DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İSTANBUL'DA LODOS

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL- Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

İstanbul'da lodos etkisini gece saatlerinde hissettirdi. Marmara Denizi'nde dalgalar oluşurken rüzgar da şiddetini arttırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı Lodos uyarısının ardından dün akşam saatlerinde etkisini gösteren lodos, sabaha kadar etkisin sürdürdü. Marmara Denizi'nde lodos nedeniyle dalgalar oluşurken rüzgar da şiddetini arttırdı.

İstanbul genelinde etkili olan lodos, Beşiktaş İskelesi ve Ortaköy İskelesi'nde de etkisini gösterdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte lodosun etkisini artıracağı tahmin edilirken, bugün akşam saatlerinde ise etkisini kaybetmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise İstanbul'da yağış bekleniyor.

Görüntü dökümü

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-Beşiktaş ve Ortaköy sahilde dalgalar

-Rüzgardan sallanana ağaçlar

-Sarayburnu'nda oluşan dalgalar

-Kadıköy ve Üsküdar sahilinde dalgalar

-Genel ve detay görüntüler

27.02.2020 - 05.15 Haber Kodu : 200227016

27.02.2020 - 05.48 Haber Kodu : 200227017

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2-İSTANBUL- ŞEHİR HATLARI, İDO VE BUDO'DA BAZI SEFERLERE LODOS ENGELİ

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), Şehir Hatları ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 30 seferi

Bostancı-Beşiktaş 07: 40 seferi

Bandırma-Yenikaapı-Bostancı 07: 45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30 seferi

Şehir Hatları'nda iptal edilen seferler şu şekilde:

08: 00 Eminönü-Kadıköy-Adalar

07: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

07: 50 Kadıköy-Sarıyer

07: 45 Karaköy-Kabataş-Bostancı

07: 45 Bostancı-Adalar

07: 40 Adalar-Kadıköy-Eminönü

07: 30 Beşiktaş-Adalar

07: 10 Adalar-Beşiktaş

07: 05 Bostancı-Büyükada

07: 00 Büyükada-Bostancı

06: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

06: 35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-Bostancı

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi

14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

Görüntü Dökümü:

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-Sahilden görüntü

-Gemiler

-Detaylar

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3-BAYRAMPAŞA'DA METRO İSTASYONUNDA POLİSE SALDIRI KAMERADA

- Arkadan yaklaştı, polisin silahını alıp ateş açtı

- O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Zeki GÜNAL -/ İSTANBUL DHA- BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahı aldığı polisi vuran saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİSİ BACAĞINDAN VURDU

Olay Bayrampaşa, 15 Temmuz Demokrasi Otogarında saat dün 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar Polis Merkezi'nde görevli olan Bünyamin Ö., mesai sonrası evine gitmek için metro istasyonuna girdi. Polis memuru durakta metronun gelmesini beklerken kimliği belirsiz kişi arkasından yaklaştı. Şüpheli kişi, oturan polis memurunun belindeki silahını aldı.

Bu sırada polis memuru ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Saldırgan polis memurunu aldığı silah ile bacağından vurdu. Olay sonrası polis memuru yaralanırken, saldırgan da koşarak hızla kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar ve güvenlik görevlileri durumu otogar polis merkezindeki polislere ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı polise ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN, POLİSİN SİLAHINI ALARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Polis Merkezinde görevli polisler ile gece bekçileri, polisin silahını alarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu. Edinilen bilgiye göre bir süre raylarda ve metro istasyonunda arama yapan polis ekipleri şüphelinin izine rastlamadı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekipleri geldi. Otogar giriş çıkışlarında ve çevrede polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı istasyonda polis ekipleri detaylı olay yeri çalışması yaptı. Ayrıca Polis ekipleri otogarın ve metro istasyonunun da güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın istasyonda oturan polis memuruna arkadan yaklaşarak silahını aldığı görülüyor. Yaşanan arbede sırasında polisi vuran saldırgan hızla kaçıyor

Görüntü Dökümü:

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OLAY ANININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ (yeni görüntü)

Olayın meydana geldiği yer

Polis ekiplerinin çalışması

Otogar metrosundan görüntü

Raylardan görüntü

Devriye gezen polislerden görüntü

Genel ve detaylar

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4- İRANLI YOLCULAR İÇİN UÇUŞLARA İZİN VERİLDİ, UÇUŞLARA TÜRK YOLCU ALINMAYACAK

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, - SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)'nin aldığı karar doğrultusunda İran uçuşları askıya alınmasının ardından yeni bir karar çıktı. Türkiye'den İran'a gidecek yolcuların taşınmasına izin verileceği ve bu uçuşlara Türk yolcu alınmayacağı açıkladı.

İran'da onlarca kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs nedeniyle daha önce Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine İran uçuşları tek taraflı olarak gerçekleştiriliyordu. SHGM'nin bugün aldığı kararla tüm İran uçuşları askıya alındı. İranlı yolcuların İstanbul'da kalması nedeniyle, resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, "Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olup, İranlı taşıyıcıların yolcusuz gelerek Türkiye'den İran'a gidecek yolcuları taşımasına izin verilecektir. Bu uçuşlarda Türk yolcu taşınmayacaktır. Kamuoyu ve ilgililere duyurulur" diye bilgi verdi.

İRAN'DAN GELECEK UÇAĞI BEKLİYORLAR

Tahran'a gitmek için havalimanına gelen yolculardan Mehdi Şamiz, "Görüldüğü gibi herkes burada ama hiçbir şey belli değil. Yani İran uçaklarına izin vermişler, vermemişler boş uçakları tekrar İran'a döndürmüşler. Biz Tahran'a gidecektik. Ama en sonunda bize tekrar uçak bileti verdiler İran'dan yeniden uçak gelecekmiş. Otelde kalıyordum uçuş olmazsa tekrar otele gideceğim" dedi. Meysem Kavasi ise, "Saat 16.30'da havalimanına geldim. Havalimanında uçağın gelmediğini ve iptal olduğunu söylediler. Daha sonra uçak geliyor dediler. Herkes otelde kalıyor para bitti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yolculardan görüntüler

-İranlı yolcuların maske takması

-Yolcu röp.

-Detay görüntüler

26.02.2020 - 20.41 Haber Kodu : 200226259

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5-BAHÇELİEVLER'DE KORKU DOLU ANLAR; OTOMOBİLİ KUCAĞINDA BEBEĞİ OLAN KADININ ÜZERİNE SÜRDÜ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ İSTANBUL,

Bahçelievler'de iki otomobil sürücüsü yol verme yüzünden kavga etti. Kavgaya karışan sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken kucağında bebeği olan kadının ve vatandaşların üzerine otomobilini sürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişi, yol verme sebebiyle sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavga etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kavga sırasında taraflardan biri, diğerinin yanağını ısırdı.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ OLAN KADININ ÜZERİNE SÜRDÜ

Kavga ettiği kişinin yanağını ısıran sürücü, olay yerinden kaçmak için otomobiline bindi. Bu sırada yanağından yaralanan kişinin eşi olduğu öğrenilen kadın, kucağında bebeğiyle otomobilin önünde durdu. Sürücü otomobilini, kucağında bebeği olan kadının ve vatandaşların üzerine sürdü. Duruma sinirlenen vatandaşlar kaçmaya çalışan kişinin arabasına vurarak camlarını kırdı. Kaçan sürücünün daha sonra polisle tekrar olay yerine geldiği iddia edildi.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün kucağında bebeği olan kadın ve diğer vatandaşların üzerine otomobili sürmesi ve sonrasında hızla uzaklaşıp gitmesi bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"8-10 KİŞİNİN ÜZERİNE SÜRÜP KAÇTI"

Olayı gören Baran Yıldırım, "Burada bir araç geldi araba durdu. Aşağıya indi diğer araba da arkasındaydı diğer şoföre saldırdı. Şoföre saldırmasıyla diğer arabanın içindeki arkadaş yanağını ısırdı kopardı. Burada insanlar toplandı birbirlerine saldırdılar. Arabanın içinde iki kadın vardı çocuğuyla beraber. Kadınlardan biri aracın önüne geçti. O da arabayı onların üzerine doğru sürdü kaçtı gitti. Polisle beraber geri döndü buraya geldi. Daha sonra da olay yerinden uzaklaştılar. 8-10 kişinin üzerine sürdü o arada bir linç girişimi oldu. Arabanın camı patladı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU)

Bebekli kadının otomobilin önünde durması

Sürücünün otomobili üzerine sürmesi

Vatandaşların otomobile vurmaları

Sürücünün kaçışı

AKTÜEL

-Muhabirin anonsu

-Kavganın yaşandığı cadde

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Detaylar

27.02.2020 - 01.38 Haber Kodu : 200227008

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6- ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL DURAKTAKİ OTOBÜSE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR, 3 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Ataşehir'de duraktaki otobüse arkadan çarpan otomobildekilerden ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.45 sıralarında D-100 Karayolu Yenisahra yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, 34 HLH 53 plakalı Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy seferi gerçekleştiren İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait otobüs durakta yolcu indirdiği sırada hızla gelen 34 RY 5268 plakalı otomobil otobüse arkadan çarptı. Otomobildeki bir kişi araçta sıkışırken ikisi ağır 3 kişi kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü T.A. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken sürücünün yan yolcu kısmı oturan M.O. ve arka kısımda oturan M.Y. kazada ağır yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan M.O.'yu kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaklaşık 45 dakika süren çalışma da sıkıştığı yerden çıkarılan M.O. ve M. Y. ambulansla Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan meraklı vatandaşlar kaza yerindeki ekiplerin çalışmasını cep telefonu kamerasıyla kayıt aldıkları görüldü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ 0.99 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan incelemede, otomobil sürücüsü T.A.'nın 0.99 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere Ataşehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılması üzerine yan yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

OTOMOBİL AŞIRI HIZLIYDI

Kazayı gören Harun Altun "Taksi, İETT'nin arkasından son sürat, yan yoldan benim önümden 140-150 kilometre hızla hiç frene basmadan bir anda öndeki arabaya vurdu. Ne olduğunu anlamadım, ters dönüp bariyerlerin üzerine çıktığını gördüm. Aracımı sağa çekip hemen yolcularla birlikte önce yaralıları çıkartıp bir tanesini buraya uzattık. Diğeri çıkmayınca ambulans ve itfaiyeyi aradık. Öndekinin durumu ağır diğerinin biraz daha ağır ayağı falan kırıktı, şoför diye konuşulan arkadaşın durumu biraz daha iyi ama emniyet kemeri takılıydı onda diğer arkadaşta takılı mı değil miydi bilmiyorum zaten sıkışmış hareket edemiyordu. Ambulanstaki arkadaşlardan duydum vücudunda çok kırık varmış" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Sağlık ekipleri yaralıya müdahale etmesi

-Otomobil sürücü gözaltına alınması

-Otobüs ve Otomobilden detayları

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Vatandaşla röp

-Genel ve detaylar

27.02.2020 - 04.38 Haber Kodu : 200227015

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7- İSTANBUL'DA MALİ ŞUBEDEN FETÖ OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

-Genel ve detaylar

27.02.2020 - 07.03 Haber Kodu : 200227019

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8- ASKER UĞURLAYAN GENÇLER YOL KAPATIP MEŞALE YAKTILAR

Haber-Kamera: Özgür EREN/ İstanbul, - ŞİŞLİ'de asker uğurlayan bir grubun oluşturduğu konvoy yolu trafiğe kapattı, meşale yaktı. Hareket halindeki araçlardan sarkan gençler trafiği de tehlikeye düşürdü.

Şişli'de bir grup genç arkadaşlarının askere uğurlamak için akşam saatlerinde araçları ile toplandı. Grup, Kurtuluş Caddesi ve ara sokaklarda konvoy oluşturup meşale yaktı. Kurtuluş Caddesi'ne gelen grup yolu araç trafiğine kapatıp yüksek sesle müzik dinleyip korna çaldı, meşale yaktı. Asker uğurlama konvoyunda bazı kişiler canlarını hiçe sayarak seyir halindeki araçlardan sarkarak trafiği de tehlikeye soktu. Cadde ve ara sokaklarda konvoy oluşturan gençler daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Asker araç konvoyundan görüntü

-Araçlardan sarkan kişilerden detay görüntü

-Bazı kişilerin meşale yakması

-Caddenin trafiğe kapatılması

-Konvoyda bulunanların yüksek sesle müzik dinlemesi

-Genel ve yakın detaylar

27.02.2020 - 00.05 Haber Kodu : 200227001

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9- ÇEKMEKÖY'DE YANGINDA MAHSUR KALAN 1'İ BEBEK 3 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Çekmeköy'de 4 katlı binan bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, binada mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi kurtarıldı.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Bilgiç Sokak'ta dört katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın dolayısıyla üst katlarda mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1 çocuk 3 kişi ambulansa alınarak tedavi edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Cep telefonu görüntüsü

-Kurtarılan çocuk görüntüsü

-Genel ve detay

26.02.2020 - 20.43 Haber Kodu : 200226260

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10- FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,

Fatih'te 2 katlı ahşap binanın en üst katı alev alev yandı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın dün saat 22.30 sıralarında Hacı Kadın Mahallesi Hacı Kadın Caddesi'nde bulunan 2 katlı ahşap binanın en üst katında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan ahşap binaya merdivenle müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

Alev topuna dönen bina

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

İtfaiye ekipleri

Merdivenle müdahale

Ekiplerin çalışmaları

Genel ve detay görüntüle

26.02.2020 - 23.57 Haber Kodu : 200226266

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11- MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Maltepe'de cadde üzerinde iki grup arasındaki kavga silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Olay, Yalı Mahallesi Küçükyalı Caddesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup cadde üzerinde kavga etmeye başladı. Kavga kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken olayda bir kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri silahlı ateş sonucu yaralanan kişiyi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cadde ve sokaklarda delil araştırması yaptı. Ekipler yaklaşık 10 adet boş kovan bulurken yoldan geçen bir taksiye de 5 kurşun isabet etti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir görgü tanığı ise, "Dışarından silah sesi duyduk yaklaşık on iki el silah sesi duyduk. Kalabalık buraya toplandı, sonra polis geldi. Yaralı vardı bir tane. Hemen zaten iki dakikaya polis geldi. Silah sesi duyduk dışarıya çıktığımızda bir kişi koşarak kaçtı polise haber verdik, geldiler" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi alması

-Boş kovanlardan detaylar

-Taksiye isabet eden kurşunlar

-Vatandaşla röp.

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar

27.02.2020 - 03.42 Haber Kodu : 200227013

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

12-İSTANBUL'A GELEN TURİST SAYISI YÜZDE 10 ARTTI

İstanbul, - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 2020 yılının Ocak ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 artarak 1 milyon 17 bin kişiye ulaştığını açıkladı.

Vali Yerlikaya, twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya mesajında, "İstanbul'umuza Ocak ayında gelen yabancı turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 1 milyon 17 bine ulaştı. Bu başarı misafirperverliğin en güzel ödülü" dedi.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımında, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre 2020 yılının Ocak ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 17 bin 34 kişi olduğu belirtildi.

EN ÇOK HAVAYOLU KULLANILDI

Paylaşımda turist sayısıyla ilgili verilen rakamlarda, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre, 2020 yılı Ocak ayı itibariyle İstanbul'a 1 milyon 17 bin 34 yabancı ziyaretçi geldi. 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 10,67 oranında artış oldu. Ocak ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerden 1 milyon 14 bin 3 kişi havayolunu, 3 bin 31 kişi deniz yolunu kullandı. Havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 10,7'lik artış oldu. Gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 72'si İstanbul Havalimanı'nı; yüzde 27'si Sabiha Gökçen Havalimanını kullandı.

Görüntü Dökümü:

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Havadan arşiv görüntüleri

26.02.2020 - 19.28 Haber Kodu : 200226251

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13 - İŞ ADAMI ALİ ARMAĞAN'IN OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Müge YARIMBATMAN - Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, SARIYER Bahçeköy'de kendilerine ait lüks bir villada intihar eden ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu Ali Murat Armağan, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camii'de ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Armağan'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Taziyeleri cami avlusunda Ali Armağan kabul etti. Ali Murat Armağan kılınan cenaze namazının ardıdan Sarıyer'deki Bahçeköy Mezarlığı'na defnedildi.

Olay, Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde dün saat 13.00 sıralarında meydana gelmişti. Cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu Ali Murat Armağan'ın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, Ali Murat Armağan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi büyük üzüntü yaşadı.. Ali Murat Armağan'ın başına silahla ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeye katılanlar

-Ali Armağan'ın taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazından görüntüler

-Tabutun götürülmesi

-Genel ve detay görüntler

26.02.2020 - 18.09 Haber Kodu : 200226234

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14 - 'MARTI'NIN 18 YAŞ KURALINA UYAN YOK... 14 YAŞINDAKİ GENÇ KULLANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ'ta 'martı' olarak bilinen elektrikli scooter kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bazı kuralları olsa da isteyen herkesin rahatlıkla kullanabildiği martılar zaman zaman trafikte tehlike oluşturuyor. Bazı martı sürücüleri trafikte hem kendi hem de diğer sürücü ve yolcuların canını tehlikeye atıyor.

Martı olarak bilinen elektrikli scooterı kullanabilmek için mobil uygulama gerekiyor. Telefon uygulamasıyla kiralanan martıların üzerinde kurallar yazsa da bu kurallara uyulmadığı görülüyor. Martıların üzerindeki notta 'Martı tek kişiliktir, martıyı 18 yaşından büyükler kullanabilir, martı ile toplu taşımaya binmeyin, martıyı kullanırken trafik kurallarına uyun' ifadeleri yer alıyor. Ancak trafikte çoğu zaman ters yönde seyir halinde olan martı sürücülerini görmek mümkün. Martı sürücülerinde ekipman yani kask da bulunması zorunlu. Ama hemen hemen hiçbir sürücünün kask takmaması dikkat çekiyor.

MARTI İLE TRAFİKTE TERS YÖNDEN İLERLEDİ

Gayrettepe'de kiraladığı martı ile trafikte ters yönde ilerleyen Buğra Sarıkaya, "Şişli'den Levent'e şirkete gidiyorum. Trafik olduğu için martı kullandım. Aslında arkamızı göremediğimiz için bilerek bu yönden geçtik. Kuralları biraz okudum. Bunu aldığımda kask yoktu maalesef. İlk kez kullanıyorum" şeklinde konuştu.

18 YAŞ SINIRINA UYULMUYOR

Gayrettepe'de 18 yaş sınırı olmasına rağmen 14 yaşındaki bir genç de martı ile seyir halinde görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Martı sürücüleriyle röportajlar

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Martıdan detay görüntüler

-Trafikten görüntüler

-Kiralama işleminden görüntüler

26.02.2020 - 17.20 Haber Kodu : 200226216