DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Kavala'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi. Kavala, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Osman Kavala'nın işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kavala'nın eşi Ayşe Kavala'nın tesisten çıkarılışı

-Araca bindirilmesi ve ayrılması

18.02.2020 - 21.42 Haber Kodu : 200218271

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2-PENDİK'TE METAL KAPLAMA FABRİKASINDA YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/

Pendik Kurtköy'de iki katlı metal kaplama fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, iş yeri sahibi ve çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

Şeyhli Mahallesi, Sağlık Sokak'ta bulunan iki katlı metal kaplama fabrikasında saat 07.00'de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Pendik ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metal kaplama yapılan fabrikada alevler boya ve kimyasal madde bulunan alana sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Haberi alan iş yeri sahibi ve çalışanları gözyaşlarını tutamadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Bir görgü tanığı, "Metal kaplama yapılan bir işyeri. Dumanlar çıkınca itfaiyeye haber verdik. İçeride kimse yok. Boya ve kimyasal madde olan yere gelmeden söndürüldü" diye konuştu.

Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-fabrikadan yükselen yoğun duman

-İtfaiyenin müdahalesi

-Fabrika içinden görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-İşyeri sahibi ve çalışanların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

19.02.2020 - 07.57 Haber Kodu : 200219013

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3- BÜYÜKÇEKMECE D-100'DE KAZA: 1 ÖLÜ 2 YARALI; MAKAS İDDİASI

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Büyükçekmece D 100 Karayolu'nda iddiaya göre makasa atarak gelen otomobilin sürücüsü, önündeki TIR ile başka bir otomobilin arasına girdi. Meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D 100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. TIR sürücüsü kendilerine çarpan otomobilin makas atarak geldiğini ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.

Kaza, dün saat 17.45 sıralarında, Büyükçekmece D 100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda makas atarak ilerleyen 34 HT 8861plakalı otomobilin sürücüsü Salih E., önündeki Murat T.'nin kullandığı TIR ile Ahmet K.'nin kullandığı 34 UC 2338 plakalı otomobilin arasından geçmek istedi. Otomobil, solundaki TIR ile sağındaki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada, Salih E.'nin yanında bulunan Adnan Tansu(38) ağır yaralanarak otomobilde sıkıştı. Salih E. ile adı öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipler, çalışma yaparak otomobilde sıkışan Adnan Tansu'yu kurtardı. 3 yaralı da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Adnan Tansu Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle D 100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırmasının ardından trafik normale döndü. TIR sürücüsü Murat T. ile kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Ahmet K. ifade işlemleri işin polis merkezine götürüldü.

MAKAS İDDİASI

Kazaya karışan TIR sürücüsü Murat T., "Ben TIR'ı kullanıyordum. Sağımdaki arabayı sollamaya geçiyordum, geçmeden sağımdaki aynadan arkaya bakıyordum zaten. Arkadan iki kere makas attı. Makas attıktan sonra geldi, ikimizin arasına girdi, onun soluna benim sağ basamağıma. Sollamaya geçtiğim araç ile ikimizin arasına girdi. İkimizin arasına çaprazlama girdi, makas atar gibi." dedi.

Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan görüntüler

-Sıkışan kişinin araçtan çıkarılması

18.02.2020 - 18.31 Haber Kodu : 200218235

18.02.2020 - 18.09 Haber Kodu : 200218230

18.02.2020 - 18.07 Haber Kodu : 200218229

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4- BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN BİR GÜN ÖNCE ÇEKİLEN LARI

- Kolon ve kirişlerdeki hasar dikkat çekiyor.

Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de 7 katlı binanın çökmeden bir gün önce çekilen kolon ve kirişlerinin fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda kolon ve kirişlerdeki büyük hasar dikkat çekiyor.

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi'nde bulunan 7 katlı bina geçtiğimiz cuma günü büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sonucu bir kişi yaralanırken çevredeki binalarda hasar oluştu. Bir ay önce boşalttığını belirtilen binanın çökmeden bir gün önce bodrum katında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Kolon ve kirişlerdeki büyük hasar dikkat çekiyor. Betonu dökülen kolon ve kirişlerde demirlerin de yamulduğu görülüyor. Fotoğrafların çekilmesinin bir gün sonra saatler 14.44'ü gösterdiğinde 7 katlı Hacı Temur Apartmanı büyük bir gürültüyle çöktü. Belediyeden yapılan açıklamada ise binanın çökmeden bir gün sonra yıkılacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kolon ve kinişlerin fotoğrafları

-Binanın fotoğrafları

-Çökmeyle ilgili görüntüler

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5- KADIKÖY'DE YANGIN PANİĞE YOL AÇTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Kadıköy'de 4 katlı binanın 2 katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Dairede mahsur kalan 1 kişi kurtarılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 15.40 sıralarında Caferağa Mahallesi Kadife sokakta meydan ageldi. 4 katlı binanın 2 katından çıkan alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerin olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliği aldı. Üsküdar ve Erenköy itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Dairede yaşayan 1 kişi, vatandaşlar tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Binadaki bir kişi, kedisiyle çıkarak binadan uzaklaştı. Yangın itfaiyenin yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Görgü tanığı "Bir kişi içerdeydi. Dışarı çıkmasına yardım ettim. Dumanı görünce itfaiyeye aradık" diye konuştu.

Polisin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan yükselen duman

-İtfaiyenin müdahalesi

-Daireden çıkan vatandaşın görüntüsü

-Binadan kedisini alarak uzaklaşan kişinin görüntüsü

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

18.02.2020 - 17.16 Haber Kodu : 200218212

- İstanbul