ve belediyenin arama ve kurtarma ekipleri burada çalışıyoruz. AFAD'ın köpekleri geldi. Dinleme cihazları getirildi. Yıkılan binanın altında kimse olup olmadığına bakılıyor. Yıkılan bina yandaki 7 katlı binanın 4 katının yan duvarına biraz hasar vermiş. Orada da yaralı ve ölüm vakamız yok, sadece maddi kayıp var. Tüm ekipler çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında bir insan var mı, araştırıyoruz." dedi.

"BİNA ÇÖKMÜYOR, YAN YATIYOR"

Bahadır, AFAD'ın verdiği ilk bilgiye göre enkaz altında hiç kimsenin olmadığını, hafriyat kaldırılarak araştırmaya devam edildiğini söyledi. Binanın ruhsatını 1991'de aldığını belirten Bahadır, "Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın yarın da yıkımı planlanmış. Görgü tanıkları, binanın giriş katından demirlerin alındığını söylüyorlar. Ondan dolayı bina yana doğru yatıyor. Bina çökmüyor, yan yatıyor. Binanın etrafında güvenlik şeridi var ama satmak adına her şeyi alıyor insanlar. Binanın bugün yıkılmasının, yan yatmasının nedeni bu. Bunun doğru olma ihtimali vardır diye düşünüyorum." diye konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, ilçede bulunan yaklaşık 22 bin binanın yüzde 35'inin 1999 Marmara Depremi'nden sonra dönüşüme uğradığını, bina stoğunun 3'te birinin yeni olduğunu söyledi. İlçedeki binaların 3'te 2'sinin ise eski olduğuna işaret eden Bahadır, "Geldiğimizden beri 10 aydır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. İnsanları ikna etmeye, yani 'Mezar evlerde oturacağınıza gelin eviniz küçülsün, imkanlarınız ölçüsünde katkı sağlayın, yenileyin.' diye gayret ediyoruz. 40 yıldır böyle kurulmuş. Orada biraz sıkıntımız var. Arkadaşlarımızı ikna edemiyoruz ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız bize söz verdi. Eğer ada bazlı 5 dönüm civarında birleşirse, kat artışı değil metrekare artışı vererek bir kolaylık sağlayacağız ve yenilenmesine gayret edeceğiz. Kentsel Dönüşüm Ofisi kurduk. Özellikle arkadaşlarımız apartman sakinlerine çizim yaparak gösteriyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetimizin verdiği kira ve taşıma yardımı gibi imkanlar var. Vatandaşlarımızı bir an öne dönüşüm için ikna etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bahadır'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

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5- BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN YAKININDAKİ 5 BİNA BOŞALTILDI

Haber: Semih ÇALIŞKAN - İdris TİFTİKCİ - Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL,

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde çöken binanın çevresindeki 5 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. O binalarda hasar olup olmadığına dair inceleme yapılacak.

Bahçelievler'de 7 katlı boş binanın çökmesinin ardından ekiplerin çalışmaları devam ederken, yıkılan binanın yanındaki 5 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. O binalarda hasar olup olmadığına dair incelemeler yapılacağı öğrenildi.

"BİZİM BİNAYA TAM TEMELDEN VURMUŞ"

Çöken binanın yanındaki diğer binada oturan Zahide Doğan, "Bina çöktüğü sırada işteydim. Annem telefonla arayınca taksiyle geldim. Diyaliz hastası annem evdeydi. Çok kötü olmuş annem. Bina birkaç ay önce boşaltılmıştı. Dış kapı önünde demirler vardı. Binanın önündeydi. İki gün önce söküldü. Yıkılacak diye sökülmüş olabilir. 'Binayı boşaltın' dediler. Boşalttık, karşı komşudayız eve giremiyoruz. Bizim binaya tam temelden vurmuş, inşallah hasar yoktur" şeklinde konuştu.

"YIKILMASINI BEKLİYORDUK, KENDİSİ BÖYLE ÇÖKTÜ"

Yan binada oturan Zeynep Doğan, "Bizim yan bina. İnşallah bizim binada da bir hasar yoktur. Eve giremedik. İnceleme yapılacak, boşaltın demişler. Biz de bekliyoruz şu an. Demirleri söküldü ama yıkılacak diye söküldü. Yıkılacaktı zaten boşaltılmıştı. İstanbul'da olan depremden sonra belediye boşaltın demiş ve onlar hemen boşalttılar zaten binayı. Yıkılmasını bekliyorduk. Ondan önce kendisi böyle çöktü" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşlarla röportajlar

-Muhabir anonsu(Semih Çalışkan)

-Binadan görüntüler

-Detay görüntüler

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6- D 100'E ÇİÇEKÇİ AKINI

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN - Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, - Sevgililer günü nedeniyle D-100'de çiçek satan çok sayıda kişi ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ana yollarda özellikle su, simit ve şarj aleti satarken görmeye alıştığımız seyyar satıcılar bu kez ellerinde çiçekler ile yollardaydı.

D-100 Karayolu Çağlayan Mecidiyeköy mevkiinde, her iki yönde de trafik akışının yavaşladığı saatlerde ortaya çıkan seyyar satıcılar, ilerleyen araçların arasından geçerek satış yaptı. Çiçek satan bazı satıcıların trafikte ilerleyen araçları durdurmaya çalışması ise hem sürücülerin hem de kendi canlarını tehlikeye attı. Trafikteki sürücülerden Hasan Özçelik yolda çiçek satmaya çalışan satıcılar için, "Altta var, üstte var, her yerde var. Kimse önlem almıyor, yapacak bir şey yok. Tehlikeli bir durum" dedi. Bir diğer sürücü Mehmet Gündoğdu ise, "Çiçekçiler tehlike yaratıyor. Sürekli ısrarcı bir şekilde davranıyorlar. Arabalarımızı gördüklerinde cama vuruyorlar. Bence zabıtaların bakması lazım bu olaya" dedi. Öte yandan başka bir sürücü Ali Yılmaz ise, "Onlar da ekmek yemesin mi? Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Adam çiçek satmayacak, su satmayacak, mesleği yok. Helal yoldan para kazanmaya çalışıyorlar. Trafiği tehlikeye sokacak bir şey yok ki, adım atacak yer yok zaten" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Trafikte çiçek satanlardan görüntü

-Araçlardan görüntü

-Muhabir anonsu

-Hasan Özçelik ile röportaj

-Mehmet Gündoğdu ile röportaj

-Ali Yılmaz ile röportaj

-Çiçek satanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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7- OTOPARK ÖDEME CİHAZINI HEM TEKMELEDİ HEM YUMRUKLADI... O ANLAR KAMERADA

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

İSTANBUL Havalimanı'nda otopark ödeme noktasına gelen bir yolcu, otopark ücretini ödemek için cihaza parasını koyduktan sonra belirlenemeyen bir nedenle cihazı tekmelemedi. O görüntüleri İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Mavi otoparkta dün saat 22.50 sıralarında meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir yolcu, otopark ücretini ödemek için otomatik ödeme noktasına geldi. Paylaşılan görüntüde yolcu parasını ödeme cihazına parayı koyduktan sonra tekmeleyeme başladı. Parasının üstünü alan yolcu daha sonra cihaza hem yumruk hem de tekme atarak olay yerinden uzaklaştı. Cihazın kırılmasından dolayı güvenlik kamera görüntülerini izleyen İGA yetkilileri, yolcu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

'HER TÜRLÜ TAZMİN HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ'

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda vandalizmin kabul edilmez bir davranış olduğunu belirterek, "Alanımızda herkesin konfor ve güvenliğini sağlamak için paydaşlarımızla birlikte tüm gelişmeleri 7/24 yakından takip ediyoruz. İstanbul Havalimanı'nda vandalizm kabul edilemez. Milli servet niteliğindeki topluma ait tüm ürünlere zarar verenlere karşı her türlü tazmin hakkımızı kullanacağız"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüleri

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8 - D 100'DE YANAN OTOMOBİL TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Özgür EREN

Şişli D 100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın, saat 18.00 sıralarında, D 100 Karayolu Zincirlikuyu mevkii, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde bir otomobilde çıktı. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, motor kısmından dumanların yükseldiğini fark ederek aracını durdurdu. Dumanların ardından otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Yangın, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından yangın tüpüyle söndürülmeye çalışılırken itfaiye ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle D 100 Karayolu 15 Temmuz Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü Dökümü

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Cep telefonu görüntüleri

-Araçtan dumanların çıkması

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

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9- İBB ÖNÜNDE ULAŞIM ZAMMI PROTESTOSU

İSTANBUL,

GENÇLİK Örgütleri adı altında bir araya gelen üniversite öğrencileri İstanbul 'da toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti.

İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan öğrenciler "Ulaşım haktır engellenemezö, "Ulaşım zamları geri alınsınö sloganları attı. Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Umut Doğan, toplu ulaşıma yapılan zamların geri çekilmesini istediklerini belirterek, "Büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşayan halkın sırtına büyük bir yük daha binmiş oldu." dedi." Ağzına kadar dolu otobüs ve metrobüslerde yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Doğan, "Her yapılan zamda hizmetleri durdurmaktan bahseden, dayanamadıkları için mecbur olduklarını ifade edenlere sesleniyoruz: En doğal hakkımız olan ulaşım zamlarını kabul etmiyoruz." diye konuştu. Doğan, zamlar geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun toplanması

-Slogan atmaları

-Açıklama Grubun dağılması

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10- ZEYTİNBURNU'NDA OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - D100 Karayolu'nda otomobil önce önündeki taksiye sonra bariyerlere çarptı. Taksinin yaklaşık yüz metre sürüklendiği kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zeytinburnu D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilen 34 FZ 8320 plakalı otomobil, Cevizlibağ mevkiine geldiği sırada öncendeki Mehmet Özpolat'ın kullandığı 34 TBS 12 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın ektisiyle taksi yaklaşık 100 metre sürüklendi, otomobil ise bariyerlere vurdu. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Taksi sürücüsü ile yanındaki arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı. Taksi şoförü Özpolat'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

MOTOSİKLET DEVRİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Bu sırada bir motosiklet de yan yolda iddiaya göre önündeki aracın aniden durması üzerine kontrolü kaybederek yağmur nedeniyle kayganlaşan asfaltta devrildi. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü bir süre bekledikten sonra yoluna devam etti.

Kazaya karışan taksi ile otomobil ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olayın meydana geldiği yer

Kazaya karışan araçların görüntüsü

Polisin önlemi

Sağlık ekiplerinden görüntü

Taksi sürücüsü ile röp. (Mehmet Özpolat)

Motosikletin kayması

Motosiklet sürücüsü ile röp.

Araçların kaldırılması

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11 - BEYOĞLU'NDA ARAÇ BARİYERLERE ÇARPTI: SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL, - BEYOĞLU'nda hafif ticari bir araç bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Çağlayan istikameti Halıcıoğlu mevkiinde saat 03.00 sıralarında yaşandı. Çağlayan istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DY 5691 plakalı hafif ticari araç, Halıcıoğlu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, motor da yerinden fırladı, Kazada sürücü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık görevlilerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle, D-100 Karayolu Çağlayan istikametinde ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı sürücüden detaylar

-Yaralının bulunduğu yerden çıkarılması ambulansa alınması

hafif ticari araçtan detaylar

-Yoldan detaylar

-Genel ve detaylar

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12- SİLİVRİ'DE OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI

Haber-Görüntü: Uğur Samet AVCI/İSTANBUL DHA

Silivri'de yolcu otobüsünün çarptığı 70 yaşındaki kadın yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alibey Mahallesi'nde bulunan Silivri Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Silivri-Yenibosna hattında yolcu taşıyan 34 FD 8789 plakalı Şenol D.'nin kullandığı Özel Halk Otobüsü, otogar içerisinde durakta yolcu indirdi. Ardından hareket etmesiyle elinde alışveriş poşetleri olan 70 yaşındaki Sabriye S'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek vücudunun bir kısmı otobüsün altında kalan kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Sabriye S'ye sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Acılar içinde kıvranan kadın, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınarak ambulansa konuldu. Yaralı kadın, Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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Yaralı yaşlı kadına sağlık ekiplerinin müdahalesi

Polis ve İtfaiye ekipleri

Kazaya karışan otobüsten detaylar

Genel ve detaylar

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13 - BALAT'TA OTOMOBİL TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - FATİH Balat sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırımdaki demir korkuluklara çarptı sonra da takla attı. Kazada otomobildeki kadın yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza Balat sahil yolunda saat 04.30 sıralarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Eminönü'nden Eyüpsultan istikametine giderken sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine önce kaldırımdaki demir korkuluklara çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak takla attı. Kazada ters dönen araçtaki kadın yolcu hafif şekilde yaralanırken, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası, yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koştu bir yandan da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadın yolcuyu araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza sonrası takla atan otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazanın meydana geldiği yer

Takla atan otomobil

Polisin önlemi

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Aracın çekilmesi

Genel ve detaylar